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МОН оприлюднив кількість бюджетних місць на навчання у 2022 році
Уряд затвердив обсяги державного замовлення у 2022 році для усіх рівнів навчання.
У пріоритеті інженерно-технічні, педагогічні та природничі спеціальності, повідомили у Міністерстві освіти та науки, передає Цензор.НЕТ.
У 2022 році бюджетним коштом будуть навчатися 188 тисяч осіб:
"молодший бакалавр" – 844 особи;
"фаховий молодший бакалавр" – 38719 осіб, з них – 35456 на денну форму навчання;
"бакалавр" – 89320 осіб, з них – 82420 на денну форму навчання;
"магістр" на основі "бакалавра" – 49524 особи (за денною формою здобуття освіти – 44404 особи), а на основі середньої освіти – 6041 особа (усі на денній формі навчання).
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Владислав
показати весь коментар08.07.2022 22:37 Відповісти Мені подобається 0
Серж Пир
показати весь коментар09.07.2022 00:00 Відповісти Мені подобається 1
Юрий Хорошунов
показати весь коментар09.07.2022 01:26 Відповісти Мені подобається 0
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