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"Луганщина тримає оборону, повної окупації немає", - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Українські захисники тримають оборону Луганщини, повної окупації російськими військами немає.

Про це у Facebook повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Луганщина тримає оборону, повної окупації немає. Орки призупинили свої наступи через знищення складів боєприпасів та казарм українськими військовими. Рашисти планують розміщувати боєкомплекти у дитячих садках та школах", - зазначив він.

Гайдай також розповів, що Луганська ОВА скоро відкриє гуманітарні центри для наших переселенців по всій країні, також будуть працювати гарячі лінії громад області.

Також дивіться: ЗСУ вдарили по складах армії РФ в окупованих Харцизьку та Кадіївці. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Алєнєвод апять набрєхал блєднай молі...
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09.07.2022 12:52
+3
Герої, про котрих нам не розповідають: Сергій Колмогоров
https://www.youtube.com/watch?v=UsSPu5EJOb4
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09.07.2022 13:05
+2
а чому не сказати де саме вільна Луганщина бореться, чи це є таємницею?
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09.07.2022 12:58
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Алєнєвод апять набрєхал блєднай молі...
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09.07.2022 12:52 Відповісти
interesno - oni tam Azovstalj uzhe vzjali ? i zavod vse esho glushit zahvatchikov
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09.07.2022 12:54 Відповісти
а чому не сказати де саме вільна Луганщина бореться, чи це є таємницею?
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09.07.2022 12:58 Відповісти
Маю надію що окупації не буде.
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09.07.2022 12:58 Відповісти
Гайдай все не уймется. Какой-то еще кусочек остался. Самый лучший глава военной администрации в истории. Мастерски все сдал, с фоточками, видео, с оптимизмом.
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09.07.2022 13:00 Відповісти
Значить херячить по садам и школам ,один хрен деток нет а свинособаки есть................................
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09.07.2022 13:03 Відповісти
Если дело в политике,"луганщину ещё не взяли",а позиции для сдерживания .еровые,то лучше отойти на хорошо укреплённые позиции и не терять бойцов.
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09.07.2022 13:04 Відповісти
Герої, про котрих нам не розповідають: Сергій Колмогоров
https://www.youtube.com/watch?v=UsSPu5EJOb4
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09.07.2022 13:05 Відповісти
В Попасной и Сватово боезапасы взорваны...но не Гимарсами...
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09.07.2022 13:06 Відповісти
Гайдай героїчно бореться за кожен клаптик… своєї посади!
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09.07.2022 13:55 Відповісти
 
 