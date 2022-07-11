Запровадження іспиту для набуття громадянства України потребує законодавчого врегулювання, - відповідь Зеленського на петицію

Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати питання запровадження обов'язкового іспиту для здобуття громадянства України.

Про це йдеться у відповіді глави держави на електронну петицію № 22/140008-еп "Ввести обов'язковий іспит для отримання громадянства України", інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що питання про запровадження обов'язкового іспиту для набуття громадянства України вимагатиме законодавчого врегулювання. Згідно з Конституцією та Законом "Про Кабінет Міністрів України", уряд забезпечує проведення політики у сферах освіти та науки, всебічного розвитку та функціонування державної мови у всіх сферах суспільного життя на всій території України, проведення державної правової політики, регулює міграційні процеси.

"Тому я звернувся до прем'єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання", - повідомив президент.

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Зеленський пообіцяв проінформувати автора петиції про результати розгляду порушених питань.

Нагадаємо, електронна петиція щодо запровадження обов'язкового іспиту для отримання громадянства України оприлюднена на вебсайті Офіційного інтернет-представництва президента 23 травня 2022 року. В червні вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Її ініціатор Віталій Капустян пропонує, щоб охочі стати громадянами України, крім набору документів, мали скласти іспит, який передбачає три складові: тести з української мови, історії України та на знання Конституції. Також автор пропонує вивчення державного гімну.

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