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Канадсько-німецька домовленість щодо передачі турбіни Північного потоку-1 зміцнить почуття безкарності РФ, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

потік,північний,турбіна

Міністерство закордонних справ та Міністерство енергетики України висловили глибоке розчарування у зв’язку із рішенням уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін Північного потоку-1.

Про це йдеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається у заяві, у день оголошення цього рішення армія РФ обстріляла житлові квартали в Миколаєві, Харкові, Кривому Розі, а також низку інших населених пунктів в Запорізькій області. "РФ діяла як держава-терорист, навмисно завдаючи ударів по будинках та інших об'єктах цивільної інфраструктури. Загинули мирні люди, десятки отримали поранення", - наголосили у міністерстві.

Відомство відзначило, що міжнародна спільнота, у тому числі Канада та Німеччина, запровадила вже низку вагомих санкцій проти Росії, аби зупинити її війну проти України, яка є вдячною за ці рішучі дії.

"Водночас остання канадсько-німецька домовленість і оголошене на його основі рішення - це підлаштування санкційного режиму під забаганки росії. Цей небезпечний прецедент йде врозріз з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок - зміцнить почуття безкарності москви", - звернули увагу дипломати.

На думку МЗС, Росія може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі без турбіни, що стала предметом дискусії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макогон про рішення Канади повернути турбіну: З можливостями транзиту газу до ЄС проблем не було, є лише бажання "Газпрому" продовжувати шантажувати Європу

По-перше, йдеться в заяві, компресорна станція Північного потоку-1 обладнана кількома турбінами, у тому числі резервними. Лише одна турбіна знаходиться зараз в Канаді. Однак за рішенням Газпрому зараз працює лише три турбіни, решта відключені без пояснень. Обсяги транспортування скоротилися з 167 до 67 млн куб. м газу на добу.

По-друге, росія може продовжити безперервне постачання газу до ЄС, навіть якщо з якоїсь причини транспортування Північним потоком-1 є неможливим. Зокрема, Росія може використати вже оплачені нею транзитні потужності через Україну. Зараз Газпром використовує менш як 40% від оплачених потужностей.

МЗС зауважило, що в рамках чинного контракту газпром може поставити додатково 67 млн куб. м на добу. Крім того, він може забронювати ще до 135 млн куб. м на добу додаткових потужностей, щоб забезпечити потреби європейського ринку у газі. Цим маршрутом традиційно постачалися основні обсяги газу для Німеччини, Італії, Австрії та інших країн регіону. Таким чином, Україна може повністю замістити Північний потік-1, підкреслило міністерство.

Зовнішньодипломатичне відомство додало, що, крім того, існує маршрут транспортування газу через Польщу, здатний протранспортувати до 90 млн куб. м газу на добу, від використання якого росія відмовилася за власним вибором і може відновити транспортування газу до Німеччини, якщо дійсно має на меті залишитися надійним постачальником ЄС.

Також читайте: Канада поверне Німеччині газову турбіну для "Північного потоку"

На думку МЗС, таким чином, вимога Росії щодо обов’язкового повернення турбіни для продовження транспортування газу є шантажем, який не має технічного обґрунтування.

Міністерство також звернуло увагу на той факт, що Україна надала вичерпні роз’яснення німецькій і канадській сторонам. Обидві сторони підтвердили, що розуміють, що вимога Росії не має технічних підстав, однак рішення піти на поступку безпідставним вимогам РФ все одно було ухвалене.

"Передача турбіни Північного потоку-1 дозволить Росії і надалі використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти Європи. Закликаємо уряд Канади скасувати це рішення, а також забезпечити цілісність санкційного режиму", - зазначається у заяві.

