УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5263 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоСпорт
35 947 161
НОК (75) Пєсков (1442) фігурне катання (42) колабораціонізм (944)

Український олімпійський чемпіон Петренко виступив у Росії на льодовому шоу дружини Пєскова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

петренко

Олімпійський чемпіон з фігурного катання Віктор Петренко, який також є віцепрезидентом Української федерації фігурного катання, виступив на льодовому шоу у Сочі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

Петренко виконав одну з ролей льодового шоу "Аленький цветочек", яке поставила дружина прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова – Тетяна Навка. Окрім Петренка в шоу, зокрема, взяли участь відстороненні від міжнародних змагань через війну в Україні російські фігуристи.

Вчинок Петренка засудив Національний олімпійський комітет України: "НОК України рішуче засуджує та вважає неприпустимим вчинок Віктора Петренка, який цими днями брав участь в льодових шоу у Сочі – на території країни-агресора, що веде жорстоку війну проти України". Там додали, що така поведінка та такий вчинок є неприпустимими для олімпійської спільноти України.

А Українська федерація фігурного катання видалила на сайті профіль фігуриста. А також опублікувала рішення президії щодо виключення Петренка з членів ГО Української федерації фігурного катання та скасували його посадові обов’язки віцепрезидента.

Читайте також: Україна має "зрозуміти умови РФ та погодитися на них", - Пєсков

53-річний Віктор Петренко народився в Одесі. Золото Олімпійських ігор він виборов як представник Об’єднаної команди у Альбервілі (Франція) у 1992 році. На момент початку повномасштабного вторгнення РФ фігурист перебував в Україні. Петренко опублікував допис в Instagram зі словами "Ні війні" і більше не висловлювався щодо нападу Росії.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+123
Мразь
показати весь коментар
10.07.2022 19:44
+105
Сколько ж таких сук, которые еще являются гражданами нашей страны. Может пора уже лишать их гражданства?
показати весь коментар
10.07.2022 19:45
+82
потвора відморожена наш олімпієць
показати весь коментар
10.07.2022 19:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Але подаок від призових заплатить рашці. Більше того, на прес-конференції цю гидоту запитали про війну. То вона проквакала, що погано розуміє англійську (саме на цьому питанні).

https://sport24.ua/uk/tennis/news/18879-kazahska-finalistka-vimbldonu-ribakina-zaplatit-podatki-u-rosiyu-zmi

https://ua.tribuna.com/tennis/1110315301-ribakina-proignoruvala-pitannya-pro-vijnu-v-ukrani.html
показати весь коментар
10.07.2022 22:58 Відповісти
А как же он выехал из Украины.Когда выезд запрещён.
показати весь коментар
10.07.2022 23:40 Відповісти
соглашусь с вами только при одном условии: ни копейки из 2.5 млн долл призовых не попадет в бюджет России на убийство украинцев, гарантируете?
показати весь коментар
11.07.2022 00:50 Відповісти
Ну как бы тут я не знаю. Факт в том что она санкций не избегала. Её просто из России вышвырнули или что-то такое.
показати весь коментар
11.07.2022 01:02 Відповісти
Гугл пишет что это было в 2018 году еще. Кто же знал что она Уимблдон выиграет тогда.
показати весь коментар
11.07.2022 01:03 Відповісти
Лишить всех привелегий.пусть он будет таким как рядовой громадянин.С повестками,гуманитаркой и т.д.Кто его выпустил?
показати весь коментар
10.07.2022 20:22 Відповісти
Його потрібно ліквідувати.
показати весь коментар
10.07.2022 20:23 Відповісти
Надо чмырить эту падаль и дома и за бугром. Чтобы теперь и нос не показывал на пределами Мордора. Пройдет пару лет и будет подаяние под катком просить
показати весь коментар
10.07.2022 20:24 Відповісти
спорт - вне политики
економика - вне политики
95 та шутковня - вне политики.
всё - вне политики...
зеленый, я херею когда ты ныряешь!
показати весь коментар
10.07.2022 20:24 Відповісти
Самое главное.
Ермак - вне политики.
показати весь коментар
10.07.2022 20:25 Відповісти
звичайно він внє
показати весь коментар
10.07.2022 20:32 Відповісти
мерзенна потвора
показати весь коментар
10.07.2022 20:25 Відповісти
Мужику кушать хочется и семью кормить. Наверно в Украине совсем плохо с заработком....
Ну и видно он не принципиальный ватан... Тупой к тому же... Или давно мечтал переехать в Ростов..
показати весь коментар
10.07.2022 20:26 Відповісти
Ковзани тобі в уретру!
показати весь коментар
10.07.2022 20:27 Відповісти
Манкурт !
показати весь коментар
10.07.2022 20:27 Відповісти
ось це лайно

в постановке по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова Петренко исполняет роль купца, отца Настеньки, которую играет Камила Валиева - та фигуристка, у которой обнаружили допинг на Олимпиаде-2022 в Пекине.

