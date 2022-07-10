Канадсько-німецька домовленість щодо передачі турбіни Північного потоку-1 зміцнить почуття безкарності РФ, - МЗС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Міністерство закордонних справ та Міністерство енергетики України висловили глибоке розчарування у зв’язку із рішенням уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін Північного потоку-1.
Про це йдеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається у заяві, у день оголошення цього рішення армія РФ обстріляла житлові квартали в Миколаєві, Харкові, Кривому Розі, а також низку інших населених пунктів в Запорізькій області. "РФ діяла як держава-терорист, навмисно завдаючи ударів по будинках та інших об'єктах цивільної інфраструктури. Загинули мирні люди, десятки отримали поранення", - наголосили у міністерстві.
Відомство відзначило, що міжнародна спільнота, у тому числі Канада та Німеччина, запровадила вже низку вагомих санкцій проти Росії, аби зупинити її війну проти України, яка є вдячною за ці рішучі дії.
"Водночас остання канадсько-німецька домовленість і оголошене на його основі рішення - це підлаштування санкційного режиму під забаганки росії. Цей небезпечний прецедент йде врозріз з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок - зміцнить почуття безкарності москви", - звернули увагу дипломати.
На думку МЗС, Росія може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі без турбіни, що стала предметом дискусії.
По-перше, йдеться в заяві, компресорна станція Північного потоку-1 обладнана кількома турбінами, у тому числі резервними. Лише одна турбіна знаходиться зараз в Канаді. Однак за рішенням Газпрому зараз працює лише три турбіни, решта відключені без пояснень. Обсяги транспортування скоротилися з 167 до 67 млн куб. м газу на добу.
По-друге, росія може продовжити безперервне постачання газу до ЄС, навіть якщо з якоїсь причини транспортування Північним потоком-1 є неможливим. Зокрема, Росія може використати вже оплачені нею транзитні потужності через Україну. Зараз Газпром використовує менш як 40% від оплачених потужностей.
МЗС зауважило, що в рамках чинного контракту газпром може поставити додатково 67 млн куб. м на добу. Крім того, він може забронювати ще до 135 млн куб. м на добу додаткових потужностей, щоб забезпечити потреби європейського ринку у газі. Цим маршрутом традиційно постачалися основні обсяги газу для Німеччини, Італії, Австрії та інших країн регіону. Таким чином, Україна може повністю замістити Північний потік-1, підкреслило міністерство.
Зовнішньодипломатичне відомство додало, що, крім того, існує маршрут транспортування газу через Польщу, здатний протранспортувати до 90 млн куб. м газу на добу, від використання якого росія відмовилася за власним вибором і може відновити транспортування газу до Німеччини, якщо дійсно має на меті залишитися надійним постачальником ЄС.
На думку МЗС, таким чином, вимога Росії щодо обов’язкового повернення турбіни для продовження транспортування газу є шантажем, який не має технічного обґрунтування.
Міністерство також звернуло увагу на той факт, що Україна надала вичерпні роз’яснення німецькій і канадській сторонам. Обидві сторони підтвердили, що розуміють, що вимога Росії не має технічних підстав, однак рішення піти на поступку безпідставним вимогам РФ все одно було ухвалене.
"Передача турбіни Північного потоку-1 дозволить Росії і надалі використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти Європи. Закликаємо уряд Канади скасувати це рішення, а також забезпечити цілісність санкційного режиму", - зазначається у заяві.
"Не може бути винятків, коли йдеться про притягнення до відповідальності росії за десятки тисяч вбитих українців, сотні тисяч об‘єктів зруйнованої інфраструктури, мільйони внутрішньо переміщених осіб та біженців, та неприховану атаку на демократію і верховенство права в усьому світі", - наголосило МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
І запам'ятайе: МИ ВАМ НІЧИМ НЕ ЗОБОВ'ЯЗАНІ!!!
А вот 600 крылатых ракет серии "Х" якобы за газовые долги
Сейчас они обратно на головы мирным "возвращаются"
С установленными обязанностями по защите Украины
Включая даже возврат ЯО
А не эту формальную бумажку меморандум
Ядерне роззброєння України у контексті її відносин з США та РФ
У статті розглядаються окремі аспекти політики США у сфері нерозповсюдження ядерної зброї та спільні зусилля Вашингтону й Москви щодо позбавлення Києва
його успадкованого від СРСР ядерного арсеналу у 1991-1996 рр. Показано наслідки порушення «запевнень» Будапештського меморандуму 1994 р. та відсутності засобів стримування російської агресії в без'ядерної України. Увага акцентується на необхідності військово-політичної допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, надання їй відповідної зброї для зміцнення міжнародної безпеки.