"Не може бути винятків, коли йдеться про притягнення до відповідальності росії за десятки тисяч вбитих українців, сотні тисяч об‘єктів зруйнованої інфраструктури, мільйони внутрішньо переміщених осіб та біженців, та неприховану атаку на демократію і верховенство права в усьому світі", - наголосило МЗС.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
Лицемірству Заходу немає меж. З одного боку заоохучують українців боротися за свободу і демократію, а з іншого допомагають заробляти гроші їхнбому ворогу.
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10.07.2022 18:59
+17
Позиція торгашів. Дуже зручна., тому що ні до чого не зобов'язує. ******** сусіда? Вбивають людей? Нищать інфраструктуру? Ми вам нічим не зобов'язані. Ви обрали самі недолугого президента та парламент. Самі винуваті. Що? У вас не вистачає зброї? Ви теє у цьому винуват. Що ще? Грошей вам мало? Бо дурні і не вмієте заробляти? Чого чіпляєтесь? Ви нам ніхто і звати вас ніяк. Ми просто хочемо насолоджуватися життям. А ви нам заважаєте своїм скиглінням постійним. Пішли неть! Кляті, смердючі украхнці. Як ми від вас вже втомилися! Ось з росією мати справу дуже вигідно. Вона нам дешевий газ постачає і нічого не просить. Бо правильного президента і парламент обрали. І взагалі авторитаризм це добре. Немає бардака, всі задоволені. Вчіться, дурні українці. І взагалі, вам краще здатися і виконати всі вимоги пана путіна. Це найкращий лідер **********. Шкода, що у нас такого немає.

І запам'ятайе: МИ ВАМ НІЧИМ НЕ ЗОБОВ'ЯЗАНІ!!!
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10.07.2022 19:10
+15
Ми віддали ядерну зброю заради спокою в світі.Так,світ нам заборгував,бо нагло збрехав,всучивши нікчемного папірця з нікчемними "гарантіями" замість зброї.
Що там ми вибрали,то вже не повернеш,зараз кров'ю той вибір виливається.Але це не значить,що треба спокійно спостерігати за черговою лицемірною грою "партнерів".Німці вже давно носять тавро кацапських підстилок,але Канада...Так опуститись.
Українська діаспора,ау!Вам подобається така "дружба і допомога"?
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10.07.2022 19:16
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уроды!!!
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10.07.2022 18:58 Відповісти
Лицемірству Заходу немає меж. З одного боку заоохучують українців боротися за свободу і демократію, а з іншого допомагають заробляти гроші їхнбому ворогу.
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10.07.2022 18:59 Відповісти
Чому ви віришили,що увесь світ вам щось заборгував? Що зробили ви для захисту України і для санкції проти рашки? Вибрали турбоуряд по приколу, енергія і газ від країни агресора...Смішно?
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10.07.2022 19:02 Відповісти
Яке ж ти мудило.
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10.07.2022 19:10 Відповісти
Андрію, що ти скажеш про народ, котрий обрав собі Президентом знаменитого футболіста? Я про Ліберію. Через три роки той футболіст-президент довів державу до краху. Ти бачиш інтелектуальну різницю між футболістом і блазнем?
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10.07.2022 19:42 Відповісти
Позиція торгашів. Дуже зручна., тому що ні до чого не зобов'язує. ******** сусіда? Вбивають людей? Нищать інфраструктуру? Ми вам нічим не зобов'язані. Ви обрали самі недолугого президента та парламент. Самі винуваті. Що? У вас не вистачає зброї? Ви теє у цьому винуват. Що ще? Грошей вам мало? Бо дурні і не вмієте заробляти? Чого чіпляєтесь? Ви нам ніхто і звати вас ніяк. Ми просто хочемо насолоджуватися життям. А ви нам заважаєте своїм скиглінням постійним. Пішли неть! Кляті, смердючі украхнці. Як ми від вас вже втомилися! Ось з росією мати справу дуже вигідно. Вона нам дешевий газ постачає і нічого не просить. Бо правильного президента і парламент обрали. І взагалі авторитаризм це добре. Немає бардака, всі задоволені. Вчіться, дурні українці. І взагалі, вам краще здатися і виконати всі вимоги пана путіна. Це найкращий лідер **********. Шкода, що у нас такого немає.

