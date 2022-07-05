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Отримання дозволу військкомату для виїзду в іншу область: "Слуга народу" Федієнко опублікував листа Залужного. ДОКУМЕНТ

війна

Органи влади Запорізької області отримали лист від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з відповідними директивами.

Про це у Telegram повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в листі Залужного йдеться про те, що "підставою для виїзду за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час для призовників, військовозобов'язаних та резервістів є дозвіл керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем перебування на військовому обліку".

"Відповідно до пункту 9 Порядку організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов'язаних, затвердженого постановою Кабміну 7 грудня 2016 року №921, Генеральний штаб ЗСУ визначає особливості ведення військового обліку.

Ураховуючи вищезазначене доводжу затверджений Генштабом ЗСУ порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку в ТЦК та СП (військкоматах. - Ред), на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час, що додається.

Пропонується забезпечити його виконання в частині, що стосується, у тому числі при оформленні документів для перетину державного кордону та довести до підлеглих органів та структур", - йдеться у листі Залужного.

Водночас сам порядок до опублікованого народним депутатом листа Головнокомандувача ЗСУ не додається.

"Звертаю увагу? що зараз війна, все змінюється досить динамічно. МО працює суто в рамках діючого законодавства", - підсумував нардеп.

Раніше повідомлялось, що для виїзду за межі Запорізької області військовозобов'язані повинні отримати дозвіл.

Читайте: Окупанти намагались проникнути у тил ЗСУ на Запоріжжі: 6 рашистів ліквідували, одного взяли у полон

Отримання дозволу військкомату для виїзду в іншу область: Слуга народу Федієнко опублікував листа Залужного 01

Автор: 

Запорізька область (3552)


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Топ коментарі
+34
А поширюеться на людей в кого квартіра в Ніцце або Мілані?
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05.07.2022 09:44
+33
И что от них толк был бы, если бы они там остались и их орки задвухсотили? Эвакуироваться, если что, то же с разрешения военкома? За родину за сталина, ни шага назад? Заградотряды следующие? И как, скажите, людям на работу ездить, не все по месту жительства работают, и у нас, например, каждый день автобусы на кривбасс ходят. Этим работягам каждый день в военкомат ходить?
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05.07.2022 09:58
+29
Разной квартальской швали можно выезжать в Европу спокойно. А если ты не приближен к Зелупе, то тебе даже из области нельзя выехать. Разделяй и властвуй... Боневтік и его шайка по немногу начинает превращать страну в Северную Корею...
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05.07.2022 10:05
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Тобто військомати теперь будуть торгувати дозвілами на виїзд.
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05.07.2022 10:16 Відповісти
Просто им надо вытащить побольше военнообязанных, отсиживающися по квартирам, и протащить их через военкомат. Вот это один из способов. Дальше начнут блокировать карточки банковские, или отключать свет, или ещё что- то придумают. Вон в дыре делали как- объявляли что якобы утечка газа, и вытаскивали всех из квартир, и сразу же повестки. Наши я так понял решили не отставать. Очень умное решение в стране двух революций.
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05.07.2022 13:55 Відповісти
Полный бред и дебилизм!
1. На основании чего командующий ВСУ ограничивает конституционное право гражданина на свободное перемещение внутри страны? Ограничение права на выезд ЗА пределы страны предусмотрен порядком военного положения. Это понятно. Почему в пределах своей страны я не могу свободно перемещаться? Что дальше? Справку из военкомата для того чтобы сходить в магазин?
2. Эти справочки из военкомата зачем? Дураку же понятно, что если человек петляет от мобилизации, он просто не будет жить по месту прописки. Т.е. этот "запрет на выезд за пределы области" не решает НИЧЕГО! Зато открывает широчайшее поле для коррупции военкоматов.

