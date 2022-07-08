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Обвинение Украины в нацизме – это анекдот, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует злость из-за обвинений Украины в нацизме, которые, в то же время, выглядят как анекдот.

Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Когда я это слышу от России, есть два чувства: первое - злость из-за этой несправедливости. Потом приходит второе чувство, более справедливое. Мне смешно то, что они говорят. Это выглядит как анекдот, как карикатура", — сказал он.

"В таком государстве, как Украина, с такой многонациональностью, с людьми, которые общаются на разных языках, многие из них русский язык знают лучше, чем многие россияне. Когда у одного человека может быть украинская, еврейская кровь, белорусские, греческие, российские корни. Этим людям, которые были оккупированы во время Второй мировой войны полностью. Наших предков нет, они были расстреляны, потому что у них еврейское происхождение, кровь у них не такая", — отметил он.

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"Я считал, что это прошло, но сейчас это возвращается. Эти заявления – больных людей. Над болезнью нельзя смеяться, болезнь можно вылечить. Но то, что я слышу от них – это болезнь, которая не лечится. Они сами хотели быть больными", - сказал Зеленский

Зеленский Владимир (20234) нацизм (345)


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Топ комментарии
+45
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08.07.2022 13:01
+22
зеленський-президент- до 2019 року я теж думав що це анекдот
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08.07.2022 13:05
+16
только не смешно ни ху..
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08.07.2022 12:58
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только не смешно ни ху..
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08.07.2022 12:58 Ответить
95-ому зайшло б, це їх рівень
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08.07.2022 13:01 Ответить
Виявляється Лєна з Кавеена велика Українка і письменниця світового рівня.
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08.07.2022 13:04 Ответить
Не стоит бывшему КВНщику сравнивать эту тему с анекдотами. Не то время и не та тема.
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08.07.2022 13:01 Ответить
Слово "анекдот" в данном случае использовано в смысле "абсурд".
Заканчивайте уже по каждому поводу свою личную неприязнь наружу выставлять.
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08.07.2022 13:30 Ответить
Кто ясно мыслит, тот ясно излагает.
Может он и хотел сказать об абсурдности обвинений Украины в нацизме, но в связи с отсутствием ясности мышления, этого не получилось.
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08.07.2022 13:44 Ответить
Если у вас нет ясности понимания, то к чему ваши претензии к неясности сказанного? Если для вас не ясно, в каком смысле было сказано слово "анекдот", то не надо сваливать с больной головы на здоровую. Все нормальные люди поняли, что он имеет в виду и без пояснений.
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08.07.2022 14:37 Ответить
Это не личная неприязнь. Это констатация факта: в самое страшное и ответственное для страны время ею управляет абсолютно непрофессиональный и не очень разумный человек. Перечислять все косяки Зеленского - места в комментарии не хватит. Помимо прочего он еще и ляпает языком где надо и где не надо, после чего приходится пояснять, что же на самом деле он имел в виду. А все потому, что его слова ему всегда писали более умные люди. Зеленский привык к этому за 20 лет работы в шоу-бизнесе.

И еще. Что мне заканчивать, а что нет- не ваше дело. Знаете поговорку? Не говорите, что мне делать, и я не скажу, куда вам идти (с).
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08.07.2022 14:31 Ответить
Это личная неприязнь. Просто потому, что никто из адекватных людей не реагирует на эти слова так, как это делаете вы. То, что вы делаете, в народе называется "цеплятся к словам". То есть самая обычная мелочность. А для людей, которым важна суть, слово "анекдот" это в данном смысле синоним слова "абсурд" или "бред" или "чушь собачья" и т.д. И не думайте, что ваша личная неприязнь не видна со стороны. Kак раз таки со стороны очень хорошо видно, что тоько сторонники Порошенко реагируют на Зеленского настолько болезненно, что иногда доходит до абсурда. Пардон, до анекдота.
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08.07.2022 14:35 Ответить
Мне было плевать на то, как выглядит и что говорит Зеленский до тех пор, как 73% не выбрали его президентом. С тех пор это не личная неприязнь, а опасение за судьбу моих родных, детей. А после того, как Зеленский совершил массу глупейших и очень вредных для страны ошибок, что абсолютно закономерно с его уровнем IQ и опыта, эти опасения превратились в абсолютное неприяте его как ПРЕЗИДЕНТА.

