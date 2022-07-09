Россияне доставили в оккупированный Севастополь катер, подбитый вблизи Змеиного, - Братчук
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В оккупированный Севастополь доставили поврежденный российский противодиверсионный катер, получивший повреждения во время боевых действий у острова Змеиный.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"В Севастополь на судоремонтный завод доставили поврежденный российский противодиверсионный катер П-342 "Юнармеец Балтики", - написал Братчук в телеграм-канале."
Он отметил, что катер проекта "Раптор" получил повреждения во время боевых действий у острова Змеиный.
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