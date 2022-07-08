Сєверодонецьк на межі гуманітарної катастрофи, окупанти мародерять майно містян, - Гайдай

Сєверодонецьк на межі гуманітарної катастрофи, росіяни мародерять майно містян. Щодня до Національної поліції надходять по півсотні заяв щодо зруйнованого житла на Луганщині.

Про це повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, переселенці дізнаються про те, що повертатися нікуди, від сусідів, яких депортували росіяни, або від тих, хто раніше виїхав на окуповану територію, а зараз навідалися в рідні міста та села.

"До прикладу, у Сєверодонецьку зруйновано чи пошкоджено відсотків 80 житла. Деякі люди намагаються повернутися за речами, але все частіше трапляються випадки, що віддавши кругленьку суму нелегальному перевізнику, знаходять хай і вцілілу, але пусту квартиру. Зайшовши в місто, росіяни спочатку депортували частину місцевого населення, позабирали ключі, а потім почали грабувати все підряд. Під’їжджають до багатоповерхівок на вантажівках. Якщо добрі меблі, то виносять й їх. Мова вже не йде лише про побутову техніку", - підкреслив Гайдай.

Він також додає, що окупанти призначили чергового "коменданта", вже третього, але майно сєверодончан продовжує зникати.

Так, до одного із місцевих АТП днями прийшли з перевіркою із "комендатури". А зранку звідти зникли чотири автобуси.

"Вціліли від чотиримісячних обстрілів, але знадобились комусь після", - зазначив Гайдай.

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Він наголосив, що місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи - відсутні централізоване водопостачання, газопостачання, електропостачання.

"З кінця лютого окупанти обстрілювали об’єкти критичної інфраструктури, знищили їх майже вщент. Відремонтувати вони нічого не зможуть. Бо навіть в мирний час такий обсяг відновлень можна зробити за півроку-рік. При наявності матеріалів і кваліфікованих робітників. Ні того, ні іншого в росіян нема. Велика проблема із каналізацією. Очисні споруди не працюють, як і насосні станції. Стоки накопичуються. Додайте до цього температуру повітря, яка зараз на подвір’ї. А ще сморід від померлих - тих, кого поховали у дворах, а багато хто залишається в квартирах та під’їздах, як от в одній із багатоповерхівок у нових районах. Сєверодонецьк очкує гуманітарна катастрофа", - упевнений Гайдай.