Экс-премьер Японии Абэ умер после покушения на него
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после того, как на него совершили нападение в городе Нара.
Об этом сообщают местный канал NHK, передает Цензор.НЕТ.
"Бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо скончался. Он был застрелен во время выступления в пятницу в городе Нара, недалеко от Киото", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, неизвестный во время выступления подошел к бывшему премьеру со спины и дважды выстрелил в него из дробовика. Абэ получил серьезные ранения в области груди; на месте ему делали массаж сердца. Позже в пожарной части, оказывавшей политику помощь, сообщили о возможной остановке сердца и легких у экс-премьера.
Стрелка задержали, его мотивы пока остаются неизвестными. Сопротивления он не оказывал, сообщают местные СМИ. Его личность установлена – это 40-летний Тецуя Ямагами, житель города Нара, где выступал экс-премьер.
Синдзо Абэ возглавлял правительство Японии дольше всего в истории – 8 лет. Он известен как человек, сумевший оживить экономику Японии после двадцати лет стагнации.
Абэ ушел с поста в сентябре 2020 года, обосновав это проблемами со здоровьем.
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где Ленд Лиз ?
навіть 2 міс вистарчає. А народ воює з переважаючими силами за озброєнням і зашивається в той час поки там хтось чухає свою жопу.
Однак нагадаю старий анекдот: Їде опасиста мадам в купе поїзда Навпроти грузин спить Вона невдало повернулася і перднула І щоб замаскувать звук - стала кашлять Грузин відкиває очі:
- Дарагая! Шум в кашель спрятала Даставай духи и прячь запах!
Так само і в тебе - "смердить"
Тому там разом з пожежниками працює реанімаційне відділення, працівники якого як ніхто вміють надавати першу допомогу, й мають усі засоби, щоб людину витягти з "того світу" й доправити до лікарні...
у цивілізованих країнах немає"пожарників", а є рятівники
А "пожежний", це переклад россійського "пожарний"...
-Камуто-хiровато.
-А японська "пожежна"?
-Нахiра-та-хата.
співчуття рідним
Абе зробив багато для пожвавлення економіки, але політика повернення «північних територій» була невдало.
Кажеть саме тому й піхов, як порядна людина
колишній прем'єр-міністр Сіндзо Абе, починаючи з 2012 року, коли Путін повернувся на посаду президента РФ, зробив максимум кроків йому назустріч. Задобрюючи російського лідера, Абе прагнув домогтися поступу в розв'язанні питання «північних територій» - так японці називають острови Курильської гряди, окуповані СРСР 1945 року.
Сіндзо Абе загалом за вісім років (він залишався прем'єром до 2020-го) зустрічався з Путіним аж 27 разів, дарував йому коштовні презенти, але врешті-решт так нічого не домігся. Навіть компромісна пропозиція Токіо повернути принаймні два спірні острови - Шикотан і Хабомаї - не знайшла відгуку в Кремлі.
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28.02.2022
«Щойно неспровоковане вторгнення Росії в Україну 24 лютого довело цілковиту неспроможність такого підходу. Тепер акцент на поглибленні економічної співпраці з Росією неможливий - не в останню чергу тому, що 25 лютого Японія оголосила про три категорії санкцій: 1) заборони на видачу віз і заморожування активів щодо "зазначених осіб, пов'язаних з російським керівництвом"; 2) заморожування активів трьох російських банків (ВЕБ, «Промсвязьбанк», «Россия»); 3) обмеження на експорт до Росії товарів подвійного призначення, наприклад напівпровідників. Напередодні Японія заборонила викуп російського суверенного боргу. Після певної затримки Японія додала, що вона також сприятиме зусиллям із відімкнення окремих російських банків від системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT», - розповів Джеймс Браун. За його словами, Токіо має також намір вслід за Євроунією та США накласти санкції на Путіна і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
Тож тепер японці змінили свою позицію, хоча протягом багатьох років не хотіли конфліктувати з Кремлем, боячись, що це може зашкодити поступу територіальних перемовин. «Хоча насправді це лише неодноразово використовувалося Москвою як джерело важелів впливу (на Токіо). Однак тепер Японія переоцінює свою політику й займає твердішу позицію в протистоянні з Путіним та його міжнародною аґресією», - наголошується в матеріалі.
Зайвим доказом цього стала заява директора департаменту МЗС Японії Хідекі Уями з нагадуванням, що Росія незаконно окупувала Курили. «Північні території окуповані, і ми вважаємо, що це суперечить міжнародному праву, як і напад російської армії на Україну, що чиниться зараз», - наголосив Уяма
політик має мати гарну охорону - завжди знайдеться незадоволений його діяльністю
у нас це стосується насамперед Пороха...
нагадаю, на День Незалежності якась школота просто підійшла та бризнула в лице зеленкою
а Порох - Президент із штатною держохороною
А вторгся б на свої землі що окупував ******** , скоріш за все теж помер але як герой нації , а так просто помер і піде в забуття .
мораль коли ти боїшся будь чого ти аутсайдер.
а по темі рест ін піс Абе🙏🏼
"Полюбила парня я, оказался Тецуя.." - русская народная песня.
Сіндзо Абе помер у лікарні від двох важких поранень. Я пригадую урядування прем'єра Абе - спокійний, дуже японський діяч. Із симпатією ставився до Україні та сприяв багатьом гуманітарним актам підтримки й урядовим грантам. У серпні 2015-го він став першим японським політиком рівня прем'єр-міністра, який відвідав Україну. Нинішній уряд та прем'єр Йосіхіде Суґа є політичними спадкоємцями Абе й продовжують його принципову політику проти ерефії та на підтримку санкцій.
Шкода. Співчуття.
А головне - жахлива несправедливість: добропорядний японський політик, чесна й скромна людина гине від рук убивці, а найбільший світовий терорист і мерзенний психопат путлєр досі живий, хоча давно заслужив на особливо жорстоку смерть, десь таку, яка наздогнала Каддафі.