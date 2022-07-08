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Хакери зламали сайт Укрдержархіву

хакер,архів

Унаслідок кіберінциденту та хакерської атаки тимчасово припинено роботу офіційного вебпорталу Державної архівної служби України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила Державна архівна служба України.

"Тимчасово припинено роботу ресурсів Укрдержархіву. Шановні користувачі! Сповіщаємо, що тимчасово, внаслідок кіберінциденту та хакерської атаки, припинено роботу офіційного вебпорталу Державної архівної служби України", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що фахівці займаються відновленням сталої роботи ресурсу зовнішньої комунікації Укрдержархіву, і про відновлення роботи вебпорталу буде повідомлено додатково.

Також повідомляється, що за новинами та інформацією від Укрдержархіву можна слідкувати на сторінках відомства у соціальних мережах.

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Автор: 

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Топ коментарі
+8
дебіли, *** (С)
як можна зломати портал? Існує мільон засобів захисту від дос атак. Не знаєте як це робиться, напишить мене (мило у профилі, або позвоніть дегенерату послу в Болгарії, нехай знайде мій телефон по закрилі, яку знайде по мойєму ПІБ, воно тут справжне). Я вам, дебилами недоробленим, зроблю щоб сайт НЕМОЖЛИВО було НІЯКИМИ наявними засобами у світі зламати.
Можете тут відпісатися, дегенерати розумово неповноцінні. Моя робота буде коштувать лише 300 баксів, я зробив подібний захист десятки разів.
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08.07.2022 14:34
+7
навіть за сто зроблю. Але вас, дебілів, розумово неповноцінних, треба гнати ВСІХ геть. Ви хоч розумієте які ви дебили, що дозволили вас зламати?
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08.07.2022 14:36
+5
отключите их всех нахер от интернета! особенно этих "вояк" из ОПУ. они кроме порнухи ничем не интересуются, а из бюджета оплата десятки миллионов грн в месяц. пусть включают раз в сутки на 10 мин.
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08.07.2022 15:08
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дебіли, *** (С)
як можна зломати портал? Існує мільон засобів захисту від дос атак. Не знаєте як це робиться, напишить мене (мило у профилі, або позвоніть дегенерату послу в Болгарії, нехай знайде мій телефон по закрилі, яку знайде по мойєму ПІБ, воно тут справжне). Я вам, дебилами недоробленим, зроблю щоб сайт НЕМОЖЛИВО було НІЯКИМИ наявними засобами у світі зламати.
Можете тут відпісатися, дегенерати розумово неповноцінні. Моя робота буде коштувать лише 300 баксів, я зробив подібний захист десятки разів.
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08.07.2022 14:34 Відповісти
навіть за сто зроблю. Але вас, дебілів, розумово неповноцінних, треба гнати ВСІХ геть. Ви хоч розумієте які ви дебили, що дозволили вас зламати?
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08.07.2022 14:36 Відповісти
Зелені легких шляхів не шукають або не знають, бо так багато з бюджету держави не витягнеш)
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08.07.2022 14:46 Відповісти
За 100? А откаты?
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08.07.2022 15:14 Відповісти
А чому ви вирішили, що це була саме дос атака?
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08.07.2022 17:20 Відповісти
Зелені "діджіталізатори" вважать, що це все ху*ня) Бо для них реальні кейси тільки ті, що з баксами з відкатів держтендерів.

"Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в https://lb.ua/tag/17521_ofis_prezidenta.html Офіс президента , it-команда показала дашборди з тисячею атак на день, перевантаженням сайтів і т.д. Через два тижні ми їх звільнили, і нічого не відбувалося впродовж декількох місяців, поки ми збирали нову команду", - розповів Федоров.
https://lb.ua/tech/2019/11/29/443542_rol_kiberbezopasnosti_nemnogo.html
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08.07.2022 14:43 Відповісти
Я впевнений, архів дії вже давно русні злили. Всі електронні версії сервісів та послуг, є скомпрометовані.
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08.07.2022 14:48 Відповісти
Мамкины программисты
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08.07.2022 14:54 Відповісти
отключите их всех нахер от интернета! особенно этих "вояк" из ОПУ. они кроме порнухи ничем не интересуются, а из бюджета оплата десятки миллионов грн в месяц. пусть включают раз в сутки на 10 мин.
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08.07.2022 15:08 Відповісти
От вам і Дія і мобільний банк , і картки з рахунками , і особиста інфа .
Гроші повинні бути в дома , а мобілка вже занадто небезпечна і до тогож це радіаційне випромінювання мобілки провокує глухоту, втрату зору та рак мізків.
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08.07.2022 15:22 Відповісти
Випромінювання там не радіаційне. Ваш телефон не може генерувати потік нейтронів та протонів. А ті хвилі які він випромінює, ніяк не зварить ваш "білок" на відміну від курячого. Заспокойтесь.
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08.07.2022 15:44 Відповісти
залежить - які мізки, дарма Ви такої низької думки про розум курей )
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08.07.2022 16:08 Відповісти
та, я загалом про білкові з*єднання. Якщо яйце розташувати між двома старими нокіами на сольових батареях, то яйце могло підваритися. Щей довго чекати доводилося. А тут певно людям від вайфаю вже "напекло"
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08.07.2022 16:58 Відповісти
Может СЛИЛИ за БАБЛО ??? Если НЕТ , тогда ГДЕ ГОС. КИБЕР. БЕЗОПАСНОСТЬ , где лейтенант СБУ и КАКИЕ там Марьяны работают ??? Какие меры ( уголовные и организационные ) предприняты ???
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08.07.2022 15:22 Відповісти
зелёные заметают следы
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08.07.2022 15:42 Відповісти
Ну і де ті розпіарені ботани, ой пробачте, кібервійська? Ганьбище.
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08.07.2022 15:53 Відповісти
 
 