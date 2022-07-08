В Японии во время выступления тяжело ранили бывшего премьера Абэ

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был ранен во время уличного выступления в городе Нара. Политика госпитализировали, у него, вероятно, "остановилось сердце и отказали легкие", но его смерть не подтверждена.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Неизвестный во время выступления подошел к бывшему премьеру со спины и дважды выстрелил в него из дробовика. Абэ получил серьезные ранения в области груди; на месте ему делали массаж сердца. Позже в пожарной части, оказывавшей политику помощь, сообщили о возможной остановке сердца и легких у экс-премьера.

Стрелка задержали, его мотивы пока остаются неизвестными. Сопротивления он не оказывал, сообщают местные СМИ. Его личность установлена ​​– это 40-летний Тецуя Ямагами, житель города Нара, где выступал экс-премьер.

Также читайте: Япония выделила $200 миллионов на борьбу с продовольственным кризисом, часть денег получит Украина

Абэ срочно госпитализировали. Бывший премьер был без признаков жизни, но о его смерти еще не сообщали.

Синдзо Абэ возглавлял правительство Японии дольше всего в истории – 8 лет. Он известен как человек, сумевший оживить экономику Японии после двадцати лет стагнации.

Абэ ушел с поста в сентябре 2020 года, обосновав это проблемами со здоровьем.