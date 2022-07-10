Канада оголосила про підготовку санкцій проти російської промисловості

Канада планує ввести санкції проти промислового виробництва Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС Канади.

Зокрема, санкції застосовуватимуться до наземного та трубопровідного транспорту, виробництва металів, транспортних засобів, комп'ютерів, електронного, електричного та машинного обладнання.

Раніше Канада ввела санкції відносно 30 фізичних і 15 юридичних осіб з Росії, в тому числі проти Роскомнадзора.

Також читайте: Канада запровадила санкції проти патріарха Кирила, Захарової, Скабєєвої та Кеосаяна. Список поповнили 29 громадян РФ