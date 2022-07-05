Отримання дозволу військкомату для виїзду в іншу область: "Слуга народу" Федієнко опублікував листа Залужного. ДОКУМЕНТ
Органи влади Запорізької області отримали лист від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з відповідними директивами.
Про це у Telegram повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, в листі Залужного йдеться про те, що "підставою для виїзду за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час для призовників, військовозобов'язаних та резервістів є дозвіл керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем перебування на військовому обліку".
"Відповідно до пункту 9 Порядку організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов'язаних, затвердженого постановою Кабміну 7 грудня 2016 року №921, Генеральний штаб ЗСУ визначає особливості ведення військового обліку.
Ураховуючи вищезазначене доводжу затверджений Генштабом ЗСУ порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку в ТЦК та СП (військкоматах. - Ред), на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час, що додається.
Пропонується забезпечити його виконання в частині, що стосується, у тому числі при оформленні документів для перетину державного кордону та довести до підлеглих органів та структур", - йдеться у листі Залужного.
Водночас сам порядок до опублікованого народним депутатом листа Головнокомандувача ЗСУ не додається.
"Звертаю увагу? що зараз війна, все змінюється досить динамічно. МО працює суто в рамках діючого законодавства", - підсумував нардеп.
Раніше повідомлялось, що для виїзду за межі Запорізької області військовозобов'язані повинні отримати дозвіл.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. На основании чего командующий ВСУ ограничивает конституционное право гражданина на свободное перемещение внутри страны? Ограничение права на выезд ЗА пределы страны предусмотрен порядком военного положения. Это понятно. Почему в пределах своей страны я не могу свободно перемещаться? Что дальше? Справку из военкомата для того чтобы сходить в магазин?
2. Эти справочки из военкомата зачем? Дураку же понятно, что если человек петляет от мобилизации, он просто не будет жить по месту прописки. Т.е. этот "запрет на выезд за пределы области" не решает НИЧЕГО! Зато открывает широчайшее поле для коррупции военкоматов.
Украине нужны герои. Это понятно. Зеленский на роль "нового героя" - кандидатура, мягко говоря, так себе. На фоне острейшего дефицита ярких личностей, "героя" пытаются слепить из Залужного. Но какая-то непонятная *****, происходящая на фронте, накапливает к Залужному все больше и больше неприятных вопросов. А подобные дебильные приказы "а-ля Сталин 41-го года" заставляют вспоминать совковый маразм: "чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона".
Тобто, дозвіл потрібен саме на зміну такого житла, в контексті зміни адреси постійного місця проживання. Але аж ніяк не на тимчасовий від'їзд з такого місця проживання у сусідній район чи місто.
Про військовий обов'язок і військову службу
Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього
4. У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов'язаних та резервістів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України - без дозволу відповідного керівника).
Закон України "Про правовий режим воєнного стану".
Стаття 8. Заходи правового режиму воєнного стану
1. В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану:
16) забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку у Міністерстві оборони України, Службі безпеки України чи Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки України чи Служби зовнішньої розвідки України; обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби.
Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Стаття 22. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації.
6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.
Зміна місця проживання та виїзд за межі місця проживання (як пише у листі) - різні поняття.
Колізія виходить чи не так?
Виглядає скоріше як спроба придушити авторитет пана Залужного, адже позитивне сприйняття Валерія куди вище ніж будь кого з зелебобіків.
А якщо на наступних призидентських виборах буде висуватись Залужний, то він дуже легко обійде Зелю, а цього зелені не можуть допустити
Чо там у нас прокуратура, вообще отсутствует?
Ми б тебе недолугого і так підтримали, бо, на відміну від вас в 2014-му, розуміємо, що на війні іноді доводиться відступати.
Але ж коли була реальна можливість посилити фланги Лисичанська відвівши війська з Сіверодонецька, ти поліз керувати. Приперся в Лисичанськ, почав базікати: "ні шагу назад! в Сіверодонецьку вирішується доля Донбасу!". Тупа Безугла на командному пункті зі своїми вказівками. Нащо було це позорище?
Тепер і з Сіверодонецька довелося вийти, і фланги під Лисичанськом посилювати стало пізно. Тому заразом з Сіверодонецьком втратили і Лисичанськ. Той самий, про який вовин Гайдай розповідав, що "там більш вигідні і підготовлені позиції".
Ну як, вирішилася доля Донбасу?
Взагалі, Зеленський поки перші 2 місяці сидів в бункері переляканий, то робив дуже правильну річ: не ліз керувати військовими. Працювали дорослі і в їх дії не вмішувалася політика. А потім почався нарцисизм і заздрість до Залужного. Захотілося лаврів Наполеона і щеголять 2-денною щетиною. 4 місяці 2-денна щетина від стиліста. Найдовша ***** у світі 2-денна щетина.
Ясно, що ворог сильний, ясно, що може бути відступ проти такої армади. Всяке може бути. І всяке було в 2014 році. Це життя.
Але постійна хня, тупий пздж про невістку, яка вічно всралась щойно в вови десь пробзділо, вже просто за***ала. Від маніпулятивності і брехливості вашого кагалу просто хочеться помити руки.
Джон Сміт
Завжди згадую полковника Стеценка
"Спочатку припускав, що ті мобілізатори просто тупі. Зараз думаю, що цілеспрямоване заподіяння шкоди державі."
Чому я ,мешканець Запоріжжя , маю йти до військомату а не чинити як 4ржди ухилянт - боневтік асфальтний
Чому я маю йди до військомату доки бридота з 95кварталу , як Кошовий та інші - відсиджуються ?
Не на фронті і навіть не в ТРО , як більшість з ЄС
Була б моя воля я б узагалі відправив воювати тих хто у 2019 голосував за ZE-клоуна не зважаючи на гендер
Я йому вірю, у мене такаж ситуація зі знайомими
Можли просто ви передивились "слугу-урода"
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:30.05.2022 - ось чому, ботва руснява
Ти Іваненко - йди воюй , а ти Кошовий і інша шобла 95 кварталу - сиди та пий мартіні
Я давно спостерігаю: часто бідна людина, що не має грошей на лікування менше хворіє від таких розжирілих від достатку особєй.
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:03.07.2022 - зараз теж саме італійською, га?
Я конечно понимая ,война, ВП и много смуты ..... но с каких пор тцк та сп стали органами выдачи подобных бумажек??? Не отсрочки,медкомисии и остальных направлений чем ТЦК та СП и должны заниматься, а именно ДОЗВОЛУ. Они стали органом , или согласно какому закону они уполномочены???Класть хер на законы прикрываясь ВП - не самая лучшая идея.
Раз: я еду утром из Запорожья в Днепр и вечером назад, где я живу или пребываю? Два: в субботу поехал выпить с другом в другом районе города и там заночевал - нужно было справочку в военкомате выписать?
Не стоит подменять запрет на смену места жительства запретом на передвижение.
Або потрібно ввести накінець воєнне положення в повному обсязі згідно міжнародного права або не робити інформприводів для російських пропагандонів...
Хто захоче виїхати ітак виїде, просто обійде пішком блок пост та і все...
Хто буде годувати, одягати і забезпечувати армію?
Жінки і діти?
ЄС і США?
Чи може зелене шапіто?
Суто корупційна річ, яка лише посилює соціальну нерівність.
Чому я ,мешканець Запоріжжя , маю йти до військомату а не чинити як 4ржди ухилянт - боневтік асфальтний
Чому я маю йди до військомату доки бридота з 95кварталу , як Кошовий та інші - відсиджуються ?
Рівність, бл@.