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Новини Боротьба з коронавірусом
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Співробітників критичної інфраструктури та медиків вакцинуватимуть від COVID-19 вчетверте, - Кузін

вакцина,ляшко,шмигаль,кабмін,стефанішина,лазебна

Національна технічна група експертів з питань імунізації рекомендувала МОЗ вводити четверту дозу вакцини проти коронавірусу окремим категоріям населення. Наразі у міністерстві опрацьовують ці рекомендації і пізніше оприлюднять відповідне рішення.

Про це у коментарі Суспільному сказав заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз відбулось засідання Національної технічної групи експертів з питань імунізації і вони розглядали у тому числі питання введення бустерної дози для тих людей, які отримали вже базовий курс плюс бустер. Це по суті 4 доза вакцинації. Поки що Національна технічна група експертів рекомендує проводити таку 4 вакцинацію представникам критичної інфраструктури, медичним працівникам і тим, хто має медичні показання до вакцинації", - сказав Кузін.

Зокрема, йдеться про тих людей, які мають важкі супутні захворювання. Такі, як бронхіальна астма, серцево-судинна недостатність або інші захворювання, пояснив чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ дозволило одночасну вакцинацію проти COVID-19 та інших хвороб

"У такому випадку буде рекомендуватися робити четверту дозу, тобто бустерну, і такі рекомендації вже були офіційно надіслані до МОЗу. Вони будуть найближчим часом розглядатися на штабі з вакцинокерованих інфекцій і відповідне рішення вже буде оприлюднено", - додав Кузін.

За його словами, після 4 вакцинації буде згенерований новий ковідний сертифікат. Максимальний термін його дії буде 9 місяців.

Автор: 

вакцина (4419) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
никак не уймутся. такой гешефт прпадает
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08.07.2022 15:24
+8
О, ковид выполз. Чо там, много кто масачки носит?
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08.07.2022 15:21
+8
Опа, первую новость про covid за 4 месяца вижу)))
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08.07.2022 15:22
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О, ковид выполз. Чо там, много кто масачки носит?
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08.07.2022 15:21 Відповісти
Не поверишь, но в файно маркете видел парочку кассиров
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08.07.2022 15:23 Відповісти
Верю. Но сама напасть как то испарилась. Без всяких укольчиков, масачек и остальной дряни в считанные дни.

