Оккупанты не могут захватить Белогоровку на Луганщине, - глава ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на вечер воскресенья, 10 июля, российские оккупанты не могут захватить н.п. Белогоровка в Луганской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
"Продолжаются бои в Белогоровке. Орки не могут продвинуться. Благодаря мастерству украинских военных на поле боя и работе артиллеристов по уничтожению вражеских складов боеприпасов - Луганщина до сих пор держится. Количество атак и обстрелов уменьшилось, без своей артиллерии оккупанты почти бессильны", - написал он.
Топ комментарии
+30 VOLVO XC 70
показать весь комментарий10.07.2022 20:57
+27 Yaroslav Vinnitsa
показать весь комментарий10.07.2022 20:55
+20 Саша Пончик
показать весь комментарий10.07.2022 20:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
о чем там говорить.......
*Гаврила ещё не начал, а уже об@cрался*....
https://youtu.be/2PtADReMu30
Тупий підліток чи черговий трольок на "Цензорі" вспливло?
"беларусь может запросить одкб и развязать руки для полномасштабного вторжения"
Яке там "одкб"? Те саме країни якої або взагалі малоспроможні у військовому плані або, як Казахстан засуджують паРашку?
Повномаштабна війна у нас ще з 24 лютого, а "вторжения" з території бССр вже були, не знало?
Доречі, ИзЫк рАдной підучи, ВІСІМ помилок на не повних ДВА рядка - на двієчника середніх класів не тягнеш, вбогий.
HIMARS...Ceр!!
На початку війни нас переважали по кількості, по якості озброєння, авіації та ракет.
Наразі ми переважаємо за кількістю військ, приблизний паритет по авіації (насправді вона зараз відіграє лише допоміжну роль з обох сторін), у нас є точна артилерія на відміну від росіян, у росіян обмаль ******** ракет та навіть не так багато ******** танків, а в минулі тижні у нас з'явився інструмент для ударів по тилу, який одразу ж приніс нам «оперативну паузу».
Втрата території - погано, але не забуваємо, що ціль Росії - повне знищення України.