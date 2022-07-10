Українець Новіков вдруге став найсильнішою людиною в світі
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Український стронгмен Олексій Новіков удруге поспіль здобув титул чемпіона на міжнародних змаганнях Strongman Classic, що відбулися у Лондоні (Велика Британія).
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на твіттер змагань.
Новіков набрав 54 бали в загальному заліку, на 12 балів випередивши найближчого суперника - канадця Мітчелла Гупера (42 очки). Третє місце з відставанням в усього пів бала від срібла посів американець Еван Сінглтон (41,5).
Після перемоги Новіков закликав фанів жертвувати гроші захисникам України, які воюють з російськими окупантами.
"Найкраще поздоровлення для мене - це донат для пацанів", - написав український силач у сторіз на своїй сторінці в інстаграмі.
Від початку повномасштабного вторгнення Новіков займається волонтерством та передає частину призових українській армії.
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Федор Емельяненко, по-моему, в реальности тоже ведь украинец?
В імперії була примусова зміна релігії на імперську, заодно зміна імені на імперське. Примусове вивчення та застосовування язика імперії.
Та навіть змінна звучання прізвищ на імперське, тобто мінімум закінчення - це наприклад був італієць Брюлло став росіянин Брюлов.
Все силою, а не згідні в яму, або мінімум якщо були дуже багатими та корисними то геть із публічного простору імперії. Що заставляло таку ціль цькування самій асимілюватись чи максимум асиміляція відбувалась вже з її дітьми.