У Мін'юсті назвали суму заморожених активів Росії

Західні партнери заморозили близько 350 млрд доларів російських активів. Ці кошти мають піти на післявоєнну відбудову України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

За її словами, названа сума є активами Центробанку Росії, які після закінчення війни союзники повинні передати Україні як репарації.

Проте ця сума не є остаточною, оскільки західні країни також заблокували активи російських олігархів та бізнесу, які підтримують і фінансують режим Кремля.

"Також з відкритої інформації, з відкритих джерел відомо, що кошти російських олігархів та бізнесів, які заморожені по всьому світу, становлять близько 1 трлн доларів. Тому в першу чергу фонд (для відбудови України, - ред.) має наповнюватися цими активами", - зазначила Мудра.

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Заступниця міністра також додала, що партнери вже починають вносити законодавчі ініціативи для конфіскації російських активів на користь України. Першою це зробила Канада, також відповідні кроки роблять у Сенаті США.

"Порушення міжнародного права тягне за собою виплату репарацій. Тому відбудова України в першу чергу повинна відбуватися за рахунок тих, хто спричинив ці руйнування і завдав цю шкоду, за рахунок РФ. За попередніми підрахунками збитки станом на травень становили понад 600 млрд доларів", - зазначила чиновниця.

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