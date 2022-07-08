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Новости
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ГБР опровергает информацию про уничтожение материалов резонансных дел

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Государственное бюро расследований уверяет, что информация про уничтожение в начале полномасштабного вторжения РФ материалов производств о "Харьковских соглашениях", разгоне Майдана, "угольном деле" и других. не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственное бюро расследований сообщает, что ни одно из указанных дел не уничтожено. Все материалы сохранены, а производства расследуются в соответствии с ранее утвержденными планами и будут переданы в суд в установленные сроки. Более того: некоторые "уничтоженные", по мнению журналистов производства, уже завершены и переданы в суд за последние три месяца", - заявили в Бюро.

В ГБР напомнили, что в суд направляют исключительно оригиналы материалов. Также напомнили, что за последние месяцы Бюро работало над рядом резонансных дел - в частности, завершило расследование по Януковичу и получило разрешение на спецрасследование по Азарову.

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"В свою очередь тем, кто "делится такими сенсациями" с журналистами, хотим сказать: все уголовные производства сохранены и расследуются. Вы не сможете избежать ответственности сознательной дискредитацией органа досудебного расследования", - добавили в Бюро.

Напомним, накануне журналистка Ирина Ромалийская обнародовала информацию о том, что в конце февраля ГБР уничтожило материалы нескольких резонансных дел.

опровержение (171) ГБР (2971)


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Топ комментарии
+17
На Порошенка всі справи є.
А от проти Бенічки давно згоріли.
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08.07.2022 12:54
+14
ДБР обісралося та розповідає, шо лайно не смердить? нема, немає у поточної влади фахівців своєї справи... одні брехливі дилетанти...
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08.07.2022 12:57
+11
Как там поживает эксперт по походке?
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08.07.2022 12:55
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На Порошенка всі справи є.
А от проти Бенічки давно згоріли.
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08.07.2022 12:54 Ответить
не згоріли, в США всі справи по бєнічкє.
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08.07.2022 12:57 Ответить
а різниця для нас є?)

Зрозуміло ж що РФ и США "воюють" за рахунок інших націй... Так було всі 300 років... Якщо не розуміли цього раніше, може хоч тепер дойде...
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08.07.2022 13:32 Ответить
В ДБР ВСЕХ наградить !!! Ромалийскую - ПОСАДИТЬ !!
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08.07.2022 15:47 Ответить
Как там поживает эксперт по походке?
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08.07.2022 12:55 Ответить
Правда? Ану покажіть фотодокази, а тоді поговоримо!
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08.07.2022 12:57 Ответить
а де докази від Ромалійської? знову її джерела в які маємо всі увірувати, майже як у шарія - "волєю судьби".
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08.07.2022 13:03 Ответить
вона ще та с...ка; але в конкретному випадку вкусила свого кобеля, який її "підтримував" до цього. Навмисне, чи випадково вкусила, зі злості, чи випадково - та це нехай буде темою окремої інфи. Це вже не цікаво.
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08.07.2022 13:21 Ответить


"а де докази від Ромалійської? "
На відміну від ДБР, Ромалійська не столується з держбюджету (за гроші платників податків - громадян України).
Крім того співробітників ДБР вже багато разів ловили на тупій брехні та фальсіфікації чи намаганнями фальсіфікації справ, не знали?
Так що віри ДБР на слово не може бути в принципі, а дії які озвучила Ромалійська добре узгоджуються з відомою "діяльністтю" ДБР, особливо в останні роки.
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08.07.2022 18:01 Ответить
ДБР обісралося та розповідає, шо лайно не смердить? нема, немає у поточної влади фахівців своєї справи... одні брехливі дилетанти...
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08.07.2022 12:57 Ответить
фахівці є, їх просто ніхто не хоче слухати.
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08.07.2022 13:05 Ответить


"фахівці є, їх просто ніхто не хоче слухати."

Назвіть хоч десяток-два прізвищ дійсно фахівців своєї справи з поточної влади.

Інакше ваші відмазки діючої влади і особливо ДБР, доречі, фактично нічим не підтвіерджені,
дуже схожі на тролячі дописи, особливо враховуючи аж 4 коменти під однією статтею, цілком певної спрямованності.
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08.07.2022 18:10 Ответить
да-да.....
охотно верю...... )
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08.07.2022 13:00 Ответить
То відкривайте справу по тій "журналістигіні" чи "журналістийчині?" Ромалійській, з"ясовуйте з чиєї подачі вона дезу пускає?
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08.07.2022 13:00 Ответить
А хто це підтвердить? Джон з дерев"яними очима себто друг дитинства зечмоні пройобщик літінант баканов? Чи стопроцентна прокурворка бенядіктова? Чи начзелполітвідділу безумна? Чи внєдрьонний завгосп ОПи дєрмак? Ото ж бо й воно... Брехали брешуть і будуть брехати зечмоні!
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08.07.2022 13:27 Ответить
Вірити зільоним все одно що дмухати на вітер !
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08.07.2022 13:28 Ответить
еще как соответсвует!!!
где результат ?
- его нет и не будет
почему?
без ликвидации фсбшной агентуры, проникшей в органы власти и безопасности, Украина не выстоит
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08.07.2022 13:35 Ответить
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08.07.2022 13:36 Ответить
за згодою і за завданям кремля
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08.07.2022 14:11 Ответить
не названо ни одно дело из перечисленных.которое УЖЕ НАПРАВЛЕНОВ СМУДЫ.как утверждает представитель ДБР...А нужно бы и конкретики для убедительности...
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08.07.2022 13:48 Ответить
На що вони розраховують?Все одно вилізить.
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08.07.2022 14:16 Ответить
Так я не понял, зрада отменяется?
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08.07.2022 14:46 Ответить
Так опублікуйте ці матеріали?

Ні? Бо там Татаров та Дємченко з ЗЄОПи фігурують?
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08.07.2022 14:50 Ответить
Не знищили таємні матеріали? Тоді публікуйте. Порохоботики такі порохоботики...
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08.07.2022 17:26 Ответить
 
 