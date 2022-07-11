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Ліз Трасс розпочала боротьбу за посаду прем'єр-міністра Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

трасс

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс вирішила балотуватися на посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра Великої Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sky news.

Пізно ввечері 10 липня стало відомо, що Трасс вступає в гонку за лідерство у партії консерваторів.

Вона оголосила, що балотується на посаду лідера партії торі – це робить її 10-м офіційно оголошеним кандидатом.

Трасс сказала The Daily Telegraph, що почне скорочувати податки з першого дня, якщо стане прем’єр-міністром.

Також читайте: На посаду лідера британських консерваторів претендують уже дев'ятеро людей

Як зазначається, 46-річну Трасс називають потенційним наступником Бориса Джонсона і, згідно з опитуваннями, вона користується популярністю серед членів Консервативної партії.

Трасс стала депутатом з 2010 року і почала підніматися міністерськими сходами невдовзі після вступу до парламенту.

Вона найдовше постійно працює в кабінеті міністрів, займала посади при Девіді Кемероні, Терезі Мей та Джонсоні.

Також читайте: Ексглава МЗС Британії Хант та ексміністр екології Джавід заявили про висування своїх кандидатур на посаду прем'єр-міністра

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
Нарешті, той кандидат якого варто підтримати! Вперед, пані Трасс!
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11.07.2022 01:03
+15
Лишь бы индуса или араба не выбрали
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11.07.2022 01:16
+11
Вообще расизм - это плохо, а борьба за экологию - хорошо. Но не когда какой-то мутный типа министр экологии скидывает фигуру исторического масштаба своей отставкой, а потом такой как ни в чём не бывало пытается лезть в его кресло.
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11.07.2022 01:13
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11.07.2022 01:02 Відповісти
Трасс, як бандерівка, вважає, що Воронєжська і Ростовська область це Україна. Лавров бурить окропом. :
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11.07.2022 06:33 Відповісти
Нарешті, той кандидат якого варто підтримати! Вперед, пані Трасс!
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11.07.2022 01:03 Відповісти
Дикари сейчас радуются отставке Джонсона.
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11.07.2022 01:04 Відповісти
Гитлер наверное тоже очень радовался, когда Рузвельт умер... за три недели до капитуляции Германии
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11.07.2022 01:31 Відповісти
"Когда поздно вечером министр пропаганды возвратился в Берлин, центр столицы полыхал в огне после очередного налета английской авиации. Пожаром были охвачены уцелевшая часть здания канцелярии и отель "Адлон" на Вильгельмштрассе. У входа в министерство пропаганды Геббельса приветствовал секретарь, сообщивший ему срочную новость: "Рузвельт умер". Лицо министра засветилось в отблесках пожара, охватившего здание канцелярии на противоположной стороне Вильгельмштрассе, и это увидели все. "Принесите лучшего шампанского, - воскликнул Геббельс, - и соедините меня с фюрером". Гитлер пережидал бомбежку в подземном бункере. Он подошел к телефону.

"Мой фюрер! - воскликнул Геббельс. - Я поздравляю вас! Рузвельт умер! Звезды предрекли, что вторая половина апреля станет для нас поворотным моментом. Сегодня пятница, 13 апреля (было уже за полночь). Это и есть поворотный момент!" Реакция Гитлера на эту новость в документах не зафиксирована, хотя ее нетрудно представить, учитывая воодушевление, которое он черпал у Карлейля и в гороскопах. Свидетельства же реакции Геббельса сохранились. По словам его секретаря, "он впал в экстаз". Его чувства разделял и известный нам граф Шверин фон Крозиг. Когда статс-секретарь Геббельса сообщил ему по телефону, что Рузвельт умер, Крозиг, если верить записи в его дневнике, воскликнул:

"Это снизошел ангел истории! Мы ощущаем трепет его крыльев вокруг нас. Разве это не есть дар судьбы, которого мы ждали с таким нетерпением?!""

У. Ширер "Взлёт и Падение Третьего Рейха".
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11.07.2022 08:24 Відповісти
Нехай пітекантропи радіють, для них все ще попереду. Я думаю, що Ліз Трасс підготує їм гарний сюрприз.
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11.07.2022 02:19 Відповісти
полу стадо почало гонку на кресло і зватися чуприною...
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11.07.2022 01:10 Відповісти
Вообще расизм - это плохо, а борьба за экологию - хорошо. Но не когда какой-то мутный типа министр экологии скидывает фигуру исторического масштаба своей отставкой, а потом такой как ни в чём не бывало пытается лезть в его кресло.
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11.07.2022 01:13 Відповісти
Ага. Я розізлилася. Свиня така.
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11.07.2022 01:24 Відповісти
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11.07.2022 01:38 Відповісти
Ліз, я за тебе.
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11.07.2022 01:15 Відповісти
спробуйте захищатися коли на тебе напали,
але в печінь не бити і в морду теж...
Україна воюе войну зі звязанами руками - не гарно це... зовсім не гарно...
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11.07.2022 01:27 Відповісти
Лишь бы индуса или араба не выбрали
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11.07.2022 01:16 Відповісти
или негра. Они таких любят....
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11.07.2022 01:39 Відповісти
Имеете какие-то проблемы с афроамериканцем по имени Ллойд Остин?
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11.07.2022 01:42 Відповісти
Точно! Вообще, что за пещерные понятия о цвете кожи. Как в средние века блин....
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11.07.2022 02:03 Відповісти
Женя, посмотрите фото, министра обороны США. Может что поймете. А еще можно почитать его биографию, где работал, какие долности занимал. И сравнить с собой. Вы же представитель высшей белой расы, правильно?
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11.07.2022 02:10 Відповісти
поклонник blm?? удачи
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13.07.2022 19:38 Відповісти
Наш человек ... Говорит иногда "прямее" , чем Боря - может даже оказаться жестче , чем он.
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11.07.2022 01:25 Відповісти
редкая женщина может быть жестче мужчины....
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11.07.2022 01:40 Відповісти
Сподіваюсь, що буде нова Маргарет Тетчер, а не Тереза Мей!
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11.07.2022 01:27 Відповісти
Тримаю кулаки за Ліз
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11.07.2022 01:29 Відповісти
кацапня буде палити і далі..
тактіка проста - все вижечь перед собою.....
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11.07.2022 02:03 Відповісти
Це найкращій варіант.
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11.07.2022 02:17 Відповісти
Пишуть, що Ліз Трасс є ймовірним наступником Бориса. Якщо це так, то це непогано.
Саме Трасс першою сказала лаврову, що воронєж і ростов це не росія. рашисти думали, що це був конфуз, але то був прогноз)
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11.07.2022 02:35 Відповісти
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11.07.2022 02:48 Відповісти
Достойний кандидат, думаю, брити не погадають...
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11.07.2022 05:25 Відповісти
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11.07.2022 06:49 Відповісти
"Ліз Трасс" - звучить як трасируюча куля. Саме ця панянка здатна поховати рашку, ніхто інший. В тандемі зі ВСУ.
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11.07.2022 07:04 Відповісти
Вона як реінкарнація Маргарет Тетчер!
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11.07.2022 08:09 Відповісти
Левая пропаганда (то есть практически все медиа Великобритании) твердо намерена выгнать этих брекзитеров из английской политики и забыть о них навсегда.
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11.07.2022 08:11 Відповісти
Джонсон никуда не денется, а станет только злее.
То что нужно на место Столтенберга.
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11.07.2022 08:49 Відповісти
Зацькували Джонсонюка лише щоб виторгувати собі більше портфелів. Дебіли бл@ть!!!!
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11.07.2022 10:38 Відповісти
 
 