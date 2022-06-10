В Раде предлагают лишать украинцев гражданства за государственную измену

В Верховной Раде предлагают лишать украинцев гражданства за государственную измену. Соответствующий документ был зарегистрирован в парламенте 9 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в карточке законопроекта №7452.

Автор документа - народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Кузьминых. Соответствующие изменения парламентарий предлагает внести в ст.111 Уголовного кодекса (госмена) и в ст. 2, 17 и 19 Закона "О гражданстве Украины".

Пока документ передан на рассмотрение в соответствующий комитет парламента.

"Если суд доказал, что человек совершил преступление против государства, и обвинительный приговор вступил в законную силу, виновное лицо должно быть лишено гражданства Украины", - говорится в пояснительной записке.

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Напомним, за госизмену предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Госизмена в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок от 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, согласно статье 25 Конституции Украины гражданин не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство. Также гражданин не может быть изгнан за границы страны или выдан другому государству.

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