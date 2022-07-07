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Росія готується до мародерства українського металу у "промислових масштабах", - ЗМІ

маріуполь

Окупаційні війська Росії почали відновлювати роботу Маріупольського порту, щоб розпочати крадіжку українського металу у промислових масштабах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя.

"Перший корабель зайшов у Маріупольський порт, щоб завантажити крадену продукцію, ще 28 травня. Після він зробив мінімум три таких рейси – це ті, що вдалося відстежити за допомогою програм морської локації, і які можна буде використовувати як доказ в рамках кримінального розслідування. Скільки рейсів було насправді, сказати складно, адже піратські кораблі РФ часто вимикають локацію під час проходження. З цієї ж причини неможливо відстежити шляхи проходження суден, навантажених українським зерном", - зазначає видання.

Найближчим часом крадіжка металу посилиться, попереджають журналісти, адже днями радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що "мародерство на державному рівні на низькому старті".

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"Окупанти запустили буксирний кран для очищення судноплавного каналу і акваторії порту. З Маріупольського району окремо подано електрику і триває запуск портових кранів. Фактично, в першій декаді порт буде готовий для прийняття вантажів і відвантаження награбованого через основний глибоководний канал", - заявив Андрющенко.

Як відомо, метал, який краде Росія з Маріупольського порту, належить заводам "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча компанії "Метінвест". Компанія вже заявила, що має технічні можливості для відстеження кожного вкраденого листа металу. І попередила, що розробляє одразу кілька юридичних механізмів, які дадуть змогу притягнути до міжнародної кримінальної відповідальності всіх, хто причетний до крадіжки.

Маріуполь (3222) мародерство (339) росія (64923) Метінвест (923) метал (569) Азовсталь (442)


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Голодомор хотят устроить как чирвоные диды когда-то. Зачем такие заголовки писать?
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07.07.2022 13:53 Відповісти
Так може Точка У поставить рашкіни суда в ремонт ?
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07.07.2022 14:13 Відповісти
"Точка" всего до 120 км. Увы.
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07.07.2022 14:44 Відповісти
а вот Боброедка уже щедро делится краденным с временно оккупированного Херсона......
https://twitter.com/i/status/1544780646094094337
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07.07.2022 14:19 Відповісти
нічого, ще відільється вшкрябкам це все, " і крадене зерно застрягне комом в горлі, і крадений метал на дно потягне".
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07.07.2022 14:32 Відповісти
Не в коня корм. Ворованное еще никому пользы не принесло...
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07.07.2022 14:37 Відповісти
Курва навіть на цім сайті одні кацапи,яка тут мова про Україну.
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07.07.2022 15:00 Відповісти
что и требовалось ожидать, судя про примерам того же ДНР и ЛНР, где в свое время было украдено и вывезено в рашу оборудования с предприятий, остальное резали на лом и так же вывозилось
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07.07.2022 19:17 Відповісти
Вчіться.

Чи ви думаєте росіяни самі виплатять репарації? Їх можна буде з цих гоблінів взяти лише силою.
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07.07.2022 19:40 Відповісти
 
 