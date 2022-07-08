ГБР опровергает информацию про уничтожение материалов резонансных дел

Государственное бюро расследований уверяет, что информация про уничтожение в начале полномасштабного вторжения РФ материалов производств о "Харьковских соглашениях", разгоне Майдана, "угольном деле" и других. не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственное бюро расследований сообщает, что ни одно из указанных дел не уничтожено. Все материалы сохранены, а производства расследуются в соответствии с ранее утвержденными планами и будут переданы в суд в установленные сроки. Более того: некоторые "уничтоженные", по мнению журналистов производства, уже завершены и переданы в суд за последние три месяца", - заявили в Бюро.

В ГБР напомнили, что в суд направляют исключительно оригиналы материалов. Также напомнили, что за последние месяцы Бюро работало над рядом резонансных дел - в частности, завершило расследование по Януковичу и получило разрешение на спецрасследование по Азарову.

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"В свою очередь тем, кто "делится такими сенсациями" с журналистами, хотим сказать: все уголовные производства сохранены и расследуются. Вы не сможете избежать ответственности сознательной дискредитацией органа досудебного расследования", - добавили в Бюро.

Напомним, накануне журналистка Ирина Ромалийская обнародовала информацию о том, что в конце февраля ГБР уничтожило материалы нескольких резонансных дел.