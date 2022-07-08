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МОН оприлюднив кількість бюджетних місць на навчання у 2022 році

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Уряд затвердив обсяги державного замовлення у 2022 році для усіх рівнів навчання.

У пріоритеті інженерно-технічні, педагогічні та природничі спеціальності, повідомили у Міністерстві освіти та науки, передає Цензор.НЕТ.

У 2022 році бюджетним коштом будуть навчатися 188 тисяч осіб:

"молодший бакалавр" – 844 особи;

"фаховий молодший бакалавр" – 38719 осіб, з них – 35456 на денну форму навчання;

"бакалавр" – 89320 осіб, з них – 82420 на денну форму навчання;

"магістр" на основі "бакалавра" – 49524 особи (за денною формою здобуття освіти – 44404 особи), а на основі середньої освіти – 6041 особа (усі на денній формі навчання).

Також читайте: В Україні стартувала вступна кампанія-2022: почалася реєстрація електронних кабінетів для випускників 11 класів

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вступна кампанія (228) Міносвіти (1411) вища освіта (208)


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краще донька - повія, ніж син - молодший бакалавр)
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08.07.2022 22:37 Відповісти
И как? Хорошо получает? Папа доволен?
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09.07.2022 00:00 Відповісти
З тих хто лишився. Чи хто приїде з закордону поступати в Україні? Сподіваюсь, що приїде але не всі.
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09.07.2022 01:26 Відповісти
 
 