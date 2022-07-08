УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11672 відвідувача онлайн
Новини
7 787 52

Звинувачення України в нацизмі - це анекдот, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відчуває агресію через обвинувачення України в нацизмі, які водночас нагадують анекдот.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коли я це чую від Росії, є два почуття: перше - агресія через цю несправедливість. Потім приходить друге почуття, більш справедливе. Мені смішно те, що вони говорять. Це виглядає як анекдот, як карикатура", - зазначив він.

"У такій державі, як Україна, з такою багатонаціональністю, з людьми, які спілкуються різними мовами, багато з яких російську мову знають краще, ніж багато росіян. Коли в однієї людини може бути українська, єврейська кров, білоруське, грецьке, російське коріння. Цим людям, які були окуповані під час Другої світової війни повністю… Наших предків немає, вони були розстріляні, тому що у них є єврейське походження, кров у них не така", - сказав він.

Також читайте: Росія 24 лютого зробила те саме, що нацисти - 22 червня, - Зеленський

"Я вважав, що це минуло, але нині це повертається. Ці заяви - хворих людей. Над хворобою не можна сміятися, хворобу можна вилікувати. Але те, що я чую від них, - це хвороба, яка не лікується. Вони самі хотіли бути хворими", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) нацизм (146)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+45
показати весь коментар
08.07.2022 13:01
+22
зеленський-президент- до 2019 року я теж думав що це анекдот
показати весь коментар
08.07.2022 13:05
+16
только не смешно ни ху..
показати весь коментар
08.07.2022 12:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
только не смешно ни ху..
показати весь коментар
08.07.2022 12:58 Відповісти
95-ому зайшло б, це їх рівень
показати весь коментар
08.07.2022 13:01 Відповісти
Виявляється Лєна з Кавеена велика Українка і письменниця світового рівня.
показати весь коментар
08.07.2022 13:04 Відповісти
Не стоит бывшему КВНщику сравнивать эту тему с анекдотами. Не то время и не та тема.
показати весь коментар
08.07.2022 13:01 Відповісти
Слово "анекдот" в данном случае использовано в смысле "абсурд".
Заканчивайте уже по каждому поводу свою личную неприязнь наружу выставлять.
показати весь коментар
08.07.2022 13:30 Відповісти
Кто ясно мыслит, тот ясно излагает.
Может он и хотел сказать об абсурдности обвинений Украины в нацизме, но в связи с отсутствием ясности мышления, этого не получилось.
показати весь коментар
08.07.2022 13:44 Відповісти
Если у вас нет ясности понимания, то к чему ваши претензии к неясности сказанного? Если для вас не ясно, в каком смысле было сказано слово "анекдот", то не надо сваливать с больной головы на здоровую. Все нормальные люди поняли, что он имеет в виду и без пояснений.
показати весь коментар
08.07.2022 14:37 Відповісти
Это не личная неприязнь. Это констатация факта: в самое страшное и ответственное для страны время ею управляет абсолютно непрофессиональный и не очень разумный человек. Перечислять все косяки Зеленского - места в комментарии не хватит. Помимо прочего он еще и ляпает языком где надо и где не надо, после чего приходится пояснять, что же на самом деле он имел в виду. А все потому, что его слова ему всегда писали более умные люди. Зеленский привык к этому за 20 лет работы в шоу-бизнесе.

И еще. Что мне заканчивать, а что нет- не ваше дело. Знаете поговорку? Не говорите, что мне делать, и я не скажу, куда вам идти (с).
показати весь коментар
08.07.2022 14:31 Відповісти
Это личная неприязнь. Просто потому, что никто из адекватных людей не реагирует на эти слова так, как это делаете вы. То, что вы делаете, в народе называется "цеплятся к словам". То есть самая обычная мелочность. А для людей, которым важна суть, слово "анекдот" это в данном смысле синоним слова "абсурд" или "бред" или "чушь собачья" и т.д. И не думайте, что ваша личная неприязнь не видна со стороны. Kак раз таки со стороны очень хорошо видно, что тоько сторонники Порошенко реагируют на Зеленского настолько болезненно, что иногда доходит до абсурда. Пардон, до анекдота.
показати весь коментар
08.07.2022 14:35 Відповісти
Мне было плевать на то, как выглядит и что говорит Зеленский до тех пор, как 73% не выбрали его президентом. С тех пор это не личная неприязнь, а опасение за судьбу моих родных, детей. А после того, как Зеленский совершил массу глупейших и очень вредных для страны ошибок, что абсолютно закономерно с его уровнем IQ и опыта, эти опасения превратились в абсолютное неприяте его как ПРЕЗИДЕНТА.

