В Японії під час виступу важко поранили колишнього прем’єра Абе
Колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе поранили під час вуличного виступу в місті Нара. Політика госпіталізовано, у нього, ймовірно, "зупинилося серце і відмовили легені", але його смерть не підтверджена.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
Невідомий під час виступу підійшов до колишнього прем’єра зі спини та двічі вистрілив у нього з дробовика. Абе отримав серйозні поранення в області грудей; на місці йому робили масаж серця. Пізніше в пожежній частині, яка надавала політику допомогу, повідомили про можливу зупинку серця і легенів у екс-прем'єра.
Стрілка затримали, його мотиви поки що залишаються невідомими. Супротиву він не чинив, повідомляють місцеві ЗМІ. Його особа встановлена - це 40-річний Тецуя Ямагамі, житель міста Нара, де виступав екс-прем'єр.
Абе терміново госпіталізувати. Колишній прем’єр не подає ознак життя, але про його смерть ще не повідомляли.
Сіндзо Абе очолював уряд Японії найдовше в історії - 8 років. Він відомий, як людина, яка зуміла оживити економіку Японії після двадцяти років стагнації.
Абе пішов з посади у вересні 2020 року, обґрунтувавши це проблемами зі здоров'ям.
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Акіє Абе тримайтеся, Ви істинна дочка і дружина самурая.
ті хто йдуть у владу - свідомо обирають собі такий шлях, тому жаліти їх не треба, ніхто не гнав Абе у політіку, працював би бізнесменом
але тут треба потурбуватися нашому послу, чи він знов такий же бездіяльний *****, як у всіх інших країнах?
Японія - наш стратегічний друг, бо вона ворог Підарахи, наш посол повінен там бігати та співчувати япошкам більше всіх інших послів, разом узятих
щось я взагалі не чув про зброю з Японії, а Японія - високотехнологічна країна, по ВВП не меньш Німетчини, й ворог Підарахи - ау посол України - ти там іздох чи ще живий? Де твоя робота?
Человек, пародирующий Владимира Владимировича в Камеди Клаб уже постарел. А Владимир Владимирович нет.