А в многопроколотых европах свирепствует. 100 000 новых случаев у макаронников. Караул!
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08.07.2022 15:28 Відповісти
Опа, первую новость про covid за 4 месяца вижу)))
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08.07.2022 15:22 Відповісти
Останню статистику знайшла за 6 червня: 3496 інфікованих і 67 смертей. Але попередні дані є тільки за 16 травня. Можливо, інформацію стосується цього тритижневого періоду
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08.07.2022 18:57 Відповісти
никак не уймутся. такой гешефт прпадает
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08.07.2022 15:24 Відповісти
Бред !
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08.07.2022 15:25 Відповісти
То це ковід такий сильний чи скоріш за все вакцина така погана. Чи можливо мета вакцини зовсім інша. Про всяке люди розмовляють. Але вакцинувати таким шмурдяком треба тих, чиї виробництва це виготовляють.
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08.07.2022 15:28 Відповісти
можливо мета вакцини зовсім інша. 👍👍👍💯
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08.07.2022 15:39 Відповісти
Можливо, і інша. У всякому разі користь від вакцини є: он жирик вісім раз уколовся, і таки врізав дуба. Головне - не здаватися.
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08.07.2022 17:48 Відповісти
Так і не показали фото того міфічного вірусу. І дивно , люди просто вірять і коляться .
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08.07.2022 15:29 Відповісти
ідіть за кораблем зі своїми щепленнями, п-ри... у цих зелених чмошніків, жага заробити на вакцині сильніше ніж інстинкт самозбереження
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08.07.2022 15:30 Відповісти
БароноВірус,Війна і т.п.
То е Знищення Людства на Землі.
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08.07.2022 15:31 Відповісти
Люди уважно подивіться реальний хімічний состав вакцини ! Там графен , це мікро-нано леза які розрізають серце і сосуди з середини . Тому багато спортсменів просто померли після вакцінації .
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08.07.2022 15:34 Відповісти
Скільки спортсменів померло ? Призвіща можна назвати ? А 5g теж боїтеся ? А Сорос і соросята ? Це ж жах !
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08.07.2022 15:43 Відповісти
тебе надо срочно уколоться
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08.07.2022 16:01 Відповісти
А що ви персонально знаєте про 5G? Чи можете надати посилання на вивчення діі на здоровя людини? Буду вдячна. PS. У травні 1986 всі вже знали , що щось трапилось на Чорнобильскій АС але мало хто знав що саме та чого від цього чекати. Міністр охорони здоровья Романенко із непробивною пикою вещував з екранів телевізорів : "Так, на станціі стався витік радіаціі, але це не є небезпечним, навпаки-ця радіація корисна для здоровя людини"
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08.07.2022 17:44 Відповісти
https://www.armstrongeconomics.com/international-news/disease/young-athletes-dying-after-covid-19-vaccine/
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08.07.2022 17:50 Відповісти
Військовий хірург армії США попереджає, що відомі побічні ефекти, пов'язані з вакцинами проти COVID-19, становлять потенційно смертельний ризик для пілотів, і стверджує, що армія не дотримується протоколів Міністерства оборони щодо перевірки пілотів на наявність цих потенційно смертельних побічних ефектів... CDC Веб-сайт продовжує надавати попередження про міокардит і перикардит як потенційний побічний ефект вакцинації проти COVID, особливо серед підлітків та молоді. https://americanmilitarynews.com/2021/09/army-flight-surgeon-says-pilots-risk-sudden-cardiac-death-from-covid-vaccine-side-effect/ Таким чиномтих, кого не вбила війна має вбити ця "вакцина"
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08.07.2022 18:16 Відповісти
https://www.cnbc.com/2022/04/01/myocarditis-risk-higher-after-covid-infection-than-vaccination-cdc-finds.html However, even among the highest risk group, teenage boys, the risk of cardiac conditions was higher after Covid infection than vaccination.
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08.07.2022 21:06 Відповісти
Посилання, прошу. А також посилання на статистику захворювання у цій віковій групі. Дякую заздалегідь
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09.07.2022 06:35 Відповісти
хімічний состав вакцины говно онкобольных и прочая хрень...
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08.07.2022 15:46 Відповісти
Зелёный идиот вали в закат
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08.07.2022 15:38 Відповісти
Не знаю совпадение или нет ,но на работе у двух девченок после пфайзера (как одной из сильных вакцин) обнаружился (активировался,проснулся?) рак, у одной через 3 месяца ,а у дрогой через 5... (( Будьте осторожны с неизученной гадостью!
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08.07.2022 15:38 Відповісти
Якщо вирішили максимально лікарів "убезпечити", значить нас продовжать труїти нервово-паралетичним засобом ковід-19. І нічого не спасе, побризгають під*їзд цією сранню і ніяка маска вже не допоможе.
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08.07.2022 15:47 Відповісти
китайская чумка .
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08.07.2022 15:49 Відповісти
О , кацапи та інші придурки антивакцинатори проснулися ! От вам не по-х.. ? Не хочеш - не вакцинуйся . Чи може ті ж німці дурніші за вас ?
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08.07.2022 15:49 Відповісти
ога,кнешно,чуть шо кацап и прочая муйня.
Запоребрик обкололся своим отечественным шмурдяком,очереди как в мавзолей были , по этой теме у нас было пару гасел в сети - то куйня их шмурдяк и выздыхают. По итогу - невыздыхали без пфайзеров и астразенеков.Что в остатке - либо вирус куйня, либо пфайзеры и прочие шмурдяки не такие уж и крутые, если кацапы без них невымерли
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08.07.2022 16:01 Відповісти
Хочеш-вакцинуйся! В чому проблема? От вам не по-х..? Чи ви вважаєте, що як німець-то вже розумний?
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08.07.2022 21:07 Відповісти
О 🤣вакцинатори проснулися !
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08.07.2022 15:55 Відповісти
О!
Секта Свидетелей Великого Цовида осмелела и поднимает свои мягкие головушки!
Всё мечтаете свою долю отгрести? Папики мировые-то успели, а вы - нет. Абыдна, панимаишь!
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08.07.2022 15:58 Відповісти
Ковидный бред пополз снова. А что есть какие то проблемы с этим сезонным гриппом?
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08.07.2022 16:01 Відповісти
Довбні не хворіють ковідом, он скільки повилазило! А ті хто здох від ковіда, чомусь мовчать.
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08.07.2022 16:21 Відповісти
О, ще один із секти свідків ковіду. Он в моєму містечку все переповнено переселенцями: кафешки, магазини, парки, всі без масок. Заходив в лікарню на мед.огляд, а там пусто, всього кілька хворих, там де раніше робили тести взагалі закрито. На роботі до березня люди десятками хворіли на ковід, а після початку війни жодного випадку.
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08.07.2022 16:49 Відповісти
Шукала притомний коментар. Не потрапляю у рекомендовані категорії, знову доведеться випрошувати вакцину тих, хто відмовився, мотивуючи: ви ж невикористані дози увечері викинете, то утилізуйте їх у мене-вчительку і мою маму-пенсіонерку))
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08.07.2022 19:05 Відповісти
 
 