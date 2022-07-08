РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11732 посетителя онлайн
Новости
14 347 22

В Японии во время выступления тяжело ранили бывшего премьера Абэ

абе,сіндзо

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был ранен во время уличного выступления в городе Нара. Политика госпитализировали, у него, вероятно, "остановилось сердце и отказали легкие", но его смерть не подтверждена.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Неизвестный во время выступления подошел к бывшему премьеру со спины и дважды выстрелил в него из дробовика. Абэ получил серьезные ранения в области груди; на месте ему делали массаж сердца. Позже в пожарной части, оказывавшей политику помощь, сообщили о возможной остановке сердца и легких у экс-премьера.

Стрелка задержали, его мотивы пока остаются неизвестными. Сопротивления он не оказывал, сообщают местные СМИ. Его личность установлена ​​– это 40-летний Тецуя Ямагами, житель города Нара, где выступал экс-премьер.

Также читайте: Япония выделила $200 миллионов на борьбу с продовольственным кризисом, часть денег получит Украина

Абэ срочно госпитализировали. Бывший премьер был без признаков жизни, но о его смерти еще не сообщали.

Синдзо Абэ возглавлял правительство Японии дольше всего в истории – 8 лет. Он известен как человек, сумевший оживить экономику Японии после двадцати лет стагнации.

Абэ ушел с поста в сентябре 2020 года, обосновав это проблемами со здоровьем.

Автор: 

покушение (1032) Япония (1307) Синдзо Абэ (21)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
За 90-95% терактов в мире за последние 70 лет стоит Параша. Ищите их след.
показать весь комментарий
08.07.2022 07:55
+9
В Японії є свої їбануті секти, згадайте Токійське метро
показать весь комментарий
08.07.2022 07:56
+8
Родині Абе шана і співчуття!
Акіє Абе тримайтеся, Ви істинна дочка і дружина самурая.
показать весь комментарий
08.07.2022 07:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За 90-95% терактов в мире за последние 70 лет стоит Параша. Ищите их след.
показать весь комментарий
08.07.2022 07:55 Ответить
В Японії є свої їбануті секти, згадайте Токійське метро
показать весь комментарий
08.07.2022 07:56 Ответить
А ти думаєш - у токійському метро не кацапи "рило впхнули"?
показать весь комментарий
08.07.2022 08:43 Ответить
Отравляючі речовини Сьонрікьо передали русня, це доведено, через Сосковця, як пригадую.
показать весь комментарий
08.07.2022 08:55 Ответить
Учи матчасть, тот зарин был кустарного производства.
показать весь комментарий
08.07.2022 09:29 Ответить
Скажи учёный матчасник, это фото Сёко Асахары на фоне Капитолия наверное?

показать весь комментарий
08.07.2022 10:29 Ответить
Все пытался с кацапами договариваться, надеясь на возвращение Курил. Дебил, ***!!!!
показать весь комментарий
08.07.2022 07:55 Ответить
Чимось не вгодив *****.
показать весь комментарий
08.07.2022 07:59 Ответить
Родині Абе шана і співчуття!
Акіє Абе тримайтеся, Ви істинна дочка і дружина самурая.
показать весь комментарий
08.07.2022 07:59 Ответить
Картеч з близької відстані - стопроцентна смерть Просто "розтягнута у часі" Там м"які тканини на "фарш" перетворюються (в патрон 12 кал влізає від 26 до 32 картечин 5-міліметрових) А якщо там шріт дрібніший і відстань - не більше кількох метрів? Згадай - саме "лупара" (обріз гладкостволки заряджений "вовчою" картеччю (5 мм) ) був "ритуальним" засобом убивства на Сіцилії а потім і у США - в колах італійської мафії)
показать весь комментарий
08.07.2022 08:50 Ответить
це тягар влади, ти ніколи не будешь милим усім мільонам, дехто завжди буде незадоволеним
ті хто йдуть у владу - свідомо обирають собі такий шлях, тому жаліти їх не треба, ніхто не гнав Абе у політіку, працював би бізнесменом

але тут треба потурбуватися нашому послу, чи він знов такий же бездіяльний *****, як у всіх інших країнах?
Японія - наш стратегічний друг, бо вона ворог Підарахи, наш посол повінен там бігати та співчувати япошкам більше всіх інших послів, разом узятих
щось я взагалі не чув про зброю з Японії, а Японія - високотехнологічна країна, по ВВП не меньш Німетчини, й ворог Підарахи - ау посол України - ти там іздох чи ще живий? Де твоя робота?
показать весь комментарий
08.07.2022 08:01 Ответить
Згідно японської конституції вони не можуть продавати зброю. У них взагалі армія та флот називаються силами самооборони. Згідно тої ж конституції їх не можна посилати за кордони Японії, хіба що для участі в ліквідації природних катастроф.
показать весь комментарий
08.07.2022 08:45 Ответить
Там вже років 15 внесені зміни до Конституції стосовно застосування збройних сил
показать весь комментарий
08.07.2022 08:51 Ответить
Кацапский лепрозорий устраивает общемировой террор. Доигрались. Договаривались.
показать весь комментарий
08.07.2022 08:01 Ответить
Ну так не надо было внимания акцентировать, мол пока параша увязла в Украине, так в мире ниодного теракта не было
показать весь комментарий
08.07.2022 08:47 Ответить
Вот би і з ****** ,хтось так зробив ,золотий чоловік був би ,до всторіі зійшов
показать весь комментарий
08.07.2022 08:09 Ответить
Ну і що? Призначили-б іншого "*****" А може їх вже давно міняють? Недарма вже років з десять анекдот ходить:

Человек, пародирующий Владимира Владимировича в Камеди Клаб уже постарел. А Владимир Владимирович нет.
показать весь комментарий
08.07.2022 08:55 Ответить
Так що, путлєр має жити чи що? Тисячи вбитих і закатованих українців через нього! Смерть путлєру!
показать весь комментарий
08.07.2022 15:28 Ответить
На как цапії не знають як моль звести. Беріть приклад убогі...
показать весь комментарий
08.07.2022 08:10 Ответить
Реформатори завжди заважають тому, хто втратив свій бізнес на проблемах людей. А це Якудза скоріше за все
показать весь комментарий
08.07.2022 08:23 Ответить
У вбивці, Тецую Ямагамі, слід перевірити потилицю, чи не ростуть там козлячі мацкальські роги
показать весь комментарий
08.07.2022 08:31 Ответить
Але без лаптєй там не обійшлося...
показать весь комментарий
08.07.2022 09:53 Ответить
 
 