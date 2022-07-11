Місце перебування викраденого росіянами мера Херсона Колихаєва невідоме, - ОВА

Місце перебування викраденого військовими рф мера Херсона Ігоря Колихаєва невідоме.

Про це сказав в ефірі телемарафону т.в.о. голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій, передає Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.

"Місце перебування його (Колихаєва. – Ред.) невідоме. На сьогодні лише є одна інформація, що його забрали", - зазначив Бутрій.

За його словами, наразі не вирішена до кінця проблема з нарахуванням зарплат бюджетникам в обласному центрі, адже електронні ключі були у міського голови.

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Перспективи розв'язання проблемного питання є.