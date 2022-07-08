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МОН обнародовало количество бюджетных мест на обучение в 2022 году

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Правительство утвердило объемы государственного заказа в 2022 году для всех уровней обучения.

В приоритете инженерно-технические, педагогические и естественные специальности, сообщили в Министерстве образования и науки, передает Цензор.НЕТ.

В 2022 году за бюджетные средства будут обучаться 188 тысяч человек:

"младший бакалавр" – 844 человека;

"профессиональный младший бакалавр" – 38719 человек, из них 35456 - на дневную форму обучения;

"бакалавр" – 89320 человек, из них 82420 - на дневную форму обучения;

"магистр" на основе "бакалавра" – 49524 человека (по дневной форме получения образования – 44404 человека), а на основе среднего образования – 6041 человек (все на дневной форме обучения).

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вступительная кампания (288) Минобразования (1735) высшее образование (182)


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краще донька - повія, ніж син - молодший бакалавр)
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08.07.2022 22:37 Ответить
И как? Хорошо получает? Папа доволен?
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09.07.2022 00:00 Ответить
З тих хто лишився. Чи хто приїде з закордону поступати в Україні? Сподіваюсь, що приїде але не всі.
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09.07.2022 01:26 Ответить
 
 