В Раде предлагают лишать украинцев гражданства за государственную измену
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В Верховной Раде предлагают лишать украинцев гражданства за государственную измену. Соответствующий документ был зарегистрирован в парламенте 9 июня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в карточке законопроекта №7452.
Автор документа - народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Кузьминых. Соответствующие изменения парламентарий предлагает внести в ст.111 Уголовного кодекса (госмена) и в ст. 2, 17 и 19 Закона "О гражданстве Украины".
Пока документ передан на рассмотрение в соответствующий комитет парламента.
"Если суд доказал, что человек совершил преступление против государства, и обвинительный приговор вступил в законную силу, виновное лицо должно быть лишено гражданства Украины", - говорится в пояснительной записке.
Напомним, за госизмену предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Госизмена в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок от 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, согласно статье 25 Конституции Украины гражданин не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство. Также гражданин не может быть изгнан за границы страны или выдан другому государству.
Пожалуйста, подождите...
Не може існувати людей без громадянства...
спочатку ти маєш отримати гарантію отримання іншого(навіть якщо це громадянство мордору),а потім позбуватись теперішнього...
Інакше ...уйня получається..
втік депутат за кордон і не виконує свої повноваження протягом 30 днів., ***** з громадянства
апатриды.
Це популістська локшина на розлогі вуха середстат українського малоосвідченого лоха.
Стаття 15 Загальної Декларації Прав Людини від 1948 го року, ратифікована державою Україна:
1. Кожна людина має право на громадянство.
2. Нiхто не може бути безпiдставно позбавлений громадянства або права змiнити своє громадянство.
Стаття 25. Конституції України.
Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Закон:
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України.
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;
3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є загальним військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою";
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Тобто якщо не трактувати конституцію через місце для сидіння, то робота в спецслужбах іншої країни (державна зрада) це автоматом втрата українського громадянства відповідно до чинної конституції.
І ми знову повертаємось в совок чи пінічну Корею
Наш народ просто одурений, притому в одурюванні приймали участь усі політики. Бо ці політики коріннями з мерзенної комуняцької номенклатури ссср, яка звикла дурити народ ще з ссср. Тому вони інакше не можуть.
під тією темою вони пропхають потрибни їи зміни в Констітуцію!
бо щоб лишити громадянства треба змінювати цей документ! а це процедура!
українська-дуже важка мова...
дехто,навіть проживши в Україні 50-ть років,не може вимовити слово "паляниця"..
ps: как же все таки дебилов мы выбрали во власть!
ЧТО ЗА ДРОЧКА УЖЕ БЕЗУМНАЯ ПРЕДЛАГАЛА РАСТРЕЛ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ ВОЕННЫХ
СОЗДАДУТ ЗЕЛЕНЫЕ ТРОЙКИ И НЕУГОДНЫХ БУДУТ ЛИШАТЬ ГРАЖДАНСТВА ПРОТИВ ПАРТИИ И НАЙВЕЛИЧНЕЙШОГО ВОН ИЗ СТРАНЫ ЧТО ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ПУТИНИЗМА ХВАТИТ Х....Й ЗАНИМАТЬСЯ
Щоб зробити правки закон про громадянства треба спочатку
змінити Конституцію України, а змінювати Конституцію у
військовий час НЕМОЖЛИВО по закону. Тому Зе влада і так
сміливо козиряє своєю "патріотичною" ідеєю.
Але анулювати громадянство України за дерзраду потрібно
ЗАМІСТЬ ЦЬОГО ПОСВІДКА ПРО ПРАВО ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ
І ЗАБОРОНА НА ВИЇЗД З ІЇ ТЕРИТОРІЇ
Ініціатори часом не вказали, в яку саме країну вони б хотіли відправляти позбавлених громадянства зрадників і за чий кошт збираються виконувати покарання?
схвалення таких законодавчих ідей викликає сумнів у адекватності відповідних виборців