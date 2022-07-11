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громадянство (908) Зеленський (17531) іспити (99) петиція (262) Денис Шмигаль (2721)

Запровадження іспиту для набуття громадянства України потребує законодавчого врегулювання, - відповідь Зеленського на петицію

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

паспорт

Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати питання запровадження обов'язкового іспиту для здобуття громадянства України.

Про це йдеться у відповіді глави держави на електронну петицію № 22/140008-еп "Ввести обов'язковий іспит для отримання громадянства України", інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що питання про запровадження обов'язкового іспиту для набуття громадянства України вимагатиме законодавчого врегулювання. Згідно з Конституцією та Законом "Про Кабінет Міністрів України", уряд забезпечує проведення політики у сферах освіти та науки, всебічного розвитку та функціонування державної мови у всіх сферах суспільного життя на всій території України, проведення державної правової політики, регулює міграційні процеси.

"Тому я звернувся до прем'єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання", - повідомив президент.

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Зеленський пообіцяв проінформувати автора петиції про результати розгляду порушених питань.

Нагадаємо, електронна петиція щодо запровадження обов'язкового іспиту для отримання громадянства України оприлюднена на вебсайті Офіційного інтернет-представництва президента 23 травня 2022 року. В червні вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Її ініціатор Віталій Капустян пропонує, щоб охочі стати громадянами України, крім набору документів, мали скласти іспит, який передбачає три складові: тести з української мови, історії України та на знання Конституції. Також автор пропонує вивчення державного гімну.

Також читайте: У Раді пропонують позбавляти українців громадянства за державну зраду

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+26
От брехливое чмо. Законодательство требует, что претендент прожил 5 лет в Украине, но Боневтика этог в случае с Невзоровым не остановило. Там же дружбаны порешали. А тут вдруг про закон вспомнил.
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11.07.2022 12:35
+19
Так сам Зеленський не знає ні мови, ні істоії, ні Конституції!
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11.07.2022 12:36
+17
звіснол потребує, тому що якщо його запровадити. ти вова перший же будеш депортований)) на ізгаіль
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11.07.2022 12:30
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звіснол потребує, тому що якщо його запровадити. ти вова перший же будеш депортований)) на ізгаіль
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11.07.2022 12:30 Відповісти
Вже обід, а оманський нічого не робить з дєрьмаком. І дерьмак не робить з собою нічого. Вони, що зговорилися?
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11.07.2022 12:35 Відповісти
Якщо закон буде прийнято то для іспиту доведеться вчити історію.
Якщо будуть вчити історію то побачать паралелі з минулим і зроблять висновки.
Якщо зроблять висновки, то Слуг (цих нео-більшовиків) більше ніхто не обере.
Короче їм не вигідно
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11.07.2022 12:53 Відповісти
КО.
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11.07.2022 12:31 Відповісти
Доручив,доручив,потужно абыр-вал.....
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11.07.2022 12:31 Відповісти
О, не пройшло і 30 рочків....
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11.07.2022 12:34 Відповісти
От брехливое чмо. Законодательство требует, что претендент прожил 5 лет в Украине, но Боневтика этог в случае с Невзоровым не остановило. Там же дружбаны порешали. А тут вдруг про закон вспомнил.
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11.07.2022 12:35 Відповісти
невже, млять ці питання тепер на часі????
коли захопили крим, ВР розглядали питання оподаткування котів та собак
зараз в сто разів гірша ситуація,
ВІЙНА, МЛЯТЬ в Україні... розкрадання бюджету, недостача з таможні, незаконний видобуток газу, нафти, бурштину, розкрадання землі і тд і тп...
у мене шок від дій ОП, ВР і самого зе.
що, млять за радники такі?
де він їх набрав?
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11.07.2022 23:32 Відповісти
Так сам Зеленський не знає ні мови, ні істоії, ні Конституції!
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11.07.2022 12:36 Відповісти
Я, розгаварющий п#дар языком, требую что б у нас в Украине был этот закон. Такие как я в быту будут общаться по руски(как правило суржик), але громадянство отримуватимуть лише достойні
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11.07.2022 12:36 Відповісти
судячи з вашого напису,вам громадянство не світить,бо ви цього не гідні!
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11.07.2022 13:00 Відповісти
До уже нема більшості в раді? Чи знову не на часі?
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11.07.2022 12:39 Відповісти
так а в кого більшість у ВР? Вова, давай працюй.
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11.07.2022 12:45 Відповісти
Тобто монобільшисть готова прийняти закон про підарунки собі любимим, під час війни, а закон стосовно іспитів для «хароших руZZкіх» не можуть розробити???
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11.07.2022 12:46 Відповісти
Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України
Вищим органом в системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади.
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11.07.2022 12:51 Відповісти
а коли навальному дали громадянство, йому не довелося навіть заїхати на територію України просто онлайн.
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11.07.2022 12:53 Відповісти
до речі...іспит мають здавати всі,хто хоче мати право голосу,бо в нас дали громадянство автоматом в 1991-у році,а й досі більшисть не знає а ні мови,а ні історії,та й навіть Констітуції!
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11.07.2022 13:03 Відповісти
Перездати на громадянство мають всі громадяни.
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11.07.2022 13:03 Відповісти
Які збираються голосувати на виборах.
Решту позбавити права обирати владу.
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11.07.2022 13:05 Відповісти
А також права займати будь-які державні посади, чи працювати в державних установах, правоохоронних органах і тд. І заборонити подвійне громадянство.
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11.07.2022 14:19 Відповісти
Звідкіля гроші, Ксень? Екзаменатори за трудодні, як при совку, працювати не будуть. Свої фантазії треба іноді стримувати.
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11.07.2022 14:33 Відповісти
Це відносно смішна сума, не репетуй.
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11.07.2022 14:46 Відповісти
уже выросло поколение рожденных в свободной Украине, вот они и только они должны голосовать, а не совдеповские старики и старухи
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11.07.2022 15:13 Відповісти
покоління народжених в Україні під час війни сидить пиво жлуктить. І музика лунає руська попса.
Мало хто з цього покоління не голосував за зеленського. Їм же аби поприколу. А тепер забігали аби від призову відкосити. Звичайно ж там може сиділо і переселенців із Харкова немало. але таким інфантильним довіряти вибір країни не слід.
Лише ті, хто воював. Чи працював і податки сплачував під час війни.
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11.07.2022 16:28 Відповісти
Наголосували вже і ці. Яка різниця, якщо вони виховані не достатньо відповідальними ?
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11.07.2022 16:28 Відповісти
так в чому проблема, монобільшість в раді - вперед! Чого чекаємо?
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11.07.2022 13:20 Відповісти
Той,Хто пролив Свою Кров за Україну має отримати громадянство без різних ,,Зе,,вибриків!!
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11.07.2022 13:44 Відповісти
Такий самий іспит необхідно ввести і для всіх громадян України на право брати участь у виборах, бо совки нікуди не ділися і на чергових виборах поповзуть обирати чергове ла@но.
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11.07.2022 15:21 Відповісти
Навіщо город городити? Я іспит на мову складав у січні. Там все влаштовано більш ніж по-дурному. Мало того, що потрапити на цей іспит - це найскладніше зі збирання всіх документів на громадянство, то там ще й реалізовано все жахливо. Я очікував, що в мене письмові завдання будуть щось із історії України, а виявилися безглузді розповіді про центр відпочинку. Я очікував, що читання буде з української Конституції, а читання було з правил отримання безкоштовної медичної допомоги. Я думав, що усний іспит (ось збіг) заспіватиме гімн або прочитати вірші, а виявилося описати словами безглузду картинку.