І запам'ятайе: МИ ВАМ НІЧИМ НЕ ЗОБОВ'ЯЗАНІ!!!
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10.07.2022 19:10 Відповісти
Только ЯО забрали за бумажку. А так да, теперь никто ничего не должен.
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10.07.2022 19:11 Відповісти
то так..і літаки порізали..а не знищилиб, не віддали - в нашу сторону й поглянуть боялись..бо по чавці б отримали відразу...та й оборонка вся...такі заводи були..а зараз - склади супермаркетів
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10.07.2022 19:28 Відповісти
ЯО еще понятно, за ним уход нужен дорогой

А вот 600 крылатых ракет серии "Х" якобы за газовые долги
Сейчас они обратно на головы мирным "возвращаются"
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10.07.2022 19:50 Відповісти
ні, якщо не готовіабо не взмозі гарантувати стопудову безпеку, то й не треба було вмішуватися. А так у них був період перезапуску відносин з росією і заради цього нас прогнули, а оскільки наш Президент на той момент був старий комуняка, що не дивно після стількох років за тиждень народ не оговтується на такі речі покоління йдуть, то всі були щасливі-щасливі, нас по голівці ніжно потріпали які жи в українці мммм....еее...пацифічні ....ід...е...ммм лідери Світу! Тьфу!
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10.07.2022 20:21 Відповісти
Нужно было жесткий договор составлять
С установленными обязанностями по защите Украины
Включая даже возврат ЯО

А не эту формальную бумажку меморандум
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10.07.2022 20:52 Відповісти
https://elibrary.ivinas.gov.ua/397/1/Ukraines_Nuclear_Disarmament_in_the_Cont.pdf

Ядерне роззброєння України у контексті її відносин з США та РФ
У статті розглядаються окремі аспекти політики США у сфері нерозповсюдження ядерної зброї та спільні зусилля Вашингтону й Москви щодо позбавлення Києва
його успадкованого від СРСР ядерного арсеналу у 1991-1996 рр. Показано наслідки порушення «запевнень» Будапештського меморандуму 1994 р. та відсутності засобів стримування російської агресії в без'ядерної України. Увага акцентується на необхідності військово-політичної допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, надання їй відповідної зброї для зміцнення міжнародної безпеки.
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10.07.2022 21:56 Відповісти
А звідки Ви взяли, що саме ця людина вибрала теперішню владу? Чи як бачу так модно тикати всім носом, щоб прославитися розумною тут??
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10.07.2022 19:16 Відповісти
Стадний інстинкт. Хтось запустив (цілеспрямовано), а стадо підхопило і повторює скрізь. Так само як і "А где вы были, когда донбасс восемь лет бомбили???"
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10.07.2022 19:32 Відповісти
Ми віддали ядерну зброю заради спокою в світі.Так,світ нам заборгував,бо нагло збрехав,всучивши нікчемного папірця з нікчемними "гарантіями" замість зброї.
Що там ми вибрали,то вже не повернеш,зараз кров'ю той вибір виливається.Але це не значить,що треба спокійно спостерігати за черговою лицемірною грою "партнерів".Німці вже давно носять тавро кацапських підстилок,але Канада...Так опуститись.
Українська діаспора,ау!Вам подобається така "дружба і допомога"?
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10.07.2022 19:16 Відповісти
Діаспора, яку тут називають "канадійською хохлорнею, яка смердить" (с), "брудною піною" (с) і т.д. давно пише про дебілка трюдо (до речі, одне з прізвиськ цієї пустишки - клоун) і гидоту христьку. Але ви ж нічого чути не хочете: обзиваєте, спамите, бо тут сидять "експерти великі" один на одному.

Якби не діаспора, це чмо чоломкалося б з х**лом. А так мусить стримуватися. У нього клепки вистачає лише поіржати з прикольчика, якби вони фоткалися без сорочок з натяком на фюрера, потанцювати, посвітити мордою в камери.

Довело країну до ручки. Так, що навіть на china-da day 1 липня проплачений туалетний папірчик (мільйончики субсидій з бюджету) опублікував гостру статтю про те, в яку яму (щоб не сказати інакше) воно всіх завело. Люди плюються, що воно абсолютно некомпетентне і не надається до цієї посади разом з такими ж дурачками, яких воно нагребло в уряд.

Але =найрозумніші= українці несамовито заздрять і захоплюються персонажем.
Заплановані на сьогодні маніфестації протесту проти турбіни. А толку ? Я ж писала знову, що тицяли в очі цьому дебілу, що Канада - стидобище, не вислала жодного москальського дипломата (та в Монреалі сидять, уроди, в консульстві, чого звідти не виперти ?) Але воно промугикало, що тоді москалі помстяться.

