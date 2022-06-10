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Новости ОбществоВойна в Украине
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ВР (28721) гражданство (1280) законопроект (3038) государственная измена (948) Кузьминых Сергей (38)

В Раде предлагают лишать украинцев гражданства за государственную измену

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

закон

В Верховной Раде предлагают лишать украинцев гражданства за государственную измену. Соответствующий документ был зарегистрирован в парламенте 9 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в карточке законопроекта №7452.

Автор документа - народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Кузьминых. Соответствующие изменения парламентарий предлагает внести в ст.111 Уголовного кодекса (госмена) и в ст. 2, 17 и 19 Закона "О гражданстве Украины".

Пока документ передан на рассмотрение в соответствующий комитет парламента.

"Если суд доказал, что человек совершил преступление против государства, и обвинительный приговор вступил в законную силу, виновное лицо должно быть лишено гражданства Украины", - говорится в пояснительной записке.

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Напомним, за госизмену предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Госизмена в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок от 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, согласно статье 25 Конституции Украины гражданин не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство. Также гражданин не может быть изгнан за границы страны или выдан другому государству.

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Топ комментарии
+29
Всем кто поддерживает в том или ином виде русский мир, выдавать паспорта "неграждан", как это сделали в начале 90 прибалтийские страны, такие люди не имеют права голоса на выборах, а также занимать любые государственные должности.
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10.06.2022 15:10
+24
Дано пора
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10.06.2022 14:50
+22
.
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10.06.2022 15:04
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Дано пора
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10.06.2022 14:50 Ответить
без возможности восстановления
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10.06.2022 15:05 Ответить
Це зрада❓ А не, це ПЕРЕМОГА👍
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10.06.2022 15:06 Ответить
Всем кто поддерживает в том или ином виде русский мир, выдавать паспорта "неграждан", как это сделали в начале 90 прибалтийские страны, такие люди не имеют права голоса на выборах, а также занимать любые государственные должности.
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10.06.2022 15:10 Ответить
В паспорте так и писать Х.У.Й.Л.О ла ла ла ла 👍
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10.06.2022 15:15 Ответить
дійсно...

Не може існувати людей без громадянства...

спочатку ти маєш отримати гарантію отримання іншого(навіть якщо це громадянство мордору),а потім позбуватись теперішнього...