Что касается Порошенко, от которого в данный момент Украина не зависит, я ни словом о нем не упоминал. Учитывая, что вы всех, кто не видит в Зеленском президента, автоматически относите к сторонникам Порошенко, у вас на Порошенко пунктик. И этот пунктик действительно выглядит как личная неприязнь.
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08.07.2022 15:26 Ответить
Я не из Украины, я за Украину. На Порошенко мне плевать в принципе точно так же, как и на Зеленского. Упомянула о нем просто потому, что только сторонники Порошенко реагируют на Зеленского так, как вы на него реагируете. Кстати, уважение к своим соотечественникам, выбравшим его большинством голосов, надо все же иметь.

Что касается ошибок Зеленского, то я уже не раз видела, как его обвиняли во всех грехах. В том, что захватили юг, в том что дороги построил, в том что Россия на Украину напала, в предательстве, в сдаче городов и т.д. При этом еще ни одного доказательства этому не было.

Более того, Зеленский не диктатор, захвативший в Украине власть. В стране есть и суды, и прокуратура, и ВСУ, и СБУ, и Рада, и много еще чего. Если в действительности Зеленский совершил какое-то преступление, то милости просим, подавайте на него в суд с доказательствами, тогда будем смотреть. А до тех пор, все эти голословные обвинения попадают под статью 151-1 УК Украины.
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08.07.2022 16:29 Ответить
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08.07.2022 13:01 Ответить
Анекдоти бувають різні.....
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08.07.2022 13:01 Ответить
Та эти ******* никуда не делись! Как были обсосы, так и остались

Каждый день это наблодаю и слушаю

невтик, тьху блэать
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08.07.2022 13:15 Ответить
А що не так давно він казав про CNN?
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08.07.2022 13:03 Ответить
Нада разгаварівать па русскі, тагда вас нацистам нє назавут.
а єслі на укрАінскам - точна націст.
Так же в нас було чи не так ?
І Зе всю кар'єру будував на смішних та тупих хохлах
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08.07.2022 13:03 Ответить
Не лише Зе і не лише зараз.
Вікова імперська традиція.
Беру навскидку найвідоміших, найпопулярніших і найулюбленіших авторів - хоч Булгакова, хоч Ільфа та Петрова.
Як не придурок якийсь безглуздий, так обов'язково "тупий і смішний хахол"
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08.07.2022 13:24 Ответить
Та все телебачення побудовано на висміюванні українців.
Співулі, які всю кар'єру какалі і штокалі, нарешті згадали українську мову. Проте не всі.
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08.07.2022 13:39 Ответить
Якось мені довелося брати участь в одному україномовному інтернет-форумі (дуже давно, між 2014 і 2022), де тема була незмінна на всьому його протязі - чому більшість населення України, навіть етнічні українці, навіть справжні патріоти, все одно віддають перевагу імперській російській мові . Або, як варіант, на роботі говорять українською, а вдома все одно російською. І там один учасник висловив дуже просту, але з глибоким сенсом думку - українська стане переважною в Україні, коли на ній заговорять українські євреї. Тому що євреї автоматично переймають мову імперії.
І це на 100% влучення в ціль.
Навіть моя сім'я тому повне підтвердження.
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08.07.2022 13:49 Ответить
зеленський-президент- до 2019 року я теж думав що це анекдот
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08.07.2022 13:05 Ответить
Покривлявся в телевізорі і вуаля. З клоуна в президенти.
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08.07.2022 13:11 Ответить
Чего только не придумывали в истории для простого народа, для оправдания захватнических войн, никто не скажет, что они обычные захватчики и оккупанты, надо создать видимость освобождения от некого зла, но сколько же дебилов живет на россии, что в это поверили и никакая подобная аргументация не поможет.
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08.07.2022 13:12 Ответить
вони не повірили, вони все знають, їх це влаштовує.
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08.07.2022 13:16 Ответить
У некоторых просто стокгольмский синдром.
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08.07.2022 13:32 Ответить
Хворий 5 разів підкреслив про хворобу,,,
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08.07.2022 13:14 Ответить
это не анекдот, а предлог
истиная цель - физическое уничтожение и департация проукраинского населения, воссоздание совка2, путем ликвидации независимости и поглощения Украини и Беларусии
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08.07.2022 13:14 Ответить
Хохмач гребаный, мы отлично помним, какие "шуточки" ты самолично и твой квартал с вдохновением высирали..
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08.07.2022 13:17 Ответить
Гм.Предків Зєлєнского розстріляли,бо були євреями.
Справді звучить,як анекдот.
Можливо,мався на увазі єврейський нацизм,-сіонізм ? Адже саме для цієї нації в Україні на законодавчому рівні створені особливі преференції...
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08.07.2022 13:17 Ответить
Сіонізм це історична течія, мета якої збирання єврейського народу на його історичній батьківщині, у відродженому Ізраїлі. У вас що, є з цього приводу якась інша інтерпретація?
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08.07.2022 13:29 Ответить
ну це як, наприклад, громадянство України давали б тільки етнічним українцям, які довели б своє українське походження мінімум з третього коліна.

