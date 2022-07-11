Євросоюз готовий допомагати Україні через Механізм цивільного захисту, - Монастирський

Приєднання до Механізму цивільного захисту ЄС, який об’єднує усі служби з надзвичайних ситуацій в Євросоюзі, є пріоритетом для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилнням на Укрінформ, про це під час візиту до Варшави у коментарі українським ЗМІ заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, коментуючи свою участь у саміті глав МВС країн Євросоюзу, що відбудеться 11 липня у Празі.

"У нас стоїть запит, щоб ми увійшли до європейських інституцій. Зокрема, йдеться про Механізм цивільного захисту, який об’єднує усі європейські служби з надзвичайних ситуацій і їхні аналоги. Сьогодні ми активно співпрацюємо з цією інституцією", - зазначив міністр.

Він додав, що завдяки Механізму Україна отримала кількасот автомобілів для рятувальників - це особливо важливо, оскільки багато машин було понівечено і втрачено внаслідок російських обстрілів.

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За словами міністра, європейські колеги готові надавати Україні техніку та обладнання саме через Механізм цивільного захисту ЄС.

Тому, одна з моїх головних цілей – спілкування з міністрами, щоб ми включилися в цей процес, приєдналися до цієї інституції", - наголосив Монастирський.

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Він повідомив, що під час саміту у Празі виступить із доповіддю про те, як Україна готувалися до війни з росією, які було зроблено помилки, і якими були сильні сторони цієї підготовки.

"Вони хочуть почути для себе, які висновки їм треба зробити і що треба переробити, аби бути готовими до викликів, які сьогодні є в Європі", - констатував міністр.

Монастирський додав, що країни ЄС у найближчі роки більше коштів вкладатимуть у правоохоронну систему, систему цивільного захисту населення, адже всі розуміють, перед якими викликами стоїть сьогодні світ.

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