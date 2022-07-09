Росіяни доставили до окупованого Севастополя катер, підбитий поблизу Зміїного, - Братчук

До окупованого Севастополя доставили пошкоджений російський протидиверсійний катер, який отримав пошкодження під час бойових дій біля острова Зміїний

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"До Севастополя на судноремонтний завод доставили пошкоджений російський протидиверсійний катер П-342 "Юнармеец Балтики", - написав Братчук у телеграм-каналі.

Він зазначив, що катер проєкту "Раптор" зазнав пошкоджень під час бойових дій біля острова Зміїний.

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