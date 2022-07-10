РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4869 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
9 374 29
Луганщина (6251) Гайдай_ЛОГА (714)

Оккупанты не могут захватить Белогоровку на Луганщине, - глава ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гайдай,сергій

По состоянию на вечер воскресенья, 10 июля, российские оккупанты не могут захватить н.п. Белогоровка в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Продолжаются бои в Белогоровке. Орки не могут продвинуться. Благодаря мастерству украинских военных на поле боя и работе артиллеристов по уничтожению вражеских складов боеприпасов - Луганщина до сих пор держится. Количество атак и обстрелов уменьшилось, без своей артиллерии оккупанты почти бессильны", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты стягивают войска вблизи Белогоровки и обстреливают окрестные населенные пункты, - Гайдай. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+30
****** 2 армия мира не может 10 сутки взять ТАБЛИЧКУ С НАЗВАНИЕМ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СЕЛО.... а при этом грозят всему миру мы вам покажем..***** как мне это напоминает стихотворение Тараканище прямо про *****...
показать весь комментарий
10.07.2022 20:57
+27
Не можуть Білогірівку - хай спробують Чорнобаївку
показать весь комментарий
10.07.2022 20:55
+20
Жаба дала цицьки москалям.
показать весь комментарий
10.07.2022 20:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жаба дала цицьки москалям.
показать весь комментарий
10.07.2022 20:55 Ответить
Не можуть Білогірівку - хай спробують Чорнобаївку
показать весь комментарий
10.07.2022 20:55 Ответить
****** 2 армия мира не может 10 сутки взять ТАБЛИЧКУ С НАЗВАНИЕМ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СЕЛО.... а при этом грозят всему миру мы вам покажем..***** как мне это напоминает стихотворение Тараканище прямо про *****...
показать весь комментарий
10.07.2022 20:57 Ответить
Ще б якогось горобчика - скік-скок, ням-ням.
показать весь комментарий
10.07.2022 20:59 Ответить
та они, *****, за пол года не смогли взять Марьинку в центре Донецка!
о чем там говорить.......
показать весь комментарий
10.07.2022 21:01 Ответить
Напишеш: Крим - це Україна?
показать весь комментарий
10.07.2022 21:13 Ответить
показать весь комментарий
10.07.2022 21:34 Ответить
руський ******* - гори!!!
показать весь комментарий
10.07.2022 20:57 Ответить
свежак от БАРМАЛЕЙКИ (кто в курсе)
*Гаврила ещё не начал, а уже об@cрался*....
https://youtu.be/2PtADReMu30
показать весь комментарий
10.07.2022 20:58 Ответить
2-я армия третьего мира - хорошо сказано бармалейкой
показать весь комментарий
11.07.2022 01:39 Ответить
Пришло время дать отпор и ответить ударами по военным объектам в России и Белоруси - The Washington Post
показать весь комментарий
10.07.2022 21:04 Ответить
если укриана ударить по беларусии то это будет очень большая ошибка... беларусь может запросить одкб и развязать руки для полномасштабного вторжения
показать весь комментарий
10.07.2022 21:08 Ответить
kто-кто ударит по белорашке?
показать весь комментарий
10.07.2022 21:21 Ответить
Pablo Pablo bdf2917b

Тупий підліток чи черговий трольок на "Цензорі" вспливло?

"беларусь может запросить одкб и развязать руки для полномасштабного вторжения"
Яке там "одкб"? Те саме країни якої або взагалі малоспроможні у військовому плані або, як Казахстан засуджують паРашку?
Повномаштабна війна у нас ще з 24 лютого, а "вторжения" з території бССр вже були, не знало?

Доречі, ИзЫк рАдной підучи, ВІСІМ помилок на не повних ДВА рядка - на двієчника середніх класів не тягнеш, вбогий.
показать весь комментарий
10.07.2022 21:21 Ответить
Так против нас воюет 90% военного потенциала ОДКБ, ничего не поменяется
показать весь комментарий
10.07.2022 21:23 Ответить
Є припущення, що вони переходять до оборони зайнятої термторії - наприклад, вони перемістили частину підрозділів до Херсону та Запоріжжя. Нащо це робити, якщо якраз на Донбасі наступати найзручніше?
показать весь комментарий
10.07.2022 21:06 Ответить
Потому что есть инфа, что за контрнаступление ВСУ под Харьковом у ихних генералов сильно головы полетели. Будут пытаться удержать захваченное, и пытаться набрать ещё мяса.
показать весь комментарий
10.07.2022 23:50 Ответить
Самое время вспомнить лапотным басню Крылова про лисицу и виноград и затянуть псалом про "добрую-предобрую волю".
показать весь комментарий
10.07.2022 21:13 Ответить
Щось кацапам не йде масть під Білогорівкою.
показать весь комментарий
10.07.2022 21:16 Ответить
А алєнєвод вже ротом захопив по самі кордони...
показать весь комментарий
10.07.2022 21:23 Ответить
Не потрібно радіти, бо під цим можуть бути багато "двохсотих" наших військових. Але така ціна нашої свободи. Де ті риги, які тут водили хороводи і казали, які ж великі брати для нас московити? Тільки бентежить, чому видають таку інформацію ті, що мають займатися людьми, забезпеченням товарами, послугами продуктами. А це мають коментувати Генштаб чи ЗСУ.
показать весь комментарий
10.07.2022 21:24 Ответить
Бэрримор...что за вой и СкреПОНОС на моцкальских болотах?
HIMARS...Ceр!!
показать весь комментарий
10.07.2022 21:29 Ответить
К чему эта бравада в коментах? Сколько было оккупировано Луганщины до 24.02? Половина? А теперь осталось только одно наше село со всей области. А ведь по идее на этом участке фронта должны быть наши лучшие и опытнейшие воины, укрепрайоны и т.д. А по итогу - прохлебали.
показать весь комментарий
10.07.2022 21:32 Ответить
Тому що ситуація поступово змінюється.

На початку війни нас переважали по кількості, по якості озброєння, авіації та ракет.

Наразі ми переважаємо за кількістю військ, приблизний паритет по авіації (насправді вона зараз відіграє лише допоміжну роль з обох сторін), у нас є точна артилерія на відміну від росіян, у росіян обмаль ******** ракет та навіть не так багато ******** танків, а в минулі тижні у нас з'явився інструмент для ударів по тилу, який одразу ж приніс нам «оперативну паузу».

Втрата території - погано, але не забуваємо, що ціль Росії - повне знищення України.
показать весь комментарий
10.07.2022 21:45 Ответить
По сравнению с кацапами в пригороде Киева в марте, нынешняя ситуация выглядит гораздо оптимистичней.
показать весь комментарий
10.07.2022 22:16 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
10.07.2022 21:35 Ответить
ну после сообщения Гайдая возьмут...этот мудак вечно накаркает...
показать весь комментарий
10.07.2022 21:37 Ответить
Я просто диванний стратег. але, здається, це ніколи не закінчиться, поки живу силу противника не буде знищено. для цього знищення *********** необхідне, але недостатньо, врешті-решт необхідно оточення та ліквідація.
показать весь комментарий
10.07.2022 21:48 Ответить
 
 