Украине нужны герои. Это понятно. Зеленский на роль "нового героя" - кандидатура, мягко говоря, так себе. На фоне острейшего дефицита ярких личностей, "героя" пытаются слепить из Залужного. Но какая-то непонятная *****, происходящая на фронте, накапливает к Залужному все больше и больше неприятных вопросов. А подобные дебильные приказы "а-ля Сталин 41-го года" заставляют вспоминать совковый маразм: "чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона".
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05.07.2022 10:18 Відповісти
наверное, поиссяк поток страждущих здрыснуть заграницу в военкоматы, решили чуток подкрутить гайки, чтобы появился новый поток желающих ездить между областями
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05.07.2022 10:20 Відповісти
Ще одне підтвердження тому, що на верхівці у нас сидять безграмотні телепні: в цьому листі вони пишуть "підставою для виїзду за межі місця проживання", проте у законах, на які вони посилаються йдеться про дозвіл на "зміну місця проживання". Згідно ст. 29 Цивільного кодексу України, місце проживання особи - це є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово.
Тобто, дозвіл потрібен саме на зміну такого житла, в контексті зміни адреси постійного місця проживання. Але аж ніяк не на тимчасовий від'їзд з такого місця проживання у сусідній район чи місто.
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05.07.2022 10:21 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про військовий обов'язок і військову службу
Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього
4. У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов'язаних та резервістів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України - без дозволу відповідного керівника).
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05.07.2022 11:25 Відповісти
Как там Кошевой? ему навреное дали разрешение? как оно, из Европы пишется?
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05.07.2022 11:35 Відповісти
І разом з цим:
Закон України "Про правовий режим воєнного стану".

Стаття 8. Заходи правового режиму воєнного стану

1. В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану:

16) забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку у Міністерстві оборони України, Службі безпеки України чи Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки України чи Служби зовнішньої розвідки України; обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби.

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Стаття 22. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації.
6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.

Зміна місця проживання та виїзд за межі місця проживання (як пише у листі) - різні поняття.
Колізія виходить чи не так?
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05.07.2022 11:54 Відповісти
може зелені вирішили злити Залужного щоб незадоволення зростало такими указами і підставити його так як фігурує Залужний а зелень ніби не при чому і зеленський потім звільнить по просьбе народа який бунтує проти правил північ. кореї
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05.07.2022 10:23 Відповісти
*******. дожили. крепостное право. а паны - военкоматы. назад в 18 век... слов нет.
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05.07.2022 10:23 Відповісти
Вже не перша неадекватна заява Зелених з початку війни.

Виглядає скоріше як спроба придушити авторитет пана Залужного, адже позитивне сприйняття Валерія куди вище ніж будь кого з зелебобіків.

А якщо на наступних призидентських виборах буде висуватись Залужний, то він дуже легко обійде Зелю, а цього зелені не можуть допустити
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05.07.2022 10:24 Відповісти
Залужный не дебил, в отличие от Зели, и в политику лезть не будет.
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05.07.2022 13:59 Відповісти
Походу уху ели. Лень повестки носить - кто придёт за разрешением, тот и получит. Повесточку.

Чо там у нас прокуратура, вообще отсутствует?
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05.07.2022 10:24 Відповісти
Вільна країна вільних людей(с)
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05.07.2022 10:26 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/146960
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05.07.2022 10:30 Відповісти
Підписав. Хороша петиція.
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05.07.2022 10:51 Відповісти
Чергова якась ***** від Зебілів, все для людей
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05.07.2022 10:31 Відповісти
Гадаю, це не інициатива Залужного. А Зе влади, яка прикрилась авторитетом у народі командуючого армією. Якщо у чоловіка робота та жінка в одному місці, а старі та хворі батьки у другому. Наприклад. То це ж піздець, бігати за папірцем з воєнкомату.
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05.07.2022 10:33 Відповісти
Ага. А еще прикольнее, когда прийдешь за разрешением, такой весь в делах, в заботах, там, родственники больные, то- се, дети, а тебе вместо разрешения- ****- мобилизационное предписание. И завтра явиться с вещами для отправки в часть. Во весело будет.
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05.07.2022 14:03 Відповісти
А, ну у вас якщо хтось винен - то зелені. А чого ви такі розумні ведетесь на дешеві фейки?
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05.07.2022 10:42 Відповісти
Залужного - підтримую.
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05.07.2022 10:37 Відповісти
Володя, міг би і не відволікати нас "Порошенком в Лондоні" від Лисичанська

Ми б тебе недолугого і так підтримали, бо, на відміну від вас в 2014-му, розуміємо, що на війні іноді доводиться відступати.

Але ж коли була реальна можливість посилити фланги Лисичанська відвівши війська з Сіверодонецька, ти поліз керувати. Приперся в Лисичанськ, почав базікати: "ні шагу назад! в Сіверодонецьку вирішується доля Донбасу!". Тупа Безугла на командному пункті зі своїми вказівками. Нащо було це позорище?

