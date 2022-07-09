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Россияне доставили в оккупированный Севастополь катер, подбитый вблизи Змеиного, - Братчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

севастополь,чф,рф,корабель

В оккупированный Севастополь доставили поврежденный российский противодиверсионный катер, получивший повреждения во время боевых действий у острова Змеиный.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"В Севастополь на судоремонтный завод доставили поврежденный российский противодиверсионный катер П-342 "Юнармеец Балтики", - написал Братчук в телеграм-канале."

Он отметил, что катер проекта "Раптор" получил повреждения во время боевых действий у острова Змеиный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожены два российских катера типа "Раптор" у острова Змеиный. Работает "Байрактар", – Залужный. ВИДЕО
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Топ комментарии
+24
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09.07.2022 21:02
+24
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09.07.2022 21:15
+21
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09.07.2022 21:10
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09.07.2022 21:02 Ответить
Ця штука більше схожа на десантний катер.
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09.07.2022 21:02 Ответить
не надо быть таким дотошным, у Цензора нет фото "раптора", поэтому редактор вставил фото десантного катера проекта 21820 «Дюго́нь». Могли же вообще фото БДК вставить.
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09.07.2022 22:44 Ответить
Від однієї назви цього лапатного корита вже нудить...
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09.07.2022 21:04 Ответить
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09.07.2022 21:10 Ответить
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09.07.2022 21:15 Ответить
а як крутився, як крутився !
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10.07.2022 00:18 Ответить
Лайно не тоне.
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09.07.2022 21:30 Ответить
Цензор просто взяв якусь ліву фотку. На фото не раптор...
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09.07.2022 21:31 Ответить
катер проєкту "Раптор"

"Лаптор"!
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09.07.2022 21:35 Ответить
" Машинное отделение размещено в кормовой части судна, согласно информации производителя, оно укомплектовано двумя американскими рядными 6-цилиндровыми турбодизелями «Caterpillar» C18 ACERT E-rating (1150 л. с. при 2300 об/мин, рабочим объёмом 18,1 литра, конфигурация блока цилиндров - L6), далее идёт механизм сцепления, так называемая муфта, за муфтой сцепления следует валолиния на англйские водомётные движители «Rolls-Royce» Kamewa 36A3 HS, особенностью этих водомётных движителей является возможность работы при частичном заполнении канала водовода, что даёт возможность маневрирования при больших кренах корпуса судна, объём этого водовода составляет 170 литров, согласно спецификации производителя[8]." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_03160
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09.07.2022 21:36 Ответить
На фото не вижу "катерпиллеров" с роллс-ойсовскими водометами. Вижу два дизеля ленинградского завода "Звезда"с двумя обычными четырехлопастными винтами.
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09.07.2022 22:50 Ответить
Пора уже и севастополь превратить в Чернобаевку или о. Змеиный. Пускай рашисты уползают дальше в свои *****
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09.07.2022 21:37 Ответить
всему свое время. После Херсона и Мелитополя можно вплотную заняться Крымским полуостровом. Расхерачить Мост и устроить им осаду Севастополя 3.0, как они это любят=)
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09.07.2022 22:53 Ответить
Виникає цілком закономірне питання - чому дозволили відбуксурувати, а не добили обидва- і катер і буксир?
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09.07.2022 22:07 Ответить
"рапторы" нет смысла (да и дорого) добивать, они всё равно не ремонтопригодные, так что можно сразу на кладбище тащить. Считайте, что потоплен.
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09.07.2022 22:54 Ответить
Гарпуны на это говно тратить? Это уже неликвид. На метал можно сдать. Катерпилеров и водометов им уже никто не продаст...
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09.07.2022 22:55 Ответить
 
 