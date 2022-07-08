Експрем'єр Японії Абе помер після замаху

Колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні після того, як на нього вчинили напад у місті Нара.

Про це повідомляють місцевий канал NHK, інформує Цензор.НЕТ.

"Колишній прем'єр-міністр Японії Абе Сіндзо помер. Він був застрелений під час виступу в п'ятницю в місті Нара, недалеко від Кіото", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, невідомий під час виступу підійшов до колишнього прем’єра зі спини та двічі вистрілив у нього з дробовика. Абе дістав серйозні поранення в області грудей; на місці йому робили масаж серця. Пізніше в пожежній частині, яка надавала політику допомогу, повідомили про можливу зупинку серця і легенів у експрем'єра.

Стрільця затримали, його мотиви поки що залишаються невідомими. Супротиву він не чинив, повідомляють місцеві ЗМІ. Його особа встановлена - це 40-річний Тецуя Ямагамі, житель міста Нара, де виступав експрем'єр.

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Сіндзо Абе очолював уряд Японії найдовше в історії - 8 років. Він відомий, як людина, яка зуміла оживити економіку Японії після двадцяти років стагнації.

Абе пішов з посади у вересні 2020 року, обґрунтувавши це проблемами зі здоров'ям.