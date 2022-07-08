Хакери зламали сайт Укрдержархіву
Унаслідок кіберінциденту та хакерської атаки тимчасово припинено роботу офіційного вебпорталу Державної архівної служби України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила Державна архівна служба України.
"Тимчасово припинено роботу ресурсів Укрдержархіву. Шановні користувачі! Сповіщаємо, що тимчасово, внаслідок кіберінциденту та хакерської атаки, припинено роботу офіційного вебпорталу Державної архівної служби України", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що фахівці займаються відновленням сталої роботи ресурсу зовнішньої комунікації Укрдержархіву, і про відновлення роботи вебпорталу буде повідомлено додатково.
Також повідомляється, що за новинами та інформацією від Укрдержархіву можна слідкувати на сторінках відомства у соціальних мережах.
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як можна зломати портал? Існує мільон засобів захисту від дос атак. Не знаєте як це робиться, напишить мене (мило у профилі, або позвоніть дегенерату послу в Болгарії, нехай знайде мій телефон по закрилі, яку знайде по мойєму ПІБ, воно тут справжне). Я вам, дебилами недоробленим, зроблю щоб сайт НЕМОЖЛИВО було НІЯКИМИ наявними засобами у світі зламати.
Можете тут відпісатися, дегенерати розумово неповноцінні. Моя робота буде коштувать лише 300 баксів, я зробив подібний захист десятки разів.
"Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в https://lb.ua/tag/17521_ofis_prezidenta.html Офіс президента , it-команда показала дашборди з тисячею атак на день, перевантаженням сайтів і т.д. Через два тижні ми їх звільнили, і нічого не відбувалося впродовж декількох місяців, поки ми збирали нову команду", - розповів Федоров.
https://lb.ua/tech/2019/11/29/443542_rol_kiberbezopasnosti_nemnogo.html
Гроші повинні бути в дома , а мобілка вже занадто небезпечна і до тогож це радіаційне випромінювання мобілки провокує глухоту, втрату зору та рак мізків.