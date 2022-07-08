Співробітників критичної інфраструктури та медиків вакцинуватимуть від COVID-19 вчетверте, - Кузін
Національна технічна група експертів з питань імунізації рекомендувала МОЗ вводити четверту дозу вакцини проти коронавірусу окремим категоріям населення. Наразі у міністерстві опрацьовують ці рекомендації і пізніше оприлюднять відповідне рішення.
Про це у коментарі Суспільному сказав заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз відбулось засідання Національної технічної групи експертів з питань імунізації і вони розглядали у тому числі питання введення бустерної дози для тих людей, які отримали вже базовий курс плюс бустер. Це по суті 4 доза вакцинації. Поки що Національна технічна група експертів рекомендує проводити таку 4 вакцинацію представникам критичної інфраструктури, медичним працівникам і тим, хто має медичні показання до вакцинації", - сказав Кузін.
Зокрема, йдеться про тих людей, які мають важкі супутні захворювання. Такі, як бронхіальна астма, серцево-судинна недостатність або інші захворювання, пояснив чиновник.
"У такому випадку буде рекомендуватися робити четверту дозу, тобто бустерну, і такі рекомендації вже були офіційно надіслані до МОЗу. Вони будуть найближчим часом розглядатися на штабі з вакцинокерованих інфекцій і відповідне рішення вже буде оприлюднено", - додав Кузін.
За його словами, після 4 вакцинації буде згенерований новий ковідний сертифікат. Максимальний термін його дії буде 9 місяців.
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То е Знищення Людства на Землі.
Запоребрик обкололся своим отечественным шмурдяком,очереди как в мавзолей были , по этой теме у нас было пару гасел в сети - то куйня их шмурдяк и выздыхают. По итогу - невыздыхали без пфайзеров и астразенеков.Что в остатке - либо вирус куйня, либо пфайзеры и прочие шмурдяки не такие уж и крутые, если кацапы без них невымерли
Секта Свидетелей Великого Цовида осмелела и поднимает свои мягкие головушки!
Всё мечтаете свою долю отгрести? Папики мировые-то успели, а вы - нет. Абыдна, панимаишь!