МОН оприлюднив кількість бюджетних місць на навчання у 2022 році

Уряд затвердив обсяги державного замовлення у 2022 році для усіх рівнів навчання.

У пріоритеті інженерно-технічні, педагогічні та природничі спеціальності, повідомили у Міністерстві освіти та науки, передає Цензор.НЕТ.

У 2022 році бюджетним коштом будуть навчатися 188 тисяч осіб:

"молодший бакалавр" – 844 особи;

"фаховий молодший бакалавр" – 38719 осіб, з них – 35456 на денну форму навчання;

"бакалавр" – 89320 осіб, з них – 82420 на денну форму навчання;

"магістр" на основі "бакалавра" – 49524 особи (за денною формою здобуття освіти – 44404 особи), а на основі середньої освіти – 6041 особа (усі на денній формі навчання).

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