В Японии во время выступления тяжело ранили бывшего премьера Абэ
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был ранен во время уличного выступления в городе Нара. Политика госпитализировали, у него, вероятно, "остановилось сердце и отказали легкие", но его смерть не подтверждена.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
Неизвестный во время выступления подошел к бывшему премьеру со спины и дважды выстрелил в него из дробовика. Абэ получил серьезные ранения в области груди; на месте ему делали массаж сердца. Позже в пожарной части, оказывавшей политику помощь, сообщили о возможной остановке сердца и легких у экс-премьера.
Стрелка задержали, его мотивы пока остаются неизвестными. Сопротивления он не оказывал, сообщают местные СМИ. Его личность установлена – это 40-летний Тецуя Ямагами, житель города Нара, где выступал экс-премьер.
Абэ срочно госпитализировали. Бывший премьер был без признаков жизни, но о его смерти еще не сообщали.
Синдзо Абэ возглавлял правительство Японии дольше всего в истории – 8 лет. Он известен как человек, сумевший оживить экономику Японии после двадцати лет стагнации.
Абэ ушел с поста в сентябре 2020 года, обосновав это проблемами со здоровьем.
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Акіє Абе тримайтеся, Ви істинна дочка і дружина самурая.
ті хто йдуть у владу - свідомо обирають собі такий шлях, тому жаліти їх не треба, ніхто не гнав Абе у політіку, працював би бізнесменом
але тут треба потурбуватися нашому послу, чи він знов такий же бездіяльний *****, як у всіх інших країнах?
Японія - наш стратегічний друг, бо вона ворог Підарахи, наш посол повінен там бігати та співчувати япошкам більше всіх інших послів, разом узятих
щось я взагалі не чув про зброю з Японії, а Японія - високотехнологічна країна, по ВВП не меньш Німетчини, й ворог Підарахи - ау посол України - ти там іздох чи ще живий? Де твоя робота?
Человек, пародирующий Владимира Владимировича в Камеди Клаб уже постарел. А Владимир Владимирович нет.