Що там ми вибрали,то вже не повернеш,зараз кров'ю той вибір виливається.Але це не значить,що треба спокійно спостерігати за черговою лицемірною грою "партнерів".Німці вже давно носять тавро кацапських підстилок,але Канада...Так опуститись.
Українська діаспора,ау!Вам подобається така "дружба і допомога"?
Якби не діаспора, це чмо чоломкалося б з х**лом. А так мусить стримуватися. У нього клепки вистачає лише поіржати з прикольчика, якби вони фоткалися без сорочок з натяком на фюрера, потанцювати, посвітити мордою в камери.
Довело країну до ручки. Так, що навіть на china-da day 1 липня проплачений туалетний папірчик (мільйончики субсидій з бюджету) опублікував гостру статтю про те, в яку яму (щоб не сказати інакше) воно всіх завело. Люди плюються, що воно абсолютно некомпетентне і не надається до цієї посади разом з такими ж дурачками, яких воно нагребло в уряд.
Але =найрозумніші= українці несамовито заздрять і захоплюються персонажем.
Заплановані на сьогодні маніфестації протесту проти турбіни. А толку ? Я ж писала знову, що тицяли в очі цьому дебілу, що Канада - стидобище, не вислала жодного москальського дипломата (та в Монреалі сидять, уроди, в консульстві, чого звідти не виперти ?) Але воно промугикало, що тоді москалі помстяться.
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-trudeau-hesitant-to-expel-russian-diplomats-due-to-likely-cost-of/
Prime Minister Justin Trudeau says Russian diplomats in Canada are spreading propaganda about Moscow's assault on Ukraine, but he is hesitant to expel them because he's concerned retaliation from the Kremlin would undermine the information-gathering work performed by the Canadian embassy in Russia.
"I am just not sure the symbolic gesture of excluding Russian diplomats from what they are doing in Canada is worth the cost of losing our diplomats in Moscow."
Он маленька Болгарія витурила 70 голів. І нічого.
Бачила на фб (але не читала текст), що канадський доброволець, який з березня воює в Україні, звернувся до індивіда, щоб Канада почала нарешті постачати нормальні речі, а не чортзна-що. Писала про скандал з Гарпунами і про решту, як вони чухаються. Зате тріпати язиком він - перший.
Всі мої знайомі кажуть, що якби був Гарпер, все було б інакше. І також погоджуються, що насправді допомога - дуже маленька. Насправді - символічна. І це - сором. Тому й критикую. Але тут вилазять "вумні" і розроджуються "експертними" тирадами, "знавці", блін. Бо ми бачимо, куди йдуть сотні й сотні мільйонів.
Україна й українці можуть дякувати, будь ласка. Але ми, ті, хто тут живе і платить собачі податки, які придурок тринькає тільки так, маємо право критикувати і вимагати. Не лише слів, а реальних справ.
Писала й пишу: перестаньте чолом бити і співати осанну та створювати собі непотрібні ілюзії.
Останньою краплею стали її дії з придушення Конвою Свободи та репресій проти його організаторів, учасників і тих, хто підтримував протест.
Вона - права рука і заступниця персонажа, який дуже захоплюється китайським режимом, от і тут, по ходу, будує його.
Той ковідний гулаг, який тут влаштували, дістав навіть дуже спокійних і дуже терплячих канадців. Причому протест почався на заході, там такого концтабору, як в Квебеку, і близько не було. І то - терпець урвався. Тракери вішали на машини текст Хартії прав і свобод, який є основним документом в країні.
Всі ті заходи, які були використані для знищення Конвою - незаконні. Сенат відмовився підтримати воєнний стан нового диктатора (він потримався той час, поки діяло =добро= від нижньої палати). Тоді він швиденько його =зняв= типу сам, щоб не втратити електоральні бали та не зганьбитися ще більше.
Особливе обурення викликало блокування банківських рахунків учасників та симпатиків (одну з платформ по збору коштів зламали - кажуть, що й від уряду - і там були імена жертводавців; GoFundMe, дуже популярна - за 3 тижні народ зібрав 10 млн і уряд примусив заморозити ті кошти). Абсолютно незаконні дії проти мирної акції, яка дозволена законом.
Коли ще кінна поліція наїхала на людей - відео обійшло весь світ, крім України (даний ресурс взагалі мовчав, =как рьіба об лЬОд=) і робили вигляд, що все нормально.
Цензура і блм-на, і ковідна, людей виключають з професійних орденів - не дозволяють займатися професією, бо вони посміли сумніватися у ковідних методах "боротьби", з останнього - двох викладачів університету відлучили від роботи на 2 міс без зарплатні, один з них інтерпретував державні ж стат.дані по вколотих, але ця інтерпретація не така, яку хоче уряд, скандали в уряді - список довгий ...
