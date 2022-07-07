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Новини Війна
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Рашисти обстрілюють Миколаївщину, минулої доби поранення дістали 18 осіб, - облрада

війна,обстріл,миколаївщина

Російські окупанти продовжують бити по Миколаївщині, внаслідок чого поранення дістали 18 осіб.

Про це повідомила глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Очаківській, Широківській, Березнегуватській, Первомайській, Куцурубській та Галіцинівській громадах.

Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 18 людей. Дітей серед постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Рашисти вчинили масований ракетний обстріл села Нечаяне на Миколаївщині. Є загиблий - Офіс Генпрокурора. ФОТО

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Миколаївська область (2255) обстріл (28212)


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