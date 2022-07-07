Кабмін веде переговори з Фукуямою та Бальцеровичем про входження до консультаційної ради відновлення України, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Платформа відновлення України передбачатиме створення консультаційної ради високого рівня, ведуться переговори про входження до неї Френсіса Фукуями та Лешека Бальцеровича.

"Особливо створюється така advisory board – рада порадників високого рівня. Ми запрошуємо, ведемо роботу сьогодні з Френсісом Фукуямою, з паном Лешеком Бальцеровичем, тобто світові імена, нобелівські лауреати, які збиратимуться і генеруватимуть на науковій основі бачення розвитку макро- ситуації в Україні, фінансових ринків, бізнесової сфери", - сказав Шмигаль в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону у четвер увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, раніше Шмигаль повідомив, що платформа з відновлення України "Об'єднані у захисті – об'єднані у відновленні" складатиметься з трьох рівнів і матиме кілька офісів у країнах партнерів із центром у Києві.

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