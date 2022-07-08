Обвинение Украины в нацизме – это анекдот, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует злость из-за обвинений Украины в нацизме, которые, в то же время, выглядят как анекдот.
Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Когда я это слышу от России, есть два чувства: первое - злость из-за этой несправедливости. Потом приходит второе чувство, более справедливое. Мне смешно то, что они говорят. Это выглядит как анекдот, как карикатура", — сказал он.
"В таком государстве, как Украина, с такой многонациональностью, с людьми, которые общаются на разных языках, многие из них русский язык знают лучше, чем многие россияне. Когда у одного человека может быть украинская, еврейская кровь, белорусские, греческие, российские корни. Этим людям, которые были оккупированы во время Второй мировой войны полностью. Наших предков нет, они были расстреляны, потому что у них еврейское происхождение, кровь у них не такая", — отметил он.
"Я считал, что это прошло, но сейчас это возвращается. Эти заявления – больных людей. Над болезнью нельзя смеяться, болезнь можно вылечить. Но то, что я слышу от них – это болезнь, которая не лечится. Они сами хотели быть больными", - сказал Зеленский
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Заканчивайте уже по каждому поводу свою личную неприязнь наружу выставлять.
Может он и хотел сказать об абсурдности обвинений Украины в нацизме, но в связи с отсутствием ясности мышления, этого не получилось.
И еще. Что мне заканчивать, а что нет- не ваше дело. Знаете поговорку? Не говорите, что мне делать, и я не скажу, куда вам идти (с).
Что касается Порошенко, от которого в данный момент Украина не зависит, я ни словом о нем не упоминал. Учитывая, что вы всех, кто не видит в Зеленском президента, автоматически относите к сторонникам Порошенко, у вас на Порошенко пунктик. И этот пунктик действительно выглядит как личная неприязнь.
Что касается ошибок Зеленского, то я уже не раз видела, как его обвиняли во всех грехах. В том, что захватили юг, в том что дороги построил, в том что Россия на Украину напала, в предательстве, в сдаче городов и т.д. При этом еще ни одного доказательства этому не было.
Более того, Зеленский не диктатор, захвативший в Украине власть. В стране есть и суды, и прокуратура, и ВСУ, и СБУ, и Рада, и много еще чего. Если в действительности Зеленский совершил какое-то преступление, то милости просим, подавайте на него в суд с доказательствами, тогда будем смотреть. А до тех пор, все эти голословные обвинения попадают под статью 151-1 УК Украины.
Каждый день это наблодаю и слушаю
невтик, тьху блэать
а єслі на укрАінскам - точна націст.
Так же в нас було чи не так ?
І Зе всю кар'єру будував на смішних та тупих хохлах
Вікова імперська традиція.
Беру навскидку найвідоміших, найпопулярніших і найулюбленіших авторів - хоч Булгакова, хоч Ільфа та Петрова.
Як не придурок якийсь безглуздий, так обов'язково "тупий і смішний хахол"
Співулі, які всю кар'єру какалі і штокалі, нарешті згадали українську мову. Проте не всі.
І це на 100% влучення в ціль.
Навіть моя сім'я тому повне підтвердження.
истиная цель - физическое уничтожение и департация проукраинского населения, воссоздание совка2, путем ликвидации независимости и поглощения Украини и Беларусии
Справді звучить,як анекдот.
Можливо,мався на увазі єврейський нацизм,-сіонізм ? Адже саме для цієї нації в Україні на законодавчому рівні створені особливі преференції...
а ще засуджувались би шлюби українців з неукраїнками.
Цікаво, в Ізраілі не етнічний єврей може стати президентом/ прем'єром/ верховним головнокомандувачем
Все це чутки, причому чутки перекручені вами в тому напрямку, в якому вам зручно це чути.
Прем'єра нееврея ще не було, а головнокомандувач уже був - нач. генштабу Рафаель Ейтан (Орлов), з російських суботників. І командувач ВМФ теж був, ім'я забув, на прізвисько "Чайні", по матері китаєць. Та там на паспорт не треба було дивитися. І друзи теж до генералів доходили, командувачі округів
Из Эйтана такой же Орлов, как из Зеленского Бойко
(Цікаво,що поняття "семітизму",та "антисемітизм",-не антоніми.Та й чи існує поняття "єврей-нацист"?)
Ці міркування вже підпадають під дію закону "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні"?
З вами все ясно. Забавно спостерігати, як юдофоб має елементарне бажання закричати коротко і ясно - "Бий жидів", а натомість намагається якимись довгими, розумними та малозрозумілими йому словами та виразами робити видимість інтелігентної людини. Мурло все одно вилізе. Мурло не приховаєш. Одужуйте.
але ж єврейська парадигма саме в тому і є, шо їх всі навкруги принижують ?
Це як ***** кричить, шо НАТО на нього має напасти і тому він - жертва всесвітньої змови.
Сообщается, что солдаты похищали оружие и оборудование из казарм в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн и обсуждали по телефону взрыв моста, чтобы прервать снабжение российский армии. С собранным вооружением они планировали приехать в Украину, но их задержали.
а в параші є купа фактів фашизму:
то в параші арештовують за те що просто стоїш на площі з білим листком,
інші мови крім расєйської в параші заборонені,
вибори в параші фальсифікують,
кацапські фільтраційні концтабори в Україні,
допити з нанесенням тілесних ушкоджень
путін цю війну задумав ще в 2014 році.
Потрібно було росіян проти українців налаштувати, зробити їх ворогами. А хто головний ворог для росіян? Історично це були нацисти. Тому треба було українців нацистами назвати. І 8 років постійно повторювати по телику, що українці це нацисти.
Це була військова пропаганда і підготовка до війни.
Попов, чоловік скабеєвої, по воєнній спеціальності - "воєнний пропагандист". Затулін, частий гость програми "60мінут" - теж. Да і більшість учасників пропагандистських програм - це професійні воєнні пропагандисти.