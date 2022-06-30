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Правоохоронці з Бердянська здавали учасників АТО/ООС окупантам, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дбр

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді трьом працівникам правоохоронного органу у Запорізькій області, які у квітні цього року прийняли пропозиції від окупаційної влади РФ та обійняли посади, у тому числі й керівні, у незаконно створених органах міста Бердянська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДБР.

"За даними досудового розслідування, правоохоронці відшукували службовий транспорт та табельну зброю за місцем проживання колег для подальшої передачі в незаконно створений силовий орган окупаційної влади РФ. А також інформували окупантів про адреси проживання учасників АТО/ООС періоду 2014-2021 років. Правоохоронці підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

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"Застерігаємо усіх чиновників та правоохоронців від співпраці з російсько-окупаційними військами. Суворе покарання за такі злочини є невідворотним", - наголосили у ДБР.
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Топ коментарі
+51
столько бюджетных денег потрачено на правоохоронцiв, и зарплаты и одежда, машины, но предавать это в крови у них.
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30.06.2022 15:03
+40
как были мусора крысами, так ими и остались не зависимо от власти...
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30.06.2022 15:04
+31
Другое дело был бы нормальный закон про оружие, и никаких мусоров не нужно было бы, если б у каждого законно послушного гражданина был револьвер в кабуре
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30.06.2022 15:05
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столько бюджетных денег потрачено на правоохоронцiв, и зарплаты и одежда, машины, но предавать это в крови у них.
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30.06.2022 15:03 Відповісти
Другое дело был бы нормальный закон про оружие, и никаких мусоров не нужно было бы, если б у каждого законно послушного гражданина был револьвер в кабуре
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30.06.2022 15:05 Відповісти
не захотели закон принимать
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30.06.2022 15:06 Відповісти
То есть - вариант Дикого Запада даже без шерифа? Тк сказать - зачем шериф - сами друг друга перестреляем?
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30.06.2022 15:29 Відповісти
Вы так вважаєте? Я живу в прикордонному районі Сумщини і в перші ж години вторгнення орків поліція евакуювалася або сховалася, місцева влада теж майже зникла в перший тиждень, і катастрофи не сталося. Медики і пожежники залишилися на своїх місцях, вчителі і комунальники теж. Підприємці якимись шляхами доставляли продукти, випікали хліб, пошта організувала видачу пенсій і соцвиплат. Для охорони правопорядку небайдужі громадяни і тероборона організували патрулювання і реагування на правопорушення. Було дві спроби пограбувань в перші дні, злодюжки були схоплені на місці злочину і жорстко перевиховані. І виявилося, що поліція нам НЕПОТРІБНА. А знаєте з чого почала наша поліція після втечі орків і виходу з "підпілля"? Спробувала влаштувати побори з підприємців і автомобілістів в стилі 90х,були затримані теробороною з хабарем і прощені своїми керівниками.
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30.06.2022 16:12 Відповісти
У вашому випадку терроборона виконувала саме функції поліції.
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30.06.2022 17:02 Відповісти
дурість
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30.06.2022 16:04 Відповісти
Предатели всегда были, есть и будут, главное минимизировать ущерб от этого мусора и делать выводы о кадрах на будущее. Этим и должны заниматься министр лично и все его замы-помы-советники, вместо постоянного кукарекания на околовсяческие темы в соцсетях
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30.06.2022 15:06 Відповісти
Можливо це хибне враження але найбільше зрадників чомусь в МВС та СБУ.
Пам'ятаю як розповідали що кожний правохоронець проходить провірку, а на справді тільки пиляли бюджетні кошти.
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30.06.2022 15:25 Відповісти
Такі як аваков-чорт?
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30.06.2022 19:32 Відповісти
Справа не в бюджетних коштах, справа в людях. Коли керівники міста та правоохоронних органів відверті прокацаплені гниди то який результат ви хотіли? Був я в Бердянську на відпочинку в 2015, 16 роках. Спілкувався з міцевими. Мій висновок такий, вата на ваті та ватою поганяє. Я навіть тоді фото з центрального пляжу запостив де на всіх пляжних перевдягальнях рекламують регулярні комфортабельні перевезення в лугандонію і всім на це було начхати.
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30.06.2022 16:01 Відповісти
менти кругом однакові, що в львові, що в бердянську
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30.06.2022 17:25 Відповісти
100 мусоров з 260 поліціянтів по Бердянску в колаборацію подались. Десь чув таку інфу.
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30.06.2022 18:20 Відповісти
Меру- Зраднику з Харківської області дали 2 роки умовно!
Судді в Україні теж працюють на окупантів бо вони з Портновського кодла, тим більше якщо прийдуть окупанти- щоб не сильно їх карали за винесенні рішення
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30.06.2022 18:49 Відповісти
І що навіть тікати не спробували? Щоб можна було за законами військового часу.
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30.06.2022 15:04 Відповісти
Проблема в тому, що підозру їм оголосили заочно, оскільки вони в окупованому Бердянську. Але для партизанів це має бути сигналом, а вони як раз зроблять все за законом військового часу (і може навіть з конфіскацією).
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30.06.2022 15:21 Відповісти
как были мусора крысами, так ими и остались не зависимо от власти...
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30.06.2022 15:04 Відповісти
И ти часом , сам не криса ?
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30.06.2022 19:42 Відповісти
не корысти ради а токмо волею пославшей мя жены
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30.06.2022 15:05 Відповісти
Наслідки реХфрми МВС, керування Сабаковими, Геращенковими, Клименками і решта корумпованих потвор, хоча зе-Монастирський керує вже багато. Поліція це болото зрадників.
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30.06.2022 15:06 Відповісти
Бруно Адольфович

