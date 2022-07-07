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Кабмін веде переговори з Фукуямою та Бальцеровичем про входження до консультаційної ради відновлення України, - Шмигаль

фукуяма

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Платформа відновлення України передбачатиме створення консультаційної ради високого рівня, ведуться переговори про входження до неї Френсіса Фукуями та Лешека Бальцеровича.

"Особливо створюється така advisory board – рада порадників високого рівня. Ми запрошуємо, ведемо роботу сьогодні з Френсісом Фукуямою, з паном Лешеком Бальцеровичем, тобто світові імена, нобелівські лауреати, які збиратимуться і генеруватимуть на науковій основі бачення розвитку макро- ситуації в Україні, фінансових ринків, бізнесової сфери", - сказав Шмигаль в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону у четвер увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Як повідомлялося, раніше Шмигаль повідомив, що платформа з відновлення України "Об'єднані у захисті – об'єднані у відновленні" складатиметься з трьох рівнів і матиме кілька офісів у країнах партнерів із центром у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відбудова України - це довгий шлях, але він має починатися вже зараз, - генсек ООН Гутерріш

Автор: 

Бальцерович Лешек (41) Шмигаль Денис (4547) Фукуяма Френсіс (7) відбудова (353)


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Топ коментарі
+14
Може хтось нарешті зелупі скаже що спочатку треба перемогти кацапів, а тільки потім відновлювати країну?
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07.07.2022 20:44
+10
[Переслано від Березовый сок (B.B.)]
Наконец-то нашёл время посмотреть на план восстановления Украины за 750 миллиардов долларов, который сварганили Гетманцев с единомышленниками и презентовали в Лугано. Скажу коротко - это пустышка. Без конкретики с цифрами взятыми с потолка. Как и виртуальные 2500 экспертов, которые по словам власти готовили этот план. Самое смешное, что никто в экспертном сообществе не знает тех, кто готовил эту туфту. Да, это бред и фейк, которым пытались развести западных инвесторов. И это позор. Если такая история повторится, то от нас отвернутся. И третьего шанса не будет.

Интересно, понимают ли это те, кто надеялся с помощью такой фикции получить деньги и распилить бюджет. В очередной раз убедился в некомпетентности тех, кто поставлен на руководящие позиции в государстве на разных уровнях. К сожалению, но это было предсказуемо. Своей грамотной команды у Зеленского сегодня нет, а подключать людей не из своего окружения он не хочет. Это его выбор, но и результат предсказуем. И глядя на представленный план восстановления Украины - это точно не успешное возрождение Украины.
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07.07.2022 21:03
+8
гроші можна тирити вже зараз
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07.07.2022 20:46
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Може хтось нарешті зелупі скаже що спочатку треба перемогти кацапів, а тільки потім відновлювати країну?
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07.07.2022 20:44 Відповісти
гроші можна тирити вже зараз
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07.07.2022 20:46 Відповісти
ржака: Що бабуся, німці в селі є?
https://twitter.com/i/status/1545090176954908673
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07.07.2022 20:48 Відповісти
Зебанаты надеются прикрыться дурачком Фукуямой и воровать, воровать, воровать=))) Безумные арахамии уже на старте=)
Вова, Яресько и Гонтарева будут выдавать каждый доллар по строгой отчетности=)
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07.07.2022 20:50 Відповісти


Якщо по твоєму Фукуяма - "дурачек", то твій папА - повний дебілоїд, який навіть гумовим виробом не навчився вчасно користуватись.

Зебіли просто намагаються намалювати красиву картинку для західу, запрошуючи спеців світового рівня, що вони вже робили не раз - красива картинка і/або слова, а потім ніяких корисних для країни дій.

Дуй за расєйським кораблем, недолуга троляча істота з клікухою замість ім'я.
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07.07.2022 21:11 Відповісти
звісно дурник, трохи розумніший за тебе, але не дуже=)
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07.07.2022 22:53 Відповісти
ви висер того Фукуями читали? почитайте,піймайте гору лулзів)))
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07.07.2022 23:47 Відповісти
Шмигніть у відставку, аматори!
І нехай управління державою займуться професіонали!
А прикривати власну недолугість гучними закордонними іменами не треба!
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07.07.2022 20:57 Відповісти
Та куди цим дилетантам Фукуямам та Бальцеровичам до такого потужного реформатора, як Гетьманцев?
Обов'язково запхайте його до всіх можливих реформаторських груп. Для інтелектуального підсилення ще пропоную додати Колю - Мітбола, Мішу "аkа Скучноє Ліцо" Добкіна...пропонуйте кого ще?
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07.07.2022 21:31 Відповісти
[Переслано від Березовый сок (B.B.)]
Наконец-то нашёл время посмотреть на план восстановления Украины за 750 миллиардов долларов, который сварганили Гетманцев с единомышленниками и презентовали в Лугано. Скажу коротко - это пустышка. Без конкретики с цифрами взятыми с потолка. Как и виртуальные 2500 экспертов, которые по словам власти готовили этот план. Самое смешное, что никто в экспертном сообществе не знает тех, кто готовил эту туфту. Да, это бред и фейк, которым пытались развести западных инвесторов. И это позор. Если такая история повторится, то от нас отвернутся. И третьего шанса не будет.