Інакше ...уйня получається..
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10.06.2022 15:20 Ответить
Действительно хня получается. Как в украинской тюрьме содержать не гражданина Украины? Чтобы он в суд по правам человека подал?
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10.06.2022 16:44 Ответить
Не только держать, но и засунуть в тюрягу будет невозможно, бо ни уголовно преследовать, ни судить будет невозможно.
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10.06.2022 17:27 Ответить
Вот в начале 90 это и надо было делать как делали нормальные люди а теперь это будет нарушением Конституции Украины и Международной декларации прав человека.
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10.06.2022 16:05 Ответить
в военное время , за такое , только расстрел
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10.06.2022 16:35 Ответить
Негражданами можно объявлять любителей русского мира, заявляющих о своей любви. Предателей - преступников! - нужно судить и сажать.
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10.06.2022 17:32 Ответить
Є способи більш розумні та менш скандальні. Росія роздає своє громадянство на силу. Але воно не дає право голосувати. Треба відповідні обмеження та офіційний дозвіл на друге громадянство і кару за його приховування - прирівняти це до державної зради.
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10.06.2022 18:37 Ответить
Це спроба уеикнути відповідальності державним зрадникам. Не секрет, що вони переховуються ща кордоном. І щоб такого судити, спочатку потрібно домогтися його видачі. А як мжна домагатися видачі не власного громадянина?
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10.06.2022 15:22 Ответить
Серйозно ? Тобто покарання за державну зраду у вигляді позбавлення громадянства замість тюремного терміну вважаєте адекватним ? (( За державну зраду потрібно довічне давати , ну а ми пожуримо , позбавимо громадянства і це падло поїде десь на парашку свої 13 срібників тратити ? ((
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10.06.2022 15:27 Ответить
має бути перелік статей за яких позбавляється громадянство "автоматично"
втік депутат за кордон і не виконує свої повноваження протягом 30 днів., ***** з громадянства
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10.06.2022 16:22 Ответить
Мирон вы мозги включайте а вот вы поедете за бугор как турист а тут кто то обставит делоор что вы предатель и пока вы ни сном и духом вас за 24 часа деукраинизировали выбросили из страны лишили вас вашей собственности квартиры дмоа автомобиля вкладов в бакне бизнеса фирмы корпоративных прав разлучилис семьей и детьми и ГРАЖДАНСТВА... всез прав и свобод... не пишите ахинею плиз ПОВТОРЯЮ ДЛЯ ТУПЫХ ТОРМОЗАМИ--- ЛИШИВ ГРАЖДАНСТВА ВЫ УБИРАЕТЕ СРАЗУ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЗМЕНА ПРЕДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЕ...... ЗЕЛЕНСКИЙ МОЖЕТ САМ СЕБЯ АМНИСТИРОВАТЬ И ЛИШИТЬ САМ СЕБЯ ЖЕ ГРАЖДАНСТВА ---ТАКОЕ НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАКОНОМ- А ПОТОМ ВЫЛУПИВ ГЛАЗЕНКИ будет типа а шо аткое а я не гражданин ЦУкураины какие ко мне ***** вопросы и претензии.... ОН ДЕРЬМАК ДУМАЮ И УВЕРЕН ЧТО ЗАКОН ЭТОТ ПРОРАБОТАН ПОД ВАГНЕРЕЙТ *** БЕЗМОЗГЛОЙ И ВСЕЙ БАНДЫ УБЛЮДКОВ КОТОРЫМ ТОРГОВАТЬ УКРАИНОЙ КАК ПОСРАТЬ... ДЕРЬМАКУ БАКАНОВУ И ПРОЧЕЙ ШОБЛЕ.. вот почему вы тут оргазмом исходите.... включайте ГОЛОВУ ЕСЛИ ОНА У ВАС ЕСТЬ...
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10.06.2022 17:06 Ответить
Правильно, пусть принимают
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10.06.2022 14:52 Ответить
Мы теперь останемся без слуг?
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10.06.2022 15:36 Ответить
Почніть із себе.
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10.06.2022 14:52 Ответить
Собака откусит себе хвост
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10.06.2022 15:37 Ответить
+
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10.06.2022 14:52 Ответить
це шо означає після прийняття зразу перевибори
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10.06.2022 14:52 Ответить
таке враження що в Україні останні 30 років проводяться не вибори а призначення олігархами членів ВР. нажаль
