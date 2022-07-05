В окупованому Бердянську лунають гучні вибухи

В окупованому російськими військами Бердянську знову пролунали вибухи. Детальної інформації поки немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у місцевому телеграм-каналі "Бердянськ Зараз".

"Сильні вибухи у центрі Бердянська. Ймовірно - морський порт", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що силу вибуху було чути у нагірній частині міста та мікрорайоні "Скловолокно".

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