"Наслідки реХфрми МВС"
Щось Ви пропустили, менти і до реформи були не кращі, навіть трошки гірши.
Я совок застав в дорослому віці, вони і тоді такі ж були, а аваківська реХформа, була в основному просто показухою і торкалась тільки ППС, а всі інші підроділи МВС - взагалібез змін.
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30.06.2022 17:37 Відповісти
Ну что Аваков? заморозил систему? а теперь люди страдают...вариант переждать никогда не помогает...без наказаний ничего не становится лучше...
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30.06.2022 15:07 Відповісти
Просто цікаво а їм також продовжують виплачувати зп як іншим держслужбовцям що залишились на окупованих територіях...
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30.06.2022 15:08 Відповісти
И премию тоже!
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30.06.2022 15:10 Відповісти
Ні, всі мусора що залишились на окупованих територіях звільнені з лав МВД.
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30.06.2022 15:24 Відповісти
Це добре хоч в одному відомстві... а то вже проскакували пости що судді і місцеві чиновники дальше отримують зарплатню...
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30.06.2022 22:10 Відповісти
вот почему именно менты из всех профессиональных категорий преобладают в предателях??? да потому,что другой работы не хотят и предательством "борятся за свои рабочие места" в новой власти...Может всё таки полезней Украине будет набирать в правоохранительные органы людей.которые или проверены участием в боевых действиях по защите Украины или тех,кто уже где-то кем-то работал КАК СПЕЦИАЛИСТ и чего-то умеющий ещё делать кроме "ментовать" ? ))
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30.06.2022 15:10 Відповісти
тільки є одна проблема. такі спеціалісти потрібні на таких посадах тільки відповідальній владі
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30.06.2022 15:34 Відповісти
Підари
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30.06.2022 15:13 Відповісти
фу, яка мразота, ґеть всіх на поліграф
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30.06.2022 15:18 Відповісти
Хтось здивований? Я - ні. Більша частина ментів та сбушників потенційні зрадники.
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30.06.2022 15:19 Відповісти
І всі зрадники з "нової реформованої" поліції , з довірою 3%, мають бронь, бо боронять владні дупи від народу.
Перші тікають або цілими відділками переходять на бік ворога, зате створили "мобільні групи" по відлову перших ліпших хлопців з вулиці як "уклоністів". Це цинізм.
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30.06.2022 15:20 Відповісти
А ми СБУ інформували про ментів. Ніхто не зреагував.
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30.06.2022 15:21 Відповісти
Аваков! А-у, як тобі твоя реформа, зроблена твоїми людьми і радниками: Геращенко, ківа, тощо...
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30.06.2022 15:26 Відповісти
начальник службы государственной безопасности явно не на своем месте.
а тот кто его прикрывает с ним заодно
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30.06.2022 15:26 Відповісти
мусорами были мусорами и остались..., беркутня, небось бывшая...
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30.06.2022 15:27 Відповісти
А ДБР, знімаючи клістрони і розкриваючи шляхи їх постачання, не тим самим займалося?
А відкриття надуманих справ проти патріотів - це не те саме?
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30.06.2022 15:30 Відповісти
Мусор и есть мусор.
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30.06.2022 15:36 Відповісти
Куп'янськ , Ізюм -цілими відділками зрадили..... в перші дні війни в Харкові питаю у знайомої -"а де син , на службі ? - нєт , их начальство по домам распустіло , сказалі, сєм'ї защищать ... -уєхалі к тьоще в прігород пєрєсєдеть..."((
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30.06.2022 15:38 Відповісти
Давайте им еще больше зарплат и льгот, давайте пощипайте гусей и подоите коров, и дайте мусорам! тварям потенциальным колаборантам предателям! ****** ******, вся ****** система во главе с клоуном!
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30.06.2022 15:45 Відповісти
ДБР також варто було б перевірити...
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30.06.2022 15:51 Відповісти
