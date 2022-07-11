Запровадження іспиту для набуття громадянства України потребує законодавчого врегулювання, - відповідь Зеленського на петицію
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Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати питання запровадження обов'язкового іспиту для здобуття громадянства України.
Про це йдеться у відповіді глави держави на електронну петицію № 22/140008-еп "Ввести обов'язковий іспит для отримання громадянства України", інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський зазначив, що питання про запровадження обов'язкового іспиту для набуття громадянства України вимагатиме законодавчого врегулювання. Згідно з Конституцією та Законом "Про Кабінет Міністрів України", уряд забезпечує проведення політики у сферах освіти та науки, всебічного розвитку та функціонування державної мови у всіх сферах суспільного життя на всій території України, проведення державної правової політики, регулює міграційні процеси.
"Тому я звернувся до прем'єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання", - повідомив президент.
Зеленський пообіцяв проінформувати автора петиції про результати розгляду порушених питань.
Нагадаємо, електронна петиція щодо запровадження обов'язкового іспиту для отримання громадянства України оприлюднена на вебсайті Офіційного інтернет-представництва президента 23 травня 2022 року. В червні вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.
Її ініціатор Віталій Капустян пропонує, щоб охочі стати громадянами України, крім набору документів, мали скласти іспит, який передбачає три складові: тести з української мови, історії України та на знання Конституції. Також автор пропонує вивчення державного гімну.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо будуть вчити історію то побачать паралелі з минулим і зроблять висновки.
Якщо зроблять висновки, то Слуг (цих нео-більшовиків) більше ніхто не обере.
Короче їм не вигідно
коли захопили крим, ВР розглядали питання оподаткування котів та собак
зараз в сто разів гірша ситуація,
ВІЙНА, МЛЯТЬ в Україні... розкрадання бюджету, недостача з таможні, незаконний видобуток газу, нафти, бурштину, розкрадання землі і тд і тп...
у мене шок від дій ОП, ВР і самого зе.
що, млять за радники такі?
де він їх набрав?
Вищим органом в системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади.
Решту позбавити права обирати владу.
Мало хто з цього покоління не голосував за зеленського. Їм же аби поприколу. А тепер забігали аби від призову відкосити. Звичайно ж там може сиділо і переселенців із Харкова немало. але таким інфантильним довіряти вибір країни не слід.
Лише ті, хто воював. Чи працював і податки сплачував під час війни.
Не треба ніяких нових законів робити, достатньо в іспиті на мову відразу в письмове завдання внести тексти з історії, завдання читання статті Конституції, і в усний Гімн. Навіщо ускладнювати?
ЗАПИС ПРО НАЦІОНАЛЬНІСТЬ У СВІДОЦТВІ ПРО НАРОДЖЕННЯ (ТІЛЬКИ
ГРОМАДЯНСТВО)
Але ж сюди пруться за пряниками - можливістю стати депутатом як наєм, чи викупить і похоронить завод, як новінський.
Обов'язковим є задача іспиту при отриманні громадянства України - знання історії, конституції, мови та культури й літератури.
Всьому бамбасу який дамбілі фосем лет = отримання паспорту НЕ громадянина по замовчуванню, а Громадянина тільки після іспиту.
Отримання паспорту в принципі тільки через вищевказані іспити.