Хакеры взломали сайт Укргосархива
В результате киберинцидента и хакерской атаки временно прекращена работа официального веб-портала Государственной архивной службы Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщила Государственная архивная служба Украины.
"Временно приостановлена работа ресурсов Укргосархива. Уважаемые пользователи! Сообщаем, что временно, в результате киберинцидента и хакерской атаки, прекращена работа официального веб-портала Государственной архивной службы Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты занимаются возобновлением постоянной работы ресурса внешней коммуникации Укргосархива, и о возобновлении работы веб-портала будет сообщено дополнительно.
Также сообщается, что за новостями и информацией от Укргосархива можно следить на страницах ведомства в социальных сетях.
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як можна зломати портал? Існує мільон засобів захисту від дос атак. Не знаєте як це робиться, напишить мене (мило у профилі, або позвоніть дегенерату послу в Болгарії, нехай знайде мій телефон по закрилі, яку знайде по мойєму ПІБ, воно тут справжне). Я вам, дебилами недоробленим, зроблю щоб сайт НЕМОЖЛИВО було НІЯКИМИ наявними засобами у світі зламати.
Можете тут відпісатися, дегенерати розумово неповноцінні. Моя робота буде коштувать лише 300 баксів, я зробив подібний захист десятки разів.
"Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в https://lb.ua/tag/17521_ofis_prezidenta.html Офіс президента , it-команда показала дашборди з тисячею атак на день, перевантаженням сайтів і т.д. Через два тижні ми їх звільнили, і нічого не відбувалося впродовж декількох місяців, поки ми збирали нову команду", - розповів Федоров.
https://lb.ua/tech/2019/11/29/443542_rol_kiberbezopasnosti_nemnogo.html
Гроші повинні бути в дома , а мобілка вже занадто небезпечна і до тогож це радіаційне випромінювання мобілки провокує глухоту, втрату зору та рак мізків.