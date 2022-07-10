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Українець Новіков вдруге став найсильнішою людиною в світі

Новини Цензор.НЕТ Спорт

олексій,новіков

Український стронгмен Олексій Новіков удруге поспіль здобув титул чемпіона на міжнародних змаганнях Strongman Classic, що відбулися у Лондоні (Велика Британія).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на твіттер змагань.

Новіков набрав 54 бали в загальному заліку, на 12 балів випередивши найближчого суперника - канадця Мітчелла Гупера (42 очки). Третє місце з відставанням в усього пів бала від срібла посів американець Еван Сінглтон (41,5).

Після перемоги Новіков закликав фанів жертвувати гроші захисникам України, які воюють з російськими окупантами.

Читайте: Оприлюднена інформація про 70 українських спортсменів, які загинули внаслідок війни Росії проти України

"Найкраще поздоровлення для мене - це донат для пацанів", - написав український силач у сторіз на своїй сторінці в інстаграмі.

Від початку повномасштабного вторгнення Новіков займається волонтерством та передає частину призових українській армії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Новікову-респектище...
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10.07.2022 17:14
+15
УКРАИНСКИМ ГЕРОЯМ СЛАВА!
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10.07.2022 17:22
+9
Козак 💪
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10.07.2022 17:31
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Новікову-респектище...
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10.07.2022 17:14 Відповісти
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10.07.2022 17:16 Відповісти
УКРАИНСКИМ ГЕРОЯМ СЛАВА!
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10.07.2022 17:22 Відповісти
Козак 💪
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10.07.2022 17:31 Відповісти
Усі ці сильні мужчини дуже слабкі на голову...найчастіше, у їх головах пусто...
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10.07.2022 17:41 Відповісти
ще один вася...
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10.07.2022 17:49 Відповісти
Розпочалися навчання першої групи українських чоловіків у Великій Британії в рамках нової програми, метою якої є підготовка до 10 тисяч українських солдатів кожні три місяці у війні проти Росії. Деякі з них ніколи не брали до рук гвинтівки до недавнього прибуття до Великобританії повідомляє The Wall Street Journal.
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10.07.2022 17:49 Відповісти
При всій повазі до редакції, результати там трошки інші. Новіков посів третє місце. Молодець, без сумніву. https://www.theworldsstrongestman.com/2022-results/
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10.07.2022 18:40 Відповісти
Присоединяюсь, даже с третьим местом - молодчина!
Федор Емельяненко, по-моему, в реальности тоже ведь украинец?
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10.07.2022 19:14 Відповісти
Єтнічний українець, народився колись у Луганській області...
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10.07.2022 19:43 Відповісти
Емельяненко-ватное ПГМнутое говно, типичный лугандиец.
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11.07.2022 04:13 Відповісти
При всій повазі до тебе, ти сліпий або не вмієш читати, ти дав посилання на зовсім інше змагання
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10.07.2022 20:30 Відповісти
"Найкраще поздоровлення для мене - це донат для пацанів", - написав чемпіон у сторіз після перемоги на змаганнях Strongman Classic у Лондоні.
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10.07.2022 19:25 Відповісти
Найсильніша людина це титул який береться на WSM, його Новіков брав раніше але цього року він третій як вже писали нижче(до речі, дуже драматична боротьба була), а в цих змаганнях так - перший але вони не дають титул найсильнішого
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10.07.2022 20:30 Відповісти
Все таки треба брати нам приклад із російської імперії. Інакше справи не буде і все йтиме по колу.

В імперії була примусова зміна релігії на імперську, заодно зміна імені на імперське. Примусове вивчення та застосовування язика імперії.

Та навіть змінна звучання прізвищ на імперське, тобто мінімум закінчення - це наприклад був італієць Брюлло став росіянин Брюлов.

Все силою, а не згідні в яму, або мінімум якщо були дуже багатими та корисними то геть із публічного простору імперії. Що заставляло таку ціль цькування самій асимілюватись чи максимум асиміляція відбувалась вже з її дітьми.
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10.07.2022 20:51 Відповісти
Його вже чекають у фракції слуга народу.
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10.07.2022 20:52 Відповісти
 
 