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10.06.2022 14:57 Ответить
Позбавляти громадянства як такого направо-наліво, мабуть занадто, але тоді потрібно вводити і паспорт негромадянина, без права обирати/бути обраним.
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10.06.2022 14:54 Ответить
Є способи більш розумні та менш скандальні. Росія роздає своє громадянство на силу. Але воно не дає право голосувати. Треба відповідні обмеження та офіційний дозвіл на друге громадянство і кару за його приховування - прирівняти приховування до державної зради.
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10.06.2022 19:25 Ответить
Это правильное решение, я только за. Только вот конституция это не поймет.
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10.06.2022 14:54 Ответить
Першу позбавте слугу Василевську-Смаглюк, яка розповiдало, що пуйло не стрiляв по цивiльним цiлям.
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10.06.2022 14:54 Ответить
"Слуги идиотизма" не занимайтесь очередной ерундой. Есть Закон, работайте в рамках его. От 12 до 15, да ещё и с конфискацией имущества - это достаточное наказание, при естестественно железобетонных доказательствах. Только сидящих по этой статье у нас кот наплакал, да и тюрьма наша сплошной базар купи-продай. Об этот тоже что-то молчат. Преступник должен сидеть в соотвествующих условиях, а не в шезлонге загорать
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10.06.2022 14:55 Ответить
По суті позбавляти громадянства будуть корумповані суди яким довіряє менше 2% громадян. Треба було останні 3 роки не відосики знімати і закопувати гроші в землю, а займатися реформою судової системи. Не захотіли займатися армією тепер приходиться жебрати озброєння по всьому світу, так попросіть американців щоб і з судовою реформою допомогли або позичили суддів, які вміють по закону.
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10.06.2022 14:57 Ответить
Я що вже не побачу зелених тваринок??
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10.06.2022 14:57 Ответить
давайте гражданство всем украинцам которые хотят жить в Украине, как другие страны это делают, и не требуйте отказываться от того что уже есть.
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10.06.2022 14:58 Ответить
Во время войны вообще никому не давать гражданство. Возможно, только тем иностранцам, которые идут в украинскую армию защищать Украину, при их желании.
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10.06.2022 15:36 Ответить
эм.. это даст право им выбрать гражданство любой другой страны, же.
апатриды.
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10.06.2022 14:58 Ответить
им и сейчас никто не мешает выбирать гражданство, имея паспорт Украины.
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10.06.2022 15:02 Ответить
это легальный способ сбежать при закрытых границах.
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10.06.2022 15:10 Ответить
А судді хто? Ляльки Портнова- БеняДіктова?
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10.06.2022 15:00 Ответить
.
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10.06.2022 15:04 Ответить
А чому пан Юрій свого часу топив за Зе?
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10.06.2022 15:05 Ответить
Роздивився що був неправий! А час не стоїть на місці,тепер за чіїсь помилки страждаємо всі ми.
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10.06.2022 15:12 Ответить
errare humanum est
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10.06.2022 15:13 Ответить
.
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10.06.2022 15:13 Ответить
Пан Юрій не при владі і цих рішень не приймав.
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10.06.2022 17:03 Ответить
Зявиться ще одна законна стаття для заробітку суддям та сєнтам
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10.06.2022 15:04 Ответить
.
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10.06.2022 15:05 Ответить
"У Раді пропонують позбавляти українців громадянства"
Це популістська локшина на розлогі вуха середстат українського малоосвідченого лоха.