Что касается Порошенко, от которого в данный момент Украина не зависит, я ни словом о нем не упоминал. Учитывая, что вы всех, кто не видит в Зеленском президента, автоматически относите к сторонникам Порошенко, у вас на Порошенко пунктик. И этот пунктик действительно выглядит как личная неприязнь.
показати весь коментар
08.07.2022 15:26 Відповісти
Я не из Украины, я за Украину. На Порошенко мне плевать в принципе точно так же, как и на Зеленского. Упомянула о нем просто потому, что только сторонники Порошенко реагируют на Зеленского так, как вы на него реагируете. Кстати, уважение к своим соотечественникам, выбравшим его большинством голосов, надо все же иметь.

Что касается ошибок Зеленского, то я уже не раз видела, как его обвиняли во всех грехах. В том, что захватили юг, в том что дороги построил, в том что Россия на Украину напала, в предательстве, в сдаче городов и т.д. При этом еще ни одного доказательства этому не было.

Более того, Зеленский не диктатор, захвативший в Украине власть. В стране есть и суды, и прокуратура, и ВСУ, и СБУ, и Рада, и много еще чего. Если в действительности Зеленский совершил какое-то преступление, то милости просим, подавайте на него в суд с доказательствами, тогда будем смотреть. А до тех пор, все эти голословные обвинения попадают под статью 151-1 УК Украины.
показати весь коментар
08.07.2022 16:29 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2022 13:01 Відповісти
Анекдоти бувають різні.....
показати весь коментар
08.07.2022 13:01 Відповісти
Та эти ******* никуда не делись! Как были обсосы, так и остались

Каждый день это наблодаю и слушаю

невтик, тьху блэать
показати весь коментар
08.07.2022 13:15 Відповісти
А що не так давно він казав про CNN?
показати весь коментар
08.07.2022 13:03 Відповісти
Нада разгаварівать па русскі, тагда вас нацистам нє назавут.
а єслі на укрАінскам - точна націст.
Так же в нас було чи не так ?
І Зе всю кар'єру будував на смішних та тупих хохлах
показати весь коментар
08.07.2022 13:03 Відповісти
Не лише Зе і не лише зараз.
Вікова імперська традиція.
Беру навскидку найвідоміших, найпопулярніших і найулюбленіших авторів - хоч Булгакова, хоч Ільфа та Петрова.
Як не придурок якийсь безглуздий, так обов'язково "тупий і смішний хахол"
показати весь коментар
08.07.2022 13:24 Відповісти
Та все телебачення побудовано на висміюванні українців.
Співулі, які всю кар'єру какалі і штокалі, нарешті згадали українську мову. Проте не всі.
показати весь коментар
08.07.2022 13:39 Відповісти
Якось мені довелося брати участь в одному україномовному інтернет-форумі (дуже давно, між 2014 і 2022), де тема була незмінна на всьому його протязі - чому більшість населення України, навіть етнічні українці, навіть справжні патріоти, все одно віддають перевагу імперській російській мові . Або, як варіант, на роботі говорять українською, а вдома все одно російською. І там один учасник висловив дуже просту, але з глибоким сенсом думку - українська стане переважною в Україні, коли на ній заговорять українські євреї. Тому що євреї автоматично переймають мову імперії.
І це на 100% влучення в ціль.
Навіть моя сім'я тому повне підтвердження.
показати весь коментар
08.07.2022 13:49 Відповісти
зеленський-президент- до 2019 року я теж думав що це анекдот
показати весь коментар
08.07.2022 13:05 Відповісти
Покривлявся в телевізорі і вуаля. З клоуна в президенти.
показати весь коментар
08.07.2022 13:11 Відповісти
Чего только не придумывали в истории для простого народа, для оправдания захватнических войн, никто не скажет, что они обычные захватчики и оккупанты, надо создать видимость освобождения от некого зла, но сколько же дебилов живет на россии, что в это поверили и никакая подобная аргументация не поможет.
показати весь коментар
08.07.2022 13:12 Відповісти
вони не повірили, вони все знають, їх це влаштовує.
показати весь коментар
08.07.2022 13:16 Відповісти
У некоторых просто стокгольмский синдром.
показати весь коментар
08.07.2022 13:32 Відповісти
Хворий 5 разів підкреслив про хворобу,,,
показати весь коментар
08.07.2022 13:14 Відповісти
это не анекдот, а предлог
истиная цель - физическое уничтожение и департация проукраинского населения, воссоздание совка2, путем ликвидации независимости и поглощения Украини и Беларусии
показати весь коментар
08.07.2022 13:14 Відповісти
Хохмач гребаный, мы отлично помним, какие "шуточки" ты самолично и твой квартал с вдохновением высирали..
показати весь коментар
08.07.2022 13:17 Відповісти
Гм.Предків Зєлєнского розстріляли,бо були євреями.
Справді звучить,як анекдот.
Можливо,мався на увазі єврейський нацизм,-сіонізм ? Адже саме для цієї нації в Україні на законодавчому рівні створені особливі преференції...
показати весь коментар
08.07.2022 13:17 Відповісти
Сіонізм це історична течія, мета якої збирання єврейського народу на його історичній батьківщині, у відродженому Ізраїлі. У вас що, є з цього приводу якась інша інтерпретація?
показати весь коментар
08.07.2022 13:29 Відповісти
ну це як, наприклад, громадянство України давали б тільки етнічним українцям, які довели б своє українське походження мінімум з третього коліна.

