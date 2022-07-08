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Новини Війна
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РФ втратила вплив в Європейському Союзі, - Зеленський

зеленський

Російська Федерація намагалася зірвати виступи Президента України перед народами та парламентами європейських країн, але наразі втратила вплив в Європейському Союзі.

Про це під час виступу перед парламентом Словенії сказав Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Я вдячний усім країнам Європейського Союзу, у яких відбулися такі мої звернення. Ми знаємо, що Росія намагалася зірвати їх, намагалася залучити різні свої зв’язки – політичні, дипломатичні, навіть бізнесові. Вони у Москві розуміють, що їм нічого протиставити такій довірі між народами України та Європи і такій комунікаційній активності.

Тому вони погрожували європейцям, маніпулювали тими, хто від них залежить. Але ось уже двадцять четвертий парламент із двадцяти семи країн Європейського Союзу! І я хочу привітати вас із цим очевидним свідченням того, що Росія втратила вплив у Євросоюзі. Факт залишається фактом: більшість країн Євросоюзу непідвладна керуванню з Росії. І це – нова політична реальність у Європі, якої ми досягли всі разом – кожна країна, яка виступила на захист нашої спільної свободи.

Все, що ми говорили про себе, стало нашими діями на захист себе й нашого демократичного способу життя. Ми не просто насолоджуємося свободою, а зробили її захист ключовою метою нашої антивоєнної коаліції. Ми не просто досягли нової єдності на Європейському континенті, а робимо на її основі нові й сильні безпекові, політичні та економічні кроки. І на черзі ще юридичні кроки, а саме – притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

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Головне, проходячи разом це страшне випробування російською війною, ми доводимо, що європейські цінності не залишаються просто згадкою про старі договори й конвенції, не служать формальними критеріями лише на рівні риторики, а є реальною основою життя на континенті тут і зараз.

І кожна країна об’єднаної Європи зробила свій внесок у це. Не тільки ті, хто займає велику площу на мапі і хто звик бувати на самітах "великих". Вільна Європа – це результат принциповості всіх, зокрема й тих, хто не має значних військових або економічних ресурсів, щоб протистояти російському тиску, але хто може боротися завдяки своїй чесності й хороброму серцю. Сьогодні я хочу подякувати вам, друзі, хочу подякувати всьому словенському народу за вашу чесність і за ваше хоробре серце", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) росія (64935) Словенія (182) Євросоюз (13316)


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Топ коментарі
+10
Для України головне, щоб РФ втратила вплив в ОП ...
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08.07.2022 17:53
+7
Скільки цього довпойопа можна цитувати?! Мене вже нудить читати новини, де цей рашистський виродок щось там зачитав з бумажки. Де вже новина про призначення незалежного голову САП? Де обіцяне визволення Азовців?
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08.07.2022 17:58
+3
Виступи такого героя всєя Галактики ніхто зірвати не зможе.
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08.07.2022 17:48
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Слабо верится что руснявые лобби сдали свои позиции
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08.07.2022 17:40 Відповісти
Будут цепляться до последнего. Путлер считает себя королем компромата. И размазанные рассуждения зели тут никак не помогут.
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08.07.2022 17:43 Відповісти
Кіпр та Угорщина - 0 по фазі?
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08.07.2022 17:42 Відповісти
А он у Параши когда-нибудь был разве?
Я не говорю об отдельных их проститутах в ЕС (как и в Украине).
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08.07.2022 17:47 Відповісти
Виступи такого героя всєя Галактики ніхто зірвати не зможе.
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08.07.2022 17:48 Відповісти
Для України головне, щоб РФ втратила вплив в ОП ...
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08.07.2022 17:53 Відповісти
Скільки цього довпойопа можна цитувати?! Мене вже нудить читати новини, де цей рашистський виродок щось там зачитав з бумажки. Де вже новина про призначення незалежного голову САП? Де обіцяне визволення Азовців?
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08.07.2022 17:58 Відповісти
Как всегда. Азоовцы "не на часі"
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08.07.2022 18:07 Відповісти
Брехня: Канада поверне турбіну для російського "Північного потоку" на прохання Німеччини Джерело: https://biz.censor.net/n3352898
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08.07.2022 18:00 Відповісти
Вова , де санкцїї проти кацапських Форвард і Альфа банків , як у всьому світі ?? Арешт активів , це не заборона працювати на території України . Банки орків досі працюють , всі відділення відкриті !! Навіщо ти дозволяєш оркам заробляти на українцях ? Коли ці банки націоналізують ??
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08.07.2022 18:03 Відповісти
Він не може Фрідмана чіпати.
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08.07.2022 18:55 Відповісти
Оценивать "влияние РФ в Европе" по тому выступил или не выступил Зеля перед очередным парламентом, это как оценивать реформы в Украине по отчетам из ОП.
Наркоманский словесный понос продолжается.
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08.07.2022 18:45 Відповісти
Порошенко, можливо, став би президентом ще й другий раз, коли б до трьох принципів: "армія, мова, віра" він добавив би ще щось подібне до такого: "добробут народу, демократія". І діяв би по всим цим принципам.
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08.07.2022 18:50 Відповісти
під час війни забезпечувати добробут народу - складно (хоча: з третього кварталу 2015-го економіка почала рости, і добробут - підвищуватись). І, до речі, за цей напрямок відповідальний в першу чергу уряд, в другу чергу - Верховна Рада, яка призначає уряд.
А от з демократією взагалі була повна проблема. Мало того, що до 2014-го року її не було, і тільки-тільки вона починала спинатися на ноги (а за 5 років досягти повної демократії неможливо; основний показник демократії - готовність цивілізованого світу прийняти країну в ЄС і в НАТО); так ще й прифронтових регіонах її за визначенням не може бути.
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08.07.2022 19:07 Відповісти
Та ні, він занадто гарна і вихована людина для того щоб перемогти в тих виборах. Понадіявся на розум українців. А по факту, того розуму нема й не було ніколи, раз повністю повелися на ідіотські кремлівські вкиди про вальцмана і тд. Нічим величезна кількість українців за великим рахунком не відрізняється від рашаzомбів, тільки оркам ********* мозок промили, а нашим - 95 квартал своїм жахливим гундосим гигиканням, розрахованим на істот з IQ рівня чайної ложечки.
Причому що характерно, всі мої знайомі хто топив за зеленого і робив вакханалію в поцмережах на тему "ахаха ми вас сдєлалі" - всі виїхали за кордон і сидять там, суки. Жодне не пішло захищати країну, яку самі буквально приговорили до війни своїм вибором.
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08.07.2022 21:39 Відповісти
РФ втратила вплив в Європейському Союзі, але збільшила в ОП
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08.07.2022 21:46 Відповісти
уплывай уже сам в подмосковье
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08.07.2022 23:29 Відповісти
Хто пише тобівисери? Дермак? У нас поліція перетворилась в озу це нормально. знову черги на Бп. Маршрутки безперешкодно а на в'їзді в деякі населені пункти далеко від фронту стоять дебіли і ускладненюуть життя. Просто покажі паспорт. Показав паспорт доньки вони не дивляться, це такій фетіш.
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09.07.2022 06:31 Відповісти
 
 