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-trudeau-hesitant-to-expel-russian-diplomats-due-to-likely-cost-of/
Prime Minister Justin Trudeau says Russian diplomats in Canada are spreading propaganda about Moscow's assault on Ukraine, but he is hesitant to expel them because he's concerned retaliation from the Kremlin would undermine the information-gathering work performed by the Canadian embassy in Russia.

"I am just not sure the symbolic gesture of excluding Russian diplomats from what they are doing in Canada is worth the cost of losing our diplomats in Moscow."

Он маленька Болгарія витурила 70 голів. І нічого.
Бачила на фб (але не читала текст), що канадський доброволець, який з березня воює в Україні, звернувся до індивіда, щоб Канада почала нарешті постачати нормальні речі, а не чортзна-що. Писала про скандал з Гарпунами і про решту, як вони чухаються. Зате тріпати язиком він - перший.

Всі мої знайомі кажуть, що якби був Гарпер, все було б інакше. І також погоджуються, що насправді допомога - дуже маленька. Насправді - символічна. І це - сором. Тому й критикую. Але тут вилазять "вумні" і розроджуються "експертними" тирадами, "знавці", блін. Бо ми бачимо, куди йдуть сотні й сотні мільйонів.

Україна й українці можуть дякувати, будь ласка. Але ми, ті, хто тут живе і платить собачі податки, які придурок тринькає тільки так, маємо право критикувати і вимагати. Не лише слів, а реальних справ.

Писала й пишу: перестаньте чолом бити і співати осанну та створювати собі непотрібні ілюзії.
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10.07.2022 21:42 Відповісти
А можна трохи розлогіше про "гидоту-христьку"? Що з нею не так?
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11.07.2022 07:51 Відповісти
Писати завжди можна багато. Скажете, чи досить, чи ще щось додати.

Останньою краплею стали її дії з придушення Конвою Свободи та репресій проти його організаторів, учасників і тих, хто підтримував протест.
Вона - права рука і заступниця персонажа, який дуже захоплюється китайським режимом, от і тут, по ходу, будує його.

Той ковідний гулаг, який тут влаштували, дістав навіть дуже спокійних і дуже терплячих канадців. Причому протест почався на заході, там такого концтабору, як в Квебеку, і близько не було. І то - терпець урвався. Тракери вішали на машини текст Хартії прав і свобод, який є основним документом в країні.

Всі ті заходи, які були використані для знищення Конвою - незаконні. Сенат відмовився підтримати воєнний стан нового диктатора (він потримався той час, поки діяло =добро= від нижньої палати). Тоді він швиденько його =зняв= типу сам, щоб не втратити електоральні бали та не зганьбитися ще більше.

Особливе обурення викликало блокування банківських рахунків учасників та симпатиків (одну з платформ по збору коштів зламали - кажуть, що й від уряду - і там були імена жертводавців; GoFundMe, дуже популярна - за 3 тижні народ зібрав 10 млн і уряд примусив заморозити ті кошти). Абсолютно незаконні дії проти мирної акції, яка дозволена законом.

Коли ще кінна поліція наїхала на людей - відео обійшло весь світ, крім України (даний ресурс взагалі мовчав, =как рьіба об лЬОд=) і робили вигляд, що все нормально.

Цензура і блм-на, і ковідна, людей виключають з професійних орденів - не дозволяють займатися професією, бо вони посміли сумніватися у ковідних методах "боротьби", з останнього - двох викладачів університету відлучили від роботи на 2 міс без зарплатні, один з них інтерпретував державні ж стат.дані по вколотих, але ця інтерпретація не така, яку хоче уряд, скандали в уряді - список довгий ...

І серед достатньої кількості українців ставлення до дами дуже змінилося в гіршу сторону. Місцеві в коментах писали, що вона не виправдовує своє прізвище. Ось так.
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11.07.2022 23:14 Відповісти
Цікаво, дякую. Ми тут дійсно в інформаційному вакуумі знаходимося. Всім дуже подобається, що Трюдо такий молодий і привабливий. Що він підтримує Україну. Що Христя Фріланд має українське коріння. Ось і все.