а ще засуджувались би шлюби українців з неукраїнками.

Цікаво, в Ізраілі не етнічний єврей може стати президентом/ прем'єром/ верховним головнокомандувачем
показати весь коментар
08.07.2022 13:46 Відповісти
Щось ви чули, але почули мало, а зрозуміли ще менше.
Все це чутки, причому чутки перекручені вами в тому напрямку, в якому вам зручно це чути.
Прем'єра нееврея ще не було, а головнокомандувач уже був - нач. генштабу Рафаель Ейтан (Орлов), з російських суботників. І командувач ВМФ теж був, ім'я забув, на прізвисько "Чайні", по матері китаєць. Та там на паспорт не треба було дивитися. І друзи теж до генералів доходили, командувачі округів
показати весь коментар
08.07.2022 14:01 Відповісти
Какой, нахрен, Орлов ?

Из Эйтана такой же Орлов, как из Зеленского Бойко
показати весь коментар
08.07.2022 15:41 Відповісти
Звісно.З певного часу сіонізм перетворився з політичного руху на ідеологію.
(Цікаво,що поняття "семітизму",та "антисемітизм",-не антоніми.Та й чи існує поняття "єврей-нацист"?)
Ці міркування вже підпадають під дію закону "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні"?
показати весь коментар
08.07.2022 15:47 Відповісти
Двічі прочитав, ніц не зрозумів, а головне розуміти не бажаю.
З вами все ясно. Забавно спостерігати, як юдофоб має елементарне бажання закричати коротко і ясно - "Бий жидів", а натомість намагається якимись довгими, розумними та малозрозумілими йому словами та виразами робити видимість інтелігентної людини. Мурло все одно вилізе. Мурло не приховаєш. Одужуйте.
показати весь коментар
08.07.2022 16:57 Відповісти
я за все своє життя ( а мені 53 роки) ні разу не бачив гонімого єврея,

але ж єврейська парадигма саме в тому і є, шо їх всі навкруги принижують ?

Це як ***** кричить, шо НАТО на нього має напасти і тому він - жертва всесвітньої змови.
показати весь коментар
09.07.2022 21:02 Відповісти
на россии вообще любят анекдоты, почти все новости про Украину это анекдот: Два солдата бундесвера собирались подорвать Крымский мост, - росСМИ

Сообщается, что солдаты похищали оружие и оборудование из казарм в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн и обсуждали по телефону взрыв моста, чтобы прервать снабжение российский армии. С собранным вооружением они планировали приехать в Украину, но их задержали.
показати весь коментар
08.07.2022 13:17 Відповісти
Звинувачення України в нацизмі - це масштабне шахрайство.
показати весь коментар
08.07.2022 13:18 Відповісти
проти України які докази?

а в параші є купа фактів фашизму:

то в параші арештовують за те що просто стоїш на площі з білим листком,

інші мови крім расєйської в параші заборонені,

вибори в параші фальсифікують,

кацапські фільтраційні концтабори в Україні,

допити з нанесенням тілесних ушкоджень
показати весь коментар
08.07.2022 13:19 Відповісти
Рождение на свет кремлевского ********-вот это анекдот!
показати весь коментар
08.07.2022 13:23 Відповісти
Это в глазах Х...ла читать нужно было, лишенец
показати весь коментар
08.07.2022 13:36 Відповісти
Как это у нашего Боневтика в башке одновременно уживаются злость и смех к одному и тому-же ... ?
показати весь коментар
08.07.2022 13:46 Відповісти
Думаю, що це самий дорогий анекдот за всю історію людства і нам від нього не до сміху.
показати весь коментар
08.07.2022 13:58 Відповісти
...сказала жалюгідна пародія на президента.
показати весь коментар
08.07.2022 14:21 Відповісти
Це обична військова пропаганда.

путін цю війну задумав ще в 2014 році.

Потрібно було росіян проти українців налаштувати, зробити їх ворогами. А хто головний ворог для росіян? Історично це були нацисти. Тому треба було українців нацистами назвати. І 8 років постійно повторювати по телику, що українці це нацисти.

Це була військова пропаганда і підготовка до війни.

Попов, чоловік скабеєвої, по воєнній спеціальності - "воєнний пропагандист". Затулін, частий гость програми "60мінут" - теж. Да і більшість учасників пропагандистських програм - це професійні воєнні пропагандисти.
показати весь коментар
08.07.2022 14:50 Відповісти
чим україна більша нацистська, ніж, наприклад, росія? хай наведуть приклади росіяни.
показати весь коментар
08.07.2022 14:52 Відповісти
 
 