Всіх поліцейських потрібно спочатку відправляти в зону бойових дій на нуль , десь на рік , а потім давати дозвіл на працю в МВД не дивлячись на вік , і стаж . Чому вони звільнені від мобілізації ?
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30.06.2022 16:03 Відповісти
Ну чому вони звільнені, багато вже смердять та розводять гниль в тилових частинах, звичайно сцуться що можуть зачинити на нулі, але мусарідли проникливі у полковника відсмокчуть.
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30.06.2022 16:08 Відповісти
Багато зараз мусарідл звільнилось та мобілізувались в ЗСУ. Багато підписало контракт.
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30.06.2022 16:04 Відповісти
А соцзахист взагалі там ні причому я так розумію? Білі і пушисті
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30.06.2022 16:12 Відповісти
Тільки не називайте їх правоохоронцями!
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30.06.2022 16:24 Відповісти
Я нічого не маю проти, що є зрадники серед поліції, але там написано правоохоронні органи, а до системи правоохоронної діяльності належать такі напрями:а) діяльність із забезпечення охорони учасників кримінального судочинства;б) діяльність органів прокуратури;в) діяльність із виявлення, запобігання та розслідування злочинів;г) діяльність із захисту державної (національної) безпеки, державного кордону й охорони правопорядку. Більшість працівників поліції стоять на захисті України. Якщо подивитися назад, то більше всього зрадників в Криму було в прокуратурі, судах, СБУ, потім поліції і армії. А ніхто не звернув увагу, хто працює в ОП? Куди там братися поліцейським,собливо до депутатів від ОПЗЖ і "слуг", які перейшли на бік ворога.
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30.06.2022 17:21 Відповісти
Поки війна треба таких страчувати показово, інакше потім справи потонуть в процесуальному "болоті" і фігуранти обдєлаются льогкім іспугом.
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30.06.2022 17:24 Відповісти
Вже забули? Нагадую!
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30.06.2022 17:29 Відповісти
авако-менти позорні!
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30.06.2022 17:40 Відповісти
Ці мєнти звісно не пройшли люстрацію як і тисячі інших. Памятаю репортажи Г+Г де
люстрація ментів називалася чимось непотрібним
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30.06.2022 18:23 Відповісти
Показовий розстріл...так як і присягу приймають - показово!
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30.06.2022 18:42 Відповісти
К ним ещё добавить и почти всех Мариупольских ментов которые в почти полном составе перешли на сторону рашистов - ещё в то время, когда Азов и 36-я Николаевских морпехов без воды, еды, медикаментов, б/к стояли на смерть на азовстали.
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30.06.2022 19:24 Відповісти
Ще раз пишу, що не заступаюся за поліцію, яка перейшла на бік ворога, бо на тих територіях, де десятиляттями панували ОПЗЖ. комуністи і шариї і мараєвами не тільки поліція перейшла на бік ворога, а і суди, прокурори, СБУ та інші. У 2014 році навіть військові переходили в той табір. В статті йде мова про правоохоронців, а це і поліція і суди, прокуратура та СБУ. Куди братися сержанту поліції до прокурора з Миколаєва, який передавав ворогу координати і паролі, по наводці якого знищили не одну казарму. У кожній службі є скоти, але є ті, хто їх приймав на роботу, а з 2019 року приймали не по знанням історії, мови та патріотизму, а каякая разніца. Ось і є результат, набрали заробітчан, які вже при іншій, окупаційній влади пішли заробляти гроші.
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30.06.2022 20:27 Відповісти
Завалити всіх цих тварюк!
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30.06.2022 19:30 Відповісти
ВЫ БЫ В КИЕВЕ ИХ ВСЕХ ПРОВЕРИЛИ !!!
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30.06.2022 23:34 Відповісти
Серед зрадників левова частка держслужбовці, у тому числі правоохоронці, які жирували за рахунок держбюджету... тобто за наш з вами рахунок.... Позбавитись зрадників майже неможливо... бо їх купують окупанти.... Всіх запроданців треба приводити до вищої міри покарання у вигляді прилюдного повішання... Лише тоді їх поменшає в рази!
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01.10.2022 12:14 Відповісти
 
 