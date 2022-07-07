МАУ подала позов проти Ірану через збиття пасажирського літака

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) подала позов проти Ірану через збиття українського пасажирського літака Корпусом вартових ісламської революції у 2020 році.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Позов, поданий до суду в Онтаріо, датований січнем 2022 року. У ньому Іран і Корпус вартових ісламської революції вказані двома відповідачами. Позов містить вимоги компенсації від Ірану.

Рейс PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий 8 січня 2020 року на шляху до Києва, загинули всі 176 людей на борту.

Через кілька днів після офіційного заперечення Іран визнав, що підрозділ Корпусу вартових ісламської революції ненавмисно збив літак на тлі загострення напруженості у відносинах зі США через вбивство американським безпілотником високопоставленого генерала корпусу Касема Сулеймані поблизу Багдада.

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Більшість жертв були іранцями і канадцями, 11 із них були громадянами України. Родини вимагають прозорості й підзвітності розслідування. Уряд Ірану виділив 150 тисяч доларів на компенсацію родині кожного пасажира, але деякі родини відмовилися від цих грошей.

Минулого року Канада заявила, що не знайшла доказів умисного збиття лайнера. Канадський суд присудив сім’ям шести загиблих 84 мільйони доларів компенсації.

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28 червня "Група семи" промислово розвинутих країн (G7) наприкінці свого триденного саміту на півдні Німеччини у спільній заяві наголосила, що Іран має бути притягнутий до відповідальності за збиття літака рейсу PS752.