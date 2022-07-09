"Луганщина тримає оборону, повної окупації немає", - Гайдай

Українські захисники тримають оборону Луганщини, повної окупації російськими військами немає.

Про це у Facebook повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Луганщина тримає оборону, повної окупації немає. Орки призупинили свої наступи через знищення складів боєприпасів та казарм українськими військовими. Рашисти планують розміщувати боєкомплекти у дитячих садках та школах", - зазначив він.

Гайдай також розповів, що Луганська ОВА скоро відкриє гуманітарні центри для наших переселенців по всій країні, також будуть працювати гарячі лінії громад області.

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