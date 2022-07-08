ДБР спростовує інформацію про знищення матеріалів резонансних справ
Державне бюро розслідувань запевняє, що інформація про знищення на початку повномасштабного вторгнення РФ матеріалів проваджень про "Харківські угоди", розгон Майдану, "вугільну справу" та ін. не відповідає дійсності.
Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.
"Державне бюро розслідувань повідомляє, що жодна із зазначених справ не знищена. Усі матеріали збережено, а провадження розслідуються відповідно до раніше затверджених планів і будуть передані до суду у визначені терміни. Навіть більше: деякі "знищені", на думку журналістів провадження, вже завершені та передані в суд за останні три місяці", - заявили в Бюро.
В ДБР нагадали, що до суду скеровують виключно оригінали матеріалів. Та нагадали, що за останні місяці Бюро працювало над рядом резонансних справ - зокрема, завершило розслідування щодо Януковича та отримало дозвіл на спецрозслідування щодо Азарова.
"Своєю чергою тим, хто "ділиться такими сенсаціями" з журналістами, хочемо сказати: всі кримінальні провадження збережені та розслідуються. Ви не зможете уникнути відповідальності свідомою дискредитацією органу досудового розслідування", - додали в Бюро.
Нагадаємо, напередодні журналістка Ірина Ромалійська оприлюднила інформацію про те, що наприкінці лютого ДБР знищило матеріали кількох резонансних справ.
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А от проти Бенічки давно згоріли.
Зрозуміло ж що РФ и США "воюють" за рахунок інших націй... Так було всі 300 років... Якщо не розуміли цього раніше, може хоч тепер дойде...
"а де докази від Ромалійської? "
На відміну від ДБР, Ромалійська не столується з держбюджету (за гроші платників податків - громадян України).
Крім того співробітників ДБР вже багато разів ловили на тупій брехні та фальсіфікації чи намаганнями фальсіфікації справ, не знали?
Так що віри ДБР на слово не може бути в принципі, а дії які озвучила Ромалійська добре узгоджуються з відомою "діяльністтю" ДБР, особливо в останні роки.
"фахівці є, їх просто ніхто не хоче слухати."
Назвіть хоч десяток-два прізвищ дійсно фахівців своєї справи з поточної влади.
Інакше ваші відмазки діючої влади і особливо ДБР, доречі, фактично нічим не підтвіерджені,
дуже схожі на тролячі дописи, особливо враховуючи аж 4 коменти під однією статтею, цілком певної спрямованності.
охотно верю...... )
где результат ?
- его нет и не будет
почему?
без ликвидации фсбшной агентуры, проникшей в органы власти и безопасности, Украина не выстоит
Ні? Бо там Татаров та Дємченко з ЗЄОПи фігурують?