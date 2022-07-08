Хакери зламали сайт Укрдержархіву

Унаслідок кіберінциденту та хакерської атаки тимчасово припинено роботу офіційного вебпорталу Державної архівної служби України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила Державна архівна служба України.

"Тимчасово припинено роботу ресурсів Укрдержархіву. Шановні користувачі! Сповіщаємо, що тимчасово, внаслідок кіберінциденту та хакерської атаки, припинено роботу офіційного вебпорталу Державної архівної служби України", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що фахівці займаються відновленням сталої роботи ресурсу зовнішньої комунікації Укрдержархіву, і про відновлення роботи вебпорталу буде повідомлено додатково.

Також повідомляється, що за новинами та інформацією від Укрдержархіву можна слідкувати на сторінках відомства у соціальних мережах.

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