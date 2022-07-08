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Хакеры взломали сайт Укргосархива

хакер,архів

В результате киберинцидента и хакерской атаки временно прекращена работа официального веб-портала Государственной архивной службы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщила Государственная архивная служба Украины.

"Временно приостановлена ​​работа ресурсов Укргосархива. Уважаемые пользователи! Сообщаем, что временно, в результате киберинцидента и хакерской атаки, прекращена работа официального веб-портала Государственной архивной службы Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты занимаются возобновлением постоянной работы ресурса внешней коммуникации Укргосархива, и о возобновлении работы веб-портала будет сообщено дополнительно.

Также сообщается, что за новостями и информацией от Укргосархива можно следить на страницах ведомства в социальных сетях.

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архив (155) хакер (1180) Госархивслужба (19) кибератака (176)


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Топ комментарии
+8
дебіли, *** (С)
як можна зломати портал? Існує мільон засобів захисту від дос атак. Не знаєте як це робиться, напишить мене (мило у профилі, або позвоніть дегенерату послу в Болгарії, нехай знайде мій телефон по закрилі, яку знайде по мойєму ПІБ, воно тут справжне). Я вам, дебилами недоробленим, зроблю щоб сайт НЕМОЖЛИВО було НІЯКИМИ наявними засобами у світі зламати.
Можете тут відпісатися, дегенерати розумово неповноцінні. Моя робота буде коштувать лише 300 баксів, я зробив подібний захист десятки разів.
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08.07.2022 14:34
+7
навіть за сто зроблю. Але вас, дебілів, розумово неповноцінних, треба гнати ВСІХ геть. Ви хоч розумієте які ви дебили, що дозволили вас зламати?
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08.07.2022 14:36
+5
отключите их всех нахер от интернета! особенно этих "вояк" из ОПУ. они кроме порнухи ничем не интересуются, а из бюджета оплата десятки миллионов грн в месяц. пусть включают раз в сутки на 10 мин.
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08.07.2022 15:08
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дебіли, *** (С)
як можна зломати портал? Існує мільон засобів захисту від дос атак. Не знаєте як це робиться, напишить мене (мило у профилі, або позвоніть дегенерату послу в Болгарії, нехай знайде мій телефон по закрилі, яку знайде по мойєму ПІБ, воно тут справжне). Я вам, дебилами недоробленим, зроблю щоб сайт НЕМОЖЛИВО було НІЯКИМИ наявними засобами у світі зламати.
Можете тут відпісатися, дегенерати розумово неповноцінні. Моя робота буде коштувать лише 300 баксів, я зробив подібний захист десятки разів.
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08.07.2022 14:34 Ответить
навіть за сто зроблю. Але вас, дебілів, розумово неповноцінних, треба гнати ВСІХ геть. Ви хоч розумієте які ви дебили, що дозволили вас зламати?
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08.07.2022 14:36 Ответить
Зелені легких шляхів не шукають або не знають, бо так багато з бюджету держави не витягнеш)
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08.07.2022 14:46 Ответить
За 100? А откаты?
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08.07.2022 15:14 Ответить
А чому ви вирішили, що це була саме дос атака?
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08.07.2022 17:20 Ответить
Зелені "діджіталізатори" вважать, що це все ху*ня) Бо для них реальні кейси тільки ті, що з баксами з відкатів держтендерів.

"Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в https://lb.ua/tag/17521_ofis_prezidenta.html Офіс президента , it-команда показала дашборди з тисячею атак на день, перевантаженням сайтів і т.д. Через два тижні ми їх звільнили, і нічого не відбувалося впродовж декількох місяців, поки ми збирали нову команду", - розповів Федоров.
https://lb.ua/tech/2019/11/29/443542_rol_kiberbezopasnosti_nemnogo.html
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08.07.2022 14:43 Ответить
Я впевнений, архів дії вже давно русні злили. Всі електронні версії сервісів та послуг, є скомпрометовані.
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08.07.2022 14:48 Ответить
Мамкины программисты
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08.07.2022 14:54 Ответить
отключите их всех нахер от интернета! особенно этих "вояк" из ОПУ. они кроме порнухи ничем не интересуются, а из бюджета оплата десятки миллионов грн в месяц. пусть включают раз в сутки на 10 мин.
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08.07.2022 15:08 Ответить
От вам і Дія і мобільний банк , і картки з рахунками , і особиста інфа .
Гроші повинні бути в дома , а мобілка вже занадто небезпечна і до тогож це радіаційне випромінювання мобілки провокує глухоту, втрату зору та рак мізків.
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08.07.2022 15:22 Ответить
Випромінювання там не радіаційне. Ваш телефон не може генерувати потік нейтронів та протонів. А ті хвилі які він випромінює, ніяк не зварить ваш "білок" на відміну від курячого. Заспокойтесь.
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08.07.2022 15:44 Ответить
залежить - які мізки, дарма Ви такої низької думки про розум курей )
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08.07.2022 16:08 Ответить
та, я загалом про білкові з*єднання. Якщо яйце розташувати між двома старими нокіами на сольових батареях, то яйце могло підваритися. Щей довго чекати доводилося. А тут певно людям від вайфаю вже "напекло"
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08.07.2022 16:58 Ответить
Может СЛИЛИ за БАБЛО ??? Если НЕТ , тогда ГДЕ ГОС. КИБЕР. БЕЗОПАСНОСТЬ , где лейтенант СБУ и КАКИЕ там Марьяны работают ??? Какие меры ( уголовные и организационные ) предприняты ???
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08.07.2022 15:22 Ответить
зелёные заметают следы
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08.07.2022 15:42 Ответить
Ну і де ті розпіарені ботани, ой пробачте, кібервійська? Ганьбище.
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08.07.2022 15:53 Ответить
 
 