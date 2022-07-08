Обвинение Украины в нацизме – это анекдот, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует злость из-за обвинений Украины в нацизме, которые, в то же время, выглядят как анекдот.

Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Когда я это слышу от России, есть два чувства: первое - злость из-за этой несправедливости. Потом приходит второе чувство, более справедливое. Мне смешно то, что они говорят. Это выглядит как анекдот, как карикатура", — сказал он.

"В таком государстве, как Украина, с такой многонациональностью, с людьми, которые общаются на разных языках, многие из них русский язык знают лучше, чем многие россияне. Когда у одного человека может быть украинская, еврейская кровь, белорусские, греческие, российские корни. Этим людям, которые были оккупированы во время Второй мировой войны полностью. Наших предков нет, они были расстреляны, потому что у них еврейское происхождение, кровь у них не такая", — отметил он.

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"Я считал, что это прошло, но сейчас это возвращается. Эти заявления – больных людей. Над болезнью нельзя смеяться, болезнь можно вылечить. Но то, что я слышу от них – это болезнь, которая не лечится. Они сами хотели быть больными", - сказал Зеленский