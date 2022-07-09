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Росіяни доставили до окупованого Севастополя катер, підбитий поблизу Зміїного, - Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

севастополь,чф,рф,корабель

До окупованого Севастополя доставили пошкоджений російський протидиверсійний катер, який отримав пошкодження під час бойових дій біля острова Зміїний

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі  речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"До Севастополя на судноремонтний завод доставили пошкоджений російський протидиверсійний катер П-342 "Юнармеец Балтики", - написав Братчук у телеграм-каналі.

Він зазначив, що катер проєкту "Раптор" зазнав пошкоджень під час бойових дій біля острова Зміїний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищено два російські катери типу "Раптор" біля острова Зміїний. Працює "Байрактар", - Залужний. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+24
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09.07.2022 21:02
+24
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09.07.2022 21:15
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09.07.2022 21:10
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09.07.2022 21:02 Відповісти
Ця штука більше схожа на десантний катер.
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09.07.2022 21:02 Відповісти
не надо быть таким дотошным, у Цензора нет фото "раптора", поэтому редактор вставил фото десантного катера проекта 21820 «Дюго́нь». Могли же вообще фото БДК вставить.
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09.07.2022 22:44 Відповісти
Від однієї назви цього лапатного корита вже нудить...
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09.07.2022 21:04 Відповісти
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09.07.2022 21:10 Відповісти
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09.07.2022 21:15 Відповісти
а як крутився, як крутився !
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10.07.2022 00:18 Відповісти
Лайно не тоне.
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09.07.2022 21:30 Відповісти
Цензор просто взяв якусь ліву фотку. На фото не раптор...
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09.07.2022 21:31 Відповісти
катер проєкту "Раптор"

"Лаптор"!
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09.07.2022 21:35 Відповісти
" Машинное отделение размещено в кормовой части судна, согласно информации производителя, оно укомплектовано двумя американскими рядными 6-цилиндровыми турбодизелями «Caterpillar» C18 ACERT E-rating (1150 л. с. при 2300 об/мин, рабочим объёмом 18,1 литра, конфигурация блока цилиндров - L6), далее идёт механизм сцепления, так называемая муфта, за муфтой сцепления следует валолиния на англйские водомётные движители «Rolls-Royce» Kamewa 36A3 HS, особенностью этих водомётных движителей является возможность работы при частичном заполнении канала водовода, что даёт возможность маневрирования при больших кренах корпуса судна, объём этого водовода составляет 170 литров, согласно спецификации производителя[8]." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_03160
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09.07.2022 21:36 Відповісти
На фото не вижу "катерпиллеров" с роллс-ойсовскими водометами. Вижу два дизеля ленинградского завода "Звезда"с двумя обычными четырехлопастными винтами.
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09.07.2022 22:50 Відповісти
Пора уже и севастополь превратить в Чернобаевку или о. Змеиный. Пускай рашисты уползают дальше в свои *****
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09.07.2022 21:37 Відповісти
всему свое время. После Херсона и Мелитополя можно вплотную заняться Крымским полуостровом. Расхерачить Мост и устроить им осаду Севастополя 3.0, как они это любят=)
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09.07.2022 22:53 Відповісти
Виникає цілком закономірне питання - чому дозволили відбуксурувати, а не добили обидва- і катер і буксир?
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09.07.2022 22:07 Відповісти
"рапторы" нет смысла (да и дорого) добивать, они всё равно не ремонтопригодные, так что можно сразу на кладбище тащить. Считайте, что потоплен.
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09.07.2022 22:54 Відповісти
Гарпуны на это говно тратить? Это уже неликвид. На метал можно сдать. Катерпилеров и водометов им уже никто не продаст...
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09.07.2022 22:55 Відповісти
 
 