Стаття 15 Загальної Декларації Прав Людини від 1948 го року, ратифікована державою Україна:
1. Кожна людина має право на громадянство.
2. Нiхто не може бути безпiдставно позбавлений громадянства або права змiнити своє громадянство.

Стаття 25. Конституції України.
Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
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10.06.2022 15:05 Ответить
Конституцію можна міняти 300 голосами.
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10.06.2022 15:15 Ответить
надцять років очікуємо ,коли буде імплементовано ЗАТВЕРДЖЕНА КОНСТИТУЦІЙНОЮ БІЛЬШІСТЮ КІЛЬКІСТЬ ДЕПУТАТІВ 300
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10.06.2022 15:23 Ответить
Там є колізія.

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Закон:

Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України.

1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;

3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є загальним військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою";

---------

Тобто якщо не трактувати конституцію через місце для сидіння, то робота в спецслужбах іншої країни (державна зрада) це автоматом втрата українського громадянства відповідно до чинної конституції.
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10.06.2022 18:33 Ответить
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10.06.2022 15:06 Ответить
А ще під ту статтю будуть підпадати всі неугодні владі та її опоненти.
І ми знову повертаємось в совок чи пінічну Корею
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10.06.2022 15:06 Ответить
.
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10.06.2022 15:07 Ответить
Це той Кузьміних, що пропонував називати вулиці іменем Зеленського? Мало того, що жополиз, так ще й абсолютно безграмотний. Не можна нікого позбавити громадянства, якщо не доведено, що в людини є громадянство іншої країни.
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10.06.2022 15:09 Ответить
Кузьміних? Це той на якому справа за хабар, так він зі штанів вискакує, щоб Вові підлизнуть? Спчатку зеленому шоблу треба навчитись не роздавати громадянство кому попало, а з яким громадянством зрадник буде на цугундері або на смереці - це вже питання друге.
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10.06.2022 15:09 Ответить
Начать з новинского и чтобы два раза не ходить с фридмана /имеет умысел на получение гражданства с целью избежания санкций и после 8 лет войны вдруг вспомнившего об украинских корнях/ и абрамовича, который спас 400 000 граждан Украины, потому как если не запретить, то он спасет украинцев в количестве, превышающем их численность.
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10.06.2022 15:10 Ответить
А у коррупционеров и депутатов будет на лишение гражданства иммунитет?
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10.06.2022 15:10 Ответить
З якого дива? Хай несуть всю відповідальність. Не розумію, що за маячня
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10.06.2022 15:12 Ответить
Це зміни до конституції, а під час воєнного стану вносити зміни не можна.
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10.06.2022 15:13 Ответить
Черговий зе-піар міністерства відволікання уваги. Хороша ціль, але! Театр "простих рішень" іде врозріз Конституції. Потрібно вносити зміни до Конституції. Зміни в Конституцію неможна проводити під час воєнного стану. Тому це пусте кукурікання.
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10.06.2022 15:13 Ответить
Який сенс приймати закони, які прямо перечать конституції? тільки щоб необразоване бидло аплодувало. правда таких 73%
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10.06.2022 15:15 Ответить
Необразованих необхідно образовувати (освічувати). Але все робилось і робиться щоб людей одурювати через зомбоящики, через спецтехнології. Робіть висновки - хто винен у тому, що наші виборці у такому стані.
Наш народ просто одурений, притому в одурюванні приймали участь усі політики. Бо ці політики коріннями з мерзенної комуняцької номенклатури ссср, яка звикла дурити народ ще з ссср. Тому вони інакше не можуть.
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10.06.2022 15:52 Ответить
Логічно.
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10.06.2022 15:16 Ответить
слідкуйте за руцями!
під тією темою вони пропхають потрибни їи зміни в Констітуцію!
бо щоб лишити громадянства треба змінювати цей документ! а це процедура!
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10.06.2022 15:16 Ответить
идиоты, а кого ж тогда судить за измену, неграждан?, людей без гражданства? за измену чему?, если у них гражданства не будет..., человек запросто потом это оспорит в суде - и оба-на, ему все прощают из-за отсутствия состава преступления...
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10.06.2022 15:16 Ответить
для чого? Щоб вони могли уникнути українського суду?
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10.06.2022 15:18 Ответить
Думаю, що ті хто має паспорт негромадян в Латвії там також підлягають всім кримінальним переслідуванням за злочини.
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10.06.2022 15:55 Ответить
Ермака и Зеленского лишат гражданства Украины Под шефа копают
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10.06.2022 15:20 Ответить
МОЛОДЦІ!!! ЦЕ ЧУДОВА ІДЕЯ!!! ТРЕБА ЦЕ РОБИТИ ОБОВЯЗКОВО!!! ПІДТРИМУЮ НА 100% ТОЙ ХТО ЗРАДИВ УКРАЇНУ НЕ ПОВИННИЙ ГОЛОСУВАТИ НА ВИБОРАХ І ОБИРАТИ НАМ УКРАЇНЦЯМ ВЛАДУ!!! ТАКОЖ ЇХ ТРЕБА ПОЗБАВИТИ ВСІХ НАГОРОД, ПРИВІЛЕЙ, СУБСИДІЙ І Т.Д. В УКРАЇНІ!!! А ТАКОЖ ТРЕБА ЗАБОРОНА ВИСОКИХ ПОСАД НА ЛЮБОМУ РІВНІ І БЕЗСТРОКОВО!!! ПІДТРИМУЮ!!! В некоторых странах (например в Прибалтийских) введен в силу закон, где колаборанты теряют возможность голосовать и считаются не полным гражданином страны (НЕДОГРАЖДАНИНОМ)! И ЭТО САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАКОН!!! НЕ МОЖЕТ В СТРАНЕ ИМЕТЬ ПРАВО ГОЛОСА ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЖАЖДЕТ УНИЧТОЖИТЬ ЭТУ СТРАНУ!!! А ВСЕ ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ ЧЕЛОВЕКУ В ПОЛЬЗУ, А НЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!!!
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10.06.2022 15:21 Ответить
Прежде чем кричать УРА! и бросать в воздух лифчик, надо хотя бы прочитать пердыдущие предостережения людей и возможные причины и последствия таких действий. В противном случае получается типичная ситуация зеленожепых идиотов - с удивлением смотреть на насраную кучу и спрашивать "а кто это сделал?"
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10.06.2022 16:15 Ответить
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/9/7351390/
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10.06.2022 15:21 Ответить
Краще б ці дебіли розробили цивілізований алгоритм, як іноземцю отримати українське громадянство, якщо він хоче жити у цій країні. У всіх нормальних країнах, законно проживаєш 5 років, здаєш іспит з держ мови і історії, даєш присягу - і ти громадянин. А тут бляха прохідний двір - тому през дав громадянство, тому не дав громадянство. Хер зна що. Одні роками воюють за Україну і не можуть отримати громадянство, а інші - ніфіга не зробили для України, а їм за годину видають паспорт, бо це муділо дружбан презіка. Так не повинно бути!
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10.06.2022 15:21 Ответить
На самом деле есть закон , где все это прописано. Только зеленожепым закон не писан.
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10.06.2022 16:21 Ответить
законно проживаєш 5 років, здаєш іспит з держ мови і історії,

українська-дуже важка мова...

