У Раді пропонують позбавляти українців громадянства за державну зраду
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Верховній Раді пропонують позбавляти українців громадянства за державну зраду. Відповідний документ зареєстрували в парламенті 9 червня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в картці законопроєкту №7452.
Автором документа є народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Кузьміних. Відповідні зміни парламентарій пропонує внести в ст.111 Кримінального кодексу (держзрада) і в ст. 2, 17 і 19 Закону "Про громадянство України".
Наразі документ передано на розгляд до відповідного комітету парламенту.
"Якщо суд довів, що людина скоїла злочин проти держави, та обвинувальний вирок вступив в законну силу, винна особа повинна бути позбавлена громадянства України", - сказано в пояснювальній записці.
Нагадаємо, за держзраду передбачено покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Держзрада в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.
Крім того, згідно зі статтею 25 Конституції України, громадянин не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Також громадянин не може бути вигнаний за межі країни або виданий іншій державі.
Будь ласка, зачекайте...
Не може існувати людей без громадянства...
спочатку ти маєш отримати гарантію отримання іншого(навіть якщо це громадянство мордору),а потім позбуватись теперішнього...
Інакше ...уйня получається..
втік депутат за кордон і не виконує свої повноваження протягом 30 днів., ***** з громадянства
апатриды.
Це популістська локшина на розлогі вуха середстат українського малоосвідченого лоха.
Стаття 15 Загальної Декларації Прав Людини від 1948 го року, ратифікована державою Україна:
1. Кожна людина має право на громадянство.
2. Нiхто не може бути безпiдставно позбавлений громадянства або права змiнити своє громадянство.
Стаття 25. Конституції України.
Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Закон:
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України.
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;
3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є загальним військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою";
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Тобто якщо не трактувати конституцію через місце для сидіння, то робота в спецслужбах іншої країни (державна зрада) це автоматом втрата українського громадянства відповідно до чинної конституції.
І ми знову повертаємось в совок чи пінічну Корею
Наш народ просто одурений, притому в одурюванні приймали участь усі політики. Бо ці політики коріннями з мерзенної комуняцької номенклатури ссср, яка звикла дурити народ ще з ссср. Тому вони інакше не можуть.
під тією темою вони пропхають потрибни їи зміни в Констітуцію!
бо щоб лишити громадянства треба змінювати цей документ! а це процедура!
українська-дуже важка мова...
дехто,навіть проживши в Україні 50-ть років,не може вимовити слово "паляниця"..
ps: как же все таки дебилов мы выбрали во власть!
ЧТО ЗА ДРОЧКА УЖЕ БЕЗУМНАЯ ПРЕДЛАГАЛА РАСТРЕЛ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ ВОЕННЫХ
СОЗДАДУТ ЗЕЛЕНЫЕ ТРОЙКИ И НЕУГОДНЫХ БУДУТ ЛИШАТЬ ГРАЖДАНСТВА ПРОТИВ ПАРТИИ И НАЙВЕЛИЧНЕЙШОГО ВОН ИЗ СТРАНЫ ЧТО ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ПУТИНИЗМА ХВАТИТ Х....Й ЗАНИМАТЬСЯ
Щоб зробити правки закон про громадянства треба спочатку
змінити Конституцію України, а змінювати Конституцію у
військовий час НЕМОЖЛИВО по закону. Тому Зе влада і так
сміливо козиряє своєю "патріотичною" ідеєю.
Але анулювати громадянство України за дерзраду потрібно
ЗАМІСТЬ ЦЬОГО ПОСВІДКА ПРО ПРАВО ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ
І ЗАБОРОНА НА ВИЇЗД З ІЇ ТЕРИТОРІЇ
Ініціатори часом не вказали, в яку саме країну вони б хотіли відправляти позбавлених громадянства зрадників і за чий кошт збираються виконувати покарання?
схвалення таких законодавчих ідей викликає сумнів у адекватності відповідних виборців