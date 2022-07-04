Єврокомісія та ФРН ініціюють восени масштабну конференцію з відновлення України

Восени Єврокомісія разом із Німеччиною мають намір провести масштабну конференцію з відновлення України із залученням найвизначніших організацій та фахівців у цій сфері, що дозволить перетворити повоєнну відбудову України у знакову подію для цілого покоління європейців.

Про це сьогодні під час міжнародної конференції з відновлення України у Лугано (Швейцарія) заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Крім нашої власної експертизи, ми хотіли б залучити також зовнішній досвід й пораду. Саме тому ми з канцлером (Німеччини – ред.) Олафом Шольцем, у дуже тісній взаємодії з нашими міжнародними партнерами, після літа організуємо міжнародну конференцію високого рівня. Ми хочемо зібрати разом найяскравіші уми та провідних глобальних фахівців у процесах відновлення. Ми ніколи раніше не робили цього в такому обсязі, тож ми можемо зробити так, що це стане справою покоління. Ми маємо величезну можливість і маємо скористатися нею", - наголосила президентка Єврокомісії.

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Вона зауважила, що Україна потребуватиме мужності у проведенні реформ, які мають відбуватися поряд із притоком інвестицій. За її словами, масштаби вже заподіяних руйнувань є жахливими, та їх ціна зростає з кожним днем цієї безглуздої війни. Україна повинна буде турбуватися про відновлення зруйнованого, але також про розв'язання соціальних питань, піклуватися про тих громадян, які повертатимуться додому з-за кордону. Саме Україна має відновити впевненість бізнесу, щоб додати зовнішній капітал. Вона має підвищити стандарти життя для своїх громадян та продовжити рух вперед до Європейського Союзу.

"Виклики є величезними, без питань. Але вони не є нездоланними. Після цієї війни Україна може постати сильнішою та сучаснішою країною", - додала Урсула фон дер Ляєн.

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