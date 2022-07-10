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Окупанти не можуть захопити Білогорівку на Луганщині, - голова ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай,сергій

Станом на вечір неділі, 10 липня, російські окупанти не можуть захопити н.п. Білогорівка на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Продовжуються бої у Білогорівці. Орки не можуть просунутися. Завдяки майстерності українських військових на полі бою та роботі артилеристів зі знищення ворожих складів боєприпасів - Луганщина досі тримається. Кількість атак та обстрілів зменшилася, без своєї артилерії окупанти майже безсилі", - написав він .

Також читайте: Окупанти стягують війська поблизу Білогорівки і обстрілюють навколишні населені пункти, - Гайдай. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
****** 2 армия мира не может 10 сутки взять ТАБЛИЧКУ С НАЗВАНИЕМ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СЕЛО.... а при этом грозят всему миру мы вам покажем..***** как мне это напоминает стихотворение Тараканище прямо про *****...
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10.07.2022 20:57
+27
Не можуть Білогірівку - хай спробують Чорнобаївку
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10.07.2022 20:55
+20
Жаба дала цицьки москалям.
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10.07.2022 20:55
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Жаба дала цицьки москалям.
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10.07.2022 20:55 Відповісти
Не можуть Білогірівку - хай спробують Чорнобаївку
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10.07.2022 20:55 Відповісти
****** 2 армия мира не может 10 сутки взять ТАБЛИЧКУ С НАЗВАНИЕМ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СЕЛО.... а при этом грозят всему миру мы вам покажем..***** как мне это напоминает стихотворение Тараканище прямо про *****...
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10.07.2022 20:57 Відповісти
Ще б якогось горобчика - скік-скок, ням-ням.
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10.07.2022 20:59 Відповісти
та они, *****, за пол года не смогли взять Марьинку в центре Донецка!
о чем там говорить.......
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10.07.2022 21:01 Відповісти
Напишеш: Крим - це Україна?
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10.07.2022 21:13 Відповісти
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10.07.2022 21:34 Відповісти
руський ******* - гори!!!
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10.07.2022 20:57 Відповісти
свежак от БАРМАЛЕЙКИ (кто в курсе)
*Гаврила ещё не начал, а уже об@cрался*....
https://youtu.be/2PtADReMu30
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10.07.2022 20:58 Відповісти
2-я армия третьего мира - хорошо сказано бармалейкой
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11.07.2022 01:39 Відповісти
Пришло время дать отпор и ответить ударами по военным объектам в России и Белоруси - The Washington Post
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10.07.2022 21:04 Відповісти
если укриана ударить по беларусии то это будет очень большая ошибка... беларусь может запросить одкб и развязать руки для полномасштабного вторжения
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10.07.2022 21:08 Відповісти
kто-кто ударит по белорашке?
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10.07.2022 21:21 Відповісти
Pablo Pablo bdf2917b

Тупий підліток чи черговий трольок на "Цензорі" вспливло?

"беларусь может запросить одкб и развязать руки для полномасштабного вторжения"
Яке там "одкб"? Те саме країни якої або взагалі малоспроможні у військовому плані або, як Казахстан засуджують паРашку?
Повномаштабна війна у нас ще з 24 лютого, а "вторжения" з території бССр вже були, не знало?

Доречі, ИзЫк рАдной підучи, ВІСІМ помилок на не повних ДВА рядка - на двієчника середніх класів не тягнеш, вбогий.
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10.07.2022 21:21 Відповісти
Так против нас воюет 90% военного потенциала ОДКБ, ничего не поменяется
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10.07.2022 21:23 Відповісти
Є припущення, що вони переходять до оборони зайнятої термторії - наприклад, вони перемістили частину підрозділів до Херсону та Запоріжжя. Нащо це робити, якщо якраз на Донбасі наступати найзручніше?
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10.07.2022 21:06 Відповісти
Потому что есть инфа, что за контрнаступление ВСУ под Харьковом у ихних генералов сильно головы полетели. Будут пытаться удержать захваченное, и пытаться набрать ещё мяса.
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10.07.2022 23:50 Відповісти
Самое время вспомнить лапотным басню Крылова про лисицу и виноград и затянуть псалом про "добрую-предобрую волю".
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10.07.2022 21:13 Відповісти
Щось кацапам не йде масть під Білогорівкою.
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10.07.2022 21:16 Відповісти
А алєнєвод вже ротом захопив по самі кордони...
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10.07.2022 21:23 Відповісти
Не потрібно радіти, бо під цим можуть бути багато "двохсотих" наших військових. Але така ціна нашої свободи. Де ті риги, які тут водили хороводи і казали, які ж великі брати для нас московити? Тільки бентежить, чому видають таку інформацію ті, що мають займатися людьми, забезпеченням товарами, послугами продуктами. А це мають коментувати Генштаб чи ЗСУ.
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10.07.2022 21:24 Відповісти
Бэрримор...что за вой и СкреПОНОС на моцкальских болотах?
HIMARS...Ceр!!
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10.07.2022 21:29 Відповісти
К чему эта бравада в коментах? Сколько было оккупировано Луганщины до 24.02? Половина? А теперь осталось только одно наше село со всей области. А ведь по идее на этом участке фронта должны быть наши лучшие и опытнейшие воины, укрепрайоны и т.д. А по итогу - прохлебали.
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10.07.2022 21:32 Відповісти
Тому що ситуація поступово змінюється.

На початку війни нас переважали по кількості, по якості озброєння, авіації та ракет.

Наразі ми переважаємо за кількістю військ, приблизний паритет по авіації (насправді вона зараз відіграє лише допоміжну роль з обох сторін), у нас є точна артилерія на відміну від росіян, у росіян обмаль ******** ракет та навіть не так багато ******** танків, а в минулі тижні у нас з'явився інструмент для ударів по тилу, який одразу ж приніс нам «оперативну паузу».

Втрата території - погано, але не забуваємо, що ціль Росії - повне знищення України.
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10.07.2022 21:45 Відповісти
По сравнению с кацапами в пригороде Киева в марте, нынешняя ситуация выглядит гораздо оптимистичней.
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10.07.2022 22:16 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.07.2022 21:35 Відповісти
ну после сообщения Гайдая возьмут...этот мудак вечно накаркает...
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10.07.2022 21:37 Відповісти
Я просто диванний стратег. але, здається, це ніколи не закінчиться, поки живу силу противника не буде знищено. для цього знищення *********** необхідне, але недостатньо, врешті-решт необхідно оточення та ліквідація.
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10.07.2022 21:48 Відповісти
 
 