"Грав Віктор Петренко у цьому шоу на території РФ й раніше, про що свідчать афіши та матеріали з інстаграму спортсмена, але після 24 лютого, з початком повномасштабного російського вторгнення до України, це перша публічна поява Петренка в росії, - сказано в сообщении. - В президії УФФК він координує міжнародну діяльність й має посаду другого віцепрезидента УФФК".

Как уточняется в сообщении, проживает Петренко либо в Коннектикуте, США, либо в родной Одессе.

"Згідно із указом президента №456/2022, має призначену йому Володимиром Зеленським довічну президентську стипендію", - сказано в сообщении "Эспресо". - До речі, після появи інформації про виступ Петренка у Сочі дані про нього зникли з розділу "Склад президії УФФК". Зараз там порожнє місце".

показати весь коментар
10.07.2022 20:38 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2022 20:42 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2022 20:45 Відповісти
Але ж він написав "нєт войнє". Цього достатньо, щоби надати йому героя України і пробачити все.
показати весь коментар
10.07.2022 20:48 Відповісти
Тварина!
показати весь коментар
10.07.2022 20:52 Відповісти
Шоб ти,падло, все життя ковзани носив замість туфель,кросівок та черевиків!
показати весь коментар
10.07.2022 20:52 Відповісти
выродок !!!
показати весь коментар
10.07.2022 20:53 Відповісти
Тут проблема в том, что государство вместо финансирования массового спорта выделяет сумашедшие деньги на содержание всех этих федераций комитетов, содержание спортсменов, которые в большинстве люди без роду и племени. Эти скандалы с "спиртсменами" идут беспрерывно с 2014-го года. Люди за народные деньги тренируют ноги, не имея в голове прелставления в какой стране они живут. Как этому транжиринью бюджетных денег положить конец?
показати весь коментар
10.07.2022 20:59 Відповісти
Наступного разу на виборах голосуйте не "папріколу", не за "ржать, жрать, срать" і не тому що "хуже нє будєт", і все вийде.
показати весь коментар
10.07.2022 21:02 Відповісти
Ще один вумник
показати весь коментар
10.07.2022 21:14 Відповісти
Тут обсуждаются не выборы, если ты еще не заметил, а поведение спортсменов, артистов, футболистов, которых финансирует Украина уже 31 год! И финансирует совершенно напрасно, по совковым правилам, ради якобы "престижу Украины", котрорый на поверку оборачивается обгаживаним страны со стороны "спиртсмэнов".
показати весь коментар
10.07.2022 23:15 Відповісти
Відмінно! Чітке формулювання.
показати весь коментар
10.07.2022 21:48 Відповісти
так шавка вроде ж бросила свою туалетную кикимору. может потому этого альфонса она и пригласила в сочи? )) "пойдёш ты красавица по крутой горе, искать нового члена по своей дыре" - нагадала ей недавно цыганка ))
показати весь коментар
10.07.2022 21:02 Відповісти
Треба позабвити не тільки посади але усіх нагород,ця падла не український фігурист,він фігура з трьох пальців, кацапська шльонда, манкурт поганий.
показати весь коментар
10.07.2022 21:06 Відповісти
одним словом-олимпийский ******* конченный!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
10.07.2022 21:08 Відповісти
Орден Шмари Прорва- лій і Куйок за буйок цей анальний таварісчь Шавки-Піськової заслужив .
показати весь коментар
10.07.2022 21:09 Відповісти
Сколько же у нас в Украине ещё ваты и предателей….. интересно а этот предатель теперь в Украину по визе будет возвращаться или он теперь в мацкве гасится будет???
показати весь коментар
10.07.2022 21:15 Відповісти
Tzikavo, a hto yogo vypustyv z Ukraiiny, yakscho na pochatok viiny vin buv tut? 53 roky odnako
показати весь коментар
10.07.2022 21:16 Відповісти
І ось на це пішли величезні гроші з бюджету, щоб тепер отримати таку ганьбу!
З огляду на системність проявів подібної поведінки у спортсменів маємо зробити надсерйозні висновки про недоліки у роботі Міністерства спорту. Зажерлися ці наші захребетники, товсто собі масло на хліб мажуть за наш рахунок, але не свідомі цього. Треба розібратися у причинах такої бездіяльності у плані виховання спортсменів, що призводить до втрати іміджу країни і наносить значну шкоду Державі.
Так склалося, що ми самі, за свій кошт, проплачуємо виховання і зростання манкуртів, які потім на плюють в обличчя.
У тому Спорткомітеті треба усе докорінно переглянути і змінити навічно. Таких спортсменів і тренерів я годувати не хочу!
показати весь коментар
10.07.2022 21:18 Відповісти
Это правда. Система, заведенная еще в СССР, продолжает сама себя воспроизводить. Все эти чиновники "от спорта", поубивают всех, что бы сохранить систему, при которой бюджет Украины должен их десятисысячную ораву содержать.
показати весь коментар
10.07.2022 23:19 Відповісти
Непогано було б і громадянство забрати у цього манкрута.
показати весь коментар
10.07.2022 21:27 Відповісти
Нема норми закону.
показати весь коментар
10.07.2022 22:07 Відповісти
То треба зробити? В чому проблема? Більшість в зРаді є. Неначасі?
Патріотів зато травить мусарами завжди на часі.
показати весь коментар
10.07.2022 22:13 Відповісти
я помню спецом когда 2я русско-чеченская война шла
на нтв типа работала чеченская ведущая новостей

