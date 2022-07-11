Ліз Трасс розпочала боротьбу за посаду прем'єр-міністра Великої Британії
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Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс вирішила балотуватися на посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра Великої Британії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sky news.
Пізно ввечері 10 липня стало відомо, що Трасс вступає в гонку за лідерство у партії консерваторів.
Вона оголосила, що балотується на посаду лідера партії торі – це робить її 10-м офіційно оголошеним кандидатом.
Трасс сказала The Daily Telegraph, що почне скорочувати податки з першого дня, якщо стане прем’єр-міністром.
Як зазначається, 46-річну Трасс називають потенційним наступником Бориса Джонсона і, згідно з опитуваннями, вона користується популярністю серед членів Консервативної партії.
Трасс стала депутатом з 2010 року і почала підніматися міністерськими сходами невдовзі після вступу до парламенту.
Вона найдовше постійно працює в кабінеті міністрів, займала посади при Девіді Кемероні, Терезі Мей та Джонсоні.
Будь ласка, зачекайте...
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"Это снизошел ангел истории! Мы ощущаем трепет его крыльев вокруг нас. Разве это не есть дар судьбы, которого мы ждали с таким нетерпением?!""
У. Ширер "Взлёт и Падение Третьего Рейха".
але в печінь не бити і в морду теж...
Україна воюе войну зі звязанами руками - не гарно це... зовсім не гарно...
тактіка проста - все вижечь перед собою.....
Саме Трасс першою сказала лаврову, що воронєж і ростов це не росія. рашисти думали, що це був конфуз, але то був прогноз)
То что нужно на место Столтенберга.