А що з антиковідним протестом? Що зараз відбувається? Водії роз'їхалися чи й досі протестують? І як звичайні канадійі реагують на це? Невже всім байдуже і окрім донатів ніхто нічим не допомагає?
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12.07.2022 14:34 Відповісти
Я і ще кілька людей намагалися розказати, як воно зсередини, але це нікому не потрібно. На даному ресурсі - стадна свідомість, сектантський рівень розвитку, абсолютна відсутність критичного мислення, тому все закінчується оббльовуванням, + не прихована жорстка політика тотальної цензури від адміністрації даного ресурсу з метою формування певної (яку замовляли) позиції. І жодної різноманістості думок та плюралізму тут не допускають.

Протест був з кінця січня, його силою придушили якраз перед 24.02., а місцеві ще не дійшли (та й великі сумніви, що колись дійдуть) до того, щоб бути здатними захищати свій вибір. Люди дуже допомагали, бізнеси надавали продукти і готелі тракерам, бо з заходу до Оттави народ їхав 8 тисяч км, це нам тут дві години - і ми на місці., приносили потім в каністрах бензин, бо поліція відібрала, і т.д. і т.п., солідарність була велика.
Вони чекають виборів і тішаться, що не проголосують і цим покажуть своє ставлення. Наївні. Тут просто сформувалася довіра до влади (за багато років) і це вперше такий цинічний плювок в обличчя населенню, яке було слухняним, два роки тихо сиділо, носило шмати і пообштрикувалося.

З 2015, коли цей пустопорожній кловун при владі, дуже велика деградація. Статейки публікують, критикують персонажа за некомпетентність, відсутність лідерства, шалене розбазарювання коштів, щоб купити голоси електорату - поки все.

Он сьогодні опублікували заяву христьки про те, яке "важке" рішення довелося "бедняжкам" прийняти про турбіну. Можете стежити далі за "патріоткою".
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17.07.2022 22:42 Відповісти
Яка пихата хранцуженка до нас завітала.

Сектантка-трампістка-антиковідниця-антиваксерша у дівочості Vedana чомусь строчить повні ненависті та антиукраїнські пости із бану.
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17.07.2022 22:53 Відповісти
Я помилилась. Це ж американський прапор вже, зараз буде расєйський.
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17.07.2022 22:59 Відповісти
Соррі, відповісти зміг лише зараз. Дякую за розгорнуту відповідь.

Почитав і зрозумів, що вйна ця дуже невчасно для нас розпочалася. Західні лідери, і зокрема Трюдо, дійсно не являють собою взірець справжніх державних діячів. Але я б не лише їх звинувачував у цьому. Просто ми всі, в тому числі і в Україні, спостерігаємо за тим, як на зміну попередньому поколінню - як політиків, так і звичайних, так би мовити, пересічних громадян - приходить генерація, яка зростала на серіалах від Марвел і книжках про Гарі Потера. Інфантилізм, невігластво, егоїзм, байдужість - це лише деякі з великого списку "чеснот", які їм притаманні. Трюдо, як і зеленський, це діагноз. Діагноз всій країні. Захід у глибокій кризі, і ця криза посилюється щодня. Інколи складається враження, що люди там навіть не замислюються над тим, що їм загрожує. На жаль. Якщо вони не схаменуться і непочнуть діяти рішкчіше, на них очікують великі потрясіння, у порівнянні з якими КОВІД-криза може здатися дитячими іграшками.
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21.07.2022 17:34 Відповісти
ну ти і пердонула...
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10.07.2022 19:37 Відповісти
Мадам, якщо ви так ненавилите Україну, то що ви хочете від українців! В нас такі ж проблеми, як були в Канаді років 60 тому, ми молода крахні, та ще постколрніальна. В нас багато проблем, але якби то не було Україна рухається,хоть через одне місце, але рухається вперед. До дій уряду і дипломатів ж ряд запитань. Але не плюйтеся в нас кислотою, ви поживіть тут під обстрідами і я хочу подивиьися, як ви будете реагувати. Так населеня агрисевне, бо в нас зараз завдання вижити!
По-перше Україна забезпечувала населення своїм газом на 80-87%, газ був потрібний для помисловості, і то останні роки ми закуповували реверсом з Європи, LNG термінали зараз неможливі і не могли бути розвинені через розташування Чорноморськоно флоту РФ.
Енергоатом забезпечував енергетикою повністю, в нас підготовлювалася система для інтеграцвю в систему ЄС, а щараз вона вже завершено, до війни нас Польща би на цей инок не впустила, агрокомплекс давно інтегрований на ринки.
В нас проблема зі корупцією. Щодо армії, то Зеленський провтикав багато, але гановні Європа провтикала неменше! В Франції запамів зарядів для артилерії на 3 дні, ваша Німеччина не тратила згідно угод НАТО гроші на свою армію згідно своїх забов'язань, за що США постійно давали на ваш уряд!
Тому, зрозумійте війнпґа аже в Європі і впм теж потріюно готовитися, бо поки ви ходити п'єте каву, то в світі хтось вмирає і враховуючи, як світ міняється неваріант, що і до вас не прилетить, якщо і далі будете пропагувати безкареість для авторитарних режимів!
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10.07.2022 19:47 Відповісти
Тому я й пишу, що колективний захід несе однозначну вину за війну. Бо вони виплекали монстра і 20 років скакали перед ним і продовжують скакати і боятися.