типа смотрите, мы не убиваем чеченцев
вот они спокойно тут работать могут
и даже на канале светиться
показати весь коментар
10.07.2022 21:47 Відповісти
На палю суку!!!!!
показати весь коментар
10.07.2022 21:51 Відповісти
*********...
показати весь коментар
10.07.2022 21:53 Відповісти
лишить всех наград, пусть на сосии получает
показати весь коментар
10.07.2022 21:55 Відповісти
Хай там і залишається.
показати весь коментар
10.07.2022 21:56 Відповісти
Петренко-паскуда! (але пам'ятаємо про дєрмака)
показати весь коментар
10.07.2022 22:06 Відповісти
Просто гнида.
Одесу обстрілюють, вбивають людей, а воно попхалося, скотина.

Ти взяло кров невинних жертв на свої руки. І ці криваві грошики тобі добра не принесуть.
показати весь коментар
10.07.2022 22:09 Відповісти
Йде велике очищення України. Головне "Не забудем, не простим". Бо занадто добрі, як для народу, котрого намагаються знищити.
показати весь коментар
10.07.2022 22:18 Відповісти
колаборантський гнус, гнать зі всих посад в Україні ту мразоту.
показати весь коментар
10.07.2022 22:21 Відповісти
Хай там і залишается, скоро в мордорі буде "весело".
показати весь коментар
10.07.2022 22:27 Відповісти
Колишній футболіст київського "Динамо" та "Ворскли", військовослужбовець Сергій Баланчук загинув у битві за Донецьку область https://www.dynamomania.com/news/640659-vospitannik-dinamo-pogib-zaschischaya-ukrainu

новососу Петренко приготуватися
показати весь коментар
10.07.2022 22:35 Відповісти
Аленькій *******
показати весь коментар
10.07.2022 22:35 Відповісти
Хафка зараз цьому поцу героя раісі у ***** випросить.

В Україну йому вже краще не повертатись.
показати весь коментар
10.07.2022 22:46 Відповісти
Більше не називайте це лайно "українським чемпіоном"...
показати весь коментар
10.07.2022 23:11 Відповісти
Хотелось бы узнать, каким образом он в рашке очутился, если 24 февраля он был в Украине? На каком основании и в каком месте пересёк границу?
показати весь коментар
10.07.2022 23:24 Відповісти
Отож бо и воно! Походу у нас через границу проходной двор, шастают все, кому не лень!
показати весь коментар
10.07.2022 23:42 Відповісти
блін та що це за країна? осудили вчинок - ви серйозно ? чому до сих пір він громадянин України та не порушено справу ? Бєнядіктова проти росіян справи порушує , які ніколи не будуть доведені до кінця , а своїх зрадників не бачимо , тому й буде таких нікіфорових , ковальових , юнакових та всі як правило із слуг народу чи опзж !!!І це військовий стан в країнї!!!
показати весь коментар
11.07.2022 00:38 Відповісти
вигонiть з роботи його будь ласка i забаньте, хай валить за кораблем.
показати весь коментар
11.07.2022 00:38 Відповісти
а як вiн виiхав?
показати весь коментар
11.07.2022 00:45 Відповісти
Ипанутый
показати весь коментар
11.07.2022 09:03 Відповісти
Хорошая фамилия у жены Пескова: навь - это труп (кстати, мавка - оттуда же)
показати весь коментар
11.07.2022 09:40 Відповісти
Поставить на коньки и пинком под дупу!
показати весь коментар
11.07.2022 13:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 