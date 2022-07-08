Экс-премьер Японии Абэ умер после покушения на него

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после того, как на него совершили нападение в городе Нара.

Об этом сообщают местный канал NHK, передает Цензор.НЕТ.

"Бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо скончался. Он был застрелен во время выступления в пятницу в городе Нара, недалеко от Киото", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, неизвестный во время выступления подошел к бывшему премьеру со спины и дважды выстрелил в него из дробовика. Абэ получил серьезные ранения в области груди; на месте ему делали массаж сердца. Позже в пожарной части, оказывавшей политику помощь, сообщили о возможной остановке сердца и легких у экс-премьера.

Стрелка задержали, его мотивы пока остаются неизвестными. Сопротивления он не оказывал, сообщают местные СМИ. Его личность установлена ​​– это 40-летний Тецуя Ямагами, житель города Нара, где выступал экс-премьер.

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Синдзо Абэ возглавлял правительство Японии дольше всего в истории – 8 лет. Он известен как человек, сумевший оживить экономику Японии после двадцати лет стагнации.

Абэ ушел с поста в сентябре 2020 года, обосновав это проблемами со здоровьем.