Євросоюз готовий допомагати Україні через Механізм цивільного захисту, - Монастирський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Приєднання до Механізму цивільного захисту ЄС, який об’єднує усі служби з надзвичайних ситуацій в Євросоюзі, є пріоритетом для України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посилнням на Укрінформ, про це під час візиту до Варшави у коментарі українським ЗМІ заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, коментуючи свою участь у саміті глав МВС країн Євросоюзу, що відбудеться 11 липня у Празі.
"У нас стоїть запит, щоб ми увійшли до європейських інституцій. Зокрема, йдеться про Механізм цивільного захисту, який об’єднує усі європейські служби з надзвичайних ситуацій і їхні аналоги. Сьогодні ми активно співпрацюємо з цією інституцією", - зазначив міністр.
Він додав, що завдяки Механізму Україна отримала кількасот автомобілів для рятувальників - це особливо важливо, оскільки багато машин було понівечено і втрачено внаслідок російських обстрілів.
За словами міністра, європейські колеги готові надавати Україні техніку та обладнання саме через Механізм цивільного захисту ЄС.
Тому, одна з моїх головних цілей – спілкування з міністрами, щоб ми включилися в цей процес, приєдналися до цієї інституції", - наголосив Монастирський.
Він повідомив, що під час саміту у Празі виступить із доповіддю про те, як Україна готувалися до війни з росією, які було зроблено помилки, і якими були сильні сторони цієї підготовки.
"Вони хочуть почути для себе, які висновки їм треба зробити і що треба переробити, аби бути готовими до викликів, які сьогодні є в Європі", - констатував міністр.
Монастирський додав, що країни ЄС у найближчі роки більше коштів вкладатимуть у правоохоронну систему, систему цивільного захисту населення, адже всі розуміють, перед якими викликами стоїть сьогодні світ.
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Эти зелёные твари оказывается готовились к войне и сейчас будут рассказывать про сильную сторону этой подготовки. Ну б**** ди с брехливими мордами, ненавижу так же как и рашистов.
Було б добре аби всі зе-гниди пострибали у провалля слідом за головними зе-крисами...
і не треба слів...,
бо ******* словами.... - дій? - нуль
Джерело стверджує, що це символічний крок Байдена назустріч республіканцям, з якими він намагається зберегти максимально можливу єдність з українського питання. Тим більше, що у Білого Дома також накопичилось достатньо неприємних питаннь до глави ОПУ.
не схавають? - а друга по доміку уточкi, карлік....
а ні - то дожидайтесь "хороших" руських - і не стонать
https://twitter.com/TyshkomNyshkom/status/1546242529212915713
вона прищава... фу...
З моменту останнього оновлення не було помітних змін для керування.
https://censor.net/ru/resonance/3153915/zamglavy_op_andreyi_smirnov_inogda_pishu_bogdanu_vtorye_sutki_ne_poluchal_perejivayu_i_tut_je_nahoditsya