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обстріл (21394) Сумська область (2240)

Російські окупанти обстріляли три громади Сумщини, поранено 5 людей, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,живицький

Керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький оприлюднив інформацію щодо обстрілів області російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник ОВА написав у телеграмі.

Він зазначив: "Росіяни протягом дня обстрілювали три громади області.

Шалигінська громада: тут майже опівдні було 6 вибухів - росіяни стріляли із реактивних систем залпового вогню. У той же часовий проміжок було випущено 2 ракети з літака, який не перетинав державний кордон. Ввечері, о пів на сьому росіяни так само випустили ще 12 ракет. Після цього відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню, 24 приходи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ вдарили по Сумщині з РСЗВ та стріляли з гелікоптерів, - ОВА

Опівдні на околицях двох населених пунктів Хотінської громади росіяни відкрили мінометний вогонь. Троє людей поранені.

Ближче до першої години дня росіяни випустили 6 мін з мінометів по Есманьській громаді. А о другій годині ще 4.
Ближче до пів на третю - ще 7 мінометних приходів. Додатково. Щодо ранкових обстрілів сьогодні: внаслідок ракетних з гелікоптера у Миропільській громаді поранені двоє людей".

Також читайте: Російські окупанти протягом 8 липня 18 разів обстріляли Сумщину, поранений фермер, - ОВА

Автор: Роман Свиридович
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Один вопрос: ***** ? Вы уже сделали "жест доброй воли", а попросту, ********* из северных областей, отхватив *****. ***** вот эти гадостливые обстрелы ?
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09.07.2022 23:10 Відповісти
Доки не буде відповіді.будуть обстріли.Треба переходить на територію ворога і вести там бойові дії.
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09.07.2022 23:14 Відповісти
З якого фронту пишеш?
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10.07.2022 09:52 Відповісти
Російські окупанти. А є якісь інші на нашій землі?
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09.07.2022 23:20 Відповісти
Сьогодні Харків не бомбили ракетами -кацапи всрались від Хімрасів 😁
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10.07.2022 02:07 Відповісти
 
 