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Євросоюз готовий допомагати Україні через Механізм цивільного захисту, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

монастирський

Приєднання до Механізму цивільного захисту ЄС, який об’єднує усі служби з надзвичайних ситуацій в Євросоюзі, є пріоритетом для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилнням на Укрінформ, про це під час візиту до Варшави у коментарі українським ЗМІ заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, коментуючи свою участь у саміті глав МВС країн Євросоюзу, що відбудеться 11 липня у Празі.

"У нас стоїть запит, щоб ми увійшли до європейських інституцій. Зокрема, йдеться про Механізм цивільного захисту, який об’єднує усі європейські служби з надзвичайних ситуацій і їхні аналоги. Сьогодні ми активно співпрацюємо з цією інституцією", - зазначив міністр.

Він додав, що завдяки Механізму Україна отримала кількасот автомобілів для рятувальників - це особливо важливо, оскільки багато машин було понівечено і втрачено внаслідок російських обстрілів.

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За словами міністра, європейські колеги готові надавати Україні техніку та обладнання саме через Механізм цивільного захисту ЄС.

Тому, одна з моїх головних цілей – спілкування з міністрами, щоб ми включилися в цей процес, приєдналися до цієї інституції", - наголосив Монастирський.

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Він повідомив, що під час саміту у Празі виступить із доповіддю про те, як Україна готувалися до війни з росією, які було зроблено помилки, і якими були сильні сторони цієї підготовки.

"Вони хочуть почути для себе, які висновки їм треба зробити і що треба переробити, аби бути готовими до викликів, які сьогодні є в Європі", - констатував міністр.

Монастирський додав, що країни ЄС у найближчі роки більше коштів вкладатимуть у правоохоронну систему, систему цивільного захисту населення, адже всі розуміють, перед якими викликами стоїть сьогодні світ.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Ах ти с-ka , ""Він повідомив, що під час саміту у Празі виступить із доповіддю про те, як Україна готувалися до війни з росією, які було зроблено помилки, і якими були сильні сторони цієї підготовки.

Эти зелёные твари оказывается готовились к войне и сейчас будут рассказывать про сильную сторону этой подготовки. Ну б**** ди с брехливими мордами, ненавижу так же как и рашистов.
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11.07.2022 02:09
+10
CNBC: Попри шалені заперечення української сторони, Адміністрація Байдена дала команду спецслужбам додатково перевірити заяви Спартц щодо можливих зв'язків Єрмака з російськими контрпартнерами.
Джерело стверджує, що це символічний крок Байдена назустріч республіканцям, з якими він намагається зберегти максимально можливу єдність з українського питання. Тим більше, що у Білого Дома також накопичилось достатньо неприємних питаннь до глави ОПУ.
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11.07.2022 02:24
+7
Гундосити і далі буде. Бо він не тільки Боневтік, а ще і Гнида.
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11.07.2022 07:06
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Ах ти с-ka , ""Він повідомив, що під час саміту у Празі виступить із доповіддю про те, як Україна готувалися до війни з росією, які було зроблено помилки, і якими були сильні сторони цієї підготовки.

Эти зелёные твари оказывается готовились к войне и сейчас будут рассказывать про сильную сторону этой подготовки. Ну б**** ди с брехливими мордами, ненавижу так же как и рашистов.
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11.07.2022 02:09 Відповісти
А Шольц друг України.
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11.07.2022 03:44 Відповісти
Доброю новиною зранку була б, що дерьмак застрелився з парабелуму дарованого монєй. Але щось гальмують.
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11.07.2022 06:40 Відповісти
Та ні.

Було б добре аби всі зе-гниди пострибали у провалля слідом за головними зе-крисами...
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11.07.2022 07:49 Відповісти
загризіть турбіну з канадії до ерманії...
і не треба слів...,
бо ******* словами.... - дій? - нуль
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11.07.2022 02:21 Відповісти
Джастіна не чіпаєм. Він, молодець.
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11.07.2022 03:25 Відповісти
CNBC: Попри шалені заперечення української сторони, Адміністрація Байдена дала команду спецслужбам додатково перевірити заяви Спартц щодо можливих зв'язків Єрмака з російськими контрпартнерами.
Джерело стверджує, що це символічний крок Байдена назустріч республіканцям, з якими він намагається зберегти максимально можливу єдність з українського питання. Тим більше, що у Білого Дома також накопичилось достатньо неприємних питаннь до глави ОПУ.
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11.07.2022 02:24 Відповісти
Якби Єрмак був українським патріотом, а не російським кротом, то відразу подав би у відставку, адже держава важливіша. Але ніт. Єрмак триматиметься за посаду до останнього, поки США не нададуть незаперечних доказів його причестності до ФСБ. Історія Деркача повторюється.
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11.07.2022 03:14 Відповісти
Интересно, как поступит Бонэвтик, когда ему предъявят доказательства причастности к ФСБ Ермака? Отморозится и сделает невинную морду лица?
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11.07.2022 06:37 Відповісти
Гундосити і далі буде. Бо він не тільки Боневтік, а ще і Гнида.
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11.07.2022 07:06 Відповісти
А хто кришує і керує збіговиськом крис? Гнусавий патріот?
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11.07.2022 07:54 Відповісти
дві малявки на собі унесу від бомб подальше.....
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11.07.2022 02:27 Відповісти
Ніч наступає, прокидається HlMARS
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11.07.2022 02:29 Відповісти
и только свежие картриджи вдоль дорог лежат... и тишина... (с)
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11.07.2022 03:58 Відповісти
одна ракета по ***** по підеру....
не схавають? - а друга по доміку уточкi, карлік....
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11.07.2022 02:44 Відповісти
Розберись з своїми мусорами зрадниками і хабарниками.
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11.07.2022 02:56 Відповісти
галопом з зони бойових дій - розвяжіть рукі ЗСУ...
а ні - то дожидайтесь "хороших" руських - і не стонать
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11.07.2022 02:57 Відповісти
Луганськ, Бєлгород, вам спицця чи не спицця?
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11.07.2022 02:58 Відповісти
Луганськ, прильоти по складах БК рашистів
https://twitter.com/TyshkomNyshkom/status/1546242529212915713
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11.07.2022 03:06 Відповісти
за татуньку кожному квартальцу по широкому їббалу...
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11.07.2022 03:03 Відповісти
97мі - міняйте тетку...
вона прищава... фу...
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11.07.2022 03:10 Відповісти
Карта орієнтовної ситуації на місцях в Україні станом на 00:00 UTC 07.11.22.

З моменту останнього оновлення не було помітних змін для керування.
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11.07.2022 03:17 Відповісти
Зовсім скоро 4 ранку. Чекаємо на бавовну!
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11.07.2022 03:24 Відповісти
та вони там 95ті чисто стебуться поки криворогатий грає гетьмана
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11.07.2022 03:33 Відповісти
кто может идентифицировать тело в очочках?

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11.07.2022 03:54 Відповісти
Колишній адвокат Єфремова і Лукаш теж і Корбана
https://censor.net/ru/resonance/3153915/zamglavy_op_andreyi_smirnov_inogda_pishu_bogdanu_vtorye_sutki_ne_poluchal_perejivayu_i_tut_je_nahoditsya
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11.07.2022 04:45 Відповісти
типа связной между портновым и ермаком
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11.07.2022 06:35 Відповісти
Пусть его патологоанатом идентифицирует
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11.07.2022 17:19 Відповісти
И ведь как стоят. Хватило бы одной пули
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11.07.2022 17:20 Відповісти
 
 