Не треба ніяких нових законів робити, достатньо в іспиті на мову відразу в письмове завдання внести тексти з історії, завдання читання статті Конституції, і в усний Гімн. Навіщо ускладнювати?
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11.07.2022 16:21 Відповісти
А ЩО НЕ ЗНАЄТЕ ЧИМ ЦЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ - У КІНЦІ 90 х ВЖЕ СКАСУВАЛИ
ЗАПИС ПРО НАЦІОНАЛЬНІСТЬ У СВІДОЦТВІ ПРО НАРОДЖЕННЯ (ТІЛЬКИ
ГРОМАДЯНСТВО)
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11.07.2022 16:25 Відповісти
громадянство, а тим більше виборче право треба заслужити. Приїхала людина в Україну жити. Якщо законопослушний і не на утриманні з бюджету (маєш збереження чи заробляєш) - живи. Нашо тобі громадянство? Діти твої що виросли тут - можуть отримати.
Але ж сюди пруться за пряниками - можливістю стати депутатом як наєм, чи викупить і похоронить завод, як новінський.
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11.07.2022 16:34 Відповісти
Ще математику профільний рівень, фізику, хімію, не нижче 150 балів
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11.07.2022 16:47 Відповісти
Є в світі люди виключно гуманітарії, які наприклад в музиці чи літературі генії, але нічого не знають про хімію та фізику. Тому це вже деструктивна дискредитація.
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11.07.2022 17:30 Відповісти
І творчий конкурс.
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11.07.2022 16:48 Відповісти
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11.07.2022 23:07 Відповісти
Нас спасе від сепарів, тільки паспорт НЕ громадянина!

Обов'язковим є задача іспиту при отриманні громадянства України - знання історії, конституції, мови та культури й літератури.

Всьому бамбасу який дамбілі фосем лет = отримання паспорту НЕ громадянина по замовчуванню, а Громадянина тільки після іспиту.

Отримання паспорту в принципі тільки через вищевказані іспити.
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11.07.2022 17:25 Відповісти
 
 