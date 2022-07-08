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Новини
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ДБР спростовує інформацію про знищення матеріалів резонансних справ

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Державне бюро розслідувань запевняє, що інформація про знищення на початку повномасштабного вторгнення РФ матеріалів проваджень про "Харківські угоди", розгон Майдану, "вугільну справу" та ін. не відповідає дійсності.

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Державне бюро розслідувань повідомляє, що жодна із зазначених справ не знищена. Усі матеріали збережено, а провадження розслідуються відповідно до раніше затверджених планів і будуть передані до суду у визначені терміни. Навіть більше: деякі "знищені", на думку журналістів провадження, вже завершені та передані в суд за останні три місяці", - заявили в Бюро.

В ДБР нагадали, що до суду скеровують виключно оригінали матеріалів. Та нагадали, що за останні місяці Бюро працювало над рядом резонансних справ - зокрема, завершило розслідування щодо Януковича та отримало дозвіл на спецрозслідування щодо Азарова.

Також читайте: ДБР знищило таємні матеріали у резонансних справах, зокрема щодо "Харківських угод", доведення армії до зубожіння, розгону Майдану, - журналістка Ромалійська. ДОКУМЕНТ

"Своєю чергою тим, хто "ділиться такими сенсаціями" з журналістами, хочемо сказати: всі кримінальні провадження збережені та розслідуються. Ви не зможете уникнути відповідальності свідомою дискредитацією органу досудового розслідування", - додали в Бюро.

Нагадаємо, напередодні журналістка Ірина Ромалійська оприлюднила інформацію про те, що наприкінці лютого ДБР знищило матеріали кількох резонансних справ.

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спростування (103) ДБР (3473)


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Топ коментарі
+17
На Порошенка всі справи є.
А от проти Бенічки давно згоріли.
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08.07.2022 12:54
+14
ДБР обісралося та розповідає, шо лайно не смердить? нема, немає у поточної влади фахівців своєї справи... одні брехливі дилетанти...
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08.07.2022 12:57
+11
Как там поживает эксперт по походке?
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08.07.2022 12:55
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На Порошенка всі справи є.
А от проти Бенічки давно згоріли.
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08.07.2022 12:54 Відповісти
не згоріли, в США всі справи по бєнічкє.
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08.07.2022 12:57 Відповісти
а різниця для нас є?)

Зрозуміло ж що РФ и США "воюють" за рахунок інших націй... Так було всі 300 років... Якщо не розуміли цього раніше, може хоч тепер дойде...
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08.07.2022 13:32 Відповісти
В ДБР ВСЕХ наградить !!! Ромалийскую - ПОСАДИТЬ !!
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08.07.2022 15:47 Відповісти
Как там поживает эксперт по походке?
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08.07.2022 12:55 Відповісти
Правда? Ану покажіть фотодокази, а тоді поговоримо!
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08.07.2022 12:57 Відповісти
а де докази від Ромалійської? знову її джерела в які маємо всі увірувати, майже як у шарія - "волєю судьби".
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08.07.2022 13:03 Відповісти
вона ще та с...ка; але в конкретному випадку вкусила свого кобеля, який її "підтримував" до цього. Навмисне, чи випадково вкусила, зі злості, чи випадково - та це нехай буде темою окремої інфи. Це вже не цікаво.
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08.07.2022 13:21 Відповісти


"а де докази від Ромалійської? "
На відміну від ДБР, Ромалійська не столується з держбюджету (за гроші платників податків - громадян України).
Крім того співробітників ДБР вже багато разів ловили на тупій брехні та фальсіфікації чи намаганнями фальсіфікації справ, не знали?
Так що віри ДБР на слово не може бути в принципі, а дії які озвучила Ромалійська добре узгоджуються з відомою "діяльністтю" ДБР, особливо в останні роки.
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08.07.2022 18:01 Відповісти
ДБР обісралося та розповідає, шо лайно не смердить? нема, немає у поточної влади фахівців своєї справи... одні брехливі дилетанти...
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08.07.2022 12:57 Відповісти
фахівці є, їх просто ніхто не хоче слухати.
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08.07.2022 13:05 Відповісти


"фахівці є, їх просто ніхто не хоче слухати."

Назвіть хоч десяток-два прізвищ дійсно фахівців своєї справи з поточної влади.

Інакше ваші відмазки діючої влади і особливо ДБР, доречі, фактично нічим не підтвіерджені,
дуже схожі на тролячі дописи, особливо враховуючи аж 4 коменти під однією статтею, цілком певної спрямованності.
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08.07.2022 18:10 Відповісти
да-да.....
охотно верю...... )
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08.07.2022 13:00 Відповісти
То відкривайте справу по тій "журналістигіні" чи "журналістийчині?" Ромалійській, з"ясовуйте з чиєї подачі вона дезу пускає?
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08.07.2022 13:00 Відповісти
А хто це підтвердить? Джон з дерев"яними очима себто друг дитинства зечмоні пройобщик літінант баканов? Чи стопроцентна прокурворка бенядіктова? Чи начзелполітвідділу безумна? Чи внєдрьонний завгосп ОПи дєрмак? Ото ж бо й воно... Брехали брешуть і будуть брехати зечмоні!
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08.07.2022 13:27 Відповісти
Вірити зільоним все одно що дмухати на вітер !
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08.07.2022 13:28 Відповісти
еще как соответсвует!!!
где результат ?
- его нет и не будет
почему?
без ликвидации фсбшной агентуры, проникшей в органы власти и безопасности, Украина не выстоит
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08.07.2022 13:35 Відповісти
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08.07.2022 13:36 Відповісти
за згодою і за завданям кремля
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08.07.2022 14:11 Відповісти
не названо ни одно дело из перечисленных.которое УЖЕ НАПРАВЛЕНОВ СМУДЫ.как утверждает представитель ДБР...А нужно бы и конкретики для убедительности...
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08.07.2022 13:48 Відповісти
На що вони розраховують?Все одно вилізить.
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08.07.2022 14:16 Відповісти
Так я не понял, зрада отменяется?
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08.07.2022 14:46 Відповісти
Так опублікуйте ці матеріали?

Ні? Бо там Татаров та Дємченко з ЗЄОПи фігурують?
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08.07.2022 14:50 Відповісти
Не знищили таємні матеріали? Тоді публікуйте. Порохоботики такі порохоботики...
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08.07.2022 17:26 Відповісти
 
 