Голосно терендять свої "цінності", а насправді самі ж об них витирають ноги.
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10.07.2022 21:02 Відповісти
Deutsche Prostitutken! Shcluchen! Kurwen! Hvoiden!
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10.07.2022 18:59 Відповісти
Якщо дійсно бажаєте німецькою, то Schlampen, Huren, Nutten, Toppsau.
Не дякуйте!
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10.07.2022 19:56 Відповісти
А было просто и логично отложить передачу турбины до завершения войны. .. И МИД Украины и офис Дермака, прости Господи, не дорабатывает..
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10.07.2022 19:00 Відповісти
Канадійці-нажаль ви стаєте подібні до німецьких шльондр...
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10.07.2022 19:01 Відповісти
Я бы не стал так утверждать. Хоть ремонт и выполнен в Канаде, по предприятие Siemens Canada, всего лишь филиал немецкой Siemens . И тем более, что Канада всего лишь возвращает турбину Германии. На каком основании она могла этого не делать. Главные уроды эти гансы продолжающие свой бизнес с парашей
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10.07.2022 19:26 Відповісти
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10.07.2022 19:02 Відповісти
А пилоты красноярцев и криштоп перед обменом обещали, что не будут больше бомбить ?
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10.07.2022 23:39 Відповісти
та да, з турбінами все ясно, критикувати когось квартальне бидло вміє. а шо там дєрьмак, зрадник , чи ні? чи ви всі там зрадники і аферисти?
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10.07.2022 19:03 Відповісти
В понедельник величайший доложит,что это происки врагов и всем пора расходиться,не на часи устраивать разборки
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10.07.2022 19:05 Відповісти
нулевая инфа. это как очередная мышиная возня на ровном месте, в отдельно взятой норке.
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10.07.2022 19:06 Відповісти
з німцями все ясно, але канада
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10.07.2022 19:06 Відповісти
це все треба було писати ДО того, як рішення було прийняте. якісь вони там загальмовані, в тому МЗС.
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10.07.2022 19:11 Відповісти
Срані німці, копають собі могилу
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10.07.2022 19:12 Відповісти
Квартал-95 не знає, що означає слово "дипломатія".
Єрмак - турбіна...
Юзік нє понял? Нах!
А крівцею харкати будуть 73%. Ага, і 25% також. Ну, доля вже така. Не хотіли ******-73 переконувати? Гонор не дозволив? Хавайте. Це тільки початок...
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10.07.2022 19:13 Відповісти
Канада все больше разочаровывает. Самая большая диаспора. Миллионы выходцев из Украины. А помощи мизер. Так ещё и пуйлу подыгрывают.
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10.07.2022 19:15 Відповісти
Добрий день.
Ви говоріть та не забалакуйтеся.

