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"Луганщина держит оборону, полной оккупации нет", - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники держат оборону Луганской области, полной оккупации российскими войсками нет.
Об этом в Facebook сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Луганщина держит оборону, полной оккупации нет. Орки приостановили свои наступления из-за уничтожения складов боеприпасов и казарм украинскими военными. Рашисты планируют размещать боекомплекты в детских садах и школах", - отметил он.
Гайдай также рассказал, что Луганская ОВА скоро откроет гуманитарные центры для наших переселенцев по всей стране, также будут работать горячие линии громад области.
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