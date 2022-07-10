Український олімпійський чемпіон Петренко виступив у Росії на льодовому шоу дружини Пєскова
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Олімпійський чемпіон з фігурного катання Віктор Петренко, який також є віцепрезидентом Української федерації фігурного катання, виступив на льодовому шоу у Сочі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
Петренко виконав одну з ролей льодового шоу "Аленький цветочек", яке поставила дружина прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова – Тетяна Навка. Окрім Петренка в шоу, зокрема, взяли участь відстороненні від міжнародних змагань через війну в Україні російські фігуристи.
Вчинок Петренка засудив Національний олімпійський комітет України: "НОК України рішуче засуджує та вважає неприпустимим вчинок Віктора Петренка, який цими днями брав участь в льодових шоу у Сочі – на території країни-агресора, що веде жорстоку війну проти України". Там додали, що така поведінка та такий вчинок є неприпустимими для олімпійської спільноти України.
А Українська федерація фігурного катання видалила на сайті профіль фігуриста. А також опублікувала рішення президії щодо виключення Петренка з членів ГО Української федерації фігурного катання та скасували його посадові обов’язки віцепрезидента.
53-річний Віктор Петренко народився в Одесі. Золото Олімпійських ігор він виборов як представник Об’єднаної команди у Альбервілі (Франція) у 1992 році. На момент початку повномасштабного вторгнення РФ фігурист перебував в Україні. Петренко опублікував допис в Instagram зі словами "Ні війні" і більше не висловлювався щодо нападу Росії.
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https://ua.tribuna.com/tennis/1110315301-ribakina-proignoruvala-pitannya-pro-vijnu-v-ukrani.html
економика - вне политики
95 та шутковня - вне политики.
всё - вне политики...
зеленый, я херею когда ты ныряешь!
Ермак - вне политики.
Ну и видно он не принципиальный ватан... Тупой к тому же... Или давно мечтал переехать в Ростов..
в постановке по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова Петренко исполняет роль купца, отца Настеньки, которую играет Камила Валиева - та фигуристка, у которой обнаружили допинг на Олимпиаде-2022 в Пекине.
"Грав Віктор Петренко у цьому шоу на території РФ й раніше, про що свідчать афіши та матеріали з інстаграму спортсмена, але після 24 лютого, з початком повномасштабного російського вторгнення до України, це перша публічна поява Петренка в росії, - сказано в сообщении. - В президії УФФК він координує міжнародну діяльність й має посаду другого віцепрезидента УФФК".
Как уточняется в сообщении, проживает Петренко либо в Коннектикуте, США, либо в родной Одессе.
"Згідно із указом президента №456/2022, має призначену йому Володимиром Зеленським довічну президентську стипендію", - сказано в сообщении "Эспресо". - До речі, після появи інформації про виступ Петренка у Сочі дані про нього зникли з розділу "Склад президії УФФК". Зараз там порожнє місце".
З огляду на системність проявів подібної поведінки у спортсменів маємо зробити надсерйозні висновки про недоліки у роботі Міністерства спорту. Зажерлися ці наші захребетники, товсто собі масло на хліб мажуть за наш рахунок, але не свідомі цього. Треба розібратися у причинах такої бездіяльності у плані виховання спортсменів, що призводить до втрати іміджу країни і наносить значну шкоду Державі.
Так склалося, що ми самі, за свій кошт, проплачуємо виховання і зростання манкуртів, які потім на плюють в обличчя.
У тому Спорткомітеті треба усе докорінно переглянути і змінити навічно. Таких спортсменів і тренерів я годувати не хочу!
Патріотів зато травить мусарами завжди на часі.
на нтв типа работала чеченская ведущая новостей
типа смотрите, мы не убиваем чеченцев
вот они спокойно тут работать могут
и даже на канале светиться
Одесу обстрілюють, вбивають людей, а воно попхалося, скотина.
Ти взяло кров невинних жертв на свої руки. І ці криваві грошики тобі добра не принесуть.
новососу Петренко приготуватися
В Україну йому вже краще не повертатись.