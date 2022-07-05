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В оккупированном Бердянске раздаются громкие взрывы

вибух,обстріл

В оккупированном российскими войсками Бердянске снова раздались взрывы. Подробной информации пока нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в местном телеграм-канале "Бердянск Сейчас".

"Сильные взрывы в центре Бердянска. Вероятно – морской порт", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сила взрыва была слышна в нагорной части города и микрорайоне "Стекловолокно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители из Бердянска сдавали участников АТО/ООС оккупнатам, - ГБР

Бердянск (443) взрыв (6721)


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Топ комментарии
+36
Чекаємо на чергові гарні новини...
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05.07.2022 18:54
+35
Сподіваюсь, що крутий ворожий корабель виявив жест доброї волі та солідаризувався з флагманом "Москва".
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05.07.2022 18:56
+34
Вже ЗСУ наводять лад і вдень))
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05.07.2022 18:53
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05.07.2022 18:53 Ответить
Лунають бавовни )
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05.07.2022 18:55 Ответить
"некатаріє звукі"
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05.07.2022 18:57 Ответить
Вже ЗСУ наводять лад і вдень))
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05.07.2022 18:53 Ответить
"Виписують штрафи" за паління в невідведенних місцях
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05.07.2022 18:56 Ответить
Чекаємо на чергові гарні новини...
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05.07.2022 18:54 Ответить
Скрипка грає, серце крає.👍
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05.07.2022 18:54 Ответить
Сподіваюсь, що крутий ворожий корабель виявив жест доброї волі та солідаризувався з флагманом "Москва".
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05.07.2022 18:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YX8nc2YtAL0 Крейсер "Москва" сообщает: ДНО - НАШЕ 😁 - YouTube
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05.07.2022 18:58 Ответить
...та отріцатєльно всплил
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05.07.2022 18:59 Ответить
Вывсеврете - это хлопают хлопки
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05.07.2022 18:57 Ответить
Бавовніють бавовни!
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05.07.2022 19:16 Ответить
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05.07.2022 19:17 Ответить
Напевно то нашi по россiйскiм складам херачать.
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05.07.2022 18:58 Ответить
Ні, куди там нам. То курська народна Республіка обстрілює белгородську. А прилітає в Бердянськ. У кацапів просто своя кривизна Землі.
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05.07.2022 19:10 Ответить
Нет. Далеко, более сотни км. Вероятнее ССО. В порту для этого много возможностей.
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05.07.2022 21:00 Ответить
Bavovna.
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05.07.2022 18:58 Ответить
Кудись, мабуть, блискавка влучила?
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05.07.2022 18:58 Ответить
до Бердянська більше 100км звідки можна пульнуть
супер-пупер робота ЗСУ
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05.07.2022 19:01 Ответить
Точка У?
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05.07.2022 19:05 Ответить
Крапка У, кацапе!
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05.07.2022 19:14 Ответить
особисті імена не перекладаються
це по перше
по друге: це є добре, що мочать кацапню, але МАЛО! Хочеться усю і відразу!
але хто нас пмтає?!
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05.07.2022 19:19 Ответить
Тоді, Олександр Пушкін - це Сашко Гарматний?
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05.07.2022 19:25 Ответить
Це - каZZап, як не крути
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05.07.2022 19:32 Ответить
Касаб арабского происхождения.
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05.07.2022 21:31 Ответить
Я тобі не кацап, не треба ображати когось кого не знаєш.
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05.07.2022 19:39 Ответить
В інтернеті ж в писок не можна отримати. От і бикують коментатори.
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05.07.2022 21:19 Ответить
Дівчата, не сперечайтесь! Є слово "точка", і є слово "крапка", хоча сенс різний. Якщо коротко, то граматичний термін (знак синтаксису) - крапка, у математиці та фізиці - точка. http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine70-36.pdf Ось тут детальніше.
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05.07.2022 19:51 Ответить
Торгова точка є буде? Також перекладеш, мамкин розумнику?

Занудство - це не круто. Хто як хоче так і говорить. Повчати будеш мамку свою
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05.07.2022 21:22 Ответить
Harpoon ?
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05.07.2022 19:22 Ответить
Точка "**".
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05.07.2022 20:11 Ответить
Хаймарс.
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05.07.2022 21:30 Ответить
Не вибухи, а хлопки
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05.07.2022 19:04 Ответить
И не хлопки, а бавовна.
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05.07.2022 21:32 Ответить
Курять і курять, гдє нє положєно!
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05.07.2022 19:07 Ответить
Это жест доброй воли.
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05.07.2022 19:12 Ответить
До вати прийшла бавовна
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05.07.2022 19:16 Ответить
Ето с каспійского моря запущєно, просто нєдольот.
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05.07.2022 19:20 Ответить
Зустрічають кабдзона під звуки оркестру....
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05.07.2022 19:21 Ответить
Ахтунг! Бавовна!
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05.07.2022 19:26 Ответить
Иди орки проводят разминирование порта ,или же наши ударили по кораблям,вывозящим оттуда украинское зерно, или по военным кораблям
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05.07.2022 19:28 Ответить
Гром бавовны раздавайся,
Подыхай паскудный СРУс.
Грязной славой украшайся.
Сдохни шелудивый пёс!
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05.07.2022 19:41 Ответить
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05.07.2022 20:10 Ответить
Свято наближається! Himars розважається!
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05.07.2022 20:19 Ответить
Якби ж то так було. Розміновують порт, щоб було безпечніше вивозити зерно.
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05.07.2022 21:22 Ответить
У чому виявився великий плюс Хімарса? Данні для наведення ідіть від наших друзів прямо у пускову (наскільки я зрозумів).

https://24tv.ua/viyna-rosiyi-**********-zbroya-nato-dlya-********-himars-zbroyni_n2074191
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05.07.2022 20:37 Ответить
На МКС розгорнули прапори «ЛДНР»: Україна закликала виключити росію із космічних програм.
Про це написав речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
«Демонстрація російськими космонавтами на космічній станції прапора, під яким російські війська вбивають жінок та дітей на Донбасі та перетворюють на попіл цілі українські міста. Росія експортує своє варварство навіть у космос - зону миру. Вона має бути виключена зі всіх міжнародних космічних програм», - заявив Ніколенко.
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05.07.2022 21:01 Ответить
свиней в космос занесло... вони і там насрали.
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05.07.2022 21:46 Ответить
Мордяки не зіпсовані інтелектом
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05.07.2022 21:54 Ответить
Даже касманавты и те дебилы. Тупиковая ветвь эволюции.
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05.07.2022 22:08 Ответить
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05.07.2022 23:48 Ответить
Всі космічні програми це фейк і лохотрон. Щоб людство не зрозуміло справжню реальність.
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06.07.2022 17:02 Ответить
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05.07.2022 23:45 Ответить

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05.07.2022 23:57 Ответить
 
 