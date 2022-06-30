Правоохранители из Бердянска сдавали участников АТО/ООС оккупнатам, - ГБР
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Сотрудники ГБР заочно сообщили о подозрении в госизмене трем правоохранителям Запорожской области, которые в апреле этого года согласились на предложения оккупантов и возглавили незаконно созданные силовые органы в Бердянске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
"По данным досудебного расследования, правоохранители разыскивали служебный транспорт и табельное оружие по месту жительства коллег для последующей передачи в незаконно созданный силовой орган оккупационных властей РФ. А также информировали оккупантов об адресах проживания участников АТО/ООС периода 2014-2021 годов. Правоохранители подозреваются в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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"Предостерегаем всех чиновников и правоохранителей от сотрудничества с российско-оккупационными войсками. Суровое наказание за такие преступления неотвратимо", — подчеркнули в ГБР.
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Пам'ятаю як розповідали що кожний правохоронець проходить провірку, а на справді тільки пиляли бюджетні кошти.
Судді в Україні теж працюють на окупантів бо вони з Портновського кодла, тим більше якщо прийдуть окупанти- щоб не сильно їх карали за винесенні рішення
"Наслідки реХфрми МВС"
Щось Ви пропустили, менти і до реформи були не кращі, навіть трошки гірши.
Я совок застав в дорослому віці, вони і тоді такі ж були, а аваківська реХформа, була в основному просто показухою і торкалась тільки ППС, а всі інші підроділи МВС - взагалібез змін.
Перші тікають або цілими відділками переходять на бік ворога, зате створили "мобільні групи" по відлову перших ліпших хлопців з вулиці як "уклоністів". Це цинізм.
а тот кто его прикрывает с ним заодно
А відкриття надуманих справ проти патріотів - це не те саме?
люстрація ментів називалася чимось непотрібним