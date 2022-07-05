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В окупованому Бердянську лунають гучні вибухи

вибух,обстріл

В окупованому російськими військами Бердянську знову пролунали вибухи. Детальної інформації поки немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у місцевому телеграм-каналі "Бердянськ Зараз".

"Сильні вибухи у центрі Бердянська. Ймовірно - морський порт", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що силу вибуху було чути у нагірній частині міста та мікрорайоні "Скловолокно".

Дивіться також: В окупованому Бердянську прогриміли вибухи, над портом піднявся стовп диму. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Бердянськ (469) вибух (4433)


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Топ коментарі
+36
Чекаємо на чергові гарні новини...
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05.07.2022 18:54
+35
Сподіваюсь, що крутий ворожий корабель виявив жест доброї волі та солідаризувався з флагманом "Москва".
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05.07.2022 18:56
+34
Вже ЗСУ наводять лад і вдень))
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05.07.2022 18:53
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05.07.2022 18:53 Відповісти
Лунають бавовни )
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05.07.2022 18:55 Відповісти
"некатаріє звукі"
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05.07.2022 18:57 Відповісти
Вже ЗСУ наводять лад і вдень))
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05.07.2022 18:53 Відповісти
"Виписують штрафи" за паління в невідведенних місцях
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05.07.2022 18:56 Відповісти
Чекаємо на чергові гарні новини...
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05.07.2022 18:54 Відповісти
Скрипка грає, серце крає.👍
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05.07.2022 18:54 Відповісти
Сподіваюсь, що крутий ворожий корабель виявив жест доброї волі та солідаризувався з флагманом "Москва".
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05.07.2022 18:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YX8nc2YtAL0 Крейсер "Москва" сообщает: ДНО - НАШЕ 😁 - YouTube
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05.07.2022 18:58 Відповісти
...та отріцатєльно всплил
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05.07.2022 18:59 Відповісти
Вывсеврете - это хлопают хлопки
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05.07.2022 18:57 Відповісти
Бавовніють бавовни!
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05.07.2022 19:16 Відповісти
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05.07.2022 19:17 Відповісти
Напевно то нашi по россiйскiм складам херачать.
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05.07.2022 18:58 Відповісти
Ні, куди там нам. То курська народна Республіка обстрілює белгородську. А прилітає в Бердянськ. У кацапів просто своя кривизна Землі.
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05.07.2022 19:10 Відповісти
Нет. Далеко, более сотни км. Вероятнее ССО. В порту для этого много возможностей.
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05.07.2022 21:00 Відповісти
Bavovna.
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05.07.2022 18:58 Відповісти
Кудись, мабуть, блискавка влучила?
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05.07.2022 18:58 Відповісти
до Бердянська більше 100км звідки можна пульнуть
супер-пупер робота ЗСУ
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05.07.2022 19:01 Відповісти
Точка У?
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05.07.2022 19:05 Відповісти
Крапка У, кацапе!
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05.07.2022 19:14 Відповісти
особисті імена не перекладаються
це по перше
по друге: це є добре, що мочать кацапню, але МАЛО! Хочеться усю і відразу!
але хто нас пмтає?!
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05.07.2022 19:19 Відповісти
Тоді, Олександр Пушкін - це Сашко Гарматний?
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05.07.2022 19:25 Відповісти
Це - каZZап, як не крути
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05.07.2022 19:32 Відповісти
Касаб арабского происхождения.
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05.07.2022 21:31 Відповісти
Я тобі не кацап, не треба ображати когось кого не знаєш.
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05.07.2022 19:39 Відповісти
В інтернеті ж в писок не можна отримати. От і бикують коментатори.
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05.07.2022 21:19 Відповісти
Дівчата, не сперечайтесь! Є слово "точка", і є слово "крапка", хоча сенс різний. Якщо коротко, то граматичний термін (знак синтаксису) - крапка, у математиці та фізиці - точка. http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine70-36.pdf Ось тут детальніше.
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05.07.2022 19:51 Відповісти
Торгова точка є буде? Також перекладеш, мамкин розумнику?

Занудство - це не круто. Хто як хоче так і говорить. Повчати будеш мамку свою
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05.07.2022 21:22 Відповісти
Harpoon ?
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05.07.2022 19:22 Відповісти
Точка "**".
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05.07.2022 20:11 Відповісти
Хаймарс.
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05.07.2022 21:30 Відповісти
Не вибухи, а хлопки
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05.07.2022 19:04 Відповісти
И не хлопки, а бавовна.
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05.07.2022 21:32 Відповісти
Курять і курять, гдє нє положєно!
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05.07.2022 19:07 Відповісти
Это жест доброй воли.
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05.07.2022 19:12 Відповісти
До вати прийшла бавовна
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05.07.2022 19:16 Відповісти
Ето с каспійского моря запущєно, просто нєдольот.
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05.07.2022 19:20 Відповісти
Зустрічають кабдзона під звуки оркестру....
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05.07.2022 19:21 Відповісти
Ахтунг! Бавовна!
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05.07.2022 19:26 Відповісти
Иди орки проводят разминирование порта ,или же наши ударили по кораблям,вывозящим оттуда украинское зерно, или по военным кораблям
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05.07.2022 19:28 Відповісти
Гром бавовны раздавайся,
Подыхай паскудный СРУс.
Грязной славой украшайся.
Сдохни шелудивый пёс!
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05.07.2022 19:41 Відповісти
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05.07.2022 20:10 Відповісти
Свято наближається! Himars розважається!
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05.07.2022 20:19 Відповісти
Якби ж то так було. Розміновують порт, щоб було безпечніше вивозити зерно.
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05.07.2022 21:22 Відповісти
У чому виявився великий плюс Хімарса? Данні для наведення ідіть від наших друзів прямо у пускову (наскільки я зрозумів).

https://24tv.ua/viyna-rosiyi-**********-zbroya-nato-dlya-********-himars-zbroyni_n2074191
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05.07.2022 20:37 Відповісти
На МКС розгорнули прапори «ЛДНР»: Україна закликала виключити росію із космічних програм.
Про це написав речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
«Демонстрація російськими космонавтами на космічній станції прапора, під яким російські війська вбивають жінок та дітей на Донбасі та перетворюють на попіл цілі українські міста. Росія експортує своє варварство навіть у космос - зону миру. Вона має бути виключена зі всіх міжнародних космічних програм», - заявив Ніколенко.
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05.07.2022 21:01 Відповісти
свиней в космос занесло... вони і там насрали.
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05.07.2022 21:46 Відповісти
Мордяки не зіпсовані інтелектом
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05.07.2022 21:54 Відповісти
Даже касманавты и те дебилы. Тупиковая ветвь эволюции.
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05.07.2022 22:08 Відповісти
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05.07.2022 23:48 Відповісти
Всі космічні програми це фейк і лохотрон. Щоб людство не зрозуміло справжню реальність.
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06.07.2022 17:02 Відповісти
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05.07.2022 23:45 Відповісти

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05.07.2022 23:57 Відповісти
 
 