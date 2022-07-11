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Російські винищувачі всю ніч тренувалися над Білоруссю. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дрло

Вперше з початку квітня в небо над Білоруссю підняли російські винищувачі та літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

Так, о 10 липня о 22:50 з військового аеродрому в Мачулищах пішов на зліт борт ДРЛО А-50 ВКС РФ із реєстраційним номером RF-94268. Завданням цього літака є надання координат пілотам винищувачів для ударів по цілях.

Усю ніч А-50 літав колами від Барановичів до Слуцька, змінюючи висоти від 9150 метрів до 9700 м. Літак закінчив роботу лише о 04:39 і приземлився на військовий аеродром у Мачулищах о 05:10. Таким чином, чистий час роботи в повітрі становив 6 годин 20 хвилин.

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Також протягом усієї ночі у повітря піднімалися винищувачі, які позмінно працювали з А-50 у парі на висотах від 7000 до 8000 метрів.

"Беларускі Гаюн" зазначає, що під час роботи пілоти винищувачів обговорювали із ДРЛО видимість цілей для ударів територією України. Дослідники припускають, що парна робота винищувачів з А-50 з пошуком цілей для атаки "може стати новою щоденною практикою".

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Російські винищувачі всю ніч тренувалися над Білоруссю 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
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11.07.2022 14:16
+10
Очень подробная инфа. ВСУ знают что, где и когда. Осталось дело за системами поражения. Уверен, Украина активно работает в этом направлении.
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11.07.2022 14:22
+9
Тому в нас і тревоги одна за одною були.
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11.07.2022 14:17
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11.07.2022 14:16 Відповісти
не вірю. НАТО буде до останнього утримуватись від будь-яких активних дій.
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11.07.2022 15:16 Відповісти
Тому в нас і тревоги одна за одною були.
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11.07.2022 14:17 Відповісти
ну хоч бомби кидали....якщо ні то які це тренування
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11.07.2022 14:20 Відповісти
Очень подробная инфа. ВСУ знают что, где и когда. Осталось дело за системами поражения. Уверен, Украина активно работает в этом направлении.
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11.07.2022 14:22 Відповісти
Сцыкуны позорные.
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11.07.2022 14:23 Відповісти
коли вже їхні бобмардувальники почнуть там же.в Білорусі,практични навики бомбування.а білоруська ППО почне практичні заняття по винищуванню оціхх бомбардувальників та російских винищувачів?? було б якісніше навчання,та й цівільним буде над чим подумати..
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11.07.2022 14:26 Відповісти
ааа, нехпй мертвопетляють - хаймарси тут

на 70 км

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11.07.2022 14:45 Відповісти
на 300 км

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11.07.2022 14:46 Відповісти
Братики і сестри потрібно збивати , С300 є то вперед 👍🏼
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11.07.2022 14:49 Відповісти
Я б це назвав тренуванням мерців та потенційних калік.
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11.07.2022 15:10 Відповісти
Наверно пытались ХИМАРСы засечь
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11.07.2022 15:12 Відповісти
 
 