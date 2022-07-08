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Новини
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Сєверодонецьк на межі гуманітарної катастрофи, окупанти мародерять майно містян, - Гайдай

сєверодонецьк

Сєверодонецьк на межі гуманітарної катастрофи, росіяни мародерять майно містян. Щодня до Національної поліції надходять по півсотні заяв щодо зруйнованого житла на Луганщині.

Про це повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, переселенці дізнаються про те, що повертатися нікуди, від сусідів, яких депортували росіяни, або від тих, хто раніше виїхав на окуповану територію, а зараз навідалися в рідні міста та села.

"До прикладу, у Сєверодонецьку зруйновано чи пошкоджено відсотків 80 житла. Деякі люди намагаються повернутися за речами, але все частіше трапляються випадки, що віддавши кругленьку суму нелегальному перевізнику, знаходять хай і вцілілу, але пусту квартиру. Зайшовши в місто, росіяни спочатку депортували частину місцевого населення, позабирали ключі, а потім почали грабувати все підряд. Під’їжджають до багатоповерхівок на вантажівках. Якщо добрі меблі, то виносять й їх. Мова вже не йде лише про побутову техніку", - підкреслив Гайдай.

Він також додає, що окупанти призначили чергового "коменданта", вже третього, але майно сєверодончан продовжує зникати.

Так, до одного із місцевих АТП днями прийшли з перевіркою із "комендатури". А зранку звідти зникли чотири автобуси.

"Вціліли від чотиримісячних обстрілів, але знадобились комусь після", - зазначив Гайдай.

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Він наголосив, що місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи - відсутні централізоване водопостачання, газопостачання, електропостачання.

"З кінця лютого окупанти обстрілювали об’єкти критичної інфраструктури, знищили їх майже вщент. Відремонтувати вони нічого не зможуть. Бо навіть в мирний час такий обсяг відновлень можна зробити за півроку-рік. При наявності матеріалів і кваліфікованих робітників. Ні того, ні іншого в росіян нема. Велика проблема із каналізацією. Очисні споруди не працюють, як і насосні станції. Стоки накопичуються. Додайте до цього температуру повітря, яка зараз на подвір’ї. А ще сморід від померлих - тих, кого поховали у дворах, а багато хто залишається в квартирах та під’їздах, як от в одній із багатоповерхівок у нових районах. Сєверодонецьк очкує гуманітарна катастрофа", - упевнений Гайдай.

Автор: 

мародерство (339) окупація (6668) Сєверодонецьк (508) гуманітарна катастрофа (92) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4874)


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Топ коментарі
+11
а у тих кацапок, що "наконєц-то дождалісь!", теж мародерять?
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08.07.2022 10:13
+9
Кацапи! Вас будуть убивать(ДерУсіфіціровать) по всьому світу.
Все тільки починається.
Коли ведеш розмову з поляками, то для них ЗАРАЗ І НАЗАВЖДИ національність рУській викликає ненависть аж до утилізації.
І не важно, чи в руського ПРО європейські погляди.....просто НЕНАВИСТЬ

І це тільки початок ДЕ-рУсифікації.....все ще попереду.
POZnan'.
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08.07.2022 10:20
+5
Обов'язкво. Оркам плювати.
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08.07.2022 10:18
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а у тих кацапок, що "наконєц-то дождалісь!", теж мародерять?
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08.07.2022 10:13 Відповісти
Обов'язкво. Оркам плювати.
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08.07.2022 10:18 Відповісти
Прапор Литви яйця не давить?
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08.07.2022 10:54 Відповісти
так це окупація....невже хтось очикував що оккупант буде не грабувати а раздавати майно та плюшки...
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08.07.2022 10:17 Відповісти
Кацапи! Вас будуть убивать(ДерУсіфіціровать) по всьому світу.
Все тільки починається.
Коли ведеш розмову з поляками, то для них ЗАРАЗ І НАЗАВЖДИ національність рУській викликає ненависть аж до утилізації.
І не важно, чи в руського ПРО європейські погляди.....просто НЕНАВИСТЬ

І це тільки початок ДЕ-рУсифікації.....все ще попереду.
POZnan'.
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08.07.2022 10:20 Відповісти
добро пожалувати в руський мір- знаю там його багато хто чекав-
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08.07.2022 10:26 Відповісти
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08.07.2022 10:28 Відповісти
Вот хло и ввел на увесь.
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08.07.2022 10:37 Відповісти
Так они туда назначили гауляйтером ублюдка из Брянки, который до этого Брянку под нож пустил.Все шахты порезал на металл в Россею.Не думаю, что Север ждет другая участь.
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08.07.2022 10:37 Відповісти
Ідіть до пекла москалі !
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08.07.2022 10:57 Відповісти
Вата дочекалася рузьких
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08.07.2022 13:14 Відповісти
 
 