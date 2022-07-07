Рашисти обстрілюють Миколаївщину, минулої доби поранення дістали 18 осіб, - облрада

Російські окупанти продовжують бити по Миколаївщині, внаслідок чого поранення дістали 18 осіб.

Про це повідомила глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Очаківській, Широківській, Березнегуватській, Первомайській, Куцурубській та Галіцинівській громадах.



Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 18 людей. Дітей серед постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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