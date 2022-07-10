Окупанти не можуть захопити Білогорівку на Луганщині, - голова ОВА
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Станом на вечір неділі, 10 липня, російські окупанти не можуть захопити н.п. Білогорівка на Луганщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.
"Продовжуються бої у Білогорівці. Орки не можуть просунутися. Завдяки майстерності українських військових на полі бою та роботі артилеристів зі знищення ворожих складів боєприпасів - Луганщина досі тримається. Кількість атак та обстрілів зменшилася, без своєї артилерії окупанти майже безсилі", - написав він .
Топ коментарі
+30 VOLVO XC 70
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+27 Yaroslav Vinnitsa
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+20 Саша Пончик
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Будь ласка, зачекайте...
о чем там говорить.......
*Гаврила ещё не начал, а уже об@cрался*....
https://youtu.be/2PtADReMu30
Тупий підліток чи черговий трольок на "Цензорі" вспливло?
"беларусь может запросить одкб и развязать руки для полномасштабного вторжения"
Яке там "одкб"? Те саме країни якої або взагалі малоспроможні у військовому плані або, як Казахстан засуджують паРашку?
Повномаштабна війна у нас ще з 24 лютого, а "вторжения" з території бССр вже були, не знало?
Доречі, ИзЫк рАдной підучи, ВІСІМ помилок на не повних ДВА рядка - на двієчника середніх класів не тягнеш, вбогий.
HIMARS...Ceр!!
На початку війни нас переважали по кількості, по якості озброєння, авіації та ракет.
Наразі ми переважаємо за кількістю військ, приблизний паритет по авіації (насправді вона зараз відіграє лише допоміжну роль з обох сторін), у нас є точна артилерія на відміну від росіян, у росіян обмаль ******** ракет та навіть не так багато ******** танків, а в минулі тижні у нас з'явився інструмент для ударів по тилу, який одразу ж приніс нам «оперативну паузу».
Втрата території - погано, але не забуваємо, що ціль Росії - повне знищення України.