Тепер і з Сіверодонецька довелося вийти, і фланги під Лисичанськом посилювати стало пізно. Тому заразом з Сіверодонецьком втратили і Лисичанськ. Той самий, про який вовин Гайдай розповідав, що "там більш вигідні і підготовлені позиції".

Ну як, вирішилася доля Донбасу?

Взагалі, Зеленський поки перші 2 місяці сидів в бункері переляканий, то робив дуже правильну річ: не ліз керувати військовими. Працювали дорослі і в їх дії не вмішувалася політика. А потім почався нарцисизм і заздрість до Залужного. Захотілося лаврів Наполеона і щеголять 2-денною щетиною. 4 місяці 2-денна щетина від стиліста. Найдовша ***** у світі 2-денна щетина.

Ясно, що ворог сильний, ясно, що може бути відступ проти такої армади. Всяке може бути. І всяке було в 2014 році. Це життя.

Але постійна хня, тупий пздж про невістку, яка вічно всралась щойно в вови десь пробзділо, вже просто за***ала. Від маніпулятивності і брехливості вашого кагалу просто хочеться помити руки.

Джон Сміт
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05.07.2022 10:37 Відповісти
Очікую додаткових роз'яснень від Зе.Бо буже заумкувато.Мамо та тато в непорозумінні.
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05.07.2022 10:38 Відповісти
Це вже федералізація про яку казали пітун і мудачук чи ще ні?

Завжди згадую полковника Стеценка
"Спочатку припускав, що ті мобілізатори просто тупі. Зараз думаю, що цілеспрямоване заподіяння шкоди державі."
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05.07.2022 10:38 Відповісти
тут і те і інше...
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05.07.2022 10:48 Відповісти
Це тупе вкидання, дешевка. Лист складено з порушенням діловодства. Бланк листа синій, а підпис чорний? Де інформація про лист, його реєстраційний номер. Якщо на нього накладено цифровий підпис, то живий не ставиться, табуляція більше ніж прописано. ФЕЙК!
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05.07.2022 10:39 Відповісти
Вчора сказали що не фейк, у себе в телеграмі міністр інформації
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05.07.2022 10:54 Відповісти
Усіх хто на підсосі у зешобли,та виправдовує тут їх диктаторське плюндрування,паплюження законів та прав українців-в спам це курво!
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05.07.2022 10:41 Відповісти
Бл@ я в акуе, страна мечты блин, слов нормальных нет...
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05.07.2022 10:42 Відповісти
Усі раби повинні бути "пронумеровані" та "оштуковані"
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05.07.2022 11:06 Відповісти
тим не менше, учора Запорізька ОВА таке ж виклала на своїй офіційній Телеграм-сторінці
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05.07.2022 10:49 Відповісти
Молодец, скопировал текст чувака снизу для дискредитации. как же вы 95й квартал скошевым выгораживаете. то типа пусть едет, мол мешатсья будет, то пользы от него нет, то искривить, дискредетировать и подать инфу как копипаст чейто.
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05.07.2022 10:55 Відповісти
Першочергово боронити Країну повинні виборці Зе з ним попереду колони!!!
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05.07.2022 11:55 Відповісти
А навіть припустимо якщо це правда

Чому я ,мешканець Запоріжжя , маю йти до військомату а не чинити як 4ржди ухилянт - боневтік асфальтний

Чому я маю йди до військомату доки бридота з 95кварталу , як Кошовий та інші - відсиджуються ?

Не на фронті і навіть не в ТРО , як більшість з ЄС

Була б моя воля я б узагалі відправив воювати тих хто у 2019 голосував за ZE-клоуна не зважаючи на гендер
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05.07.2022 10:49 Відповісти
иди вслед за русским кораблем, лжец.
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05.07.2022 11:00 Відповісти
А чому ви вважаєте , що він бреше

Я йому вірю, у мене такаж ситуація зі знайомими

Можли просто ви передивились "слугу-урода"
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05.07.2022 11:03 Відповісти


