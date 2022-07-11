Нідерланди нададуть Україні важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці, - прем'єр Рютте
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Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна надасть Україні сучасну важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці, та закликав інші держави зробити те саме.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Звісно, Україна потребує нашої військової підтримки. Нам треба підтримувати Україну сучасним озброєнням. Я закликаю всіх своїх колег у Європі і в інших куточках світу допомагати Україні важкою зброєю. Наша країна надаватиме важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці. Я хочу закликати наших союзників зробити те саме", - зазначив глава уряду Нідерландів.
За його словами, війна РФ проти України може тривати довше, ніж усі сподівалися.
"Ми маємо зосереджено і далі підтримувати Україну політично, повсякчас заявляючи про підтримку та постійно тиснучи на путінську росію, а також посилючи двосторонню і багатосторонню політичну співпрацю з Україною", - додав Рютте.
"Ви можете на нас розраховувати і зараз, і найближчими роками, й надалі", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Вони виробляли власну модифікацію М113, YPR 765.
В них на консервації десь 600 штук
Прийняти біженців це ппц як вигідно самим німцям.
"Якщо ти хочеш, щоб тобі хтось допомогав, то не треба поливати його лайном. "
Я розумію, що для виборця Зєлі це дуже складно і нелогічно. Але така сувора правда життя. Німеччина допомогає Україні. Приймає рішення щодо допомоги в тому числі Шольц. Українці вимагають ще допомоги і поливають Шольца брудом. Браво. Молодці. Зєля має пишатися своїм електоратом.
Наслідок: ми змушені отримувати військову допомогу з Нідерландів, хоч мало бути навпаки!
Ну нічого, після нашої перемоги розплатимося залишками асфальту від доріг, які «будував» найвеличніший … (Замість трьох крапок вставте своє «не зле тихе слово»)
Ну панцирники...и шо? Вы еще Древним Римлянам задайте вопрос - зачем вы, уважаемые, строились в "чепепаху"?! Панцирники исполняли? А можно еще испанцам задать вопрос - зачем вы, господа, кирасу таскаете...она же тяжелая
https://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2022/07/11/7142967/
Потім наводили жах і воювали з англійцями три війни...і з французами.
Вони розуміють що таке йти проти сильного сусіда
Они будут защищать: одна место проживания Зеленского, другая место его работы.
Отакое.
Интересно, когда народ дождется таких систем?
Хотя мог бы обойтись одной. Я думаю, в бункере у него хорошие условия и для работы и для отдыха.
Потім на рівних аоювала з Францією і 3 рази в Англією в 17-18 століттях.
Шана і подяка!