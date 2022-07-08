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Новости
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Экс-премьер Японии Абэ умер после покушения на него

абе

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после того, как на него совершили нападение в городе Нара.

Об этом сообщают местный канал NHK, передает Цензор.НЕТ.

"Бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо скончался. Он был застрелен во время выступления в пятницу в городе Нара, недалеко от Киото", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, неизвестный во время выступления подошел к бывшему премьеру со спины и дважды выстрелил в него из дробовика. Абэ получил серьезные ранения в области груди; на месте ему делали массаж сердца. Позже в пожарной части, оказывавшей политику помощь, сообщили о возможной остановке сердца и легких у экс-премьера.

Стрелка задержали, его мотивы пока остаются неизвестными. Сопротивления он не оказывал, сообщают местные СМИ. Его личность установлена ​​– это 40-летний Тецуя Ямагами, житель города Нара, где выступал экс-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Японии во время выступления тяжело ранили бывшего премьера Абэ

Синдзо Абэ возглавлял правительство Японии дольше всего в истории – 8 лет. Он известен как человек, сумевший оживить экономику Японии после двадцати лет стагнации.

Абэ ушел с поста в сентябре 2020 года, обосновав это проблемами со здоровьем.

покушение (1032) смерть (9212) Япония (1307) Синдзо Абэ (21)


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Топ комментарии
+26
зато наш мудрий наріт дегенератів швидко обирає
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08.07.2022 13:00
+17
Раша организовывает КРИЗИСЫ И ХАОС по всему миру, чтобы Украину оставить без поддержки .
где Ленд Лиз ?
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08.07.2022 12:31
+16
В японії служба порятунку організована на кшталт американської 911.
Тому там разом з пожежниками працює реанімаційне відділення, працівники якого як ніхто вміють надавати першу допомогу, й мають усі засоби, щоб людину витягти з "того світу" й доправити до лікарні...
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08.07.2022 12:42
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Раша организовывает КРИЗИСЫ И ХАОС по всему миру, чтобы Украину оставить без поддержки .
где Ленд Лиз ?
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08.07.2022 12:31 Ответить
А где ты видела быстрих стариков? Вот и дед Байден по старечей страдиции все делает не спеша. А то успеет...
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08.07.2022 12:33 Ответить
зато наш мудрий наріт дегенератів швидко обирає
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08.07.2022 13:00 Ответить
Нариду, как всегда, предлагают выбрать из двух сортов говна лучший. А в 2014 и выбора - то особо не было.
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08.07.2022 18:07 Ответить
Festina lente
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08.07.2022 15:07 Ответить
В Лендлизии, а она с октября открывает свои шахты.
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08.07.2022 12:39 Ответить
da pri chom tut rasha ta i lendliz ?
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08.07.2022 12:39 Ответить
Можливо спочатку треба навчити особовий склад, розробити логістику, зберігання та ремонт ************ озброєння. А потім постачати вірно?
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08.07.2022 12:43 Ответить
вообще-то, оружие делают для дуболомов, а не для физиков-ядерщиков и микрохирургов над сердечными мышцами
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08.07.2022 12:46 Ответить
АК, "весло" а ля СВД, РПГ-7 и прочее делалось с упором на массовость и необразованность мобилизованного пушечного мяса. Системы со спутниковым наведением, с прецессионными стволами, с кучей электроники нуждаются в обученном персонале!
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08.07.2022 13:23 Ответить
4 місяці треба щоб дати пару хаймерсів???
навіть 2 міс вистарчає. А народ воює з переважаючими силами за озброєнням і зашивається в той час поки там хтось чухає свою жопу.
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08.07.2022 12:52 Ответить
Не "чухай жопу" - приїдь з "Гамерики" і зроби це швидше!
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08.07.2022 13:05 Ответить
Веселун, почитай шо таке VPN і включи мозок...
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08.07.2022 14:59 Ответить
А по суті мною сказаного - є заперечення? Чи у тебе тут завдання інше - "висраться"? Так тільки боти пригожинські та подоляковські діють! (тим більше - я "Гамерика" написав у "лапках" ТОму з таким же успіхом ти можеш сидіть у Сімферополі чи Києві
Однак нагадаю старий анекдот: Їде опасиста мадам в купе поїзда Навпроти грузин спить Вона невдало повернулася і перднула І щоб замаскувать звук - стала кашлять Грузин відкиває очі:
- Дарагая! Шум в кашель спрятала Даставай духи и прячь запах!
Так само і в тебе - "смердить"
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08.07.2022 17:41 Ответить
Японцы там сами умеют! Это не первый раз....правда, незавидная смерть будет у этого *******...а япона-мать знает толк в смертях
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08.07.2022 13:04 Ответить
порубят на сашими, польют соевым соусом, и рядом горка вассаби.
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08.07.2022 18:12 Ответить
креативненько! в пожарной части надають допомогу, наверное медики в это время тушили пожар
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08.07.2022 12:35 Ответить
Япония специфическая страна со своими рабочими традициями. Пашут с самого утра до позднего вечера 6 дней в неделю. Нам ленивцам и шлангам этого не понять. Возможно тот чувак тоже не хотел вкалывать и тратить жизнь на рабочем месте, кто знает
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08.07.2022 12:37 Ответить
все возможно, а возможно он рыбак но пошел на охоту и вот результат
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08.07.2022 12:44 Ответить
ну или личная неприязнь. возможно были реформы и тот пострадал: потерял там работу любимую, типо сократили, а менять профессию типа западло, начал бухать, ушла жена с детьми. Вот и решил отомстить. А может псих какой-та, написано же шо мотивы не известны
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08.07.2022 12:46 Ответить
ну я думаю японские комунальщики, или кто там у них этим занимается, разберуться
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08.07.2022 12:52 Ответить
і забив екс-прем"єра? який сенс? І крім того Японія дуже спецефічна країна і пахати треба, якщо не хочеш померти з голоду, там так немає, що плюнув і дерево виросло.
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08.07.2022 12:48 Ответить
В японії служба порятунку організована на кшталт американської 911.
Тому там разом з пожежниками працює реанімаційне відділення, працівники якого як ніхто вміють надавати першу допомогу, й мають усі засоби, щоб людину витягти з "того світу" й доправити до лікарні...
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08.07.2022 12:42 Ответить
тому що зроблено з розумом -