Интересно, понимают ли это те, кто надеялся с помощью такой фикции получить деньги и распилить бюджет. В очередной раз убедился в некомпетентности тех, кто поставлен на руководящие позиции в государстве на разных уровнях. К сожалению, но это было предсказуемо. Своей грамотной команды у Зеленского сегодня нет, а подключать людей не из своего окружения он не хочет. Это его выбор, но и результат предсказуем. И глядя на представленный план восстановления Украины - это точно не успешное возрождение Украины.
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07.07.2022 21:03 Відповісти
Все залежить від повноважень. Бальцеровіч зможе. Якщо зелені не зможуть йому перешкодити.
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07.07.2022 21:03 Відповісти
Може ти й у Діда Мороза віриш? Скільки тобі років?
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07.07.2022 21:10 Відповісти


Що, як до усіх тупих трольків з одного разу ніяк не дійде?

Повторюся - дуй за расєйським кораблем, троляча сутність.
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07.07.2022 21:14 Відповісти
Бюджет страны сначала составь без ошибок и лозунгов, Шмигаль. Из него премьер -министр как из говна пуля.
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07.07.2022 21:06 Відповісти
Боневтік не терпить людей навколо себе, які розумніші за найвеличнішого, - селекційний відбір.
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07.07.2022 21:11 Відповісти
ой , как же хочется стать у кассы первым , где побегут денежные потоки , в розовых мечтах радостно ручки потираем .... только в окопы на передок не самим же переться , и не своих же сынков посылать ..
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07.07.2022 21:17 Відповісти
зелені аніматори, ви вважаєте Фукуяма та Бальцерович не чули про головного, вЄчного "відновлювача України" - Бєню Непомітного?..
- цирк та шоу доречні на арені та на сцені.. актИвну війну ви, піар-аси, буквально за руку, привели в Україну, бо займалися муйньой, распІлом бабла та піаром елітних жлобів-скороспЄлок..(((
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07.07.2022 21:19 Відповісти
З цього нічого не буде. Повністью корумповане довкілья.
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07.07.2022 21:20 Відповісти
Пане, Прем'єр-міністре! Безугла ж сказала, що вони разом з Єрмаком візьмуться за відбудову України. То ж не сушіть собі зайвий раз голову.
А краще, можливо, якби донори та інвестори визначили, хто буде контролювати їхні фінанси.
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07.07.2022 21:46 Відповісти
А не можна нам Бориса Джонсона замість ціх зелених мавп?
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07.07.2022 22:00 Відповісти
В "першій сотні" Зєленських дєпутатів лише 9 українців. В Кабміні загалом лише 15,5% етнічних українців. Решта чужаки - жиди та кацапи які ще з 1928 року (указ сталіна про % українців у владі), поколіннями, вросли в кабмінівські кресла сімями... Демократія може бути лише 1) представницькою (депутати мають жити все життя в тих виборчих округах які вони представляють) і 2) пропорційною (якщо в країні 80% населення є етнічними українцями то в усіх владних структурах їх також має бути мінімум 80%). А тепер уважно подивіться на "свєтлиє ліца" "української влади". І згадайте що це неподобство зробили ви. Власним голосуванням за Зєлєнських, бужанскіх, арахамій, данілових які тепер мають "блокуючий пакет" - "монобільшість". В чиїх інтересах ці представники етнічних меншин керують країною стає зрозуміло навіть дітям... Вони ладні запросити будь яких іноземців консультантами якими будуть "крутити як циган сонцем" і прикриваючись їх іменами грабувати українців та поступово знищувати країну... Кожен українець який проголосував за не-українця винний в тому що зараз війна, що у нас етнічна мафія, мільйони біженців і українці поступово втрачають свою країну та залежать від поставок іноземної зброї. Я теж винний що в 2014 маючи зброю не пристрелив одне падло яке повернулось з Юрмали в Бориспіль...
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07.07.2022 22:10 Відповісти
Бальцерович - це автор шокової терапії для поляків?
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07.07.2022 22:15 Відповісти
тобто будуть красти прикриваючись ім'ям Бальцеровича
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07.07.2022 22:32 Відповісти
Френсіс Фукуяма філософ, дарма що Нобелівський лауреат. Чим він нам допоможе?
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08.07.2022 08:05 Відповісти
 
 