дехто,навіть проживши в Україні 50-ть років,не може вимовити слово "паляниця"..
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10.06.2022 15:25 Ответить
Як що до таких діячів як:бужанський ,дубінський ,шевченко,деркач ,новінський та інша колоборанська шваль ?
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10.06.2022 15:27 Ответить
Если предателя Украины лишили гражданства, то он уже не подсуден и не предатель, ведь он уже не гражданин Украины и предать страну, гражданином которой он больше НЕ ЯВЛЯЕТСЯ не может.
ps: как же все таки дебилов мы выбрали во власть!
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10.06.2022 15:35 Ответить
Думаю, що ті хто має паспорт негромадян в Латвії, там також підлягають всім кримінальним переслідуванням за злочини.
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10.06.2022 15:58 Ответить
если бы был закон о наказании за коллаборационизм и предательство, а главное его выполнение, то и лишать гражданства не нужно.
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10.06.2022 15:36 Ответить
ПОПЫТКА №2 ТУПОГОЛОВЫХ ЕСТЬ КОНСТИТУЦИЯ НЕЛЬЗЯ ЛИШАТЬ ГРАЖДАНСТВА ЧЕЛОВЕКА ПОД ПРЕДЛОГАМИ А ЕСЛИ ЕСТЬ ДЕРЖЗРАДА АРЕСТ СУД ТЮРЬМА
ЧТО ЗА ДРОЧКА УЖЕ БЕЗУМНАЯ ПРЕДЛАГАЛА РАСТРЕЛ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ ВОЕННЫХ
СОЗДАДУТ ЗЕЛЕНЫЕ ТРОЙКИ И НЕУГОДНЫХ БУДУТ ЛИШАТЬ ГРАЖДАНСТВА ПРОТИВ ПАРТИИ И НАЙВЕЛИЧНЕЙШОГО ВОН ИЗ СТРАНЫ ЧТО ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ПУТИНИЗМА ХВАТИТ Х....Й ЗАНИМАТЬСЯ
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10.06.2022 15:39 Ответить
у військовий час позбавлення через розтріл
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10.06.2022 15:53 Ответить
Радоваться нечему! Не забывайте какую статью они шьют Пороху! Уже не знает зеленая жаба как от него избавиться! Закомплексованный, трусливый, мстительный, завистливый. подлый, тупой, самовлюбленный. вороватый недоучка получил булаву на горе Украине!
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10.06.2022 15:57 Ответить
Не надо волноваться. Порох никого не посадил и его никто не посадит. Просто имитация.
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10.06.2022 16:04 Ответить
Ого, міттєва реакція на війну з Кацапією. Естонці щиро заздрять.
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10.06.2022 16:22 Ответить
Ну, всього-навсього четвертий місяць пішов
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10.06.2022 17:08 Ответить
ЦЕ ПОПУЛІЗМ У ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС І Зе ВЛАДА ЗНАЄ ЩО ЦЕ НЕРЕАЛЬНО

Щоб зробити правки закон про громадянства треба спочатку
змінити Конституцію України, а змінювати Конституцію у
військовий час НЕМОЖЛИВО по закону. Тому Зе влада і так
сміливо козиряє своєю "патріотичною" ідеєю.

Але анулювати громадянство України за дерзраду потрібно
ЗАМІСТЬ ЦЬОГО ПОСВІДКА ПРО ПРАВО ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ
І ЗАБОРОНА НА ВИЇЗД З ІЇ ТЕРИТОРІЇ
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10.06.2022 16:24 Ответить
Вот это правильно. Пiдтримую.
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10.06.2022 16:33 Ответить
За державну зраду, та ще й у часи війни, не громадянства позбавляти слід, а, як мінімум, волі, якщо взагалі не життя.

Ініціатори часом не вказали, в яку саме країну вони б хотіли відправляти позбавлених громадянства зрадників і за чий кошт збираються виконувати покарання?
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10.06.2022 16:49 Ответить
Цікаво, а торгівля з сепаратистами і терористами - це державна зрада чи просто фігня?
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10.06.2022 17:06 Ответить
Своєю зрадою зрадники самі себе лишили громадянства і заслуговують на максимальні терміни з конфіскацією майна. Законопроєкт кузьміних--чергова дурість від слуг.
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10.06.2022 17:10 Ответить
Сергій Кузьміних гандон кончений, лупашит законопроекти після того як його затримали на отриманні хабаря, до речі, чого за корупцію не лишать громадянства?

схвалення таких законодавчих ідей викликає сумнів у адекватності відповідних виборців
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10.06.2022 17:13 Ответить
Пускай юрист из депутата не очень, но у него же есть помощники с намеком на юридическое образование?
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10.06.2022 17:23 Ответить
 
 