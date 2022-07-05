В оккупированном Бердянске раздаются громкие взрывы

В оккупированном российскими войсками Бердянске снова раздались взрывы. Подробной информации пока нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в местном телеграм-канале "Бердянск Сейчас".

"Сильные взрывы в центре Бердянска. Вероятно – морской порт", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сила взрыва была слышна в нагорной части города и микрорайоне "Стекловолокно".

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