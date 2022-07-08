ГБР опровергает информацию про уничтожение материалов резонансных дел
Государственное бюро расследований уверяет, что информация про уничтожение в начале полномасштабного вторжения РФ материалов производств о "Харьковских соглашениях", разгоне Майдана, "угольном деле" и других. не соответствует действительности.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
"Государственное бюро расследований сообщает, что ни одно из указанных дел не уничтожено. Все материалы сохранены, а производства расследуются в соответствии с ранее утвержденными планами и будут переданы в суд в установленные сроки. Более того: некоторые "уничтоженные", по мнению журналистов производства, уже завершены и переданы в суд за последние три месяца", - заявили в Бюро.
В ГБР напомнили, что в суд направляют исключительно оригиналы материалов. Также напомнили, что за последние месяцы Бюро работало над рядом резонансных дел - в частности, завершило расследование по Януковичу и получило разрешение на спецрасследование по Азарову.
"В свою очередь тем, кто "делится такими сенсациями" с журналистами, хотим сказать: все уголовные производства сохранены и расследуются. Вы не сможете избежать ответственности сознательной дискредитацией органа досудебного расследования", - добавили в Бюро.
Напомним, накануне журналистка Ирина Ромалийская обнародовала информацию о том, что в конце февраля ГБР уничтожило материалы нескольких резонансных дел.
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А от проти Бенічки давно згоріли.
Зрозуміло ж що РФ и США "воюють" за рахунок інших націй... Так було всі 300 років... Якщо не розуміли цього раніше, може хоч тепер дойде...
"а де докази від Ромалійської? "
На відміну від ДБР, Ромалійська не столується з держбюджету (за гроші платників податків - громадян України).
Крім того співробітників ДБР вже багато разів ловили на тупій брехні та фальсіфікації чи намаганнями фальсіфікації справ, не знали?
Так що віри ДБР на слово не може бути в принципі, а дії які озвучила Ромалійська добре узгоджуються з відомою "діяльністтю" ДБР, особливо в останні роки.
"фахівці є, їх просто ніхто не хоче слухати."
Назвіть хоч десяток-два прізвищ дійсно фахівців своєї справи з поточної влади.
Інакше ваші відмазки діючої влади і особливо ДБР, доречі, фактично нічим не підтвіерджені,
дуже схожі на тролячі дописи, особливо враховуючи аж 4 коменти під однією статтею, цілком певної спрямованності.
охотно верю...... )
где результат ?
- его нет и не будет
почему?
без ликвидации фсбшной агентуры, проникшей в органы власти и безопасности, Украина не выстоит
Ні? Бо там Татаров та Дємченко з ЗЄОПи фігурують?