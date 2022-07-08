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Новини
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В Японії під час виступу важко поранили колишнього прем’єра Абе

абе,сіндзо

Колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе поранили під час вуличного виступу в місті Нара. Політика госпіталізовано, у нього, ймовірно, "зупинилося серце і відмовили легені", але його смерть не підтверджена.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Невідомий під час виступу підійшов до колишнього прем’єра зі спини та двічі вистрілив у нього з дробовика. Абе отримав серйозні поранення в області грудей; на місці йому робили масаж серця. Пізніше в пожежній частині, яка надавала політику допомогу, повідомили про можливу зупинку серця і легенів у екс-прем'єра.

Стрілка затримали, його мотиви поки що залишаються невідомими. Супротиву він не чинив, повідомляють місцеві ЗМІ. Його особа встановлена - це 40-річний Тецуя Ямагамі, житель міста Нара, де виступав екс-прем'єр.

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Абе терміново госпіталізувати. Колишній прем’єр не подає ознак життя, але про його смерть ще не повідомляли.

Сіндзо Абе очолював уряд Японії найдовше в історії - 8 років. Він відомий, як людина, яка зуміла оживити економіку Японії після двадцяти років стагнації.

Абе пішов з посади у вересні 2020 року, обґрунтувавши це проблемами зі здоров'ям.

Також читайте: Японія виділила $200 мільйонів на боротьбу з продовольчою кризою, частину грошей отримає Україна

Автор: 

замах (545) Японія (1197) Сіндзо Абе (21)


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Топ коментарі
+11
За 90-95% терактов в мире за последние 70 лет стоит Параша. Ищите их след.
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08.07.2022 07:55
+9
В Японії є свої їбануті секти, згадайте Токійське метро
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08.07.2022 07:56
+8
Родині Абе шана і співчуття!
Акіє Абе тримайтеся, Ви істинна дочка і дружина самурая.
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08.07.2022 07:59
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За 90-95% терактов в мире за последние 70 лет стоит Параша. Ищите их след.
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08.07.2022 07:55 Відповісти
В Японії є свої їбануті секти, згадайте Токійське метро
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08.07.2022 07:56 Відповісти
А ти думаєш - у токійському метро не кацапи "рило впхнули"?
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08.07.2022 08:43 Відповісти
Отравляючі речовини Сьонрікьо передали русня, це доведено, через Сосковця, як пригадую.
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08.07.2022 08:55 Відповісти
Учи матчасть, тот зарин был кустарного производства.
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08.07.2022 09:29 Відповісти
Скажи учёный матчасник, это фото Сёко Асахары на фоне Капитолия наверное?

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08.07.2022 10:29 Відповісти
Все пытался с кацапами договариваться, надеясь на возвращение Курил. Дебил, ***!!!!
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08.07.2022 07:55 Відповісти
Чимось не вгодив *****.
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08.07.2022 07:59 Відповісти
Родині Абе шана і співчуття!
Акіє Абе тримайтеся, Ви істинна дочка і дружина самурая.
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08.07.2022 07:59 Відповісти
Картеч з близької відстані - стопроцентна смерть Просто "розтягнута у часі" Там м"які тканини на "фарш" перетворюються (в патрон 12 кал влізає від 26 до 32 картечин 5-міліметрових) А якщо там шріт дрібніший і відстань - не більше кількох метрів? Згадай - саме "лупара" (обріз гладкостволки заряджений "вовчою" картеччю (5 мм) ) був "ритуальним" засобом убивства на Сіцилії а потім і у США - в колах італійської мафії)
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08.07.2022 08:50 Відповісти
це тягар влади, ти ніколи не будешь милим усім мільонам, дехто завжди буде незадоволеним
ті хто йдуть у владу - свідомо обирають собі такий шлях, тому жаліти їх не треба, ніхто не гнав Абе у політіку, працював би бізнесменом

але тут треба потурбуватися нашому послу, чи він знов такий же бездіяльний *****, як у всіх інших країнах?
Японія - наш стратегічний друг, бо вона ворог Підарахи, наш посол повінен там бігати та співчувати япошкам більше всіх інших послів, разом узятих
щось я взагалі не чув про зброю з Японії, а Японія - високотехнологічна країна, по ВВП не меньш Німетчини, й ворог Підарахи - ау посол України - ти там іздох чи ще живий? Де твоя робота?
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08.07.2022 08:01 Відповісти
Згідно японської конституції вони не можуть продавати зброю. У них взагалі армія та флот називаються силами самооборони. Згідно тої ж конституції їх не можна посилати за кордони Японії, хіба що для участі в ліквідації природних катастроф.
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08.07.2022 08:45 Відповісти
Там вже років 15 внесені зміни до Конституції стосовно застосування збройних сил
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08.07.2022 08:51 Відповісти
Кацапский лепрозорий устраивает общемировой террор. Доигрались. Договаривались.
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08.07.2022 08:01 Відповісти
Ну так не надо было внимания акцентировать, мол пока параша увязла в Украине, так в мире ниодного теракта не было
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08.07.2022 08:47 Відповісти
Вот би і з ****** ,хтось так зробив ,золотий чоловік був би ,до всторіі зійшов
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08.07.2022 08:09 Відповісти
Ну і що? Призначили-б іншого "*****" А може їх вже давно міняють? Недарма вже років з десять анекдот ходить:

Человек, пародирующий Владимира Владимировича в Камеди Клаб уже постарел. А Владимир Владимирович нет.
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08.07.2022 08:55 Відповісти
Так що, путлєр має жити чи що? Тисячи вбитих і закатованих українців через нього! Смерть путлєру!
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08.07.2022 15:28 Відповісти
На как цапії не знають як моль звести. Беріть приклад убогі...
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08.07.2022 08:10 Відповісти
Реформатори завжди заважають тому, хто втратив свій бізнес на проблемах людей. А це Якудза скоріше за все
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08.07.2022 08:23 Відповісти
У вбивці, Тецую Ямагамі, слід перевірити потилицю, чи не ростуть там козлячі мацкальські роги
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08.07.2022 08:31 Відповісти
Але без лаптєй там не обійшлося...
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08.07.2022 09:53 Відповісти
 
 