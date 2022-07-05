В оккупированном Бердянске раздаются громкие взрывы
В оккупированном российскими войсками Бердянске снова раздались взрывы. Подробной информации пока нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в местном телеграм-канале "Бердянск Сейчас".
"Сильные взрывы в центре Бердянска. Вероятно – морской порт", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сила взрыва была слышна в нагорной части города и микрорайоне "Стекловолокно".
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супер-пупер робота ЗСУ
це по перше
по друге: це є добре, що мочать кацапню, але МАЛО! Хочеться усю і відразу!
але хто нас пмтає?!
Занудство - це не круто. Хто як хоче так і говорить. Повчати будеш мамку свою
Подыхай паскудный СРУс.
Грязной славой украшайся.
Сдохни шелудивый пёс!
https://24tv.ua/viyna-rosiyi-**********-zbroya-nato-dlya-********-himars-zbroyni_n2074191
Про це написав речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
«Демонстрація російськими космонавтами на космічній станції прапора, під яким російські війська вбивають жінок та дітей на Донбасі та перетворюють на попіл цілі українські міста. Росія експортує своє варварство навіть у космос - зону миру. Вона має бути виключена зі всіх міжнародних космічних програм», - заявив Ніколенко.