Діаспора і уряд іконки номер два укранських сектантів - різні речі.
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10.07.2022 23:33 Відповісти
Зато як красиво співають у вишиванках українських пісень на свята.

Коли почалась повномасштабна війна, діаспора взагалі наче пропала. На Цензорі лише одна неадекватка під канадійським vpn прокльонами обливала Америку та Байдена, от і вся «діаспора».
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17.07.2022 23:30 Відповісти
Я уже не первый раз замечаю, что такие резкие заявления МЗС или Кулеба делают на украинском языке. А на международном английском делают только неважные заявления. Вроде как и поругали Канаду, но так по тихому, трусливо, чтоб не подымать шума.
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10.07.2022 19:18 Відповісти
Эта турбина ни на что не влияет
Там несколько стоит отключенных самим ГП
Возня какая то
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10.07.2022 19:20 Відповісти
так о том и речь. расеяне стали в позу, а запад уже на всё готов
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10.07.2022 19:45 Відповісти
На КС Портовая 6 ГПА, а трубы всего две, значит для 100% загрузки нужно 2 ГПА, остальные- резерв.
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10.07.2022 23:42 Відповісти
Розумні люди вчаться на чужих помилках, а дурні - на власних...ми тут сповзаємо з газової голки, а Еуропа, дивлячись на нас, добровільно себе на неї наштрикує..і будуть потім під дудку карлика з мокшанських болот дзигу витанцьовувати..
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10.07.2022 19:24 Відповісти
"мудрі вчаться на чужух помилках, розумні на своїх, а дурні - не вчаться взагалі". Західна Європа це ще не вся Європа.
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10.07.2022 20:24 Відповісти
загрібают жар чужими руками -- ну нічо нам би відбитись від придурків
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10.07.2022 19:37 Відповісти
Нинішній склад вищого керівництва МЗС України є абсолютно некомпетентним та аматорським. Санкції стосуються НОВИХ постачань та конкретного часового періоду. Навіть якщо б Канада напряму повернула до мацкви відремонтовану турбіну, то навряд чи можна було б до цього ********* юридично, але канадці перестрахувались і дають турбіну сіменсу, тобто фріцам ( принципове питання логістичне: невже вигіднішим може бути ремонт + транспорт в Канаді ніж в Німеччині, але це вже їхні корупційні мутки). І зараз питання стоїть так: чи відновиться постачання газу після повернення турбіни? Всі знають відповідь , але можуть бути варіанти, наприклад: пару тижнів газонуть , а потім вигадають щось нове, АЛЕ навіть у тормознутих ганців вже спрацює запобіжник. Як на мене то кулєбу треба відправити до його турецької подруги чавушоглу. Міністром поставити Зеркаль, замком Мельника. Питання чи вигідно це бенявтік
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10.07.2022 19:41 Відповісти
Німеччина таки не дасть нам одержати перемогу у цій війні.
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10.07.2022 20:07 Відповісти
Рашисти все одно відключать газ взимку. Відключать всім. Французи це вже усвідомили і не розраховують на рашиський газ, а шанси ще сподіваються.

Наші ЗЄ-льонскі не роблять ні буя
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10.07.2022 20:29 Відповісти
А почему бы сначала свое ГТС не перекрыть , а потом требовать что то от Запада
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10.07.2022 21:14 Відповісти
Просто канадський уряд виконав наказ москалів =к наґє=. І все. Боягуз вкотре себе проявив.
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10.07.2022 21:49 Відповісти
Перед передачею не забудьте насипати абразив у підшипники
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10.07.2022 21:59 Відповісти
Германия войдет в историю говном за помощь России
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10.07.2022 22:33 Відповісти
Та їм *****! Досить скиглити! Завтра перестануть давати каски і штани і обісремося!
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10.07.2022 23:18 Відповісти
Там тоже клоуна- трюдо в разноцветных носках выбрали "паприколу".
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10.07.2022 23:44 Відповісти
Насправді за консерваторів проголосувала більша к-ть виборців. Але тут така система.
Ще мін 100 тис бюлетенів "забули" порахувати.

https://en.wikipedia.org/wiki/2021_Canadian_federal_election
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11.07.2022 00:10 Відповісти
 
 