РФ втратила вплив в Європейському Союзі, - Зеленський

Російська Федерація намагалася зірвати виступи Президента України перед народами та парламентами європейських країн, але наразі втратила вплив в Європейському Союзі.

Про це під час виступу перед парламентом Словенії сказав Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Я вдячний усім країнам Європейського Союзу, у яких відбулися такі мої звернення. Ми знаємо, що Росія намагалася зірвати їх, намагалася залучити різні свої зв’язки – політичні, дипломатичні, навіть бізнесові. Вони у Москві розуміють, що їм нічого протиставити такій довірі між народами України та Європи і такій комунікаційній активності.

Тому вони погрожували європейцям, маніпулювали тими, хто від них залежить. Але ось уже двадцять четвертий парламент із двадцяти семи країн Європейського Союзу! І я хочу привітати вас із цим очевидним свідченням того, що Росія втратила вплив у Євросоюзі. Факт залишається фактом: більшість країн Євросоюзу непідвладна керуванню з Росії. І це – нова політична реальність у Європі, якої ми досягли всі разом – кожна країна, яка виступила на захист нашої спільної свободи.

Все, що ми говорили про себе, стало нашими діями на захист себе й нашого демократичного способу життя. Ми не просто насолоджуємося свободою, а зробили її захист ключовою метою нашої антивоєнної коаліції. Ми не просто досягли нової єдності на Європейському континенті, а робимо на її основі нові й сильні безпекові, політичні та економічні кроки. І на черзі ще юридичні кроки, а саме – притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

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Головне, проходячи разом це страшне випробування російською війною, ми доводимо, що європейські цінності не залишаються просто згадкою про старі договори й конвенції, не служать формальними критеріями лише на рівні риторики, а є реальною основою життя на континенті тут і зараз.

І кожна країна об’єднаної Європи зробила свій внесок у це. Не тільки ті, хто займає велику площу на мапі і хто звик бувати на самітах "великих". Вільна Європа – це результат принциповості всіх, зокрема й тих, хто не має значних військових або економічних ресурсів, щоб протистояти російському тиску, але хто може боротися завдяки своїй чесності й хороброму серцю. Сьогодні я хочу подякувати вам, друзі, хочу подякувати всьому словенському народу за вашу чесність і за ваше хоробре серце", - сказав Зеленський.