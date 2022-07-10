Оккупанты не могут захватить Белогоровку на Луганщине, - глава ОВА

По состоянию на вечер воскресенья, 10 июля, российские оккупанты не могут захватить н.п. Белогоровка в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Продолжаются бои в Белогоровке. Орки не могут продвинуться. Благодаря мастерству украинских военных на поле боя и работе артиллеристов по уничтожению вражеских складов боеприпасов - Луганщина до сих пор держится. Количество атак и обстрелов уменьшилось, без своей артиллерии оккупанты почти бессильны", - написал он.

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