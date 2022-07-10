Український олімпійський чемпіон Петренко виступив у Росії на льодовому шоу дружини Пєскова

Олімпійський чемпіон з фігурного катання Віктор Петренко, який також є віцепрезидентом Української федерації фігурного катання, виступив на льодовому шоу у Сочі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

Петренко виконав одну з ролей льодового шоу "Аленький цветочек", яке поставила дружина прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова – Тетяна Навка. Окрім Петренка в шоу, зокрема, взяли участь відстороненні від міжнародних змагань через війну в Україні російські фігуристи.

Вчинок Петренка засудив Національний олімпійський комітет України: "НОК України рішуче засуджує та вважає неприпустимим вчинок Віктора Петренка, який цими днями брав участь в льодових шоу у Сочі – на території країни-агресора, що веде жорстоку війну проти України". Там додали, що така поведінка та такий вчинок є неприпустимими для олімпійської спільноти України.

А Українська федерація фігурного катання видалила на сайті профіль фігуриста. А також опублікувала рішення президії щодо виключення Петренка з членів ГО Української федерації фігурного катання та скасували його посадові обов’язки віцепрезидента.

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53-річний Віктор Петренко народився в Одесі. Золото Олімпійських ігор він виборов як представник Об’єднаної команди у Альбервілі (Франція) у 1992 році. На момент початку повномасштабного вторгнення РФ фігурист перебував в Україні. Петренко опублікував допис в Instagram зі словами "Ні війні" і більше не висловлювався щодо нападу Росії.