Ризику висадки російського морського десанту РФ на Одещині немає, - ОВА

На Одещині немає ризику висадки морського десанту РФ і найближчим часом, напевно, не буде активної підготовки до проведення такої військово-морської операції.

Про це заявив речник ОВА Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Коли ми говоримо про постійний ризик висадки морського десанту, то розуміємо, бачимо та знаємо, що сьогодні його немає. І, напевно, найближчим часом не буде активної підготовки до проведення такої військово-морської десантної операції. Тому що у ворога для цього немає жодних можливостей, не створено жодних умов", - пояснив він.

За словами Братчука, умов для проведення такої операції створено не буде, тому що окупанти не мають "жодних успіхів на суші, на південному напрямку".

"І зрозуміло, що після того, як було звільнено та взято під вогневий контроль (ЗСУ. - Ред.) острів Зміїний, селище Біле Ізмаїльського району, то ворог відкинутий на більшу відстань саме в нашій морській акваторії. Тому про десант не йдеться", - додав речник ОВА.

Водночас, зазначив Братчук, загроза завдання ракетних ударів по Одесі та області залишається дуже високою.

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