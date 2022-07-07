Росія готується до мародерства українського металу у "промислових масштабах", - ЗМІ

Окупаційні війська Росії почали відновлювати роботу Маріупольського порту, щоб розпочати крадіжку українського металу у промислових масштабах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя.

"Перший корабель зайшов у Маріупольський порт, щоб завантажити крадену продукцію, ще 28 травня. Після він зробив мінімум три таких рейси – це ті, що вдалося відстежити за допомогою програм морської локації, і які можна буде використовувати як доказ в рамках кримінального розслідування. Скільки рейсів було насправді, сказати складно, адже піратські кораблі РФ часто вимикають локацію під час проходження. З цієї ж причини неможливо відстежити шляхи проходження суден, навантажених українським зерном", - зазначає видання.

Найближчим часом крадіжка металу посилиться, попереджають журналісти, адже днями радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що "мародерство на державному рівні на низькому старті".

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"Окупанти запустили буксирний кран для очищення судноплавного каналу і акваторії порту. З Маріупольського району окремо подано електрику і триває запуск портових кранів. Фактично, в першій декаді порт буде готовий для прийняття вантажів і відвантаження награбованого через основний глибоководний канал", - заявив Андрющенко.

Як відомо, метал, який краде Росія з Маріупольського порту, належить заводам "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча компанії "Метінвест". Компанія вже заявила, що має технічні можливості для відстеження кожного вкраденого листа металу. І попередила, що розробляє одразу кілька юридичних механізмів, які дадуть змогу притягнути до міжнародної кримінальної відповідальності всіх, хто причетний до крадіжки.