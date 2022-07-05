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Новини Війна
2 011 15

Ризику висадки російського морського десанту РФ на Одещині немає, - ОВА

море,пляж,одещина

На Одещині немає ризику висадки морського десанту РФ і найближчим часом, напевно, не буде активної підготовки до проведення такої військово-морської операції.

Про це заявив речник ОВА Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Коли ми говоримо про постійний ризик висадки морського десанту, то розуміємо, бачимо та знаємо, що сьогодні його немає. І, напевно, найближчим часом не буде активної підготовки до проведення такої військово-морської десантної операції. Тому що у ворога для цього немає жодних можливостей, не створено жодних умов", - пояснив він.

За словами Братчука, умов для проведення такої операції створено не буде, тому що окупанти не мають "жодних успіхів на суші, на південному напрямку".

"І зрозуміло, що після того, як було звільнено та взято під вогневий контроль (ЗСУ. - Ред.) острів Зміїний, селище Біле Ізмаїльського району, то ворог відкинутий на більшу відстань саме в нашій морській акваторії. Тому про десант не йдеться", - додав речник ОВА.

Водночас, зазначив Братчук, загроза завдання ракетних ударів по Одесі та області залишається дуже високою.

Також читайте: На Одещині затримано кількох осіб, яких підозрюють у причетності до російських ДРГ, - Братчук

Автор: 

армія рф (17160) Одеська область (3177) Братчук (145)


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Топ коментарі
+8
Тому бухайте, трахайтесь, жеріть та купайтеся у морі.
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05.07.2022 15:06
+8
Ризику висадки російського морського десанту РФ на Одещині немає, На глубинном языке наших чиновников это, наверное, означает Ризик висадки російського морського десанту РФ на Одещині ЗАЛИШАЄТЬСЯ ?

Ми же помним, как они оценивали ситуацию ПЕРЕД вторжением агрессора в феврале ?
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05.07.2022 15:07
+3
вроде это в марте отлично высаживались дохляки на паршютах, висели на стропах как живые
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05.07.2022 15:11
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Тому бухайте, трахайтесь, жеріть та купайтеся у морі.
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05.07.2022 15:06 Відповісти
Бухати і трахатися в морі зараз - мабуть, найромантичніший спосіб потрапити до лав ЗСУ
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05.07.2022 15:28 Відповісти
В море при купании может трахалку оторвать. Вместе с головой.
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05.07.2022 16:18 Відповісти
Ризику висадки російського морського десанту РФ на Одещині немає, На глубинном языке наших чиновников это, наверное, означает Ризик висадки російського морського десанту РФ на Одещині ЗАЛИШАЄТЬСЯ ?

Ми же помним, как они оценивали ситуацию ПЕРЕД вторжением агрессора в феврале ?
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05.07.2022 15:07 Відповісти
Да і Лисичанськ кацапам не взяти, а по арестовичу то вже взагалі перемогли і ввх в Гаазі.
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05.07.2022 17:13 Відповісти
вроде это в марте отлично высаживались дохляки на паршютах, висели на стропах как живые
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05.07.2022 15:11 Відповісти
Та хай висаджуються. Раніше висадяться, ранше здохнуть. Їх тут дуже гарно підготувалися зустрічати.
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05.07.2022 15:24 Відповісти
нема вже кому висаджуватися - всіх кацапських морпіхів перебили в степах України. А нових хто-зна коли підготують
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05.07.2022 17:12 Відповісти
риска нет , а потом случайно появится
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05.07.2022 15:59 Відповісти
Війна повномасштабна йде, а вони : "Різіков німає" Це що таке ? Звідки ви знаєте плани супротивника, він вам свої розкрив в обмін на ваші ? Ризик завжди є.
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05.07.2022 16:12 Відповісти
Десант возможен, но только на крейсер Мааац-Ква...
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05.07.2022 16:19 Відповісти
Нервных просят не смотреть!
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05.07.2022 17:16 Відповісти
зачем им десант.... это ссыкотно.... есть рабочая тактика, города берутся и так..... инициатива у них
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05.07.2022 17:21 Відповісти
 
 