ДБР спростовує інформацію про знищення матеріалів резонансних справ

Державне бюро розслідувань запевняє, що інформація про знищення на початку повномасштабного вторгнення РФ матеріалів проваджень про "Харківські угоди", розгон Майдану, "вугільну справу" та ін. не відповідає дійсності.

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Державне бюро розслідувань повідомляє, що жодна із зазначених справ не знищена. Усі матеріали збережено, а провадження розслідуються відповідно до раніше затверджених планів і будуть передані до суду у визначені терміни. Навіть більше: деякі "знищені", на думку журналістів провадження, вже завершені та передані в суд за останні три місяці", - заявили в Бюро.

В ДБР нагадали, що до суду скеровують виключно оригінали матеріалів. Та нагадали, що за останні місяці Бюро працювало над рядом резонансних справ - зокрема, завершило розслідування щодо Януковича та отримало дозвіл на спецрозслідування щодо Азарова.

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"Своєю чергою тим, хто "ділиться такими сенсаціями" з журналістами, хочемо сказати: всі кримінальні провадження збережені та розслідуються. Ви не зможете уникнути відповідальності свідомою дискредитацією органу досудового розслідування", - додали в Бюро.

Нагадаємо, напередодні журналістка Ірина Ромалійська оприлюднила інформацію про те, що наприкінці лютого ДБР знищило матеріали кількох резонансних справ.