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"Луганщина тримає оборону, повної окупації немає", - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники тримають оборону Луганщини, повної окупації російськими військами немає.
Про це у Facebook повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Луганщина тримає оборону, повної окупації немає. Орки призупинили свої наступи через знищення складів боєприпасів та казарм українськими військовими. Рашисти планують розміщувати боєкомплекти у дитячих садках та школах", - зазначив він.
Гайдай також розповів, що Луганська ОВА скоро відкриє гуманітарні центри для наших переселенців по всій країні, також будуть працювати гарячі лінії громад області.
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