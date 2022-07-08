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МОН обнародовало количество бюджетных мест на обучение в 2022 году
Правительство утвердило объемы государственного заказа в 2022 году для всех уровней обучения.
В приоритете инженерно-технические, педагогические и естественные специальности, сообщили в Министерстве образования и науки, передает Цензор.НЕТ.
В 2022 году за бюджетные средства будут обучаться 188 тысяч человек:
"младший бакалавр" – 844 человека;
"профессиональный младший бакалавр" – 38719 человек, из них 35456 - на дневную форму обучения;
"бакалавр" – 89320 человек, из них 82420 - на дневную форму обучения;
"магистр" на основе "бакалавра" – 49524 человека (по дневной форме получения образования – 44404 человека), а на основе среднего образования – 6041 человек (все на дневной форме обучения).
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Владислав
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