УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14824 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Санкції проти Росії
2 124 11
Канада (1509) росія (47327)

Канада оголосила про підготовку санкцій проти російської промисловості

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

канада

Канада планує ввести санкції проти промислового виробництва Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС Канади.

Зокрема, санкції застосовуватимуться до наземного та трубопровідного транспорту, виробництва металів, транспортних засобів, комп'ютерів, електронного, електричного та машинного обладнання.

Раніше Канада ввела санкції відносно 30 фізичних і 15 юридичних осіб з Росії, в тому числі проти Роскомнадзора.

Також читайте: Канада запровадила санкції проти патріарха Кирила, Захарової, Скабєєвої та Кеосаяна. Список поповнили 29 громадян РФ

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
цеж добре! красно дякуємо!👏
показати весь коментар
10.07.2022 00:25
+4
Рашку потрібно звести в нуль !Цих тварюк потрібно нищити і розірвати щоб світ існував спокійно і мав спокійно розвиватись без цих дятлів!
показати весь коментар
10.07.2022 01:00
+3
Так що там з турбіною ?
показати весь коментар
10.07.2022 00:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
цеж добре! красно дякуємо!👏
показати весь коментар
10.07.2022 00:25 Відповісти
Так що там з турбіною ?
показати весь коментар
10.07.2022 00:28 Відповісти
Ну, может, чтобы типа немцы могли сказать "невиноватая я". Хотя какая пуйлу разница.
показати весь коментар
10.07.2022 00:56 Відповісти
Тому, що Канада? От бендеровці кляті
показати весь коментар
10.07.2022 00:29 Відповісти
Люминий, я так думаю
показати весь коментар
10.07.2022 00:33 Відповісти
Рашку потрібно звести в нуль !Цих тварюк потрібно нищити і розірвати щоб світ існував спокійно і мав спокійно розвиватись без цих дятлів!
показати весь коментар
10.07.2022 01:00 Відповісти
что бы это могло значить, как вы думаете?
показати весь коментар
10.07.2022 01:59 Відповісти
а турбіна турбує
показати весь коментар
10.07.2022 04:51 Відповісти
все якось напів і невнятно...
з одного боку "санкції застосовуватимуться до наземного та трубопровідного транспорту"
с другого "Канада поверне Німеччині газову турбіну для "Північного потоку".
раздрай і непорозуміння.
а метрополії не до Канади - там весело зі вистом і старим добрим елєм сєри ******** Джонсона.
показати весь коментар
10.07.2022 05:01 Відповісти
Тобто, з турбіною Сіменс вони ще були не готові. Ось підготуються, як слід, от тоді як вшкварять.
показати весь коментар
10.07.2022 07:18 Відповісти
 
 