а ще засуджувались би шлюби українців з неукраїнками.

Цікаво, в Ізраілі не етнічний єврей може стати президентом/ прем'єром/ верховним головнокомандувачем
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08.07.2022 13:46 Ответить
Щось ви чули, але почули мало, а зрозуміли ще менше.
Все це чутки, причому чутки перекручені вами в тому напрямку, в якому вам зручно це чути.
Прем'єра нееврея ще не було, а головнокомандувач уже був - нач. генштабу Рафаель Ейтан (Орлов), з російських суботників. І командувач ВМФ теж був, ім'я забув, на прізвисько "Чайні", по матері китаєць. Та там на паспорт не треба було дивитися. І друзи теж до генералів доходили, командувачі округів
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08.07.2022 14:01 Ответить
Какой, нахрен, Орлов ?

Из Эйтана такой же Орлов, как из Зеленского Бойко
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08.07.2022 15:41 Ответить
Звісно.З певного часу сіонізм перетворився з політичного руху на ідеологію.
(Цікаво,що поняття "семітизму",та "антисемітизм",-не антоніми.Та й чи існує поняття "єврей-нацист"?)
Ці міркування вже підпадають під дію закону "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні"?
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08.07.2022 15:47 Ответить
Двічі прочитав, ніц не зрозумів, а головне розуміти не бажаю.
З вами все ясно. Забавно спостерігати, як юдофоб має елементарне бажання закричати коротко і ясно - "Бий жидів", а натомість намагається якимись довгими, розумними та малозрозумілими йому словами та виразами робити видимість інтелігентної людини. Мурло все одно вилізе. Мурло не приховаєш. Одужуйте.
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08.07.2022 16:57 Ответить
я за все своє життя ( а мені 53 роки) ні разу не бачив гонімого єврея,

але ж єврейська парадигма саме в тому і є, шо їх всі навкруги принижують ?

Це як ***** кричить, шо НАТО на нього має напасти і тому він - жертва всесвітньої змови.
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09.07.2022 21:02 Ответить
на россии вообще любят анекдоты, почти все новости про Украину это анекдот: Два солдата бундесвера собирались подорвать Крымский мост, - росСМИ

Сообщается, что солдаты похищали оружие и оборудование из казарм в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн и обсуждали по телефону взрыв моста, чтобы прервать снабжение российский армии. С собранным вооружением они планировали приехать в Украину, но их задержали.
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08.07.2022 13:17 Ответить
Звинувачення України в нацизмі - це масштабне шахрайство.
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08.07.2022 13:18 Ответить
проти України які докази?

а в параші є купа фактів фашизму:

то в параші арештовують за те що просто стоїш на площі з білим листком,

інші мови крім расєйської в параші заборонені,

вибори в параші фальсифікують,

кацапські фільтраційні концтабори в Україні,

допити з нанесенням тілесних ушкоджень
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08.07.2022 13:19 Ответить
Рождение на свет кремлевского ********-вот это анекдот!
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08.07.2022 13:23 Ответить
Это в глазах Х...ла читать нужно было, лишенец
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08.07.2022 13:36 Ответить
Как это у нашего Боневтика в башке одновременно уживаются злость и смех к одному и тому-же ... ?
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08.07.2022 13:46 Ответить
Думаю, що це самий дорогий анекдот за всю історію людства і нам від нього не до сміху.
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08.07.2022 13:58 Ответить
...сказала жалюгідна пародія на президента.
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08.07.2022 14:21 Ответить
Це обична військова пропаганда.

путін цю війну задумав ще в 2014 році.

Потрібно було росіян проти українців налаштувати, зробити їх ворогами. А хто головний ворог для росіян? Історично це були нацисти. Тому треба було українців нацистами назвати. І 8 років постійно повторювати по телику, що українці це нацисти.

Це була військова пропаганда і підготовка до війни.

Попов, чоловік скабеєвої, по воєнній спеціальності - "воєнний пропагандист". Затулін, частий гость програми "60мінут" - теж. Да і більшість учасників пропагандистських програм - це професійні воєнні пропагандисти.
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08.07.2022 14:50 Ответить
чим україна більша нацистська, ніж, наприклад, росія? хай наведуть приклади росіяни.
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08.07.2022 14:52 Ответить
 
 