у цивілізованих країнах немає"пожарників", а є рятівники
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08.07.2022 12:46 Ответить
Тіко не пожежниками, а пожежними! Будь ласка.
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08.07.2022 12:59 Ответить
"https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA"
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08.07.2022 15:07 Ответить
Вибачте, але українською це пожежник
А "пожежний", це переклад россійського "пожарний"...
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08.07.2022 15:08 Ответить
А ти "в курсі що в деяких країнах пожежні частини і "медицина катастроф" не тільки працюють в одному підвідомстві але й можуть перебувать в одній будівлі? І достатньо повідомить про пожежу як з воріт вилітає не тільки пожежна бригада але й бригада "медицини катастроф"!
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08.07.2022 13:08 Ответить
-Як називаэться японська "швидка"?
-Камуто-хiровато.
-А японська "пожежна"?
-Нахiра-та-хата.
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08.07.2022 14:09 Ответить
R.I.P.
співчуття рідним

Абе зробив багато для пожвавлення економіки, але політика повернення «північних територій» була невдало.
Кажеть саме тому й піхов, як порядна людина

колишній прем'єр-міністр Сіндзо Абе, починаючи з 2012 року, коли Путін повернувся на посаду президента РФ, зробив максимум кроків йому назустріч. Задобрюючи російського лідера, Абе прагнув домогтися поступу в розв'язанні питання «північних територій» - так японці називають острови Курильської гряди, окуповані СРСР 1945 року.
Сіндзо Абе загалом за вісім років (він залишався прем'єром до 2020-го) зустрічався з Путіним аж 27 разів, дарував йому коштовні презенти, але врешті-решт так нічого не домігся. Навіть компромісна пропозиція Токіо повернути принаймні два спірні острови - Шикотан і Хабомаї - не знайшла відгуку в Кремлі.

.
28.02.2022
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08.07.2022 12:42 Ответить
Утім це не відвернуло Токіо від політики умиротворення Росії. Її продовжували й двоє наступників Абе - Суґа Йошіхіде (2020-2021) та Кісіда Фуміо (2021 - дотепер).
«Щойно неспровоковане вторгнення Росії в Україну 24 лютого довело цілковиту неспроможність такого підходу. Тепер акцент на поглибленні економічної співпраці з Росією неможливий - не в останню чергу тому, що 25 лютого Японія оголосила про три категорії санкцій: 1) заборони на видачу віз і заморожування активів щодо "зазначених осіб, пов'язаних з російським керівництвом"; 2) заморожування активів трьох російських банків (ВЕБ, «Промсвязьбанк», «Россия»); 3) обмеження на експорт до Росії товарів подвійного призначення, наприклад напівпровідників. Напередодні Японія заборонила викуп російського суверенного боргу. Після певної затримки Японія додала, що вона також сприятиме зусиллям із відімкнення окремих російських банків від системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT», - розповів Джеймс Браун. За його словами, Токіо має також намір вслід за Євроунією та США накласти санкції на Путіна і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
Тож тепер японці змінили свою позицію, хоча протягом багатьох років не хотіли конфліктувати з Кремлем, боячись, що це може зашкодити поступу територіальних перемовин. «Хоча насправді це лише неодноразово використовувалося Москвою як джерело важелів впливу (на Токіо). Однак тепер Японія переоцінює свою політику й займає твердішу позицію в протистоянні з Путіним та його міжнародною аґресією», - наголошується в матеріалі.
Зайвим доказом цього стала заява директора департаменту МЗС Японії Хідекі Уями з нагадуванням, що Росія незаконно окупувала Курили. «Північні території окуповані, і ми вважаємо, що це суперечить міжнародному праву, як і напад російської армії на Україну, що чиниться зараз», - наголосив Уяма
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08.07.2022 12:44 Ответить
якби був би у нього охраннік коломойского який зараз у зеленського біди би не трапилось
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08.07.2022 12:45 Ответить
та де! велика шафа - голосніше падає.
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08.07.2022 12:50 Ответить
страхи ЗЄ-лі то окрема тема, але охорона Абе має зробити собі харакірі, якщо вони японці !

