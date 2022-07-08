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Северодонецк на грани гуманитарной катастрофы, оккупанты мародерят имущество горожан, - Гайдай

сєверодонецьк

Северодонецк на грани гуманитарной катастрофы, россияне мародят имущество городских жителей. Ежедневно в Национальную полицию поступают по полсотни заявлений о разрушенном жилье в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, переселенцы узнают, что возвращаться некуда, от соседей, которых депортировали россияне, или от тех, кто раньше уехал на оккупированную территорию, а сейчас наведались в родные города и села.

"К примеру, в Северодонецке разрушены или повреждены процентов 80 жилья. Некоторые люди пытаются вернуться за вещами, но все чаще случаются случаи, что отдав кругленькую сумму нелегальному перевозчику, находят пусть и уцелевшую, но пустую квартиру. Зайдя в город, россияне сначала депортировали местное население, забрали ключи, а затем начали грабить все подряд. Подъезжают к многоэтажкам на грузовиках. Если хорошая мебель, то выносят и ее. Речь уже не идет только о бытовой технике", — подчеркнул Гайдай.

Он также добавляет, что оккупанты назначили очередного "коменданта", уже третьего, но имущество северодончан продолжает исчезать.

Так, в один из местных АТП на днях пришли с проверкой из "комендатуры". А утром оттуда исчезли четыре автобуса.

"Уцелели от четырехмесячных обстрелов, но понадобились кому-то после", — отметил Гайдай.

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Он подчеркнул, что город находится на грани гуманитарной катастрофы – отсутствуют централизованное водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение.

"С конца февраля оккупанты обстреливали объекты критической инфраструктуры, уничтожили их почти дотла. Отремонтировать они ничего не смогут. Ведь даже в мирное время такой объем обновлений можно сделать за полгода-год. ​​При наличии материалов и квалифицированных рабочих. Ни того, ни другого у россиян нет. Большая проблема с канализацией. Очистные сооружения не работают, как и насосные станции. Стоки накапливаются. Добавьте к этому температуру воздуха, которая сейчас во дворе. А еще вонь от умерших — похороненных во дворах, а много кто остается в квартирах и подъездах, как в одной из многоэтажек в новых районах. Северодонецк ожидает гуманитарная катастрофа", — уверен Гайдай.

мародерство (461) оккупация (10119) Северодонецк (605) гуманитарная катастрофа (146) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6492)


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Топ комментарии
+11
а у тих кацапок, що "наконєц-то дождалісь!", теж мародерять?
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08.07.2022 10:13
+9
Кацапи! Вас будуть убивать(ДерУсіфіціровать) по всьому світу.
Все тільки починається.
Коли ведеш розмову з поляками, то для них ЗАРАЗ І НАЗАВЖДИ національність рУській викликає ненависть аж до утилізації.
І не важно, чи в руського ПРО європейські погляди.....просто НЕНАВИСТЬ

І це тільки початок ДЕ-рУсифікації.....все ще попереду.
POZnan'.
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08.07.2022 10:20
+5
Обов'язкво. Оркам плювати.
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08.07.2022 10:18
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Правила форума Совет форумчан
а у тих кацапок, що "наконєц-то дождалісь!", теж мародерять?
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08.07.2022 10:13 Ответить
Обов'язкво. Оркам плювати.
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08.07.2022 10:18 Ответить
Прапор Литви яйця не давить?
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08.07.2022 10:54 Ответить
так це окупація....невже хтось очикував що оккупант буде не грабувати а раздавати майно та плюшки...
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08.07.2022 10:17 Ответить
Кацапи! Вас будуть убивать(ДерУсіфіціровать) по всьому світу.
Все тільки починається.
Коли ведеш розмову з поляками, то для них ЗАРАЗ І НАЗАВЖДИ національність рУській викликає ненависть аж до утилізації.
І не важно, чи в руського ПРО європейські погляди.....просто НЕНАВИСТЬ

І це тільки початок ДЕ-рУсифікації.....все ще попереду.
POZnan'.
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08.07.2022 10:20 Ответить
добро пожалувати в руський мір- знаю там його багато хто чекав-
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08.07.2022 10:26 Ответить
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08.07.2022 10:28 Ответить
Вот хло и ввел на увесь.
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08.07.2022 10:37 Ответить
Так они туда назначили гауляйтером ублюдка из Брянки, который до этого Брянку под нож пустил.Все шахты порезал на металл в Россею.Не думаю, что Север ждет другая участь.
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08.07.2022 10:37 Ответить
Ідіть до пекла москалі !
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08.07.2022 10:57 Ответить
Вата дочекалася рузьких
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08.07.2022 13:14 Ответить
 
 