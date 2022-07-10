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Ліквідовано керівника окупаційної влади Юнакова у місті Великий Бурлук на Харківщині
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У Харківській області ліквідовано місцевого колаборанта Юнакова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав народний депутат Олексій Гончаренко.
Він зазначив: "У Великому Бурлуці підірвали колаборанта-гауляйтера Євгенія Юнакова. Інформацію уточнюю. (Великі Бурлуки - Харківська область. Дуже важливий залізничний вузол для російської армії.)"
Пізніше цю інформацію підтвердили і самі окупанти
Топ коментарі
+56 Грышка Распутный 2
показати весь коментар10.07.2022 20:34
+50 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+36 Артюхов Олег
показати весь коментар10.07.2022 20:40
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Ще у когось питання є?
За спалену хату, за зрубаний сад,
За ту пісню, що чув ти колись солов'їну,
Але їм вже не було дороги назад.
Бо дорога назад - то неволя,
А ховатися в лісі не будемо ми,
Ми підемо вперед і здобудемо волю,
України своєї ми вірні сини...
https://www.youtube.com/watch?v=uXgClt_OX0s
Здохніть всі
Водій на Харківщині розповів військовим, що поліціант на посту вимагав з нього 300 грн. Військові приїхали і заарештували порушника.
https://t.me/informnapalm/10343
Сподіваюся, він здох - земля скловатю, бетоном
а краще на фортопіані шо збацай однією струною, ми заглотимо.
ідея безплатно - потрібен марш слугей, зелені композіціонери і словоблуди - це до вас
Кто так обзывается, тот в сортире и скончается )))))))))))