Росіяни доставили до окупованого Севастополя катер, підбитий поблизу Зміїного, - Братчук
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До окупованого Севастополя доставили пошкоджений російський протидиверсійний катер, який отримав пошкодження під час бойових дій біля острова Зміїний
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"До Севастополя на судноремонтний завод доставили пошкоджений російський протидиверсійний катер П-342 "Юнармеец Балтики", - написав Братчук у телеграм-каналі.
Він зазначив, що катер проєкту "Раптор" зазнав пошкоджень під час бойових дій біля острова Зміїний.
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