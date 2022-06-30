Правоохоронці з Бердянська здавали учасників АТО/ООС окупантам, - ДБР
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Працівники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді трьом працівникам правоохоронного органу у Запорізькій області, які у квітні цього року прийняли пропозиції від окупаційної влади РФ та обійняли посади, у тому числі й керівні, у незаконно створених органах міста Бердянська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДБР.
"За даними досудового розслідування, правоохоронці відшукували службовий транспорт та табельну зброю за місцем проживання колег для подальшої передачі в незаконно створений силовий орган окупаційної влади РФ. А також інформували окупантів про адреси проживання учасників АТО/ООС періоду 2014-2021 років. Правоохоронці підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.
"Застерігаємо усіх чиновників та правоохоронців від співпраці з російсько-окупаційними військами. Суворе покарання за такі злочини є невідворотним", - наголосили у ДБР.
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Пам'ятаю як розповідали що кожний правохоронець проходить провірку, а на справді тільки пиляли бюджетні кошти.
Судді в Україні теж працюють на окупантів бо вони з Портновського кодла, тим більше якщо прийдуть окупанти- щоб не сильно їх карали за винесенні рішення
"Наслідки реХфрми МВС"
Щось Ви пропустили, менти і до реформи були не кращі, навіть трошки гірши.
Я совок застав в дорослому віці, вони і тоді такі ж були, а аваківська реХформа, була в основному просто показухою і торкалась тільки ППС, а всі інші підроділи МВС - взагалібез змін.
Перші тікають або цілими відділками переходять на бік ворога, зате створили "мобільні групи" по відлову перших ліпших хлопців з вулиці як "уклоністів". Це цинізм.
а тот кто его прикрывает с ним заодно
А відкриття надуманих справ проти патріотів - це не те саме?
люстрація ментів називалася чимось непотрібним