В Японії під час виступу важко поранили колишнього прем’єра Абе

Колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе поранили під час вуличного виступу в місті Нара. Політика госпіталізовано, у нього, ймовірно, "зупинилося серце і відмовили легені", але його смерть не підтверджена.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Невідомий під час виступу підійшов до колишнього прем’єра зі спини та двічі вистрілив у нього з дробовика. Абе отримав серйозні поранення в області грудей; на місці йому робили масаж серця. Пізніше в пожежній частині, яка надавала політику допомогу, повідомили про можливу зупинку серця і легенів у екс-прем'єра.

Стрілка затримали, його мотиви поки що залишаються невідомими. Супротиву він не чинив, повідомляють місцеві ЗМІ. Його особа встановлена - це 40-річний Тецуя Ямагамі, житель міста Нара, де виступав екс-прем'єр.

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Абе терміново госпіталізувати. Колишній прем’єр не подає ознак життя, але про його смерть ще не повідомляли.

Сіндзо Абе очолював уряд Японії найдовше в історії - 8 років. Він відомий, як людина, яка зуміла оживити економіку Японії після двадцяти років стагнації.

Абе пішов з посади у вересні 2020 року, обґрунтувавши це проблемами зі здоров'ям.

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