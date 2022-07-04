Еврокомиссия и ФРГ инициируют осенью масштабную конференцию по восстановлению Украины

Осенью Еврокомиссия вместе с Германией намерена провести масштабную конференцию по восстановлению Украины с привлечением самых выдающихся организаций и специалистов в этой сфере, что позволит превратить послевоенное восстановление Украины в знаковое событие для целого поколения европейцев.

Об этом сегодня во время международной конференции по восстановлению Украины в Лугано (Швейцария) заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кроме нашей собственной экспертизы мы хотели бы привлечь также внешний опыт и совет. Именно поэтому мы с канцлером (Германии. – Ред.) Олафом Шольцем, в тесном взаимодействии с нашими международными партнерами, после лета организуем международную конференцию высокого уровня. Мы хотим вместе собрать самые яркие умы и ведущих глобальных специалистов в процессах восстановления. Мы никогда раньше не делали этого в таком объеме, так что мы можем сделать так, что это станет делом поколения. Мы имеем огромную возможность и должны воспользоваться ею", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

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Она отметила, что Украина будет нуждаться в мужестве в проведении реформ, которые должны проходить рядом с притоком инвестиций. По ее словам, масштабы уже нанесенных разрушений ужасны, но их цена растет с каждым днем ​​этой бессмысленной войны. Украина должна будет заниматься возобновлением разрушенного, но также решением социальных вопросов, заботиться о гражданах, которые будут возвращаться домой из-за границы. Именно Украина должна возобновить уверенность бизнеса, чтобы добавить внешний капитал. Она должна повысить стандарты жизни для своих граждан и продолжить движение вперед в Европейский Союз.

"Вызовы огромны, без вопросов. Но они не являются непреодолимыми. После этой войны Украина может стать более сильной и современной страной", - добавила Урсула фон дер Ляйен.

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