І серед достатньої кількості українців ставлення до дами дуже змінилося в гіршу сторону. Місцеві в коментах писали, що вона не виправдовує своє прізвище. Ось так.
А що з антиковідним протестом? Що зараз відбувається? Водії роз'їхалися чи й досі протестують? І як звичайні канадійі реагують на це? Невже всім байдуже і окрім донатів ніхто нічим не допомагає?
Протест був з кінця січня, його силою придушили якраз перед 24.02., а місцеві ще не дійшли (та й великі сумніви, що колись дійдуть) до того, щоб бути здатними захищати свій вибір. Люди дуже допомагали, бізнеси надавали продукти і готелі тракерам, бо з заходу до Оттави народ їхав 8 тисяч км, це нам тут дві години - і ми на місці., приносили потім в каністрах бензин, бо поліція відібрала, і т.д. і т.п., солідарність була велика.
Вони чекають виборів і тішаться, що не проголосують і цим покажуть своє ставлення. Наївні. Тут просто сформувалася довіра до влади (за багато років) і це вперше такий цинічний плювок в обличчя населенню, яке було слухняним, два роки тихо сиділо, носило шмати і пообштрикувалося.
З 2015, коли цей пустопорожній кловун при владі, дуже велика деградація. Статейки публікують, критикують персонажа за некомпетентність, відсутність лідерства, шалене розбазарювання коштів, щоб купити голоси електорату - поки все.
Он сьогодні опублікували заяву христьки про те, яке "важке" рішення довелося "бедняжкам" прийняти про турбіну. Можете стежити далі за "патріоткою".
Сектантка-трампістка-антиковідниця-антиваксерша у дівочості Vedana чомусь строчить повні ненависті та антиукраїнські пости із бану.
Почитав і зрозумів, що вйна ця дуже невчасно для нас розпочалася. Західні лідери, і зокрема Трюдо, дійсно не являють собою взірець справжніх державних діячів. Але я б не лише їх звинувачував у цьому. Просто ми всі, в тому числі і в Україні, спостерігаємо за тим, як на зміну попередньому поколінню - як політиків, так і звичайних, так би мовити, пересічних громадян - приходить генерація, яка зростала на серіалах від Марвел і книжках про Гарі Потера. Інфантилізм, невігластво, егоїзм, байдужість - це лише деякі з великого списку "чеснот", які їм притаманні. Трюдо, як і зеленський, це діагноз. Діагноз всій країні. Захід у глибокій кризі, і ця криза посилюється щодня. Інколи складається враження, що люди там навіть не замислюються над тим, що їм загрожує. На жаль. Якщо вони не схаменуться і непочнуть діяти рішкчіше, на них очікують великі потрясіння, у порівнянні з якими КОВІД-криза може здатися дитячими іграшками.
По-перше Україна забезпечувала населення своїм газом на 80-87%, газ був потрібний для помисловості, і то останні роки ми закуповували реверсом з Європи, LNG термінали зараз неможливі і не могли бути розвинені через розташування Чорноморськоно флоту РФ.
Енергоатом забезпечував енергетикою повністю, в нас підготовлювалася система для інтеграцвю в систему ЄС, а щараз вона вже завершено, до війни нас Польща би на цей инок не впустила, агрокомплекс давно інтегрований на ринки.
В нас проблема зі корупцією. Щодо армії, то Зеленський провтикав багато, але гановні Європа провтикала неменше! В Франції запамів зарядів для артилерії на 3 дні, ваша Німеччина не тратила згідно угод НАТО гроші на свою армію згідно своїх забов'язань, за що США постійно давали на ваш уряд!
Тому, зрозумійте війнпґа аже в Європі і впм теж потріюно готовитися, бо поки ви ходити п'єте каву, то в світі хтось вмирає і враховуючи, як світ міняється неваріант, що і до вас не прилетить, якщо і далі будете пропагувати безкареість для авторитарних режимів!
Голосно терендять свої "цінності", а насправді самі ж об них витирають ноги.
Не дякуйте!
Єрмак - турбіна...
Юзік нє понял? Нах!
А крівцею харкати будуть 73%. Ага, і 25% також. Ну, доля вже така. Не хотіли ******-73 переконувати? Гонор не дозволив? Хавайте. Це тільки початок...
Ви говоріть та не забалакуйтеся.
Діаспора і уряд іконки номер два укранських сектантів - різні речі.
Коли почалась повномасштабна війна, діаспора взагалі наче пропала. На Цензорі лише одна неадекватка під канадійським vpn прокльонами обливала Америку та Байдена, от і вся «діаспора».
Там несколько стоит отключенных самим ГП
Возня какая то
Наші ЗЄ-льонскі не роблять ні буя
Ще мін 100 тис бюлетенів "забули" порахувати.
https://en.wikipedia.org/wiki/2021_Canadian_federal_election