політик має мати гарну охорону - завжди знайдеться незадоволений його діяльністю
у нас це стосується насамперед Пороха...
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08.07.2022 12:52 Ответить
Так Абе ж відставний, тому й охорона в нього не дуже.
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08.07.2022 13:15 Ответить
про що і йдеться !

нагадаю, на День Незалежності якась школота просто підійшла та бризнула в лице зеленкою

а Порох - Президент із штатною держохороною
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08.07.2022 14:27 Ответить
Якщо з Порохом щось станеться зеДебіла порвуть на шматки, а по усій Україні відбудеться геноцид зелених дебілів.
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08.07.2022 15:10 Ответить
От приклад того, що не треба боятися.

А вторгся б на свої землі що окупував ******** , скоріш за все теж помер але як герой нації , а так просто помер і піде в забуття .
мораль коли ти боїшся будь чого ти аутсайдер.

а по темі рест ін піс Абе🙏🏼
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08.07.2022 12:47 Ответить
Чи не Кацапщина причетна знову до цього, завербувавши чергового невдаху для вбивства
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08.07.2022 12:57 Ответить
Да , кацапия организовывает хаос в мире , чтобы потихоньку оттяпать Украину
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08.07.2022 18:02 Ответить
Потрусить этого Тецуя и окажется майором ГРУ из Бурятии .
"Полюбила парня я, оказался Тецуя.." - русская народная песня.
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08.07.2022 13:03 Ответить
"...в Міцубіши-компані в рашці він служив"
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08.07.2022 14:28 Ответить
*****?
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08.07.2022 13:13 Ответить
*****!
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08.07.2022 17:47 Ответить
ну вот. а ********** невинских и прочую фсбшную мразь пристрелить пока некому(((
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08.07.2022 13:18 Ответить
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08.07.2022 13:21 Ответить
Світла тобі пам'ять, Абе, друг України.
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08.07.2022 14:23 Ответить
политик должен прожить свою жизнь так, что бы никому не захотелось выстрелить ему в спину из дробовика. про умершего помню только, что он дарил шенка *****.
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08.07.2022 14:32 Ответить
охрана сработала на отлично, что аж в упор подошёл, тут только ритуальное харакири делать .....
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08.07.2022 14:53 Ответить
Мабуть, не мав охорони. Пішов з посади, навіщо охорона?
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08.07.2022 19:18 Ответить
на путіна чогось ніхто не замахнеться.
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08.07.2022 14:54 Ответить
***** пізніше черенком лопати полікують
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08.07.2022 15:20 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/6920 Тарас Чорновіл :

Сіндзо Абе помер у лікарні від двох важких поранень. Я пригадую урядування прем'єра Абе - спокійний, дуже японський діяч. Із симпатією ставився до Україні та сприяв багатьом гуманітарним актам підтримки й урядовим грантам. У серпні 2015-го він став першим японським політиком рівня прем'єр-міністра, який відвідав Україну. Нинішній уряд та прем'єр Йосіхіде Суґа є політичними спадкоємцями Абе й продовжують його принципову політику проти ерефії та на підтримку санкцій.

Шкода. Співчуття.

А головне - жахлива несправедливість: добропорядний японський політик, чесна й скромна людина гине від рук убивці, а найбільший світовий терорист і мерзенний психопат путлєр досі живий, хоча давно заслужив на особливо жорстоку смерть, десь таку, яка наздогнала Каддафі.
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08.07.2022 17:24 Ответить
Чудовий був політик, він мріяв повернути Курильські острови, - це була справа його життя.
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08.07.2022 17:46 Ответить
 
 