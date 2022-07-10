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Ліквідовано керівника окупаційної влади Юнакова у місті Великий Бурлук на Харківщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

юнаков,колаборант

У Харківській області ліквідовано місцевого колаборанта Юнакова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав народний депутат Олексій Гончаренко. 

Він зазначив: "У Великому Бурлуці підірвали колаборанта-гауляйтера Євгенія Юнакова. Інформацію уточнюю. (Великі Бурлуки - Харківська область. Дуже важливий залізничний вузол для російської армії.)"

Також читайте: В окупованій Каховці підірвали автомобіль місцевої колаборантки Махньової. ВIДЕО

Пізніше цю інформацію підтвердили і самі окупанти

Ліквідовано керівника окупаційної влади Юнакова у місті Великий Бурлук на Харківщині 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+56
Дозвольте Вам представить, суку, ось вона...

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10.07.2022 20:34
+50
Здохла мерзенна гнида-виконавцям респект...
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10.07.2022 20:20
+36
Друзі, тільки тотальне знищення ворогів України, особисто зрадників та колаборантів змінить ситуацію на краще. Кожна потенційна ***** має знати, що вона буде знищена Україною за зраду!
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10.07.2022 20:40
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то , може, треба було з вузла залізничного починати?
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10.07.2022 20:19 Відповісти
КРАСАВЦЫ ‼️Слава патриотам-партизанам👍👌🙏❤️💙💛🍀🍀🍀
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10.07.2022 21:32 Відповісти
О , Бела ,Чао ‼️👌И скоро зовс1м русн1 не будэ , а будэ мир на вс1й Земли‼️
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10.07.2022 21:35 Відповісти
ЮнакОВ.

Ще у когось питання є?
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10.07.2022 20:20 Відповісти
То карма малороса
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10.07.2022 20:23 Відповісти
то був жест доброї волі
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10.07.2022 20:33 Відповісти
омоскалений хохол
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10.07.2022 20:24 Відповісти
омоскалений хохол хуже трідвараса
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10.07.2022 20:25 Відповісти
хтось із предків омоскалився
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10.07.2022 20:27 Відповісти
Юнак офф
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10.07.2022 20:44 Відповісти
Зараз при владі і біля неї таких 99,9%.
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10.07.2022 21:34 Відповісти
Здохла мерзенна гнида-виконавцям респект...
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10.07.2022 20:20 Відповісти
тірарісти нідают асвабаждать Украіну ат нацикав!
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10.07.2022 20:26 Відповісти
вот и пригодились советские МПМки. Кто бы мог предположить даже в 90-х, что к ним будут прикручиваться самсунговские бабушкофоны.
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10.07.2022 20:27 Відповісти
лично мне такие новости приятны вдвойне... )
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10.07.2022 20:27 Відповісти
"Награда" нашла героя. Что-то Сепушила на свидание к Захерченко опаздывает
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10.07.2022 20:28 Відповісти
Так може краще спочатку уточнити? Ох мені ці Гончаренкі та Геращенкі... Поперед батька...
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10.07.2022 20:30 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! Смерть коллаборантам и агрессорам! СЛАВА ВСУ!
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10.07.2022 20:34 Відповісти
йшли селом, йшли селом партизани
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10.07.2022 20:34 Відповісти
Їм сумно за всю Україну,
За спалену хату, за зрубаний сад,
За ту пісню, що чув ти колись солов'їну,
Але їм вже не було дороги назад.

Бо дорога назад - то неволя,
А ховатися в лісі не будемо ми,
Ми підемо вперед і здобудемо волю,
України своєї ми вірні сини...

https://www.youtube.com/watch?v=uXgClt_OX0s
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10.07.2022 20:51 Відповісти
Дозвольте Вам представить, суку, ось вона...

