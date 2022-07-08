Хакеры взломали сайт Укргосархива

В результате киберинцидента и хакерской атаки временно прекращена работа официального веб-портала Государственной архивной службы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщила Государственная архивная служба Украины.

"Временно приостановлена ​​работа ресурсов Укргосархива. Уважаемые пользователи! Сообщаем, что временно, в результате киберинцидента и хакерской атаки, прекращена работа официального веб-портала Государственной архивной службы Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты занимаются возобновлением постоянной работы ресурса внешней коммуникации Укргосархива, и о возобновлении работы веб-портала будет сообщено дополнительно.

Также сообщается, что за новостями и информацией от Укргосархива можно следить на страницах ведомства в социальных сетях.

Читайте также: В РФ исследователей арестовывают за попытку открыть тайны советского режима, - Госархивслужба