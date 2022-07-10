Канада оголосила про підготовку санкцій проти російської промисловості
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Канада планує ввести санкції проти промислового виробництва Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС Канади.
Зокрема, санкції застосовуватимуться до наземного та трубопровідного транспорту, виробництва металів, транспортних засобів, комп'ютерів, електронного, електричного та машинного обладнання.
Раніше Канада ввела санкції відносно 30 фізичних і 15 юридичних осіб з Росії, в тому числі проти Роскомнадзора.
Топ коментарі
+4 vadik kut
показати весь коментар10.07.2022 00:25
+4 stels400
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+3 Vedana
показати весь коментар10.07.2022 00:28
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з одного боку "санкції застосовуватимуться до наземного та трубопровідного транспорту"
с другого "Канада поверне Німеччині газову турбіну для "Північного потоку".
раздрай і непорозуміння.
а метрополії не до Канади - там весело зі вистом і старим добрим елєм сєри ******** Джонсона.