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Реєстрація:30.05.2022 - ось чому, ботва руснява
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05.07.2022 12:41 Відповісти
Зе повинен вийти поперед своїх виборців й відвоювати з ними здану територію Хочу ,щоб Зе героїчно Загинув захищаючи Україну. Потрібен герой!!!
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05.07.2022 11:57 Відповісти
может фейк, а может нет, но то что тут пишут недовольные ограничениями, это беда Украины. Может это кацапы пишут?
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05.07.2022 10:56 Відповісти
первый кацап есть
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05.07.2022 10:59 Відповісти
а сам то ты кто будеш, итальянский бот от 3 июля 2022 года.
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05.07.2022 10:58 Відповісти
второй пошел, видно что кацапы все безграмотные. Учи географию
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05.07.2022 11:01 Відповісти
ты забыл впн выключить, кацап.
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05.07.2022 11:03 Відповісти
ты хочешь гулять и съе..ть , а с других стран обязаны защищать и погибать за тебя приезжать?
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05.07.2022 11:07 Відповісти
как у тебя подгорело когда раскрыли)
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05.07.2022 11:14 Відповісти
ты такое убогое, что прячешься под украинским флагом., а свой с курицей боишься.
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05.07.2022 12:55 Відповісти
Ні просто Ze-шобла гадає що найхитріша

Ти Іваненко - йди воюй , а ти Кошовий і інша шобла 95 кварталу - сиди та пий мартіні
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05.07.2022 11:02 Відповісти
що Ви їм заздрите? подивіться на ті пики що ніби сраки там до інфаркту вже зовсім недалеко. І діабет, він саме таких клієнтів любить.
Я давно спостерігаю: часто бідна людина, що не має грошей на лікування менше хворіє від таких розжирілих від достатку особєй.
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05.07.2022 12:37 Відповісти


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Я читаю: 0

Реєстрація:03.07.2022 - зараз теж саме італійською, га?
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05.07.2022 12:43 Відповісти
О, аушвайс..
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05.07.2022 10:58 Відповісти
Ураховуючи вищезазначене доводжу затверджений Генштабом ЗСУ порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку в ТЦК та СП (військкоматах. - Ред), на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час, що додається. Джерело:

Я конечно понимая ,война, ВП и много смуты ..... но с каких пор тцк та сп стали органами выдачи подобных бумажек??? Не отсрочки,медкомисии и остальных направлений чем ТЦК та СП и должны заниматься, а именно ДОЗВОЛУ. Они стали органом , или согласно какому закону они уполномочены???Класть хер на законы прикрываясь ВП - не самая лучшая идея.
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05.07.2022 11:03 Відповісти
Ну взагалі в указі про воєнний стан є таке положення що не можна змінювати місце проживання без дозволу, і це діє ще з 24 лютого.... і для війсковозобовязаних він є органом, тому по закону...
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05.07.2022 11:14 Відповісти
Читать умеешь? Прочитанное понимаешь? Где смена места жительства а где дозвил на выезд за пределы области?
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05.07.2022 11:16 Відповісти
Читати вмію, що по вашому трактуванню "....забороняється змінювати місце проживання(перебування) без дозволу...."?
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05.07.2022 11:48 Відповісти
У Україні під місцем мешкання зазвичай розуміють адміністративно-територіальну одиницю, на території якої особа мешкає терміном понад шести місяців на рік (у той час як під місцем перебування - адміністративно-територіальну одиницю, на території якої особа проживає терміном менше шести місяців на рік). (с) педивикия

Раз: я еду утром из Запорожья в Днепр и вечером назад, где я живу или пребываю? Два: в субботу поехал выпить с другом в другом районе города и там заночевал - нужно было справочку в военкомате выписать?

Не стоит подменять запрет на смену места жительства запретом на передвижение.
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05.07.2022 12:40 Відповісти
имено то что написано.
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05.07.2022 12:41 Відповісти
Зараз суди закидають позовами, тому щоб збирати податки, комуналку і кредити, у нас зробили гібридне воєнне положення...
Або потрібно ввести накінець воєнне положення в повному обсязі згідно міжнародного права або не робити інформприводів для російських пропагандонів...

Хто захоче виїхати ітак виїде, просто обійде пішком блок пост та і все...
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05.07.2022 11:06 Відповісти
Згадайте, військову агресію з 14 року у Луганській та Донецькій обл. тоді так і не наважилися назвати війною: то АТО, то ООС. А зараз дуже гарно виходити: начебто військовий стан, а всі сидять у ресторанах та нічних клубах, олігархи продовжують мати країну, а чому, бо юридично Україна не перебуває у стані війни.
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05.07.2022 11:28 Відповісти
суді ща не работают ща любой отмороженній ряженній мусор малолетка дерганій с ножом рембо тебя шльопнет скажет шо ті ватній террорист.. доказуй обратное))
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05.07.2022 11:37 Відповісти
Ок. Давайте Всіх мобілізуємо.

