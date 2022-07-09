РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9468 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
3 998 10
война (47211) Луганщина (6250) оккупация (9527) Гайдай_ЛОГА (714)

"Луганщина держит оборону, полной оккупации нет", - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Украинские защитники держат оборону Луганской области, полной оккупации российскими войсками нет.

Об этом в Facebook сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Луганщина держит оборону, полной оккупации нет. Орки приостановили свои наступления из-за уничтожения складов боеприпасов и казарм украинскими военными. Рашисты планируют размещать боекомплекты в детских садах и школах", - отметил он.

Гайдай также рассказал, что Луганская ОВА скоро откроет гуманитарные центры для наших переселенцев по всей стране, также будут работать горячие линии громад области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Северодонецк на грани гуманитарной катастрофы, оккупанты мародерят имущество горожан, - Гайдай
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
Алєнєвод апять набрєхал блєднай молі...
показать весь комментарий
09.07.2022 12:52
+3
Герої, про котрих нам не розповідають: Сергій Колмогоров
https://www.youtube.com/watch?v=UsSPu5EJOb4
показать весь комментарий
09.07.2022 13:05
+2
а чому не сказати де саме вільна Луганщина бореться, чи це є таємницею?
показать весь комментарий
09.07.2022 12:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алєнєвод апять набрєхал блєднай молі...
показать весь комментарий
09.07.2022 12:52 Ответить
interesno - oni tam Azovstalj uzhe vzjali ? i zavod vse esho glushit zahvatchikov
показать весь комментарий
09.07.2022 12:54 Ответить
а чому не сказати де саме вільна Луганщина бореться, чи це є таємницею?
показать весь комментарий
09.07.2022 12:58 Ответить
Маю надію що окупації не буде.
показать весь комментарий
09.07.2022 12:58 Ответить
Гайдай все не уймется. Какой-то еще кусочек остался. Самый лучший глава военной администрации в истории. Мастерски все сдал, с фоточками, видео, с оптимизмом.
показать весь комментарий
09.07.2022 13:00 Ответить
Значить херячить по садам и школам ,один хрен деток нет а свинособаки есть................................
показать весь комментарий
09.07.2022 13:03 Ответить
Если дело в политике,"луганщину ещё не взяли",а позиции для сдерживания .еровые,то лучше отойти на хорошо укреплённые позиции и не терять бойцов.
показать весь комментарий
09.07.2022 13:04 Ответить
Герої, про котрих нам не розповідають: Сергій Колмогоров
https://www.youtube.com/watch?v=UsSPu5EJOb4
показать весь комментарий
09.07.2022 13:05 Ответить
В Попасной и Сватово боезапасы взорваны...но не Гимарсами...
показать весь комментарий
09.07.2022 13:06 Ответить
Гайдай героїчно бореться за кожен клаптик… своєї посади!
показать весь комментарий
09.07.2022 13:55 Ответить
 
 