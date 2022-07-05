Отримання дозволу військкомату для виїзду в іншу область: "Слуга народу" Федієнко опублікував листа Залужного. ДОКУМЕНТ

Органи влади Запорізької області отримали лист від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з відповідними директивами.

Про це у Telegram повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в листі Залужного йдеться про те, що "підставою для виїзду за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час для призовників, військовозобов'язаних та резервістів є дозвіл керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем перебування на військовому обліку".

"Відповідно до пункту 9 Порядку організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов'язаних, затвердженого постановою Кабміну 7 грудня 2016 року №921, Генеральний штаб ЗСУ визначає особливості ведення військового обліку.

Ураховуючи вищезазначене доводжу затверджений Генштабом ЗСУ порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку в ТЦК та СП (військкоматах. - Ред), на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час, що додається.

Пропонується забезпечити його виконання в частині, що стосується, у тому числі при оформленні документів для перетину державного кордону та довести до підлеглих органів та структур", - йдеться у листі Залужного.

Водночас сам порядок до опублікованого народним депутатом листа Головнокомандувача ЗСУ не додається.

"Звертаю увагу? що зараз війна, все змінюється досить динамічно. МО працює суто в рамках діючого законодавства", - підсумував нардеп.

Раніше повідомлялось, що для виїзду за межі Запорізької області військовозобов'язані повинні отримати дозвіл.

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