Хто буде годувати, одягати і забезпечувати армію?

Жінки і діти?

ЄС і США?

Чи може зелене шапіто?

Суто корупційна річ, яка лише посилює соціальну нерівність.
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05.07.2022 11:15 Відповісти
Питання ще і в цьому

Чому я ,мешканець Запоріжжя , маю йти до військомату а не чинити як 4ржди ухилянт - боневтік асфальтний

Чому я маю йди до військомату доки бридота з 95кварталу , як Кошовий та інші - відсиджуються ?
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05.07.2022 11:23 Відповісти
Так населення це підтримує. Перед війною, тут форумчани казали, що ми мільйони мобілізуємо, як за сталіна. А чим забезпечити, ніхто і не думав.
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05.07.2022 12:21 Відповісти
це щоб на день у відрядження поїхати треба неділю в черзі простояти у військкомат, а потім ще на лапу проситимуть щоб без черги? будемо надіятись що це фейк, бо якось дуже тупо.
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05.07.2022 11:16 Відповісти
А чого ви думаєте, що вам цей дозвіл взагалі дадуть? Безвозмездно звичайно .
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05.07.2022 11:20 Відповісти
Ну. Вместо "дозвола" в военкомате вполне реально можно схлопотать мобилизационное распоряжение, и завтра на отправку с вещами, или будут угрожать тюрьмой.
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05.07.2022 14:14 Відповісти
а печать барона Кима\кординала Арестовича и безполезного Пирожка Наева есть ,,,???со штемелями вензелями и оттиск короля ЗЕлюдовика ??и притрусить перчиком ..три реверанса на блокпосту с кружевніми рукавами ..ну хотя бі трусиками....
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05.07.2022 11:29 Відповісти
По-перше, де тут йдеться про виїзд в іншу область? А по-друге, що мається на увазі під словом "виїзд"? От я проживаю в селі, а кожен день їжджу на роботу в місто - це є "виїзд"? Чи наприклад родичів провідати в іншій області на 1 день - це "виїзд"? Чи в ньому йдеться про виїзд на пмж? Якось все "розмито" в цьому листі...
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05.07.2022 11:47 Відповісти
так потому и расплывчато написано, что можно будет кошмарить пипл. А с учетом нового закона про отмену выплаты зп в случае мобилизации куча мужиков будет в тень работать или уволят всех к херам. Как там говорил один деятель. "Жить стало лучше, жить стало веселей".
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05.07.2022 12:46 Відповісти
абсолютно реальний приклад: багато моїх земляків їздили службовим автобусом на роботу в містечко в сусідній області. в райцентр - 30 км, в те містечко - 25 км я розумію - службовий автобус може й пропустять. але багато їздили власним транспортом. Інколи за 10 км. але в сусідню область. Їм теж без військомата видадуть перепустки. але ж це все буде порушенням цього недолугого розпорядження. І лише тому, що власник виробництва - місцевий впливовий чоловік, йому підуть назустріч.
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05.07.2022 12:48 Відповісти
Головнокомандуючим треба ставити генерала Кривоніса.
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05.07.2022 12:13 Відповісти
Все до того йде, щоб м'ясом воювати. Бо техніки не вистачає, тому людьми потрібно дірки закривати. Так з 2014 року напевно і планували. Навіть місцеві форумчани подібне підтримували і казали, що мільйони мобілізуємо.
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05.07.2022 12:18 Відповісти
Все дуже просто, головне - ціль: або нероично подохнути за країну, або перемогти и далі жити в цій країні.
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05.07.2022 12:37 Відповісти
угу, Кошевой уже в первых рядах на фронте.
Рівність, бл@.
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05.07.2022 12:43 Відповісти
Вільний народе вільної країни. Ахахахах. Готовьте нал для взяток
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05.07.2022 12:44 Відповісти
Так за межі області чи за межі міста? Що мається на увазі під місцем перебування, проживання?
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05.07.2022 13:56 Відповісти
Таварісч майор, а мона мені в туалєт?
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05.07.2022 14:49 Відповісти
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