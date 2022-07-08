Експрем'єр Японії Абе помер після замаху
Колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні після того, як на нього вчинили напад у місті Нара.
Про це повідомляють місцевий канал NHK, інформує Цензор.НЕТ.
"Колишній прем'єр-міністр Японії Абе Сіндзо помер. Він був застрелений під час виступу в п'ятницю в місті Нара, недалеко від Кіото", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, невідомий під час виступу підійшов до колишнього прем’єра зі спини та двічі вистрілив у нього з дробовика. Абе дістав серйозні поранення в області грудей; на місці йому робили масаж серця. Пізніше в пожежній частині, яка надавала політику допомогу, повідомили про можливу зупинку серця і легенів у експрем'єра.
Стрільця затримали, його мотиви поки що залишаються невідомими. Супротиву він не чинив, повідомляють місцеві ЗМІ. Його особа встановлена - це 40-річний Тецуя Ямагамі, житель міста Нара, де виступав експрем'єр.
Сіндзо Абе очолював уряд Японії найдовше в історії - 8 років. Він відомий, як людина, яка зуміла оживити економіку Японії після двадцяти років стагнації.
Абе пішов з посади у вересні 2020 року, обґрунтувавши це проблемами зі здоров'ям.
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где Ленд Лиз ?
навіть 2 міс вистарчає. А народ воює з переважаючими силами за озброєнням і зашивається в той час поки там хтось чухає свою жопу.
Однак нагадаю старий анекдот: Їде опасиста мадам в купе поїзда Навпроти грузин спить Вона невдало повернулася і перднула І щоб замаскувать звук - стала кашлять Грузин відкиває очі:
- Дарагая! Шум в кашель спрятала Даставай духи и прячь запах!
Так само і в тебе - "смердить"
Тому там разом з пожежниками працює реанімаційне відділення, працівники якого як ніхто вміють надавати першу допомогу, й мають усі засоби, щоб людину витягти з "того світу" й доправити до лікарні...
у цивілізованих країнах немає"пожарників", а є рятівники
А "пожежний", це переклад россійського "пожарний"...
-Камуто-хiровато.
-А японська "пожежна"?
-Нахiра-та-хата.
співчуття рідним
Абе зробив багато для пожвавлення економіки, але політика повернення «північних територій» була невдало.
Кажеть саме тому й піхов, як порядна людина
колишній прем'єр-міністр Сіндзо Абе, починаючи з 2012 року, коли Путін повернувся на посаду президента РФ, зробив максимум кроків йому назустріч. Задобрюючи російського лідера, Абе прагнув домогтися поступу в розв'язанні питання «північних територій» - так японці називають острови Курильської гряди, окуповані СРСР 1945 року.
Сіндзо Абе загалом за вісім років (він залишався прем'єром до 2020-го) зустрічався з Путіним аж 27 разів, дарував йому коштовні презенти, але врешті-решт так нічого не домігся. Навіть компромісна пропозиція Токіо повернути принаймні два спірні острови - Шикотан і Хабомаї - не знайшла відгуку в Кремлі.
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28.02.2022
«Щойно неспровоковане вторгнення Росії в Україну 24 лютого довело цілковиту неспроможність такого підходу. Тепер акцент на поглибленні економічної співпраці з Росією неможливий - не в останню чергу тому, що 25 лютого Японія оголосила про три категорії санкцій: 1) заборони на видачу віз і заморожування активів щодо "зазначених осіб, пов'язаних з російським керівництвом"; 2) заморожування активів трьох російських банків (ВЕБ, «Промсвязьбанк», «Россия»); 3) обмеження на експорт до Росії товарів подвійного призначення, наприклад напівпровідників. Напередодні Японія заборонила викуп російського суверенного боргу. Після певної затримки Японія додала, що вона також сприятиме зусиллям із відімкнення окремих російських банків від системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT», - розповів Джеймс Браун. За його словами, Токіо має також намір вслід за Євроунією та США накласти санкції на Путіна і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
Тож тепер японці змінили свою позицію, хоча протягом багатьох років не хотіли конфліктувати з Кремлем, боячись, що це може зашкодити поступу територіальних перемовин. «Хоча насправді це лише неодноразово використовувалося Москвою як джерело важелів впливу (на Токіо). Однак тепер Японія переоцінює свою політику й займає твердішу позицію в протистоянні з Путіним та його міжнародною аґресією», - наголошується в матеріалі.
Зайвим доказом цього стала заява директора департаменту МЗС Японії Хідекі Уями з нагадуванням, що Росія незаконно окупувала Курили. «Північні території окуповані, і ми вважаємо, що це суперечить міжнародному праву, як і напад російської армії на Україну, що чиниться зараз», - наголосив Уяма
політик має мати гарну охорону - завжди знайдеться незадоволений його діяльністю
у нас це стосується насамперед Пороха...
нагадаю, на День Незалежності якась школота просто підійшла та бризнула в лице зеленкою
а Порох - Президент із штатною держохороною
А вторгся б на свої землі що окупував ******** , скоріш за все теж помер але як герой нації , а так просто помер і піде в забуття .
мораль коли ти боїшся будь чого ти аутсайдер.
а по темі рест ін піс Абе🙏🏼
"Полюбила парня я, оказался Тецуя.." - русская народная песня.
Сіндзо Абе помер у лікарні від двох важких поранень. Я пригадую урядування прем'єра Абе - спокійний, дуже японський діяч. Із симпатією ставився до Україні та сприяв багатьом гуманітарним актам підтримки й урядовим грантам. У серпні 2015-го він став першим японським політиком рівня прем'єр-міністра, який відвідав Україну. Нинішній уряд та прем'єр Йосіхіде Суґа є політичними спадкоємцями Абе й продовжують його принципову політику проти ерефії та на підтримку санкцій.
Шкода. Співчуття.
А головне - жахлива несправедливість: добропорядний японський політик, чесна й скромна людина гине від рук убивці, а найбільший світовий терорист і мерзенний психопат путлєр досі живий, хоча давно заслужив на особливо жорстоку смерть, десь таку, яка наздогнала Каддафі.