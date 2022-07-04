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Новини Війна
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Статус країни-кандидата прискорить післявоєнне відновлення України, - президентка Єврокомісії фон дер Ляєн

фон,дер,урсула,ляєн

Європа має особливу відповідальність за подальшу долю України та можливість здійснювати більш інтенсивні зусилля з її розвитку і відновлення після того, як країна офіційно набула статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі.

Про це сьогодні під час міжнародної конференції з відновлення України у Лугано (Швейцарія) заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Європа має особливу відповідальність та стратегічний інтерес, щоб бути на боці України у кожному її кроці. Україна хоче стати частиною нашого Європейського Союзу, і ми також хочемо, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Україна має високу мотивацію, щоб працювати з нами у цьому напрямку. І ми зробимо все, що від нас залежить, щоб підтримати ці зусилля", - зауважила президент Єврокомісії.

За її словами, той шлях, що веде до побудови сильної України, і той, що веде до Європейської інтеграції, є одним й тим самим шляхом.

"Через Платформу відновлення Європейська комісія може надати свій величезний досвід у реалізації програм, що поєднуватимуть реформи та інвестиції. Ми тісно співпрацюємо з Україною вже дуже тривалий час. Ця робота буде лише інтенсифікована зараз, коли Україна формально стала країною-кандидатом на входження до нашого Європейського Союзу", - додала вона.

Коли зал зустрів її тезу про набуття Україною статусу країни-кандидата оплесками, Урсула фон дер Ляєн звернулася безпосередньо до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, "переадресувавши" ці оплески на їхню адресу, оскільки набутий Україною статус є заслугою всіх гілок влади та всіх громадян України.

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Вона наголосила, що зусилля дозволять Україні рухатися до майбутнього, у напрямку до досягнення кліматичної нейтральності, прискорювати цифрову еру, будувати сучасну та соціально орієнтовану ринкову економіку, де жодна людина не буде почуватися покинутою. Ця нова система має забезпечити також стійку безпеку й оборону. Все це матиме в основі сильну систему державного управління, для побудови якої Єврокомісія готова передати весь свій величезний досвід.

"У цьому Україна матиме роль лідера. Всі наші дії будуть надихатися, рухатися намірами та бажаннями народу України, - це є дуже важливим. Платформа з’єднає разом країни, інституції, приватний сектор, громадянське суспільство, наших партнерів з усього світу, від Швейцарії до Сполучених Штатів, європейські та міжнародні організації, від ЄБРР до Європейського інвестиційного банку, від МВФ до Світового банку. І, безумовно, залучатиме бізнес та бізнес-асоціації з усіма їхніми "ноу-хау", оскільки такий досвід зараз дуже потрібний", - сказала президент Єврокомісії.

Вона зазначила, що під час Всесвітнього економічного форму в Давосі разом із Прем’єр-міністром України Шмигалем могла бачити щирий інтерес великих компаній та бізнесу до процесів відновлення

"Нещодавно в Давосі ми з Прем’єр-міністром Шмигалем бачили щирий інтерес компаній та підприємців до відновлення України. Платформа, що створена спільними зусиллями уряду України й Європейської комісії, буде відкритою для кожного, кому небайдужа Україна та її майбутнє, та надасть представника бізнесу тверду впевненість у тому, що їхні кошти використовуватимуться максимально ефективно та для доброї справи", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мета Кремля - військова, політична та економічна руйнація України. Ми ніколи не дозволимо цьому статися, - фон дер Ляєн

"Україна досягала очевидного прогресу з лютого 2014 року, коли почалася Революція гідності. Це єдина країна у Східній Європі, яка ухвалила законодавство, щоб обмежити владу олігархів. Вони (українці – ред.) провели адміністративні реформи та децентралізацію. Це був успіх. Ми бачили, що ці адміністрації продовжують функціонувати, незважаючи на цю (російську - ред.) війну. Це також є правдою для цифровізації. З європейською допомогою Україна створила витвір мистецтва – послуги електронного врядування, як і вражаючі інструменти з кібернетичної безпеки", - наголосила президент Єврокомісії.

Автор: 

Єврокомісія (2148) членство в ЄС (1242) Євросоюз (13374) фон дер Ляєн Урсула (765) відбудова (354)


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Топ коментарі
+5
Никаких денег нынешним ворам до проведения досрочных парламентских и местных выборов (а лучше и президентских) давать нельзя. Сопрут и не подавятся.
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04.07.2022 19:33
+2
da zatrelite etovo pered transhom...delov ta amerikancam skazhite sto tak bylo prosshe
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04.07.2022 19:36
+2
А что принципиально поменяют выборы?
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04.07.2022 19:37
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Никаких денег нынешним ворам до проведения досрочных парламентских и местных выборов (а лучше и президентских) давать нельзя. Сопрут и не подавятся.
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04.07.2022 19:33 Відповісти
da zatrelite etovo pered transhom...delov ta amerikancam skazhite sto tak bylo prosshe
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04.07.2022 19:36 Відповісти
А что принципиально поменяют выборы?
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04.07.2022 19:37 Відповісти
на следующих выборах у страны будет не много вариантов, или Европа или коломойский , как думаешь кого выберут ? правильно - красивого.
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04.07.2022 19:42 Відповісти
Какая Европа? Что, европейские депутаты приедут работать в Украину?
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04.07.2022 19:46 Відповісти
Кого выберут- посмотрим. Жопоблока не будет в принципе, говна зелёного поубавится, и "монокалолиции" трускавецкой в ВР точно не будет. На местных в большинстве регионов победит "ЕС". А там, глядишь, с поумнением лохтората (во что верится с трудом) можно и Президента избрать вместо табуретки. Но ВР важнее, напоминаю, что по Конституции она главная, а не дерьмаковская туалетная бумага в *ОПе.
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04.07.2022 19:49 Відповісти
краще допоможіть побороти українську корупцію - саму могутню у світі! з остальним самі впораємось
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04.07.2022 19:38 Відповісти
Треба зовнішне управління, зеків геть на 100%.
Розтащать любу допомогу, подивится на харю реформатора Стефанчука, якій до речі в "Миротворце"
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04.07.2022 19:43 Відповісти
В Херсоне заблокировали Вайбер и Ютуб. Работает только через ВПН. *****@сы ватные.
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04.07.2022 19:50 Відповісти
na okupirovanih teritorijah bez VPN voobshe lutshe "nevisovyvatsa"
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04.07.2022 20:14 Відповісти
Пані фон дер Ляєн, велике прохання тримати кожну копійку на контролі і не давати жодного спуску пліснявій владі.
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04.07.2022 21:04 Відповісти
 
 