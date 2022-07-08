Северодонецк на грани гуманитарной катастрофы, оккупанты мародерят имущество горожан, - Гайдай

Северодонецк на грани гуманитарной катастрофы, россияне мародят имущество городских жителей. Ежедневно в Национальную полицию поступают по полсотни заявлений о разрушенном жилье в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, переселенцы узнают, что возвращаться некуда, от соседей, которых депортировали россияне, или от тех, кто раньше уехал на оккупированную территорию, а сейчас наведались в родные города и села.

"К примеру, в Северодонецке разрушены или повреждены процентов 80 жилья. Некоторые люди пытаются вернуться за вещами, но все чаще случаются случаи, что отдав кругленькую сумму нелегальному перевозчику, находят пусть и уцелевшую, но пустую квартиру. Зайдя в город, россияне сначала депортировали местное население, забрали ключи, а затем начали грабить все подряд. Подъезжают к многоэтажкам на грузовиках. Если хорошая мебель, то выносят и ее. Речь уже не идет только о бытовой технике", — подчеркнул Гайдай.

Он также добавляет, что оккупанты назначили очередного "коменданта", уже третьего, но имущество северодончан продолжает исчезать.

Так, в один из местных АТП на днях пришли с проверкой из "комендатуры". А утром оттуда исчезли четыре автобуса.

"Уцелели от четырехмесячных обстрелов, но понадобились кому-то после", — отметил Гайдай.

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Он подчеркнул, что город находится на грани гуманитарной катастрофы – отсутствуют централизованное водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение.

"С конца февраля оккупанты обстреливали объекты критической инфраструктуры, уничтожили их почти дотла. Отремонтировать они ничего не смогут. Ведь даже в мирное время такой объем обновлений можно сделать за полгода-год. ​​При наличии материалов и квалифицированных рабочих. Ни того, ни другого у россиян нет. Большая проблема с канализацией. Очистные сооружения не работают, как и насосные станции. Стоки накапливаются. Добавьте к этому температуру воздуха, которая сейчас во дворе. А еще вонь от умерших — похороненных во дворах, а много кто остается в квартирах и подъездах, как в одной из многоэтажек в новых районах. Северодонецк ожидает гуманитарная катастрофа", — уверен Гайдай.