Ліквідовано керівника окупаційної влади Юнакова у місті Великий Бурлук на Харківщині

У Харківській області ліквідовано місцевого колаборанта Юнакова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав народний депутат Олексій Гончаренко.

Він зазначив: "У Великому Бурлуці підірвали колаборанта-гауляйтера Євгенія Юнакова. Інформацію уточнюю. (Великі Бурлуки - Харківська область. Дуже важливий залізничний вузол для російської армії.)"

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Пізніше цю інформацію підтвердили і самі окупанти