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10.07.2022 20:34 Відповісти
классический ваня.....
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10.07.2022 22:47 Відповісти
На фото ви цього покидька на чотири частини подiлили..Может тре на бiльше було?
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10.07.2022 22:54 Відповісти
Нажаль на частини ділив його не я, але по Вашій пропозиції видно що Ви, шановний, таки гурман...
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11.07.2022 00:12 Відповісти
ЮНармія,. ЮНаков....
Здохніть всі
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10.07.2022 20:38 Відповісти
Друзі, тільки тотальне знищення ворогів України, особисто зрадників та колаборантів змінить ситуацію на краще. Кожна потенційна ***** має знати, що вона буде знищена Україною за зраду!
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10.07.2022 20:40 Відповісти
😁
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10.07.2022 21:05 Відповісти
тоді я беру зброю іду лупашитити в вержовній раді дубинского, бужанского, і всіх ****** з партії зелених, а ти також бери зброю і в кабінет ермака, татарова, і всіх ****** зеленского вирізай під корінб. цілі понятні до справи.
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10.07.2022 23:12 Відповісти
малядец, проявил жест доброи воли
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10.07.2022 20:44 Відповісти
Какая прелесть!Еще одна свинособака исдохла ***......................
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10.07.2022 21:04 Відповісти
Та і йух з ним. Слава нашим ССО!
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10.07.2022 21:10 Відповісти
Боротьба з корупцією.
Водій на Харківщині розповів військовим, що поліціант на посту вимагав з нього 300 грн. Військові приїхали і заарештували порушника.
https://t.me/informnapalm/10343
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10.07.2022 21:13 Відповісти
Не куда они не ехали. Они рядом работали в связке с ментами.
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10.07.2022 21:19 Відповісти
"В связке", это типа ментов не просто арестовали, а ещё и связали?
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11.07.2022 06:17 Відповісти
А потім образилися на цих ментів і вирішили їх здати, класна у вас логіка.
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11.07.2022 06:29 Відповісти
Не помним. Не любим. Не скорбим.

Сподіваюся, він здох - земля скловатю, бетоном
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10.07.2022 21:15 Відповісти
забамбась нам бубочка відосік, ***** сандей, тре тримати марку.
а краще на фортопіані шо збацай однією струною, ми заглотимо.
ідея безплатно - потрібен марш слугей, зелені композіціонери і словоблуди - це до вас
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10.07.2022 21:16 Відповісти
Гасите этих предателей- ************** где только можно….даже в сортире. Так даже ***** завещал. Смерть рашистам!
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10.07.2022 21:22 Відповісти
Воистину!
Кто так обзывается, тот в сортире и скончается )))))))))))
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10.07.2022 22:02 Відповісти
Пришлепнули ******** , и это прекрасно. Единственно меня беспокоит такой вопрос , почему на оккупированных территориях этих пидаров ликвидировать можно , а на не оккупированной нельзя ?
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10.07.2022 21:25 Відповісти
Тут вони під захистом Зе команди.
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10.07.2022 21:33 Відповісти
Від таких новин стискається очко Єрмака.
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10.07.2022 21:28 Відповісти
И громко трескается шифер 😂
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10.07.2022 21:37 Відповісти
Предателям СМРТ!
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10.07.2022 21:46 Відповісти
здох колаборант, ну і хер зним.... а може вже й окремо.
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10.07.2022 22:23 Відповісти
інспекцією ССО-ЗСУ були перевірені тилові об'єкти окупвійськ виконавцям респектіще!
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10.07.2022 22:30 Відповісти
Виродки. Харківська область-це Україна. Терористи - кацапи,а українці захисники своєї землі. Не голова адміністрації,а зрадник. Ох і в них перегорнута реальність.
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10.07.2022 23:32 Відповісти
ну так хорошего ему настроения
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11.07.2022 00:00 Відповісти
чому ніхто не повідомляє що цей гауляйтер партія слуга народу?
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11.07.2022 00:31 Відповісти
Усе правильно І з домовиною морочиться не треба У мене був знайомий Відкрив майстерню ритуальних послуг Робив "художні" домовини для "данєцких" Чого тільки родичі і друзі не видумували: і випивку туди клали, і їжу, і улюблену мисливську зброю Одного поховали в домовині у вигляді "Мерседеса" От і його хай ховають прямо в автомобілі
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11.07.2022 07:30 Відповісти
пика мокшанська. зайда, або швидше вилупок зайд.

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11.07.2022 13:33 Відповісти
 
 