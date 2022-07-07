Росія готується до мародерства українського металу у "промислових масштабах", - ЗМІ
Окупаційні війська Росії почали відновлювати роботу Маріупольського порту, щоб розпочати крадіжку українського металу у промислових масштабах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя.
"Перший корабель зайшов у Маріупольський порт, щоб завантажити крадену продукцію, ще 28 травня. Після він зробив мінімум три таких рейси – це ті, що вдалося відстежити за допомогою програм морської локації, і які можна буде використовувати як доказ в рамках кримінального розслідування. Скільки рейсів було насправді, сказати складно, адже піратські кораблі РФ часто вимикають локацію під час проходження. З цієї ж причини неможливо відстежити шляхи проходження суден, навантажених українським зерном", - зазначає видання.
Найближчим часом крадіжка металу посилиться, попереджають журналісти, адже днями радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що "мародерство на державному рівні на низькому старті".
"Окупанти запустили буксирний кран для очищення судноплавного каналу і акваторії порту. З Маріупольського району окремо подано електрику і триває запуск портових кранів. Фактично, в першій декаді порт буде готовий для прийняття вантажів і відвантаження награбованого через основний глибоководний канал", - заявив Андрющенко.
Як відомо, метал, який краде Росія з Маріупольського порту, належить заводам "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча компанії "Метінвест". Компанія вже заявила, що має технічні можливості для відстеження кожного вкраденого листа металу. І попередила, що розробляє одразу кілька юридичних механізмів, які дадуть змогу притягнути до міжнародної кримінальної відповідальності всіх, хто причетний до крадіжки.
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https://twitter.com/i/status/1544780646094094337
Чи ви думаєте росіяни самі виплатять репарації? Їх можна буде з цих гоблінів взяти лише силою.