Рашисти обстрілюють Миколаївщину, минулої доби поранення дістали 18 осіб, - облрада
Російські окупанти продовжують бити по Миколаївщині, внаслідок чого поранення дістали 18 осіб.
Про це повідомила глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.
"Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Очаківській, Широківській, Березнегуватській, Первомайській, Куцурубській та Галіцинівській громадах.
Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 18 людей. Дітей серед постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
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