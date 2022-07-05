В окупованому Бердянську лунають гучні вибухи
В окупованому російськими військами Бердянську знову пролунали вибухи. Детальної інформації поки немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у місцевому телеграм-каналі "Бердянськ Зараз".
"Сильні вибухи у центрі Бердянська. Ймовірно - морський порт", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що силу вибуху було чути у нагірній частині міста та мікрорайоні "Скловолокно".
Топ коментарі
+36 Александр Чуднивец #474549
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+35 IgorYakovlevich
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супер-пупер робота ЗСУ
це по перше
по друге: це є добре, що мочать кацапню, але МАЛО! Хочеться усю і відразу!
але хто нас пмтає?!
Занудство - це не круто. Хто як хоче так і говорить. Повчати будеш мамку свою
Подыхай паскудный СРУс.
Грязной славой украшайся.
Сдохни шелудивый пёс!
https://24tv.ua/viyna-rosiyi-**********-zbroya-nato-dlya-********-himars-zbroyni_n2074191
Про це написав речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
«Демонстрація російськими космонавтами на космічній станції прапора, під яким російські війська вбивають жінок та дітей на Донбасі та перетворюють на попіл цілі українські міста. Росія експортує своє варварство навіть у космос - зону миру. Вона має бути виключена зі всіх міжнародних космічних програм», - заявив Ніколенко.